ЖКХ не для людей: С чем еще придется столкнуться жителям Башкирии

Накануне состоялась пресс-конференция по нововведениям в ЖКХ, которые коснутся жителей Башкирии уже совсем скоро.Тема встречи затрагивала три вопроса: переход собственников на прямые договоры с ресурсниками, новые стандарты управления многоквартирными домами (далее МКД – прим. ред.), а также утверждение размера платы за содержание помещения.На вопросы журналистов ответили председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков и замминистра ЖКХ Башкирии Альфред Зиннатуллин.Прямые договоры: как изменится жизнь жильцовЧтобы перейти на прямые договоры и платить за коммунальные услуги не УК (управляющей компании – прим.ред.), а напрямую ресурсникам, нужно всем жителям дома провести общее собрание собственников, по итогам которого составить протокол и решение собрания и передать документы РСО, таким образом уведомив их о желании рассчитывать напрямую, пояснил Ильдар Шафиков.Чиновник добавил, что у ресурсников нет возможности отказать дому в переходе на прямые договоры – ответ от организации должен быть получен жильцами в течение пяти дней после ее уведомления.Единственное, что возможно – отсрочить переход на прямые договоры до трех месяцев. Это время может понадобиться ресурсникам для технической подготовки. Договор при этом должен быть оформлен по типовому образцу, который в настоящее время разрабатывается московскими властями.Заключается он на неопределенный срок.Как мы писали ранее, жильцы имеют право перейти на прямые договоры, если у УК, обслуживающей дом, имеются долги. Ильдар Шафиков подчеркнул: долг должен быть признан судом и образован от неуплаты от двух месяцев.Информация о том, что дом отныне переходит на прямые договоры с ресурсниками, должна появиться в общедоступных местах: на досках объявлений у подъездов дома, в газетах, где публикуются подобные сведения, а также на сайте РСО (ресурсоснабжающих организаций – прим. ред.) и ГИС (государственная информационная система – прим. ред.) ЖКХ.Ильдар Шафиков обратил внимание на то, что после расторжения договора с жильцами управляющая компания прекращает взимать плату за коммунальные услуги. На ней лишь сохраняется обслуживание содержания дома.Если между собственниками и УК был заключен договор о прямых платежах, то он остается в силе. В этом случае управляющая компания отвечает за предоставление качественных коммунальных услуг, а также принимает обращения от собственников по каким-либо вопросам. Таким образом, УК как бы выступает агентом собственников в отношениях жильцов с ресурсниками.Большой вопрос в том, сколько квитанций будет получать собственник на прямом договоре. Ведь каждая РСО имеет право присылать отдельную платежку. При этом, по словам замминистра ЖКХ республики Альфреда Зиннатуллина, требований к единой квитанции в законе нет. Будут ли жители путаться в бумажках, пока непонятно.«Головная боль» для ресурсников или новые стандарты деятельности УКПо словам Шафикова, теперь УК будут обязаны проводить осмотры домов не два, а три раза в год: текущие, сезонные и внеочередные (например, через сутки после аварии). После таких осмотров может приниматься решение о капитальном ремонте дома. При этом у управляющей компании должны быть акты выполненных работ, которые обязаны предоставляться жильцам по их требованию.В случае возникновения аварийных ситуаций все обращения по новым правилам будут поступать в аварийно-диспетчерскую службу (АДС – прим. ред.). Служба обязана ответить на звонок жильца в течение пяти минут, в противном случае сотрудник должен перезвонить ему в течение 10 минут. Согласно нововведениям в законе, теперь сотрудники АДС будут иметь единую униформу с нашивкой с фамилией на спине. Приходить в квартиру они будут обязаны с бейджиком и бахилами. Однако в Башкирии такое появится не сразу, отметили чиновники.При этом по окончании ремонтных работ каждый житель может проверить достоверность начисленной за ремонт суммы. По словам Ильдара Шафикова, это позволит контролировать заработки жэушников «мимо кассы». По интересующим вопросам граждане также могут обратиться в офис УК либо МФЦ.Плата за содержание помещения и ОДН: все остается по-прежнему?Порядок действий начисления платы не изменится. По закону управляющая компания предлагает собственникам размер платы, у жильцов, в свою очередь, есть выбор – согласиться с суммой или нет.Если они не согласны, средний размер платы устанавливает муниципалитет согласно методическим рекомендациям. Однако на уровне субъектов России могут быть свои методички, отмечает Ильдар Шафиков. Органы надзора при этом могут проверить способ начисления платы за содержание, если собственники не согласились с платой УК.Если размер платы за содержание увеличился, то управляющая компания обязана обосновать повышение платы и разместить детализацию на своем сайте, чтобы жильцы понимали причины роста платы за содержание.По словам Альфреда Зинатуллина, снятие показаний общедомовых счетчиков – зона ответственности УК. При этом плата за общедомовые нужды (ОДН – прим. ред.) остается, а задолженность УК уменьшаться не будет. В будущем показания счетчиков будут отправляться автоматически, независимо от того, забыл собственник их отправить или нет.Выводы. Как поправки в закон изменят жизнь жильцов?Как отметили чиновники, нововведения станут заметны лишь для жильцов-должников. Добросовестные собственники не заметят разницы в переходе на прямые договоры. По данным чиновников, определенной статистики по домам, перешедшим на прямые договоры и остающимся с УК, пока нет. До сегодняшнего дня по прямым договорам работали только газовики.Что касается готовности самих РСО к переходу на прямые договоры, то у них с большой вероятностью могут возникнуть проблемы с базой собственников.И это все понимают, пояснил замминистра ЖКХ Альфред Зинатуллин.Спрогнозировать статистику невозможно: переход, как говорят чиновники, может быть и 100% – все будет зависеть от инициативы жильцов. Однако в поправках в законе нигде не говорится об обратном переходе – от ресурсников к управляющей компании. Является ли это недоработкой, станет известно на практике.