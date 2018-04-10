А может, в криворукости дело?

Мэрия Уфы: Американская компания Apple не допускает «Книгу памяти участников ВОВ» в свой магазин приложений. В то же время существует приложение для Android, доступное в Google Market.На оперативном совещании в мэрии о внедрении IT-проекта «Электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны РБ».«Книга Памяти» - электронный источник информации о местах захоронения ветеранов ВОВ, их личными данными и наградами. В частности, было рассказано, что для смартфонов на ОС Android существует приложение, доступное для скачивания в Google Market. Вместе с этим выяснилось, что компания Apple не допустила приложение на свои смартфоны.«Американская компания Apple не разрешила разместить приложение "Книги Памяти" в Apple store», - заявил Руслан Кинзикеев, директор МБУ «Комбинат специализированного обслуживания».В ответ на это Ирек Ялалов предложил написать обращение к американской компании с просьбой добавить приложение в магазин Apple:«Надо будет подготовить обращение, мы объясним им суть этого проекта и попросим допустить наш программный продукт на свою платформу», - заявил Ялалов.