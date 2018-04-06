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Организация туризма – это бизнес, а не упражнение на национальные темы










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Как уже сообщалось, 26 апреля в Уфе прошла презентация туристического бренда республики. Хотя смысл и назначение подобного бренда заключается в привлечении максимально возможного числа туристов в республику, авторы проекта и на этот раз сочли нужным акцентироваться на башкирскости данного края.

Организация туризма – это бизнес, а не упражнение на национальные темы


Так, арт-директор компании Paradox box (которая и сотворила данный продукт) Ильшат Байбурин радостно сообщает, что «цветное оформление бренда основано на башкирских орнаментах» и шрифт названия бренда, оказывается, максимально приближен к стилю башкирского алфавита.

Для чего? Чтобы массы туристов рванули сюда, увидев подобный шрифт или орнамент?

Сомнительное ожидание. Люди обычно едут смотреть на исторические и природные памятники, а не любоваться орнаментами, кураем или же памятником, объявленному национальным героем персонажу.

Тем не менее, по-видимому, будут предлагаться все те же курай, мед и памятник Салавату. Не зря же авторы проекта говорят: «Таких ожидаемых символов, как памятник Салавату Юлаеву, Шиханы и т.д., на бренде нет, и все-таки они будут задействованы в презентации региона, став частью одного большого бренда».

Заказчики подобных брендов, кроме всего прочего, забывают, что наша республика многонациональна. И каждый народ оставил свой материальный след в истории этого края.

Общественное телевидение России (ОТР) в очередной передаче «Большая страна» показало такие «следы», оставленные русскими и татарами. Журналист Андрей Кузьмин в своем проекте «За порогом» рассказал и показал, какие старинные храмы (самый древний православный храм в Башкирии) и дворцы стоят на Западе Башкирии (смотреть, начиная с 8-50 до 22-20).

С горечью рассказал, что музей поэтессы Марины Цветаевой, находящийся на балансе Минкульта РБ, разваливается.

Показал, что в знаменитом дворце Тевкелевых в Буздякском районе (который также находится в запустении), эксплуатируется только одна комната: там располагается участковый пункт полиции.

Конечно, все показанное Кузьминым не усиливает впечатление башкирскости нашего края, однако, при умелом подходе могло бы служить основой интересного туристического маршрута, туристического бренда республики.

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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  • 1 | 03.05.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо было ещё показать дворец Аминева Шамиля, бывшего директора башкиравтодор. И рассказать почему у нас такие плохие дороги. Вопрос Шайнурову. , действующему директору БАД. Зачем до сих пор все объёмы отдаете группе компаний Инфодор . зная что это аффилированное предпреятие Аминева Ш.Х. и командует там его дочь Аминева валеева шабунеевич зарипова мухамедьянова земфира шамилевна. Со своим новым мужем Ильдусом Мухамедьяровым



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  • # 2 | 03.05.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 3 | 03.05.2018, 10:30 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 312 | Комментарии: 34365 | Рейтинг: +5792,7
Конечно, все показанное Кузьминым не усиливает впечатление башкирскости нашего края ......

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А то такое башкирскость? Яушев, объясни, пожалуйста. Каковы критерии "башкирскости"?



