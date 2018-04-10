Собчак: Итоги вчерашних протестов

Рейтинг публикаций пользователей
Андрей Макаревич: Почему ...

А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, ...
  Егерь

Потеряла стыд, страх или ...

На днях уроженка Уфы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ...
  Администратор

Terra Пермского края: ...

Новый туристический бренд региона оказался представлен на фотографиях ...
  natall

В Госдуму внесли ...

В Госдуму внесли законопроект о возможности добровольного изучения национальных ...
  Администратор

Правда - возмутительна? ...

Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Это возмутило ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Собчак: Итоги вчерашних п ...

Избиение мирных демонстрантов казачьями нагайками в Москве. Избиение м ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Собчак: Итоги вчерашних п ...

21 | 07.05.2018, 14:05 | Автор: materu Публикации: 0 | Комментарии ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Новый срок для всех нас

Правительство - от слова править, так понимаю. В координатах существую ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Календарь новостей
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Виктор Золотарев: Итоги н ...

А вдруг царь-то ненастоящий? А.Невзоров ― Посмотрим, посмотрим. Я дума ...
  Рейтинг: +6  юнг

Виктор Золотарев: Итоги н ...

8 | 03.05.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Собчак: Итоги вчерашних п ...

Избиение мирных демонстрантов казачьями нагайками в Москве. Избиение м ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Виктор Золотарев: Итоги н ...

А вдруг царь-то ненастоящий? А.Невзоров ― Посмотрим, посмотрим. Я дума ...
  Рейтинг: +6  юнг

Больное общество, а не ин ...

Ребята у нас дороги в плачевном состоянии !! Неужели меня одного это в ...
  Рейтинг: +5  Скорпион1

Форум пчел против меда

ГОНГО (также GONGO) — от Государством организованные негосударственные ...
  Рейтинг: +5  Егерь

Обсуждаемое за неделю
Новый срок для всех нас ...

Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно ...
  8.05.2018   404   19

Ох, теперь заживем! Ко ...

Пока единственный новый открытый пункт по всей России, открытый в 2018 году. ...
  8.05.2018   386   12

А может, в криворукости ...

Мэрия Уфы: Американская компания Apple не допускает «Книгу памяти участников ...
  8.05.2018   316   7

Дурдом за наш с вами счет ...

Иногда депутаты вносят в Госдуму Российской Федерации законопроекты, изначально ...
  8.05.2018   246   5

Закрыть гипермаркеты и ...

Хамитов назвал крупные торговые сети тормозом для экономики. Крупные ...
  7.05.2018   1112   39

Обсуждаемое за месяц
Новый срок для всех нас ...

Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно ...
  8.05.2018   404   19

Ох, теперь заживем! Ко ...

Пока единственный новый открытый пункт по всей России, открытый в 2018 году. ...
  8.05.2018   386   12

А может, в криворукости ...

Мэрия Уфы: Американская компания Apple не допускает «Книгу памяти участников ...
  8.05.2018   316   7

Дурдом за наш с вами счет ...

Иногда депутаты вносят в Госдуму Российской Федерации законопроекты, изначально ...
  8.05.2018   246   5

Закрыть гипермаркеты и ...

Хамитов назвал крупные торговые сети тормозом для экономики. Крупные ...
  7.05.2018   1112   39

Последние публикации
Новый срок для всех нас ...

Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно ...
  8.05.2018   404   19

Ох, теперь заживем! Ко ...

Пока единственный новый открытый пункт по всей России, открытый в 2018 году. ...
  8.05.2018   386   12

А может, в криворукости ...

Мэрия Уфы: Американская компания Apple не допускает «Книгу памяти участников ...
  8.05.2018   316   7

Дурдом за наш с вами счет ...

Иногда депутаты вносят в Госдуму Российской Федерации законопроекты, изначально ...
  8.05.2018   246   5

Закрыть гипермаркеты и ...

Хамитов назвал крупные торговые сети тормозом для экономики. Крупные ...
  7.05.2018   1112   39

Собчак: Итоги вчерашних ...

По итогам вчерашних протестов хотелось бы сказать несколько важных вещей: ...
  7.05.2018   938   67

Алексей Лебединский ...

