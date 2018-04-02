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ЖКХ не для людей: С чем еще придется столкнуться жителям Башкирии










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Накануне состоялась пресс-конференция по нововведениям в ЖКХ, которые коснутся жителей Башкирии уже совсем скоро.

ЖКХ не для людей: С чем еще придется столкнуться жителям Башкирии


Тема встречи затрагивала три вопроса: переход собственников на прямые договоры с ресурсниками, новые стандарты управления многоквартирными домами (далее МКД – прим. ред.), а также утверждение размера платы за содержание помещения.

На вопросы журналистов ответили председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков и замминистра ЖКХ Башкирии Альфред Зиннатуллин.

Прямые договоры: как изменится жизнь жильцов

Чтобы перейти на прямые договоры и платить за коммунальные услуги не УК (управляющей компании – прим.ред.), а напрямую ресурсникам, нужно всем жителям дома провести общее собрание собственников, по итогам которого составить протокол и решение собрания и передать документы РСО, таким образом уведомив их о желании рассчитывать напрямую, пояснил Ильдар Шафиков.

Чиновник добавил, что у ресурсников нет возможности отказать дому в переходе на прямые договоры – ответ от организации должен быть получен жильцами в течение пяти дней после ее уведомления.

Единственное, что возможно – отсрочить переход на прямые договоры до трех месяцев. Это время может понадобиться ресурсникам для технической подготовки. Договор при этом должен быть оформлен по типовому образцу, который в настоящее время разрабатывается московскими властями.

Заключается он на неопределенный срок.

Как мы писали ранее, жильцы имеют право перейти на прямые договоры, если у УК, обслуживающей дом, имеются долги. Ильдар Шафиков подчеркнул: долг должен быть признан судом и образован от неуплаты от двух месяцев.

Информация о том, что дом отныне переходит на прямые договоры с ресурсниками, должна появиться в общедоступных местах: на досках объявлений у подъездов дома, в газетах, где публикуются подобные сведения, а также на сайте РСО (ресурсоснабжающих организаций – прим. ред.) и ГИС (государственная информационная система – прим. ред.) ЖКХ.

Ильдар Шафиков обратил внимание на то, что после расторжения договора с жильцами управляющая компания прекращает взимать плату за коммунальные услуги. На ней лишь сохраняется обслуживание содержания дома.

Если между собственниками и УК был заключен договор о прямых платежах, то он остается в силе. В этом случае управляющая компания отвечает за предоставление качественных коммунальных услуг, а также принимает обращения от собственников по каким-либо вопросам. Таким образом, УК как бы выступает агентом собственников в отношениях жильцов с ресурсниками.

Большой вопрос в том, сколько квитанций будет получать собственник на прямом договоре. Ведь каждая РСО имеет право присылать отдельную платежку. При этом, по словам замминистра ЖКХ республики Альфреда Зиннатуллина, требований к единой квитанции в законе нет. Будут ли жители путаться в бумажках, пока непонятно.

«Головная боль» для ресурсников или новые стандарты деятельности УК

По словам Шафикова, теперь УК будут обязаны проводить осмотры домов не два, а три раза в год: текущие, сезонные и внеочередные (например, через сутки после аварии). После таких осмотров может приниматься решение о капитальном ремонте дома. При этом у управляющей компании должны быть акты выполненных работ, которые обязаны предоставляться жильцам по их требованию.

В случае возникновения аварийных ситуаций все обращения по новым правилам будут поступать в аварийно-диспетчерскую службу (АДС – прим. ред.). Служба обязана ответить на звонок жильца в течение пяти минут, в противном случае сотрудник должен перезвонить ему в течение 10 минут. Согласно нововведениям в законе, теперь сотрудники АДС будут иметь единую униформу с нашивкой с фамилией на спине. Приходить в квартиру они будут обязаны с бейджиком и бахилами. Однако в Башкирии такое появится не сразу, отметили чиновники.

При этом по окончании ремонтных работ каждый житель может проверить достоверность начисленной за ремонт суммы. По словам Ильдара Шафикова, это позволит контролировать заработки жэушников «мимо кассы». По интересующим вопросам граждане также могут обратиться в офис УК либо МФЦ.

Плата за содержание помещения и ОДН: все остается по-прежнему?

Порядок действий начисления платы не изменится. По закону управляющая компания предлагает собственникам размер платы, у жильцов, в свою очередь, есть выбор – согласиться с суммой или нет.

Если они не согласны, средний размер платы устанавливает муниципалитет согласно методическим рекомендациям. Однако на уровне субъектов России могут быть свои методички, отмечает Ильдар Шафиков. Органы надзора при этом могут проверить способ начисления платы за содержание, если собственники не согласились с платой УК.