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  • 4 | 03.05.2018, 10:34 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 312 | Комментарии: 34365 | Рейтинг: +5792,7
Правовая инструкция 9111.ru расскажет, как правильно требовать компенсацию морального вреда при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. Когда можно потребовать компенсацию?
В новом Постановлении Пленума Верховного суда РФ, которое посвящено разбору вопросов, возникающих в судебных разбирательствах в связи с оплатой комуслуг и жилого помещения, сделано напоминание, что при нарушении прав потребителей коммунальных услуг они могут защищать свои права в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». Причем в случае предоставления некачественных услуг, в том числе с перерывами, граждане не только должны платить меньше или вообще не платить, но также должны требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда (п. 21 ПП ВС РФ № 22 от 27 июня 2017 г., ч. 4 ст. 157 ЖК РФ и п.п. 33, 148.24, 149 Правил предоставления коммунальных услуг № 354). Для подтверждения того, что услуги были некачественными или не были оказаны, можно использовать не только акт, составленный с участием исполнителя коммунальной услуги, но и другие доказательства согласно ГПК РФ (свидетельские показания, аудио- и видеозаписи, заключения эксперта и др.) (п. 22 Постановления). Как получить компенсацию за низкую температуру горячей воды в кране? Также граждане вправе заявить требования о выплате неустойки, штрафа и пени в случаях, предусмотренных п. 157 Правил № 354: несвоевременное предоставление услуг; превышение допустимых перерывов в предоставлении услуги согласно Приложению 1 к Правилам; нарушение параметров давления холодной и горячей воды, а также газа; нарушение параметров напряжения и частоты в электросети; низкая температура отопления жилья; незарегистрированное в аварийно-диспетчерской службе сообщение о каких-либо нарушениях в связи с предоставлением комуслуг. Как возместить моральный вред? Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено независимо от того, были ли причинены гражданину какой-либо имущественный вред и убытки (п. 155 Правил № 354). Согласно разделу 10 Правил № 354 для подтверждения факта оказания некачественных услуг или их не оказания, гражданин должен сообщить об этом исполнителю услуг, потребовать проведения проверки и составления акта. В какой бы форме ни сообщалось об этом в аварийно-диспетчерскую службу, обращение должно быть зарегистрировано. Для этого нужно узнать ФИО сотрудника, принимающего обращение, а также представиться самому и назвать адрес, по которому произошло нарушение и вид коммунальной услуги. Сотрудник сообщает номер, под которым зарегистрировано сообщение и время его регистрации (п. 106 Правил). Проверка должна быть проведена в течение 2 часов, другое время должно быть согласовано с потребителем (п. 108 Правил). Если это условие было нарушено, либо до службы не дозвониться, гражданин может сам составить акт проверки качества. Подписать такой акт должны еще два потребителя услуги и председатель совета МКД (либо председатель товарищества, кооператива) (п. 110.1 Правил). Дата и время, которые считаются началом предоставления некачественной услуги, могут устанавливаться по-разному в соответствии с п. 111 Правил. До обращения в суд можно направить претензию исполнителю услуг, и если он не удовлетворит требования добровольно до подачи иска в суд, это позволит требовать взыскания в пользу потребителя штрафа на основании п.6 ст. 13 Закона РФ «О Защите прав потребителей» в размере 50 % от присужденных сумм. При необходимости обращения в суд, иск оформляется по ст.ст. 131-132 ГПК РФ, при цене иска до 1 млн. руб. не облагается госпошлиной (ст. 333.36 НК РФ). Расчет платы за ОДН в 2017 году: электроэнергия, вода, общее имущество МКД Как связаны право на компенсацию морального вреда и на перерасчет? Право компенсации морального вреда может возникать и в отсутствие права на перерасчет услуги. Например, установленное в п. 5 приложения N 1 допустимое отклонение температуры горячей воды на 5°С ночью и 3°С днем не действует при определении требований к качеству горячей воды, а применяется лишь в связи с условиями и порядком изменения размера платы за коммунальную услугу (Решение ВС РФ от 31.05.2013 по делу N АКПИ13-394). Поэтому при оценке качества услуги по горячему водоснабжению каких-либо отклонений от установленного СанПиН температурного режима не допускается. Температура воды, подаваемой к кранам и смесителям, должна быть не менее 60°С. То есть, если отклонение находится в рамках, установленных Приложением 1, у потребителя нет права на перерасчет платы, но все равно требование к качеству нарушено и есть право требовать компенсацию морального вреда (см. Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 01.04.2015 по делу N 33-2729/15).
========Как нас обманывают. При чём тут "башкирскость?



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  • 5 | 03.05.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Хороший бренд, прекрасная природа, замечательные люди. Русские, башкиры, мишары, чуваши и марийцы. Многонациональный край.



