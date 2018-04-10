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Исторические картинки. Милый аксаковский уголок










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Неразрывно связана наша Башкирия с именем замечательного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Все знают уютный старинный особняк возле крутого обрыва красавицы Белой у садика с мостиком.

Исторические картинки. Милый аксаковский уголок


В музее Аксакова выпустили интересный путеводитель «Аксаковская земля», где перечислены все связанные с именем писателя и его окружения места Золотого кольца аксаковского Поволжья.

В нашей славной Башкирии это Уфа (музей, сады, Софьюшкина аллея, Аксаковский народный дом и пр.). А также Касимово и Сергеевка (Старые Киишки), Камышлы и Зубово, Алкино и Надеждино, Санаторий имени Аксакова, стерлитамакский «куст» и другие.

Но есть ещё один неведомый доселе никому уголок Башкирии, связанный с именем великого писателя. Вы первые, кто узнает…

Мы в Чишминском районе. К северу от большой татарской деревни Абраево, вдоль маленькой речки Кизяк в стародавние времена лежало несколько деревушек на краю древнего Абраевского леса.

Сейчас, в окружении нефтяных скважин существует урочище Упадышевка, найдите её на карте (Викимапия и др.).

Маленькая деревушка Упадышевка существовала уже в начале XIX столетия:

Исторические картинки. Милый аксаковский уголок


Какое отношение она имеет к имени великого русского писателя, спросите?

В 1801 году десятилетнего Серёжу Аксакова родители повезли в Казань, мальчика отдали в гимназию.

Тяжко было выросшему в домашнем уюте, в окружении материнской любви и заботе ближних подростку оказаться в казённом учреждении. Поэтому с особым теплом через многие десятилетия писатель вспоминал о своём наставнике. Читаем знаменитую аксаковскую «Семейную хронику»:

Должность «главного надзирателя исправлял надзиратель "благонравной" комнаты Василий Петрович Упадышевский, а должность инспектора классов – старший учитель российской словесности Лев Семёныч Левицкий. Оба были добрые и ласковые люди, а Упадышевский впоследствии сделался истинным ангелом хранителем моим и моей матери; я не знаю, что было бы с нами без этого благодетельного старика».

В интернете легко открыть текст воспоминаний и Вы увидите как часто упоминается Упадышевский в изданном в 1856 году, спустя более чем полвека, литературном произведении.

Настолько большое впечатление он произвёл на ребёнка и его семью. Аксаков оставил характеристику этого замечательного педагога:

«Василий Петрович Упадышевский был вдовец, и двое его сыновей находились в числе казённых воспитанников казанской гимназии. Этот добрый старик был так обласкан моею матерью и так полюбил её, что в первое же свидание дал честное слово: во-первых, через неделю перевести меня в свою благонравную комнату – ибо прямо поместить туда неизвестного мальчика показалось бы для всех явным пристрастием – а, во-вторых, смотреть за мной более, чем за своими повесами, то есть своими родными сыновьями.

Он свято исполнил и то и другое. Как теперь гляжу на его добродушное и приветливое лицо, на его правую руку, подвязанную чёрной широкой лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывом пушки и вместо неё привязывалась к руке чёрная перчатка, набитая хлопчатой бумагой: впрочем, он очень чётко и хорошо писал левою рукою».

Серёжа Аксаков находился на попечении Василия Петровича. «Упадышевский нежно любил меня и, с заботливостью матери, всякий раз осматривал моё платье и постель, чистоту рук, тетрадей и книг». Он не покидал его в дни болезни. Именно он познакомил юного Аксакова с книгами про открытие Америки и другими, в том числе с книжкой «Детское училище».

Дойдя да сказки «Красавица и Зверь», вспоминал С.Т. Аксаков, «с первых строк показалась она мне знакомою и чем далее, тем знакомее; наконец, я убедился, что это была сказка, коротко известная мне под именем "Аленький цветочек", которую я слышал не один десяток раз в деревне от нашей ключницы Пелагеи».

