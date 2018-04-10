На оперативном совещании в мэрии о внедрении IT-проекта «Электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны РБ».
«Книга Памяти» - электронный источник информации о местах захоронения ветеранов ВОВ, их личными данными и наградами. В частности, было рассказано, что для смартфонов на ОС Android существует приложение, доступное для скачивания в Google Market. Вместе с этим выяснилось, что компания Apple не допустила приложение на свои смартфоны.
«Американская компания Apple не разрешила разместить приложение "Книги Памяти" в Apple store», - заявил Руслан Кинзикеев, директор МБУ «Комбинат специализированного обслуживания».
В ответ на это Ирек Ялалов предложил написать обращение к американской компании с просьбой добавить приложение в магазин Apple:
«Надо будет подготовить обращение, мы объясним им суть этого проекта и попросим допустить наш программный продукт на свою платформу», - заявил Ялалов.
ПроУфу
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А может, в криворукости дело?
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