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  • 6 | 03.05.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Ахренеть! Какие исторические памятники оказывается имеются в Башкирии!? А нам все время подсовывают тот же курай и памятник Салавату. Обязательно посещу эти места. Спасибо УЖу.



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  • 7 | 03.05.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший бренд, прекрасная природа, замечательные люди. Русские, башкиры, мишары, чуваши и марийцы. Многонациональный край.
----------------------
Ну, наконец один башкирский националист признал многонациональность края. Само собой разумеется - без татар.



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  • 8 | 03.05.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Карим бей, вы уже большой и должны понимать, что здесь, в РБ, все и всегда будет акцентироваться на башкирскости. Пока существует это искусственное образование РБ так и терпеть нам эту башкиристость. Ну чего нам стоит взять и попробовать изменить эти искуственные административные границы, проведенные когда то коммуняками? Но мы этого не сделаем, то ли ума не хватает, то ли боимся, что посадят. Но это все можно сделать в рамках сегодняшних законов, абсолютно законно. Еще раз: в истории современной РФ уже есть успешные прецеденты изменения административных границ. Никто не одел тюремную робу, все счастливы. Так что надо помочь нашим братьям - башкирам ощутить радость жития на своей земле, но без территории бывшей уфимской губернии, вот пусть там развивают свою башкиристость и им слова никто против не скажет, а татары пусть решат: жить ли им вместе или и дальше быть разделенными административной границей? Пусть народ сам решит, что ему хорошо, а не какой -нибуть московский чиновник решит нашу судьбу.
С уважением,
Миннебай улы



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  • 9 | 03.05.2018, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58700 | Рейтинг: +12193
Как я понимаю этот логотип(пусть будет брэнд) - обычная торговая марка - и будет ставится на сувенирную продукцию - в том числе футболки, бейсболки, магнитики и т.д.
В таком виде он действительно куда креативнее, современней, лаконичней, нежели например брэнд "Продукт Башкортостана" и прочие изображения отцветика-семицветика с СЮ над Белой.

Пусть будет. 2,7млн - НЕ считаю, что потрачены зря. Гораздо больше тратится ИМЕННО - ЗРЯ!!!

Упрек КЯ справедлив, но всем же ясно, что мы восстанавливаем КРЫМНАШ, наводим порядок на ДОМБАССЕ, уничтожаем ИГИЛ, - и нам не до грибов, как Василию Иванычу Чапаеву...



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  • 10 | 03.05.2018, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58700 | Рейтинг: +12193
Забыла сказать.
Эти пирамидки(типа орнамент) при разглядывании - вот лично у меня вызвали ассоциацию с восходом(верхняя пирамидка) и закатом(нижняя) - по цветовой гамме и конфигурации.

То есть - совсем не БАШорнамент видится не искушенному, не превзятому глазу. Тем более, что такие же абсолютно и цвета, и пирамидки имеются в нац-орнаментах ОЧЕНЬ многих народов не только бывшего СССР, ни о мира - ибо он самый простейший в ткачестве.



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  • 11 | 03.05.2018, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58700 | Рейтинг: +12193
не предвзятому глазу(поправочка)



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  • 12 | 03.05.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Как описывает советский туризм писатель Юрий МУХИН (привожу несколько абзацев):

"Страна наша была огромной, свободной, с изумительно развитым транспортом, и передвигаться по ней на любые расстояния не составляло никаких проблем. На море мы ездили в Крым, так как он был ближе всего. Три рубля билет, ночь в поезде, и наша четвёрка – Кретов, Шпанский, Бобров и я – в Симферополе. Ещё 30 коп на троллейбус – и в Ялте. ...

Отдыхали мы, само собой, самым неправильным образом, хотя вставали, в общем-то, рано – по холодку. Шли в сторону пляжа, по пути с автоматов, в которых наливалось 200 г «Рислинга», если опустить монету в 20 коп, выпивали по стаканчику. Заходили в «Чебуречную», брали по 4 чебурека (по 12 коп.) и по два стакана какао (по 6 коп.). ...

