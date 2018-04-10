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Новый срок для всех нас










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Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно документу, россияне теперь должны жить дольше и лучше.

Новый срок для всех нас


Официально вступивший сегодня в должность Владимир Путин подписал новый «майский указ». Обширный документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем перечислены целевые показатели, которых страна должна достигнуть во время очередного президентского срока Путина. И показатели эти весьма амбициозны, если не сказать утопичны.

Так, правительству поручено обеспечить устойчивый естественный рост численности населения. Ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет к 2024 году и 80 лет – к 2030 году. Доходы граждан должны устойчиво расти, а уровень пенсионного обеспечения должен расти темпами, опережающими инфляцию.

Уровень бедности в России должен снизиться в два раза. Ежегодно 5 миллионов российских семей должны решать свои жилищные проблемы.

Президент обозначил целевые показатели и в реальном секторе экономики. Например, количество организаций, осуществляющих инновации, должно вырасти до 50% от общего числа организаций в стране. Иными словами, каждое второе предприятие в вашем городе через шесть лет станет инновационным.

Кроме того, в экономике и социальной сфере начнут ускоренными темпами начать внедрять цифровые технологии.

В целом российской экономике ставится цель стать одной из пяти ведущих экономик мира. При этом темпы роста отечественной экономики будут опережать общемировые, а инфляция не превысит 4%. Агропромышленный сектор, обрабатывающая промышленность, а за ними и остальные сферы в едином порыве переориентируются на экспорт и «на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами» смогут навязать конкуренцию другим мировым экспортерам.

В общем, через очередные 6 лет правления Путина мы, наконец, заживем в прекрасной, сильной, умной и богатой стране. Мы будем жить долго, перестать болеть и нуждаться. Перестать копить поколениями на квартиру и годами – на машину. Начать воплощать в жизнь мечты, не боясь потрясений.

Открывать бизнес, не боясь, что его отнимут. Запускать сайт, не боясь, что его запретят. Наконец, будут полностью искоренены коррупция и преступность. А жители всех других стран будут завидовать нам, как говорилось в одном популярном телешоу…

ПроУфу
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  • 1 | 08.05.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"По-моему Медведев больной, все признаки аутизма"

Валентин Катасонов,

Будем ждать очередные диагнозы на "верхушку" власти....



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  • 2 | 08.05.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Многие лета!!!Мистер Президент! Наконец-то дождались! Ура!!!



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  • 3 | 08.05.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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НИЧЕГО не изменится.Примета вступления в должность круг приглашенных лиц-Юдашкины,маслюков/валютчик и главный квнщик/наинушка ельцина и прочее-прочее.Нагнали как баранов.В районах сейчас так бюджетников гоняют на мероприятия .Вот с ними ГАРАНТ и пойдет вперед.И рулить правительством опять будет НИЧТО и НИКТО .Нет в стране личности ? Есть-только к чему она ЛИЧНОСТЬ.??? лучше безликие на всех уровнях ...Как у нас в республике -малодушные.маломощные.полуживые.болтливые и дельцы всех мастей.Вся страна такая стала.такие управленцы.НЕТ СТАЛИНСКИХ НАРКОМОВ !А это беда .пораждающая БЕДСТВИЕ



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  • Эксперт
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  • 4 | 08.05.2018, 10:44 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 312 | Комментарии: 34393 | Рейтинг: +5795,8
Собчак: Итоги вчерашних протестов
.....................Ура, братцы! Путин издал новый указ= через 6 лет все (!!!) доживут до 80 лет!
07 мая 2018 | 18:36
пальмовое масло призадумалось...

07 мая 2018 | 18:37
Ха-ха-ха-ха-ха! Не, ну можно одним из пунктов ещё расстрелять прежнее руководство государства ...



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  • 5 | 08.05.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правительство - от слова "править", так понимаю. В координатах существующей модели править не требуется - куда кривая вывезет. Помню одного управляющего отделением совхоза: пьяным вдрызг упадёт в бричку - лошадь сама привезёт его домой. Хотелось бы, чтоб нынешних "правителей" она привезла к воротам "Бутырки".



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  • 6 | 08.05.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда то ставился план-максимум догнать Португалию. Надеюсь она не будет в новом плане четвертой.



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  • 7 | 08.05.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Автору статейки:

Наильчик дарагой, тебе статейки в колхозную многотиражку писать, сынок. Иди поучись малость, улым.



