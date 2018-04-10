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Закрыть гипермаркеты и ходить в ларьки за «продуктом Башкортостана»?










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Хамитов назвал крупные торговые сети тормозом для экономики. Крупные федеральные ритейлеры плохо влияют на экономическую ситуацию в регионах, считает Глава Башкортостана.

Закрыть гипермаркеты и ходить в ларьки за «продуктом Башкортостана»?


Проблему отношений малого бизнеса и крупных федеральных торговых сетей обсудили на встрече предпринимателей с Главой Башкирии во время его рабочей поездки в Миякинский район.

О давней проблеме рассказал генеральный директор «Миякинской рыбной компании» Равиль Муратшин. По его словам, сетевые ритейлеры не хотят сотрудничать с местными производителями продуктов, ссылаясь на их малые объемы и нерегулярность поставок.

«Эта проблема есть не только в республике, но и в целом по стране. Засилье сетей – колоссальное. Они выживают с рынка наших производителей, маленькие магазины закрываются. На сегодняшний день сети в том виде, в каком они существуют, – тормоз для развития экономики», - заявил на это Рустэм Хамитов.

Сразу после совещания Глава республики заехал в ближайший магазин федеральной сети и убедился, что продуктов местных производителей на полках практически нет. Рустэм Хамитов пообещал обсудить возможные пути решения проблемы в том числе с руководством федеральных сетей.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 07.05.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что мешает Хамитову открывать Сельскохозяйственные рынки, на которых фермеры, сельчане, садоводы, пчеловоды, могли регулярно продавать свой товар? Таких рынков должно быть не много, а очень много! Никакого шматья,- только продукты питания! Арендная плата одного торгового места минимальная, только на содержание дворников и пары администраторов.
Ну кто мешает?!!!



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  • 2 | 07.05.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как Хамитов может повлиять на политику сетевых магнатов?
Да никак. Все на что он способен, так это заехать куда-нибуть в район, в данном случае в Миякинский и пробздеть оттуда что то типа: - Эта проблема есть не только в республике, но и в целом по стране...
Хамитов, о проблемах в целом по стране не теме думать, для этого есть федеральное руководство в Москве.
Тормозом для развития экономики во вверенном тебе регионе являешься ты сам, Хамитов. Твои обещания обсудить возможные пути решения проблемы в том числе с руководством федеральных сетей не что иное, как "набить" себе цену в глазах местного населения, но тебя уже давно раскусили и твое краснобайство уже никого не прельщает. Так что готовь чемоданы на выход, пустомеля.



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  • 3 | 07.05.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Что ,не сделает наш Уважаемый Башлык -все не в .......... Ввел в школах аутсорссинг. До В сельской школе работали две технички- получали по 7000( на двоих) 14000, зато летом работали на пришкольном участке , просто так директор мог потребовать их убраться во дворе. После аутсорссинга -они получают такую же зарплату( 14 000 на двоих) а директор каждый месяц под давлением вышестоящих подписывает за услуги техничек (65 тысяч отчисляет этой компании "Рога и Копыта" где рулить друг замглавы района. Убирать школу стало дороже на 51 000 дороже. Зато технички -посылают директора нафиг. Также с питанием ( перестали детей кормить в субботу) хотя куда деваются бесплатные продукты выделенные за этот день детям ЗПР и детям из многодетных семей? Питание стало дороже пятикратно-сельские семьи отказываются от питания в школе. Раньше директор мог удешевить питание -за счет пришкольного участка, за счет своей картошки из школьного огорода-да и колхоз подкидывал продукты в виде помощи. Теперь аутсорссинг-у них свои продукты. Директорам приказали в этом году пришкольные участки не выращивать. Котельная стало дороже =хотя зарплата кочегаров такая же . Хозяйственный директор раньше уже 15 апреля сокращал троих кочегаров,оставлял одного. Сегодня 7 мая -до сих пор 4 кочегара и все майские праздники топят в полную катушку( в школе не души) жара. Раньше один кочегар поддерживал Температуру в школе Что за министр образования? Хотя кричать денег не хватает-школу закрываем.



