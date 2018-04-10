Закрыть гипермаркеты и ходить в ларьки за «продуктом Башкортостана»?

Хамитов назвал крупные торговые сети тормозом для экономики. Крупные федеральные ритейлеры плохо влияют на экономическую ситуацию в регионах, считает Глава Башкортостана.Проблему отношений малого бизнеса и крупных федеральных торговых сетей обсудили на встрече предпринимателей с Главой Башкирии во время его рабочей поездки в Миякинский район.О давней проблеме рассказал генеральный директор «Миякинской рыбной компании» Равиль Муратшин. По его словам, сетевые ритейлеры не хотят сотрудничать с местными производителями продуктов, ссылаясь на их малые объемы и нерегулярность поставок.«Эта проблема есть не только в республике, но и в целом по стране. Засилье сетей – колоссальное. Они выживают с рынка наших производителей, маленькие магазины закрываются. На сегодняшний день сети в том виде, в каком они существуют, – тормоз для развития экономики», - заявил на это Рустэм Хамитов.Сразу после совещания Глава республики заехал в ближайший магазин федеральной сети и убедился, что продуктов местных производителей на полках практически нет. Рустэм Хамитов пообещал обсудить возможные пути решения проблемы в том числе с руководством федеральных сетей.