Исторические картинки. Милый аксаковский уголок


Происхождение знаменитой сказки см. здесь. Василий Петрович Упадышевский, «мягкий, внимательный, заботливый и сердечный» человек, тоже имеет к ней отношение.

Среди его учеников по Казанской гимназии был также Николай Иванович Лобачевский, впоследствии знаменитый математик.

«В ведомостях Упадышевского за время учения в гимназии Николай Лобачевский аттестовался "весьма прилежным и благонравным" и уже в конце гимназического курса "занимающимся с особенным прилежанием математикой и латинским языком". Не лишено, однако, вероятия, что такой безукоризненный отзыв объясняется именно мягкостью Упадышевского» (Ссылка).

Аксаков вспоминал, что «Упадышевский оставил гимназию по болезни». В интернете находим краткую биографию:

Упадышевский Василий Петрович (1762–1802), из польских шляхтичей, прапорщик (1781), титулярный советник (1802), главный надзиратель Первой Казанской мужской гимназии, жил в Казани, вдовец, за ним в Уржумском уезде Вятской губернии числилось небольшое поместье (4 муж. и 5 жен. пола душ крестьян), род внесён во 2-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии в июне 1810 года. Есть информация о его связях с Елабугой.

Из упоминавшихся в воспоминаниях Аксакова двух сыновей В.П. Упадышевского среди студентов Казанского университета встречаем Николая Упадышевского, грекороссийского вероисповедания, из польских шляхтичей (но православный, видимо, они из Белоруссии), выпущен учителем 8 февраля 1809 года.

Несколько слов о Николае Упадышевском находим в работе: Казанский университет: хронология становления химической лаборатории и Казанской химической школы. 1806–1872 / сост., авт. введения и примечаний проф. А.В. Захаров; науч. ред. проф. В.И. Галкин. Казань, 2011. Ч. I.

Когда в феврале 1807 года в Совете университета обсуждался вопрос о созыве ополчения и пожертвованиях на войну с Наполеоном, бывший здесь студент Упадышевский, «ревнуя к пользе общей», тут же внёс 25 рублей.

Видимо, как особо одарённый студент, Николай Упадышевский с 1807 года получал жалованье (стипендию), а в 1811 году он уже служит главным надзирателем Казанской гимназии.

«Казанские известия» в декабре 1819 года сообщали, что «отдаются в услужение люди: кучер 25 и девка 23-х лет, умеющие готовить кушанье и чистить белье; о цене спросить в университетском типографском доме, у живущего в оном Николая Васильевича Упадышевского».

Когда в 1813 году Казанскому гражданскому губернатору Борису Александровичу Мансурову понадобился список находившихся в Казани и окрестностях французских военнопленных, его представил учитель гимназии Николай Упадышевский. Историк Т.А. Вишленкова добавляет, что «вероятно, губернатор решил поручить это дело не иностранцу, а человеку безукоризненной (с точки зрения политической благонадёжности) репутации».

12 февраля 1813 года Н.В. Упадышевский представил список 254 рядовых военнопленных и 8 офицеров директору гимназии.

Это был образованный человек, известный в Казани педагог. Интернет добавляет: Упадышевский Николай Васильевич (1789 или 1792 года рождения), помещик. Как же Упадышевские оказались в наших краях?

В интернете же встречаем: 39-летний чиновник Н.В. Упадышевский 8 февраля 1831 года в Уфе обвенчался с 17-летней Александрой Алексеевной Блударевой, дочерью умершего аудитора (в Спасской церкви).

Ранее в «исторических картинках» я уже рассказывал историю большого сельца Дурасово, что лежит западнее Упадышевки, на берегу Дёмы. Это был центр обширного поместья дворян Блудоровых (Блударевых), сестрой хозяина – титулярного советника Николая Алексеевича Блудорова и являлась, по всей видимости, невеста Н.В. Упадышевского. Она получила землю в качестве наследства (приданого).