Мне очень больно об этом говорить, но я обязан перед всеми, кто отдал свою ...
  7.05.2018   599   25

Китайцы смеются над ...

Российские военные и инженеры проспали революцию дронов. Последние три десятка ...
  7.05.2018   546   11

Акция прошла, царь ...

В Уфе прошла акция протеста в преддверии инаугурации Путина «Он нам не царь». В ...
  6.05.2018   1942   123

Исторические картинки. ...

Неразрывно связана наша Башкирия с именем замечательного русского писателя ...
  6.05.2018   536   13

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Май 2018 (15)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Декабрь 2017 (110)
Читаемое за неделю
Акция прошла, царь ...

В Уфе прошла акция протеста в преддверии инаугурации Путина «Он нам не царь». В ...
  6.05.2018   1942   123

Жить-то надо. В Башкирии ...

С начала года число таких случаев выросло вдвое. За первый квартал 2018 года в ...
  4.05.2018   1566   73

Законопроект о ...

Правовое управление Госдумы РФ согласовало законопроект о добровольном изучении ...
  4.05.2018   1364   130

Виктор Золотарев: Итоги ...

Начнем с главного. События 18 марта 2018 года, нельзя называть «выборами ...
  3.05.2018   1268   97

Организация туризма – ...

Как уже сообщалось, 26 апреля в Уфе прошла презентация туристического бренда ...
  3.05.2018   1237   57

Читаемое за месяц
Потеряла стыд, страх или ...

На днях уроженка Уфы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ...
  10.04.2018   26386   81

Форум пчел против меда ...

В Уфе начал работу форум Общественной палаты России. Форум «Сообщество» ...
  25.04.2018   14096   32

Венедиктов: «Мы будем ...

«Свобода слова сужается — это абсолютно точно. А в соцсетях ответственности ...
  19.04.2018   5312   17

Правда - возмутительна? ...

Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Это возмутило ...
  18.04.2018   4103   156

Андрей Макаревич: Почему ...

А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, ...
  27.04.2018   4003   60


Собчак: Итоги вчерашних протестов










Оценили
1


По итогам вчерашних протестов хотелось бы сказать несколько важных вещей:

Собчак: Итоги вчерашних протестов


1) Тактика власти не разгонять согласованные митинги, даже более многочисленные (как митинг за свободу телеграма) и, следовательно, казалось бы, «опасные» для власти, и при этом жестоко, с дубинками и вывернутыми руками подростков, разгонять несогласованные — лицемерна и абсолютно преступна. Вчерашний день показал,что подростки готовы выходить, зная, что против них применят насилие… И совершенно аморальны разговоры в провластных телеграм-каналах о том, что «на западе еще жестче разгоняют». Это неправда. Там разгоняют жестче когда «жестче» ведет себя толпа. Но кто здесь громил машины, витрины? Кто кидался камнями в полицию? Совершенно очевидно, что изначально была дана команда вести себя именно так — жестоко и беспощадно по отношению к митингующим. А еще и новинка — «казаки в разгоне», которые якобы тоже представляют какое-то гражданское общество.

2) Все это огромная ошибка власти: избитые студенты и молодежь — чьи-то дети, внуки, и даже если родители не разделяют их взглядов, такую несправедливость они не стерпят. И так мы очень скоро можем сползти к силовому противостоянию всех против всех.

Считаю ли я уличный несогласованный протест в современной России героическим? — Да, безусловно.

Можно ли вообще «не разрешать» , «не санкционировать» такие акции? — Нет, нельзя. Это противозаконно, люди имеют конституционное право на протест!

И теперь самый главный вопрос -нужно ли эскалировать такой протест ради смены режима? — Я очень боюсь, что эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет, будут жертвы, насилие. Революционный сценарий предполагает приход к власти кого-то, кому мы все должны будем безоговорочно поверить, что он использует политическую абсолютную власть на демократизацию системы, а не на создание очередной личной власти. Но есть сегодня кто-то кому вы готовы так доверять, чтобы пойти на жертвы самим или смириться с жертвами соседей, друзей?

Лично я всегда выступала за эволюционные изменения, менее интенсивные, но зато менее рискованные, за то, чтобы мы все вместе просвещали и образовывали сами себя и весь народ, которого оболванили.

