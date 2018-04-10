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А может, в криворукости дело?










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Мэрия Уфы: Американская компания Apple не допускает «Книгу памяти участников ВОВ» в свой магазин приложений. В то же время существует приложение для Android, доступное в Google Market.

А может, в криворукости дело?


На оперативном совещании в мэрии о внедрении IT-проекта «Электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны РБ».

«Книга Памяти» - электронный источник информации о местах захоронения ветеранов ВОВ, их личными данными и наградами. В частности, было рассказано, что для смартфонов на ОС Android существует приложение, доступное для скачивания в Google Market. Вместе с этим выяснилось, что компания Apple не допустила приложение на свои смартфоны.

«Американская компания Apple не разрешила разместить приложение "Книги Памяти" в Apple store», - заявил Руслан Кинзикеев, директор МБУ «Комбинат специализированного обслуживания».

В ответ на это Ирек Ялалов предложил написать обращение к американской компании с просьбой добавить приложение в магазин Apple:

«Надо будет подготовить обращение, мы объясним им суть этого проекта и попросим допустить наш программный продукт на свою платформу», - заявил Ялалов.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 08.05.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да чЁ там мелочится, пиши сразу Трампу.
Все признаки "звездной" болезни налицо...



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  • 2 | 08.05.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думал,нашего любимого мэра Ялалова И.И. заберут в место Медведева,но есть бог пронесло оставили ,и он продолжит свою созидательную деятельность в городе.



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  • 3 | 08.05.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

1 | 08.05.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да чЁ там мелочится, пиши сразу Трампу.
Все признаки "звездной" болезни налицо...
-----------------------Придурок ,Ялалов уже не первый год возглавляет рейтинг лучших мэров России ,позади него все и Москва иКазань и Хамитов и Медведев.



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  • 4 | 08.05.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может еще эпл обвинить в бездействии чиновников мэрии и местных органов военного управления по заброшенному госпитальному кладбищу на Курочкинной горе?



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  • 5 | 08.05.2018, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2014 году Милонов потребовал запретить въезд в РФ гендиректору Apple Тиму Куку. Это произошло после того, как тот признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. По мнению Милонова, глава Apple может привезти в Россию вирус Эболы, СПИД или гонорею.
..........
с ходатайствами в Эппл попробуйте обращаться с шоколадного входа - может поможет,как знать....



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  • 6 | 08.05.2018, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 08.05.2018, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.05.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам-то карлик бровятый служил?

А этот карлик бровастый не гордится замами и наальником. УКСа - своими подельниками, которые под уголовщиной, и которых он прикрываетх по наглому, держит их при себе,плюя в лицо каждому горожанину.
Кого он собрал вокруг себя!?.
Скажи мне - кто твой друг, и я скажу - кто ты



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  • 7 | 08.05.2018, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что сделали со страной
Что сделали из Победы
раньше скорбели и оплакивали
теперь пляшут на костях - превратили все в большой ШОУ
больше нечем гордиться ......
72 года назад Победа....
57 лет назад Гагарин....
оплакиваем дома.
Ноги не несут идти рядом в шеренге с ворами в законе: путин, ялалов и вся их шобла бандитско-воровская



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