Упадышевка – часть большого блудоровского поместья. Но новые хозяева здесь не жили, обитаемой дворянской усадьбы с прислугой на 1861 год не существовало. Стояло в Упадышевке всего 4 двора, проживало 27 крепостных крестьян. Всей земли имелось немногим более 140 десятин.

К тому времени сын аксаковского учителя уже умер. В марте 1850 года суд разыскивал наследников скончавшегося коллежского советника Николая Васильевича Упадышевского.

На 1861 год именьице принадлежало коллежскому регистратору Аркадию Николаевичу Упадышевскому с сестрой девицей Софьей Николаевной.

Брат с сестрой здесь не жили. Поместье было заложено. Ещё в 1854 году у полковника П.П. Ушакова взяли в долг 735 рублей, а в 1858 году землю заложили в Оренбургском приказе общественного призрения за 800 рублей.

Расплатиться не смогли и в 1857 и 1863 годах имение А.Н. и С.Н. Упадышевских при сельце Упадышевка за долг в 830 рублей 15,5 копеек дважды выставляли на торги.

Когда отменили крепостное право, местные власти долго искали собственников, «по жительству Г.г. Упадышевских в Нижнем Новгороде». Но служивший в местной казённой палате А. Упадышевский в сентябре 1863 года уволился в отставку «и отправился в Казань», где на 1871 год проживал в доме Перцова, в первой части на Малой Проломной улице. Он собирался приехать в Уфу «в скором времени» для оформления бумаг.

Наконец, в 1864 году имение (крепостных крестьян с причитавшейся им землёй – 40,5 десятин) Упадышевские сдали в казну за 1350 рублей, из оставшихся земель 102 десятины Аркадий продал мещанам Ивану и Ефиму Лебединцевым 29 июля 1871 года.

На 1874 год за Аркадием Николаевичем Уподышевским всё ещё числилось 100,5 десятин, даже по переписи 1895 года в Караякуповской волости дворянину С.Н. Упадышеву (возможно, опечатка, сестра?) принадлежало 7,63 десятины одной пашни. К началу XX века последний участок был продан.

Исторические картинки. Милый аксаковский уголок


На карте послевоенных лет Упадышевка ещё стояла. Сейчас – пустое урочище. Как память о добром учителе, искалеченном войной инвалиде, который любил детей, заботился о них с нежностью.

Среди его воспитанников были Сергей Аксаков и Николай Лобачевский. Всем бы таких учеников!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 06.05.2018, 10:56 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12470 | Рейтинг: -1556,3
Нашли русского поэта. Аксаков аксак -храмой по русски . Русские это русые татары. Деревня Кизяк -по русски -говно . Кызыл га -красный и так все названия населенных пунктов . В Тартарии не было имущественного неравенства .Были -земледельцы и ремесленники -что подтверждают археологи .Не было ярко выраженных богатых все были равны. Почему же рухнуло такое государство как тартария? Объяснение простое -когда мошенник встретил простака то родилась религия. То есть пройдохи научились жить за счет труда других.



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  • 2 | 06.05.2018, 11:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27939 | Рейтинг: -647,9
Чем отличается русская версия сказки:
"В русской же сказке автор выразил идеалы славянофильства: личность должна быть свободной и независимой от земных благ и авторитетов. Ее достоинство – высокая нравственность и чистота помыслов. "
--------------
Ах ты божеж мой!
Высокая нравственность и чистота помыслов - жтож так по-русски, это такое славянофильство!
А потом устроить маленький погромчик, очистить от жидов святую нашу Русь!