Если размер платы за содержание увеличился, то управляющая компания обязана обосновать повышение платы и разместить детализацию на своем сайте, чтобы жильцы понимали причины роста платы за содержание.

По словам Альфреда Зинатуллина, снятие показаний общедомовых счетчиков – зона ответственности УК. При этом плата за общедомовые нужды (ОДН – прим. ред.) остается, а задолженность УК уменьшаться не будет. В будущем показания счетчиков будут отправляться автоматически, независимо от того, забыл собственник их отправить или нет.

Выводы. Как поправки в закон изменят жизнь жильцов?

Как отметили чиновники, нововведения станут заметны лишь для жильцов-должников. Добросовестные собственники не заметят разницы в переходе на прямые договоры. По данным чиновников, определенной статистики по домам, перешедшим на прямые договоры и остающимся с УК, пока нет. До сегодняшнего дня по прямым договорам работали только газовики.

Что касается готовности самих РСО к переходу на прямые договоры, то у них с большой вероятностью могут возникнуть проблемы с базой собственников.

И это все понимают, пояснил замминистра ЖКХ Альфред Зинатуллин.

Спрогнозировать статистику невозможно: переход, как говорят чиновники, может быть и 100% – все будет зависеть от инициативы жильцов. Однако в поправках в законе нигде не говорится об обратном переходе – от ресурсников к управляющей компании. Является ли это недоработкой, станет известно на практике.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 28.04.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все чиновники воры. Бывших у них нет. Осужденный директор Башкиравтодора работает через группы компаний "инфодор" Дочка аминева- валеева- шабуневич- зарипова- мухамедьянова земфира там в учередителях. Очередной ее муж, который младше её, на 10 лет, Мухамедьянов Ильдус Тахирович директор. Все объёмы , поставки, покупки проходят через эту компанию. Все зятья и действующие и бывшие как то связаны с башкиравтодором. Смотрите шабуневич Андрей. Занимается поставкой запчастей в башкиравтодор, Зарипов марат занимается программным обеспечением и продажей техники для башкиравтодора через инфодорлизинг, мухамедьянов Ильдус ремонтом дорог занимается там же. Ильдус Тазирович бросил жену и детей ради денег Аминева. Бедная жена гульнара шагитовна Сулейменова , истинная Баймакская башкирка, трудиться на мизерную зарплату в детском саду логопедом. Когда её бывший муж Ильдус Тахирович ублажает старушку ради денег



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  • Гость
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  • 2 | 28.04.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
истинная Баймакская башкирка, трудиться на мизерную зарплату в детском саду логопедом.
--------------------------------
Ну и что? Не достойна?



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  • Эксперт
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  • 3 | 28.04.2018, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58686 | Рейтинг: +12192,9
Не знаю чего там говорит Зинатуллин, а наш дом от ресурсника - ЭСКБ(э\э) еще в феврале перешел в УК и теперь мы платим одной платежкой за все, ну кроме телефона, интернета и ТВ.
То есть ЭСКБ без каких либо проблем передали нас УК.



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  • Гость
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  • 4 | 28.04.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
истинная Баймакская башкирка, трудиться на мизерную зарплату в детском саду логопедом.
----------------------
Ну и что? Это зазорно?



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1

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  • Начинающий
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  • 5 | 28.04.2018, 11:41 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12392 | Рейтинг: -1553,9
Лена и что квартплата стала меньше или больше?



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  • Эксперт
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  • 6 | 28.04.2018, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58686 | Рейтинг: +12192,9
Не изменилась. Просто теперь в квитанции за квартплату не только показания воды указываем, но и э\э.
И платим одной платежкой, а не двумя.
Разницы не вижу.

Просто теперь делаю один платеж через сбербанк-онлайн, а не два. Соответственно - поменьше времени это занимает. Меньше бумажек. И все.



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2

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  • Участник
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  • 7 | 28.04.2018, 12:38 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2400 | Рейтинг: -247,4
Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все чиновники воры. Бывших у них нет. Осужденный директор Башкиравтодора работает через группы компаний "инфодор" Дочка аминева- валеева- шабуневич- зарипова- мухамедьянова
----------------
Пишите в прокуратуру, ФСБ, МВД, Путину.



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 28.04.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К старшему пришел отчет УК, против которой дважды безуспешно возбуждались уголовные дела, о якобы проделанной работе по дому в 2016 году.
В бумажках было указано,что отремонтировано 12 козырьков над подъездами на сумму 6 млн руб.
Старший побежал к директору УК- мол, у нас в доме всего 7 подъездов,как так?
Семь, удивился директор? Взял ручку и поставил в бумажке новую цифру.
В прокуратуре старшему сказали: просто ошибся человек, с кем не бывает.
*Оснований для внеочередной проверки УК по целевому использования 6 млн не находим.
А 25 летний дом, как пугал людей темными и грязными подъездами, ломающимися лифтами, бомжами в подвале, обвалившейся штукатуркой, соплями Башинформсвязи, обратной тягой в доме и не защищенными от вандалов трубами разводки сетевого газа- так пугает.