Ксения Собчак, Эхо Москвы
Оригинал публикации



« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 07.05.2018, 10:53 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
Это - государственные, официальные подонки, а не просто группа агрессивных ряженых, Путину стесняться уже нечего

Новизна минувшего дня - не в жесткой полицейской зачистке протестующих (это при Путине случалось много раз; впервые, напомню, - в 2006 году, на Марше Несогласных). Новизна - в т.н. "казаках", избивавших демонстрантов нагайками под прикрытием ментов. Именно "ментов", разумеется, - потому что любая полиция немедленно задержала бы их, применив именно к НОДовцам ту решительность и силу, которую щедро продемонстрировала на мирных людях.

Полиция, как известно, призвана защищать закон - менты, как известно, обслуживают бандитов (почувствуйте, наконец, разницу).

Заодно с НОДовцами, менты решали сегодня для путинского режима старую задачу запугивания общества, - но уже на новом уровне. Подонкам, известным нападениями на демократических активистов, был дан ясный карт-бланш на массовое уличное насилие. Это - государственные, официальные подонки, а не просто группа агрессивных ряженых, и это надо понимать совершенно ясно.

Столь же ясно надо понимать, что именно стоит за готовностью власти расчехлить этот ресурс. Натравливание одной части общества на другую означает, что власть рассматривает - и уже апробирует! - организацию гражданской войны как инструмента для политической манипуляции. И это очень и очень серьезно.

Это мерзкий джокер лежит в рукаве любой авторитарной власти: устроить какой-нибудь опасное негодяйство, чтобы выйти потом с суровым лицом и закатать под асфальт вообще все, - в интересах, разумеется, общественной безопасности! Из этого места моих рассуждений можно разом передавать привет и убийству Кирова, и поджогу рейхстага, и взорванным домам на Каширском шоссе... Не до демократических процедур, камрады, - страна в опасности!

Путину деваться некуда, и стесняться ему (как минимум после прошлой инаугурации) нечего. От власти он не уйдет, и пить демократический боржоми ему поздно. Никакой, самый преступный и смертельно опасный для России ресурс не покажется этому человеку лишним, когда на кону будет стоять сохранение личной власти. Он готовится к разным вариантам и, в некотором смысле, давно готов на все. Это нам тоже надо понимать совершенно твердо.

Тем, кому кажется, что я излишне пессимистичен, настоятельно рекомендую перечитать мои прогнозы на будущее, данные во времена раннего Путина, и сверить эти прогнозы как с сегодняшней реальностью, так и со своими былыми ощущениями от молодого застенчивого лидера новой России...

Сегодня портретик нашего красавца дориана уже, кажется, выставлен историей на всеобщее обозрение, и надо крепко зажмуриться, чтобы его не видеть.

Виктор Шендерович

http://ehorussia.com/new/node/16245



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 07.05.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот чьё мнение меня меньше всего интересует, так это мнение г-жи Собчак...



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 07.05.2018, 10:56 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
К вчерашнему

Игорь Эйдман: Стандартная путинская тактика - "это не мы"

Все самое омерзительное жлобье мобилизовано на защиту путинского недотрона. Власти возрождают "свинцовые мерзости" времен заката российской империи. Казачки с нагайками и черносотенцы из НОДа лупят студентов. Охранка с помощью новых Азефов создает фиктивные "революционные" организации и сама их потом разоблачает (дело "нового величия"). Толстопузые попы молятся за царя и призывают искоренить крамолу. Продажные газетчики-шелкоперы готовы за деньги сочинить любую небылицу.

Присосавшиеся к власти хапуги и шарлатаны раздают другу другу должности и подряды, организуют территориальные захваты в своих коммерческих интересах. Страна ввязывается в бессмысленную и опасную колониальную войну (в этот раз не на Дальнем, а на Ближнем Востоке).

Российские власти во многом вернули систему в состояние 1904 года, забыв, что потом были 1905-й и 1917-й. Они возродили худшие охранительные традиции, Оппозиции придется возрождать революционные традиции российского освободительного движения?

* * *

Знаете, почему вчера Кремль выпустил против демонстрантов ряженых "казаков"? Как обычно, для разводки западных лохов. Стандартная путинская тактика: "это не мы". "Не мы избиваем протестующих. Просто в стране внутреннее столкновение казаков и либералов. А мы только разнимаем противостоящие стороны, ну иногда приходится кому-то всыпать".

