Так, арт-директор компании Paradox box (которая и сотворила данный продукт) Ильшат Байбурин радостно сообщает, что «цветное оформление бренда основано на башкирских орнаментах» и шрифт названия бренда, оказывается, максимально приближен к стилю башкирского алфавита.
Для чего? Чтобы массы туристов рванули сюда, увидев подобный шрифт или орнамент?
Сомнительное ожидание. Люди обычно едут смотреть на исторические и природные памятники, а не любоваться орнаментами, кураем или же памятником, объявленному национальным героем персонажу.
Тем не менее, по-видимому, будут предлагаться все те же курай, мед и памятник Салавату. Не зря же авторы проекта говорят: «Таких ожидаемых символов, как памятник Салавату Юлаеву, Шиханы и т.д., на бренде нет, и все-таки они будут задействованы в презентации региона, став частью одного большого бренда».
Заказчики подобных брендов, кроме всего прочего, забывают, что наша республика многонациональна. И каждый народ оставил свой материальный след в истории этого края.
Общественное телевидение России (ОТР) в очередной передаче «Большая страна» показало такие «следы», оставленные русскими и татарами. Журналист Андрей Кузьмин в своем проекте «За порогом» рассказал и показал, какие старинные храмы (самый древний православный храм в Башкирии) и дворцы стоят на Западе Башкирии (смотреть, начиная с 8-50 до 22-20).
С горечью рассказал, что музей поэтессы Марины Цветаевой, находящийся на балансе Минкульта РБ, разваливается.
Показал, что в знаменитом дворце Тевкелевых в Буздякском районе (который также находится в запустении), эксплуатируется только одна комната: там располагается участковый пункт полиции.
Конечно, все показанное Кузьминым не усиливает впечатление башкирскости нашего края, однако, при умелом подходе могло бы служить основой интересного туристического маршрута, туристического бренда республики.
Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Организация туризма – это бизнес, а не упражнение на национальные темы
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