*Большое спасибо работникам уникального и эксклюзивного министерства ЖКХ РБ, подобных которому нет нигде в мире. *
Низкий поклон надзорным органах в РБ, заботящихся о жизнеобеспечении населения и не сумевших довести до суда ни одного из возбужденных дел по фактам хищений средств жителей в сфере ЖКХ.



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  • Гость
  •  
  • 9 | 28.04.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пишите в прокуратуру, ФСБ, МВД, Путину
____________________
перед тем как написать в прокуратуру, ФСБ,МВД, Путину не забудьте:
1. написать завещание
2. всю свою недвижимость переписать на дальних родственников
3. закройте все долги , включая банковские
4. сожгите материнскую плату и жесткий диск (конечно памятка в ФСБ останется , но дома ничего не обнаружат и прямых улик против вас будет меньше), иначе - экстремист однозначно
5. близких родственников желательно переправить в Эстонию (финляндию , англию... )
6. изучите правила поведения в камере СИЗО, феню и сделайте нормальную татушку. и наоборот, если есть тату- убедитесь , что она нейтральная
7. не забудьте подкачаться и запастись "жирком" - может пригодиться
8. последнее и самое важное , либо после заявы сразу билет в Израиль, либо, ещё лучше - писать заяву уже с Исраиля
турк



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  • Участник
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  • 10 | 28.04.2018, 14:07 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5539 | Рейтинг: -163,1
Что делать с теми, кто годами не платит за ЖКУ? Там долги под 500 000 руб уже скопились. И всем пофиг.



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  • 11 | 28.04.2018, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.04.2018, 11:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1798 | Комментарии: 58686 | Рейтинг: +12192,5
Не знаю чего там говорит Зинатуллин, а наш дом от ресурсника - ЭСКБ(э\э) еще в феврале перешел в УК и теперь мы платим одной платежкой за все, ну кроме телефона, интернета и ТВ.
То есть ЭСКБ без каких либо проблем передали нас УК.

****
Вольную когда дадут?



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  • 12 | 28.04.2018, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 28.04.2018, 14:07 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5539 | Рейтинг: -163
Что делать с теми, кто годами не платит за ЖКУ? Там долги под 500 000 руб уже скопились. И всем пофиг.

****
Как что делать?
Работать для людей!



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Приняв Закон "О прямых договорах" с ресурсниками, как всегда, пропустили (отказались сделать) первые шаги,.. с целью НЕ допустить Россиян к защите своих прав потребителя (полагаю - намеренно) !!!

Все, 100%, управляющие организации (все формы управления МКД: Непосредственное, ТСЖ, УК) Огромные должники ресурсникам !!!

Следовательно, Переход на "прямые договоры" будет Добровольно-Принудительный !!!!!

Нас, Россиян, обманули ещё ДО снятия показаний с приборов учёта !!!

Выполнение "Закона" делает нас Соучастниками преступления - согласие (законодательное понуждение) с НЕосновательным обогащением ограниченного круга лиц.

Понуждение нас к этому стало возможным в силу НЕисполнения Исполнительной властью следующего:

- введение ГОСТа на приборы учёта для сферы ЖКХ;
- введение ГОСТа на Поверку приборов учёта для сферы ЖКХ;
- обязательность Сертификации приборов учёта применяемых в сфере ЖКХ;
- обязательность Сертификации поставляемого "ресурса";
- обязательность введения прибора учёта в Эксплуатацию (Акт соответствия установленного ПУ режиму эксплуатации);
- введение ГОСТа на методику расчёта;
- обязать производителей ПУ указывать в паспорте: Пропорциональную и Постоянную погрешности (графики);
- запретить начисление по Нормативу при отсутствии ПУ (только по аналогии);
- нормировать абсолютную погрешность ПУ (из расчёта на месяц) и обязать Вычитать её из текущих показаний ПУ (для точного определения потребляемого объёма)...

Выполнение вышеописанных требований лишит РСО и всех, кто от этого кормиться, Триллионов рублей СверхПрибыли !!!

В нынешних условиях РСОшникам Выгодно установливать ПУ, так как это стоит копейки, по сравнению с Триллионами рублей СверхПрибыли, и даёт полный контроль за поступлением СверхПрибыли !!!!!


Доктор ZLU



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  • 14 | 28.04.2018, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Дуванском районе квитки плодятся и размножаются. Хитрые зопы сделали три организации вместо одной и получили возможность увеличивать суммы неограниченно. За однушку выходит семь тысяч. Вот какие "умные"!