Бренд "казаки" на Западе хорошо известен. Никто не будет выяснять, не скрываются ли за ним наемные путинские бандиты. Опять схавают это пойло, как проглотили ложь про "гражданскую войну на востоке Украины".

Игорь Эйдман

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
AEF267220889



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 07.05.2018, 10:59 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
Когда возмужает протест

1. Мне неизвестно имя чиновника, который принял решение запустить на акцию "Он нам не царь" в Москве "казаков" и "нодовцев". Возможно, его имя станет известно и в этом случае этому идиоту все люди доброй воли должны объявить благодарность. Главное, чтобы они (идиоты) не останавливались и запускали своих "титушек" и дальше. И вот почему.

У каждой массовой акции есть своя атмосфера. Можно ее назвать "общественным настроением" или "коллективной волей", или придумать иное название. Эта штука не измеряется опросными методами, ее надо чувствовать. Я хожу на всякие протестные акции почти тридцать лет, с конца 80-х, и научился определять эту атмосферу по выражению лиц, внешнему облику и по "языку тел" участников.

После того как путинский режим стал окончательно фашистским в этой общественной атмосфере на акциях протеста самым важным стала готовность отбивать тех, кого винтят "космонавты", оказать им физическое сопротивление. Наличие этой готовности зависит от численности, но далеко не напрямую. Ситуацию может переломить пара сотен крепких взрослых мужчин, готовых постоять друг за друга. Пока мы видим вокруг себя светлые и чистые лица подростков, которые задорно кричат "мы здесь власть!", после чего шустро удирают от "космонавтов", а в случае, если кого-то волокут в автозак, дружно фотографируют процесс, сопровождая фотографирование криками "позор".

Тот очевидный для всех факт, что оказывая сопротивление "космонавту", например, отбивая кого-то из задерживаемых, ты окажешься в окружении светлых и симпатичных лиц, но фактически в одиночестве, а впоследствии гарантированно получишь пять или десять лет по статье 318 УК РФ, не способствует проявлению героизма даже у самых смелых людей. Тут есть коллективный психологический барьер, который пока непреодолим.

Ситуация с "титушками" принципиально иная. Если "космонавты" это мрази "при исполнении", то "титушки" просто мрази, которым власть без всякой видимости закона дала "право" бить граждан. И тут порог для оказания физического сопротивления не просто ниже, а практически отсутствует. Точнее, он не выше того порога, который преодолевает нормальный человек, оказывая сопротивление обычному хулигану.

Идиот во власти, натравивший "титушек" на митингующих, сделал уличному протесту подарок, поскольку при повторении подобной провокации, часть протестующих непременно окажет провокаторам сопротивление. После чего вполне может возникнуть то самое ядро решительных людей, которые в определенный момент окажут сопротивление и "представителям власти". Пишу эти слова в кавычках, поскольку, оказавшись в одном строю с ряженными "титушками" полиция окончательно теряет остатки легитимности.

Игорь Александрович Яковенко

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2018/05/blog-post_6.html



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 07.05.2018, 11:02 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
Далее.

2. Кто о чем, а я все о той самой концепции политической дополнительности, о которой говорю последние лет десять. Есть три формы протеста. Назовем их, например, колоннами. Есть эмигрантская колонна которая недавно в Вильнюсе самоорганизовалась, избрала координирующий орган, определилась с программой действий, в которой есть, на мой взгляд, весьма дельные вещи, например, проект Международного общественного трибунала над преступлениями путинского режима, координатором которого является автор данного текста.

Но тезис лидера Форума свободной России, Гарри Каспарова о том, что «кощеева игла путинского режима находится за пределами России», я считаю ошибочным. Никакими санкциями, трибуналами и прочим давлением извне режим не сменить, а иголка нашего Кощея находится частично в стране, а частично вне ее, так что ломать ее надо общими усилиями.

Точно такой же иллюзией является попытка сменить эту власть на выборах. И на улице эта власть не меняется, поскольку нет такой крови, через которую этот режим не переступит ради своего сохранения.