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  • 4 | 07.05.2018, 11:23 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 312 | Комментарии: 34393 | Рейтинг: +5795,8
Так, что же делать с Валиди?
ЦТ признало его фашистским наёмником. Курультай-героем и переименовал улицу.
Придётся теперь давать обратку- улицу сделать Б.Ильинской, а Кук-буристам подкрутить Фаберже. Да и Хамитову теперь не сладко будет!



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  • 5 | 07.05.2018, 11:26 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 312 | Комментарии: 34393 | Рейтинг: +5795,8
В Башкортостане началась неделя Ахмет-Заки Валиди. Сегодня группа, состоящая из историков Азата Ярмуллина, Искандера Саитбатталова, Радика Бахтиева и специалистов Исполкома Всемирного курултая башкир, отправилась в Нефтекамск.

В Нефтекамской городской филармонии состоится научно-практический семинар, посвященный 100-летию Башкирской автономии и 127-летию со дня рождения известного ученого и общественного деятеля. В Башкирской гимназии и средних школах № 12 и 13 Нефтекамска пройдут открытые уроки. В мероприятиях принимают участие учителя истории, башкирского языка и литературы из Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Татышлинского, Чекмагушевского, Янаульского районов, городов Агидели и Нефтекамска, члены исполкома межрегионального курултая башкир северной зоны.

В рамках недели Заки Валиди запланированы проведение круглого стола, ряда спортивных соревнований, просмотр фильма «Бабич».

Имя Заки Валиди будут вспоминать в регионах России и Казахстане. В Санкт-Петербурге предусмотрено проведение интеллектуальной игры, парада башкирской национальной одежды и просмотра фильма «Бабич». В Тюмени будет организован концерт, в Сургуте — спортивный турнир. В Астане пройдет круглый стол «Наш лидер — Заки Валиди». Тематическая неделя завершится 14 декабря Валидовскими чтениями в Ишимбае.



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  • 6 | 07.05.2018, 11:29 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 312 | Комментарии: 34393 | Рейтинг: +5795,8
23:27
А почему все позабыли. что "это лицо" сотрудничало с фашистами и состояло в их партии? Поему все подзабыли. что именно он вербовал наемников из числа мусульман в ряды фашистов?!? Почитайте: http://rksmb.org/news/in-russia-and-in-the-world/ahmet-zaki-
validi-ot-separatizma-k-gi/
Что творится на свете? Как такого человека можно превозносить?



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  • 7 | 07.05.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Продуктивная и сверх эффективная,самомотивированная деятельность Комитета РБ по торговле и высокий профессионализм его сотрудников способствовали развитию программы "Башкирский продукт", И это вселяет уверенность в продовольственной безопасности нашего региона.Сплав ума и честности, и бескомпромизма этих небольшого количества людей и их талантливого руководителя поспособствует развитию торговли в и экономики в целом.



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  • 8 | 07.05.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Вобще то чиновникам курирующим сферу торговли пора бы начать работать,а не просто обозночать себя и получать благодарности от бизнесса-торговли.



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  • 9 | 07.05.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Весь секрет в том,что от крупных ритейлеров труднее отжать взятки. поэтомуи наезд на них. Есть угроза ,что Башкирия будет уступать регионам страны по коррупции.При этом и цены на продукты можно будет повышать на треть. Хамитов! Покупай продукты в магазинах. Возможно начнешь адекватно оценивать ситуацию.



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  • 10 | 07.05.2018, 11:56 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 14869 | Рейтинг: -2803,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Глянув сюда решил, юнга йобнулся.
Потом рассмеялся, как может йобнуться накрепко йобнутый еще с детства человечек. Ему просто не дали за выходные объедков из тюремной столовой, где он и питается. Вот и получил обострение на голоде.