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  • 15 | 28.04.2018, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.04.2018, 12:38 | Автор: xrul
Публикации: 102 | Комментарии: 2399 | Рейтинг: -247,4
Автор: Не зарегистрирован
Все чиновники воры. Бывших у них нет. Осужденный директор Башкиравтодора работает через группы компаний "инфодор" Дочка аминева- валеева- шабуневич- зарипова- мухамедьянова
----------------
Пишите в прокуратуру, ФСБ, МВД, Путину.
===
это неправда.
перед выборами, несмотря на то, что путин законодательно увеличил объём продаж сырой нефти за границу и, при этом, устами Фед ТВ пообещал сделать все дороги, .. но это не понла только нация потомков рабов. Если кто помнит сред школу:..крекинг..бянзен, керосен,..битум. А битум является связующим веществом для асфальтобетона! - Но это для узкого круга специалистов.
и также по всем параметрам инфраструктуры на обеспечение народа которой является обязанностью государства. Но вы выбрали Путина. Он, вероятно, хороший человек, но только для почти российского списка
Forbes, а народ, а вы считаете что в РФ есть народ? Тогда спросите у себя, почему вы проголосовали за расстрел детей Беслана, отравление боевым газом Норд-Оста, за отъём и убийство государством Российским пятимесячного младенца Умарали и не только, за Путина чей охранник прав детей утонувшим и выплывшим детям заявляет: "ну как, поплавали?" и уезжает в цивилизованную Европу,..



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  • 16 | 28.04.2018, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 28.04.2018, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 28.04.2018, 14:07 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5539 | Рейтинг: -163
Что делать с теми, кто годами не платит за ЖКУ? Там долги под 500 000 руб уже скопились. И всем пофиг.
****
Как что делать?
Работать для людей!
===
эй ты, твой Путин якобы враждебной Украине за долг по газу пеню взял в три раза меньше чем включает "счётчик" гражданам РФ в 1% в день!!!
В большацкую эпоху врали что татаро-монгольское иго брало десятину (для ЕГЭшных это 10%), а Путин берёт 365% в год!
это вы, Примакову поднявшему путинцами ограбленную страну, предпочли Путина вдруг откуда ни возьмись нарисовавшегося. Он же вам в 2017 в телеходоках сказал: "Я не занимался политикой", это означает заявление: "Мне было наплевать на нужды и чаяния народа РФ!"
вы, уже 19 лет, не слышите его!



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  • 17 | 28.04.2018, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
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"....не забудьте:"

***
Как вариант можно получить в темном подъезде кастетом по башке.
В многих башкирских УК, как правило, много "специалистов широкого профиля" с криминальным мышлением.
От дискредитирововавших себя бывших милиционеров, адвокатов и чиновников до лиц, имеющих судимости.
Но больше всего меня умиляет в УК должность "смотрящего за крышами"( так прямо и написано в самоутвержденном штатном расписании) с окладом в 84 т.р.
В таком случае "директора" УК можно величать - "смотрящий за зоной"?



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  • 18 | 28.04.2018, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
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"... теперь сотрудники АДС будут иметь единую униформу с нашивкой с фамилией на спине." Почему фамилия должна быть на спине? Нам что ли со стороны его филейной части теперь с ними только разрешено общаться? И во всей статье ни слова о том, что с июля повышение тарифов будет выше, чем уровень инфляции! Работают для людей!!! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 19 | 28.04.2018, 21:04 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34343 | Рейтинг: +5791,7
.............перед тем как написать в прокуратуру, ФСБ,МВД, Путину не забудьте:
1. написать завещание
2. всю свою недвижимость переписать на дальних родственников
3. закройте все долги , включая банковские
4. сожгите материнскую плату и жесткий диск (конечно памятка в ФСБ останется , но дома ничего не обнаружат и прямых улик против вас будет меньше), иначе - экстремист однозначно
5. близких родственников желательно переправить в Эстонию (финляндию , англию... )
6. изучите правила поведения в камере СИЗО, феню и сделайте нормальную татушку. и наоборот, если есть тату- убедитесь , что она нейтральная
7. не забудьте подкачаться и запастись "жирком" - может пригодиться
8. последнее и самое важное , либо после заявы сразу билет в Израиль, либо, ещё лучше - писать заяву уже с Исраиля
турк

================Снимаю шляпу!



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  • 20 | 29.04.2018, 03:01 | Автор: Не зарегистрирован
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А как провести это общее собрание если в многоэтажном доме более 300 квартир?
Кто придет на это собрание, когда ни у кого не на что времени нет?
Соберут 20 пенсионеров и это у них будет "Общее собрание".



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