Только «игра в пас», взаимодействие и взаимодополнение трех направлений протеста – эмигранского, уличного и электорального может создать предпосылки для расшатывания, а потом и разрушения режима.

Эмигрантский протест работает на международную изоляцию режима, способствует созданию некомфортной обстановки для всех, кто с этим режимом сотрудничает, разрушает модель жизни: «воруем тут, тратим и строим будущее детей там».

Электоральный протест создает точки кристаллизации протеста в законодательной и муниципальной власти. Основу для будущего «перебегания» элит от пошатнувшейся власти к оппозиции. Подчеркиваю – не «раскола элит», которого не будет, так как болото и дерьмо не раскалывается, а перебегание, без которого у людей в погонах не будет выбора при получении приказа стрелять на поражение. Такое «перебегание» стало залогом успеха в 1991 и 1993 в России, и во время украинского Майдана и только что в Армении. Нужен хоть какой-то оппозиционный центр власти, в идеале фракция в Госдуме.

Великая заслуга Навального – уличный протест. Но это тоже слова песни, продолжения которой не знает никто, в том числе сам Навальный. Когда люди восемь лет подряд повторяют: «жулики и воры – пять минут на сборы!» это превращается в несколько абсурдное мероприятие, свое участие в котором, я, например, уже давно объясняю лишь тем, что не могу оставаться дома и писать колонки, когда людей лупят дубинками.

Игорь Александрович Яковенко

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2018/05/blog-post_6.html



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 07.05.2018, 11:04 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
Далее.

3. Помимо разрыва между тремя выше обозначенными частями протеста есть еще один разрыв, возможно, самый главный и губительный. Это разрыв между всеми тремя частями политического протеста с одной стороны и тысячами очагов нишевого регионального протеста: экологического, зоозащитного, жилищного, профсоюзного и еще десятков локальных протестов против глупостей и беспредела властей региональных и отраслевых, которые в случае их объединения вполне могут смести режим.

В России крайне необходим зародыш будущего протестного движения, нацеленного на объединение каждого из видов оппозиции. Движения, в котором изначально не будут клеймить «экстремистами» сторонников уличного протеста, а Навального не будут обвинять в том, что он «детей подставляет под дубинки». Поскольку каждый, имеющий мозги, понимает, что юноши и девушки выходят сами и паспорта Навальному не предъявляют. В этом движении изначально не будут обзывать тех, кто идет на выборы «пособниками режима», поскольку точно с таким же успехом можно объявить «пособниками режима» тех, кто устраивает «забастовки избирателей». Ведь власть явно плюет на все бойкоты и забастовки, а любое отличное от нуля число оппозиционных депутатов способно только усилить протест. Помощь и координация усилий с эмигрантской оппозицией давно назрели и сегодня упрощаются благодаря тому, что в ней, наконец, появился центр, с которым можно взаимодействовать…

Одна из особенностей фашистского режима, сформированного в России, в том, что его сила является производной от слабости оппозиции. Это сообщающиеся сосуды. По мере того как оппозиция будет умнеть, взрослеть и крепнуть, режим будет слабеть, чахнуть, пока не сдохнет.

И еще. Протесту сегодня не нужны лидеры и вожди. Нужны сборщики. Те, кто готов стать гумусом для появления и координации действий множества лидеров, в первую очередь в регионах. А общероссийский лидер пока не нужен. А может, и вообще не понадобится, поскольку не вполне понятно, как и что будет обустраиваться после Путина на той территории, которая сейчас называется Россия…

Игорь Александрович Яковенко

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2018/05/blog-post_6.html



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 07.05.2018, 11:08 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
Кто содержит парамилитарную ОПГ?

Телеграм-канал "Чудеса OSINT": О том, как московская мэрия финансирует "казаков"

По сети идет возмущение тем, что “казаки” участвовали в задержаниях митингующих в Москве наравне с сотрудниками ОМОНа. Удивительного в этом ничего нет: московская мэрия три года подряд за бюджетные деньги учила “казаков” (простите, этих казаков - только в кавычках) разгонять митинги.

С 2016 года департамент национальной политики и межрегиональных связей заключает контракты с московским “Центральным казачьим войском” на подготовку “членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ Московского окружного казачьего общества по обучению и закреплению необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы”.