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  • 11 | 07.05.2018, 11:59 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12482 | Рейтинг: -1557,5
Бабай не пускал в РБ в Свой огород чужих -чужие торговые компании . ХРЗ запустил супер маркеты зная что бенефициарии за границей и их не достать. Выходит как говорит Мой друг Юра собачка пытается укусить свой хвост. Кто собачка Я думаю разъяснять не нужно.



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  • 12 | 07.05.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хлеба нет, так пусть пироженые едят, кто это сказал и ли точнее сказала?



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  • 13 | 07.05.2018, 13:01 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 538 | Рейтинг: +78
Глава республики заехал в ближайший магазин федеральной сети и убедился, что продуктов местных производителей на полках практически нет. Рустэм Хамитов пообещал обсудить возможные пути решения проблемы в том числе с руководством федеральных сетей.
...................................
Народ покупает там где продукты реализуются постоянно, дешевле и без перебоев.
Повторять проделки прежнего башлыка по ограничению доступа федеральных торговых сетей, это противозаконно. Наутро станет безработным.



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  • 14 | 07.05.2018, 13:17 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2417 | Рейтинг: -249,2
Надо оставить и сетивиков и местные площадки для торговли развивать.

В сетях тоже много людей работают, всю промышленность развалили, надо же людям где-то работать.

Пусть чиновники что-нибудь придумают толковое, сволочи.



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  • 15 | 07.05.2018, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто скажет, где в мире вообще налогоплательщики содержат комитеты по торговле и защите "прав" потребителей с большой толпой чиновников из знакомых знакомых губернаторов?



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  • 16 | 07.05.2018, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Рабочая поездка в Мияки- это как- сел в мерседес и поскакал по разбитым дорогам в район бороться со злом и насаждать добро?
И так неутомимых восемь лет?



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  • 17 | 07.05.2018, 15:33 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1799 | Комментарии: 58733 | Рейтинг: +12198,1
ЕС с начала лета будет бесплатно раздавать своим 18-летним гражданам железнодорожные билеты Interrail, позволяющие бесплатно ездить по 4 странам Евросоюза в течение 30 дней. Программа под названием DiscoverEU направлена на борьбу с национальными предрассудками. В этом году будет роздано только 15 тысяч билетов, которые распределят между странами пропорционально их населению. Юноши и девушки, желающие получить бесплатный билет, должны зарегистрироваться на специальном сайте и ответить на несколько вопросов по истории и культуре Европы. В следующем году таких билетов должно стать уже 30 тысяч, а со следующего десятилетия бюджет программы планируют увеличить на порядок, чтобы в перспективе ей могли воспользоваться все европейцы, достигшие 18-летнего возраста. Программа Interrail, позволяющая европейской молодежи путешествовать по Евросоюзу со значительной скидкой, существует с 1972 года, но до сих пор за все билеты Interrail нужно было платить.



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  • 18 | 07.05.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкортостане началась неделя Ахмет-Заки Валиди. Сегодня группа, состоящая из историков Азата Ярмуллина, Искандера Саитбатталова, Радика Бахтиева и специалистов Исполкома Всемирного курултая башкир, отправилась в Нефтекамск.

В Нефтекамск зачем они поехали? За люлями? Так татары им там их отвесят, народ добрый и гостеприимный.



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  • 19 | 07.05.2018, 15:56 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1799 | Комментарии: 58733 | Рейтинг: +12198,1
«Буквально выживаем!» Башкирия, г. Ишимбай. Сотрудники больницы оплачивают долги учреждения из своего кармана, медикаменты и халаты за свой счет! И.о. главного врача: весь перечень претензий, который предъявляется сегодня к администрации ЦРБ, – это неожиданность для меня...

Видео по ссылке:
https://twitter.com/Press_Focusnik/status/993064283838828544



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  • 20 | 07.05.2018, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся беда в торговле связана безкомпетентностью чиновников работающих для торговли.Посмотрите много ли имеют они соответствующее оброзование или опыт -менее 50 процентов. Почемуто врачем может быть человек с медоброзованием,а в торговле с любым или вообще без него.



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