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  • 3 | 06.05.2018, 11:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27939 | Рейтинг: -647,9
Среди его воспитанников были Сергей Аксаков и Николай Лобачевский. Всем бы таких учеников!
_---------------
Ага! Воспитанники-черносотенцы! Всем таких учеников - вот вам и истоки расовой теории, вот вам и нацизм. А от еврейских погромов плавно перейти к Холокосту



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  • 4 | 06.05.2018, 11:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27939 | Рейтинг: -647,9
выросшему в домашнем уюте, в окружении материнской любви и заботе ближних подростку
---------------
Опекаемый крепостными няньками, ключницами и прочими крепостными людишками.
В период отмены крепостного права Аксаковы владели 500 душ крепостных. Немного, но и не мало



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  • 5 | 06.05.2018, 11:43 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12470 | Рейтинг: -1556,3
Зулия - наступило время подонков. Подонки во всех ветвях власти окопались.Русь -святая ну Вы хватили. Насильственное крещение приостановило развитие русых татар названных в последствии русскими. Да и Я с Вами согласен -жиды -подонки да и не обязательно жид еврей есть жиды во всех слоях общества да и в нациях и национальностях.



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  • 6 | 06.05.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неразрывно связана наша Башкирия с именем замечательного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова
=================================
А как же иначе!
Ведь Башкирия,- это новообразование возникшее, благодаря России, искусственно, в тепличных условиях, из разнородных племен, зачастую совершенно не похожих между собой не только внешне , но и на генетическом уровне.
Башкирия нация,- это эксперимент, не удавшийся, нео эксперимент.



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  • 7 | 06.05.2018, 11:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27939 | Рейтинг: -647,9
Откуда неграмотная Пелагея знала сюжет Аленького цветочка, если среди русских сказок аналогов не встречается?
Об'яснение простое: прндок
Аксакова привозил пленных турок, на одной из них и женился. Пленную турчанку окрестили Пелагеей, а турки всегда были начитаны и наслышаны сказок различного происхождения, подтверждение тому знаменитая 1001 ночь



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  • 8 | 06.05.2018, 11:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27939 | Рейтинг: -647,9
Йожег, ты отрицаешь черносотенные погромы или отрицаешь Холокост? Или и то, и другое?



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  • 9 | 06.05.2018, 11:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27939 | Рейтинг: -647,9
6 | 06.05.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неразрывно связана наша Башкирия с именем замечательного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова
=================================
А как же иначе!
Ведь Башкирия,- это новообразование возникшее, благодаря России, искусственно, в тепличных условиях, из разнородных племен, зачастую совершенно не похожих между собой не только внешне , но и на генетическом уровне.
Башкирия нация,- это эксперимент, не удавшийся, нео эксперимент
_------------++
А ты есть неудачный плод близкородственного скрещивания, дурачка на дурочке



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  • 10 | 06.05.2018, 12:17 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12470 | Рейтинг: -1556,3
6 Россия это часть некогда могущественной тартарии . Русские это русые татары от этого и назвали некую территорию Русь. Откуда пошло? Киевская Русь а затем колонизация востока. Киевская Русь это окраина Тартарии так и пошло название окраина -Украина.



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  • 11 | 06.05.2018, 12:24 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12470 | Рейтинг: -1556,3
6 Забавно по Вашему русые татары названные русскими и жившими на Киевской Руси произошли по Дарвину не от обезьян? Может какая то порода была обезьян . Да а как объясните что люди отличаются и по цвету кожи? Почему черных негров не назвали русскими ? Да ответ простой потому что Они черные а не русые. Теперь поделим по разрезу глаз .По объему черепа-Вам это ни чего не напоминает?



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  • 12 | 06.05.2018, 15:45 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 533 | Рейтинг: +77,8
9 | 06.05.2018, 11:57 | Автор: Зулия


Ведь Башкирия,- это новообразование возникшее, благодаря России, искусственно, в тепличных условиях, из разнородных племен, зачастую совершенно не похожих между собой не только внешне , но и на генетическом уровне.
Башкирия нация,- это эксперимент, не удавшийся, нео эксперимент
_------------++
А ты есть неудачный плод близкородственного скрещивания, дурачка на дурочке
.................................................

Сказано точно, зачем какашками кидаться?
Единства, связывающего стержня в РБ нет. Есть ничем не подкрепленные, неуемные амбиции кучки башкирских националистов.



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  • 13 | 07.05.2018, 00:45 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2415 | Рейтинг: -249,1
Всё равно молодцы, что вышли.

Из искры возгорится пламя.



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