Стоимость каждого контракта - 5,3 млн рублей, итого почти 16 млн рублей за три года. Что включают в себя эти курсы? В год проводят три этапа обучения, в каждом этапе принимают участие по 100 человек. Обучение проходит в течение трех дней в оборонно-спортивном центре в 37 км к югу от МКАД, в деревне Кузенево. Судя по фотографиям, “казаков-дружинников”, например, учат правильно таскать смутьянов (вчетвером, чтобы заблокировать руки и ноги) и даже стрелять. Так что, можно сказать, сторонникам Навального вчера еще и повезло.

В 2018 году первая “сотня” уже прошла через курсы, вот отчет об отчет на сайте московской мэрии:

"Несмотря на мороз и рекордный снегопад, учебная программа была выполнена полностью, казаки тренировались с удовольствием и старанием", - следует из релиза, вышедшего за две недели до президентских выборов.

Кстати, 30 лучшим участникам курсов положены сувенирные нагайки - из натуральной кожи, с пятиполосным плетением, длиною около 80 см.

Так что вчера “казаки”, возможно, пороли оппозиционеров плетками, которые для них закупила московская мэрия.

t.me

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
AEED2AD97E94



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 8 | 07.05.2018, 11:20 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12482 | Рейтинг: -1557,5
Путин В В Наше все. Соображает что протестные выступления не разгонять нужно силами дубо ломов полицейских а возглавить через агентуру ФСБ. У Меня еще есть надежда что ВВП начнет обещания выполнять по наведению порядка внутри страны.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 07.05.2018, 11:55 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34393 | Рейтинг: +5795,8
8 | 07.05.2018, 11:20 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 12474 | Рейтинг: -1556,5
Путин В В Наше все.................

=============Правильно. Его надо беречь. Он много может рассказать об учениях в Рязани.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 07.05.2018, 12:02 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
Как сделать разгон митинга бессмысленным
Олег Ухин: формат митингов и шествий нужно менять

Возвращаясь с митинга 5 мая мы шли по Большой Дмитровке, “движуха” постепенно спадала и с каждым шагом удаления от Пушкинской площади город приобретал все более мирные очертания. Люди сидели в кафе, наслаждались весенним солнцем. Где-то в пятистах метрах от них Царь винтил их защитников, тех кто вышел отстаивать не только свои права но права тех, кто ничего про это не думал, не знал, или нашел оправдание, чтобы остаться в уютном кафе.

Приятно в выходной праздничный день отдохнуть, поболтать о делах с друзьями. Я шел мимо этих людей и внутри просто рвалась мысль: “Почему я должен защитить будущее вас и ваших детей? Почему я вышел, а вы нет?”. Больше всего хотелось подойти к этим людям и начать разговаривать с ними.

Я понимаю всех тех, кто не вышел – проще отгородиться от негатива, обойти его стороной, пусть кто-то другой подставляется под дубинки и автозаки. И не нужно говорить, что это свойство только России – так люди ведут себя во всех странах. В той или иной степени, но активных людей – меньшинство. Но это не означает, что большинство – глупое или плохое. Оно инертно в силу отсутствия побудительного толчка. Кто-то должен сказать: “Почему ты сидишь? Идем с нами!”.

Формат митингов и шествий нужно менять. Нет смысла стоять на площади или даже идти по улице. Это – проигрышная стратегия т.к. тактика власти – разбить на группы и рассеять людей будет срабатывать безотказно.

Формат должен быть иной. Перед тем как собраться на площади, нужно взяв “матюгальники”, кастрюли и барабаны, распределиться по городу и призвать людей собраться. Набат – есть такое старинное слово. Собрались на площади. ОМОН начал разгон. Хорошо ... , мы расходимся, садимся в метро и повторяем набат, снова зовем людей присоединиться. Один приводит еще нескольких человек. Снова разгоняют – идем на час в город и приводим каждый еще несколько человек. Сбор каждый час, объяснение вновь прибывшим, что нужно делать и повторение. Поначалу это будет выглядеть глупо и неудобно. Но митинг будет биться как сердце, ритмично и по нарастающей.