В целом отдых стоил дешево. Питание, как вы видели, не стоило больше трояка, выпивка, сигареты, танцы – ну, пусть ещё два. Да рубль жильё, да четыре на совершенно непредвиденные расходы. Итого – десятки в сутки за глаза хватало. Мы отдыхали дней по 10, а в те годы для парня, не боящегося физического труда, заработать за год сотню на отдых – вообще чепуха, не стоящая упоминаний. Поэтому и был Крым в этом рабском, тоталитарном СССР набит народом безо всяких реклам и цивилизованных турагентств.

Теперь о безобразной пьянке. Вообще-то, их было много, но эта запомнилась по длительности и размаху с точки зрения географии.

Началось всё в Запорожье, где мы проходили летнюю практику, и где я на Запорожском ферросплавном заводе подрабатывал дозировщиком в цехе безуглеродистого феррохрома.

Профсоюз искал желающих съездить на экскурсию в Киев ... и мы записались.

Автобус должен был подъехать часам к 12 прямо к нашему общежитию, чтобы забрать нас и других работников завода, а часов в 11 явились Брат (Толик Борисов), Бык (Вовка Дробах) и Потап (Ваня Потапов) с «биомицином» (вино «Белое крепкое» или по-украински «Бiле мiцнэ», 1 рубль 22 коп), чтобы проводить нас в путешествие. ... Провожают, а автобус запаздывает, пришлось бежать в магазин, потом ещё...
...
...
Боже, какими же балбесами мы были!
Но какими свободными балбесами!"

(Полностью на сайте Ю.Мухина: "О СВОБОДНЫХ БАЛБЕСАХ").



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  • 13 | 03.05.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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А чем знаменит знаменитый замок Тефкелева в Буздякском районе?



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  • 14 | 03.05.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, наконец один башкирский националист признал многонациональность края. Само собой разумеется - без татар.
--------------------------
На землях Казанской губернии на момент создания Татарской республики не существовал народ, называвший себя татарским. Об этом свидетельствует академический труд "История Казани" (Казань,1988г.) : "Сами жители Казани и ее края вплоть до Октябрьской революции не прекращали называть себя булгарами."

Была традиция российских правителей называть все мусульманские народы России татарами. Однако ни один из этих народов себя татарами не называл. Великий русский историк Карамзин Н.М. писал в 19 веке: "Ни один из нынешних народов татарских не именует себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей." ("История государства Российского", СПб,1818,т.3, с.172). Ясно, что это была общая для мусульман кличка времен "тюрьмы народов", как, например, мы помним, название "советский народ" было общим именем всех народов СССР.



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  • 15 | 03.05.2018, 12:54 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5168 | Рейтинг: +1417,7
Мне одной кажется, что сначала инвестиции и турбизнес.а потом логотип?
У нас национальная черта, вывеска шикарная, а потом пшик



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  • 16 | 03.05.2018, 12:56 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5168 | Рейтинг: +1417,7
Сделайте что то путное,пусть начнут приезжать хоть маленько,потом,что сработало,того и логотип



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  • 17 | 03.05.2018, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 03.05.2018, 12:54 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5167 | Рейтинг: +1417,7
Мне одной кажется, что сначала инвестиции и турбизнес.а потом логотип?
У нас национальная черта, вывеска шикарная, а потом пшик
------------------
Мне одной кажется, что твое высказывание было бы уместным, если бы ты сделала что то лучше?



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  • 18 | 03.05.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 03.05.2018, 12:54 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5167 | Рейтинг: +1417,7

Мне одной кажется, что сначала инвестиции и турбизнес.а потом логотип?
У нас национальная черта, вывеска шикарная, а потом пшик
____________________
-любое , даже самое маленькое дело - начинается с большого перекура ( арм. юмор)
- любое даже самое маленькое дело начинается с пропила бабла (Рос. действительность)
турк



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  • 19 | 03.05.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вторую неделю жуете это гоно.
Проект бездарный, но хорошо освоен.



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  • 20 | 03.05.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.05.2018, 11:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1798 | Комментарии: 58699 | Рейтинг: +12192,9

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Вот и появилась ниточка в обиженном.)



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