Я уверен, что разговаривая с людьми приведу на митинг за час еще нескольких граждан. Я смогу убедить их бросить свои дела и потратить несколько часов жизни на то, чтобы изменить ее эту страну. Формат набата не сработает сразу, пару раз набат затухает за несколько циклов. Но на третий раз в центре Москвы соберется миллион человек.

Пока мы не научимся разговаривать с людьми нашего города, лично с каждым глаза в глаза – этот город будет перекладывать ответственность на нас.

Олег Ухин

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
AEEF45F7ABBC



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 07.05.2018, 12:25 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 14869 | Рейтинг: -2803,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тут один антирос сам с собою.
Делать тут нечего.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 07.05.2018, 12:26 | Автор: Егерь
    Публикации: 3873 | Комментарии: 6825 | Рейтинг: +2815,4
Телеграм-канал "Запретное мнение": Думаете, они будут избивать только "этих шумных оппозиционеров?"

Когда Путин начал создавать искусственные общественные образования из маргинальных элементов - все смеялись и говорили: "чем бы Владимир Владимирович не тешился".

Когда эти образования стали принимать всё более радикальный характер - общественность продолжала смеяться и говорить: "ну ходят ряженные шуты с сабельками и что?"

Когда эти "ряженные шуты" поехали убивать людей в Украину, всем было все равно: "где мы, а где Украина?"

Теперь эти ребятишки совершают насильственные действия уже на территории РФ - в самом ее центре.

По-прежнему смешно? Все так же все равно? Думаете, они будут избивать только "этих надоевших и шумных оппозиционеров?"

Нет, друзья. Это вчера они избивали оппозиционеров, а завтра они придут за вами. Почему? Потому что могут. Потому что можно. Потому что в РФ на троне сидит Папик, а по его бокам сидят бандиты.

t.me

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
AEFEC804FC2C



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 07.05.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Устала от жизни и работы»: В Самаре женщина-полицейский с дочерью «вышла» в окно


то есть как то так экстенсивно



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 14 | 07.05.2018, 12:36 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12482 | Рейтинг: -1557,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
9 Юра Ты же понимаешь что гарант устраивает дядю Сема . Остальное лирика -шоу для доверчивых ... И эти шуты сабчак навальный и остальные включая и Зю одного поля ягоды и кормятся из бюджета России к стати пайки у Них что надо.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 07.05.2018, 12:45 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 538 | Рейтинг: +77,9
Было народничество, были казаки, нагайки..... Собчак приглашает к народничеству.
Что еще в истории России предначертано?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 07.05.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня путин в четвертый раз пойдет по красной ковровой дорожке к абсолютной власти, тьфу, тошно смотреть, при этом он всегда шагает бочком, прижимая одну руку, типа привык офицер привык шашку прижимать, помните из фильма.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 07.05.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
С чего это ежик решил, что копипасты либерастной грязи -швондеровичей и эйдманов будет в пандан Ксюшади? Не трепыхайся ежик ни один из них финансированием от Хантсмана не поделится с тобой! Если уже сам Веник ищет прикорма у провинциальных медиа, сказки рассказывает, про Солсбери и Сирию! Либерастая грязь переходит на самообеспечение, жрите исключительно друг друга!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 07.05.2018, 13:08 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 538 | Рейтинг: +77,9
Казаки то ли народ, то ли сословие.
Какой то мудак посоветовал пустить казаков против митингующих. Тем самым они противопоставили части населения друг против друга.
Неужели это специально?
Признаки царизма возрождаются?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 07.05.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Лично я всегда выступала за эволюционные изменения, менее интенсивные, но зато менее рискованные, за то, чтобы мы все вместе просвещали и образовывали сами себя и весь народ, которого оболванили...
===
На Собчака папика, у которого Путин был первым замом, было возбуждено уг дело, которое было закрыто когда Птина приняли в администрацию Ельцина.
Конечно же доче Ксюше не хочется поделить с народом нажитое папой непосильным путём часть которых с программы "Сырье в обмен на продовольствие", для нее супер важно сохранить папой накопленное, конечно же она за эволюционное, конечно же ей совершенно безразлично что в прошлом годе спад рождаемости в РФ на 10,7%!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 07.05.2018, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му. Если бы у тебя были мозги,ты бы знал,что к Собчак прислушиваться надо.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com