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  • 8 | 08.05.2018, 12:14 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 538 | Рейтинг: +78
Так, правительству поручено обеспечить устойчивый естественный рост численности населения. Ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет к 2024 году и 80 лет – к 2030 году. Доходы граждан должны устойчиво расти, а уровень пенсионного обеспечения должен расти темпами, опережающими инфляцию.
...........................................

У Медведева не заржавеет, хоть завтра нарисует как надо. И будем жить припеваючи.



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  • 9 | 08.05.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Поздравляю ВВП с новым сроком.!



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  • Начинающий
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Эти шесть лет пролетят быстро. Тут проблема в другом, что ботокс может передать власть по наследству такому же недалекому силовику. И ведь реально может установиться хунта к в Латинской Америке. Да она в принципе уже установилась.



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  • 11 | 08.05.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Так оно и будет. Вы же холопы этого и хотите.
Заказывали? Получите, распишитесь.



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  • 12 | 08.05.2018, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 08.05.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
"По-моему Медведев больной, все признаки аутизма"
Валентин Катасонов,
Будем ждать очередные диагнозы на "верхушку" власти...
===
вы что это так нас пугаете:
Медведев - аутизм, Греф - паранойя,
назначает их всех, согласно "вертикали власти", - Путин. Это что же получается, Путин СПб-ий дурдом в кремль приволок?



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  • 13 | 08.05.2018, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как-то тема не трогает.
мне фиолетово.
с 2003 года живу по правилу № 13 - никакой политики, никаких протестов.
никому ничего не должен и мне никто не должен.
армейский долг выполнил.
там, в армии, понял, что такое расходный материал, но зато научился стрелять и уверенно освоил тактику применения артиллерийских подразделений.
у меня к 33 годам есть ублюдочная конура с несправедливыми тарифами.
стал дорогой бензин- в этом тоже есть преимущество- не езжу на дедовой бехе и никто меня не остановит и не ударит.
кроме этого больше стал двигаться.
живу своим трудом.
денег хватает на тарелку овощей- сырых в сезон, тушеных или запеченных зимой и весной.
не пью и не курю.
иногда выпадает счастье прикупить немного качественной дикой рыбы.
на одежду пока удается скопить. рубашку могу сменить немедленно, брюки прикупить квартальным накоплением, пальто осеннее -за год.
могу раз в год дней на 20 съездить по интересным местам россии.
телевизора нет и не надо.
инета вполне хватает для кино, музыки и новостей.
Поскольку на выборы не хожу, то не собираюсь нести моральной ответственности за мутко, медведева, чубайса,шувалова. скворцову, ткачева и выполнение первых майских указов.
вы голосовали - вам можно что-то хвалить, с чем-то не соглашаться.
меня увольте.

против всех



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  • 14 | 08.05.2018, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вы что это так нас пугаете:
Медведев - аутизм, Греф - паранойя,
назначает их всех, согласно "вертикали власти", - Путин. Это что же получается, Путин СПб-ий дурдом в кремль приволок?

Вот смотрю я на вас и думаю, ну и дураки же вы все.
Путин и Медведев - ведь это сладкая парочка. Один как раб на галерах, денно и ношно только и думает о нашем с вами благе. А его друг - покемон-Миша может и выглядит неодекватно ... порой, но это же от долгого таращивания в экран айпада, у него даже глаза как у рака на выкате, но это лишь говорит лишь о том что и он тоже думу думает, как бы нас с вами накормить и пусть пока тренируется на виртуальной ферме, но не ровен час дело и до реаелей дойдет и вот тогда то мы заживем пиндосам и не снилось.
Вот как то так, туганлар товарищелар.



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  • 15 | 08.05.2018, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
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молодессс№13 ,собсем молодессссссссссс.Достоин брать с тебя пример.Только еще натуральное хоз-во организовать-рубашка баба ткет и шьет,портки так же .обоща на свой ущасток сажать и ашать.И петуха хоть не кукарекуй ....ай-да молодсаааааааааааА интэресный места -Щишма гуляем когда окша есть .Моя тактик артиллерийский- диваном лежу и пукаем. Жизня ,би@ят ,удалась.......
Вот из таких складывается ОБЩЕСТВО,которым все по барабану .Им и чужой сапог на глотке по фене-только лишь бы не придушил. C такими индустриализацию проведем и все проблемы решим



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  • 16 | 08.05.2018, 17:00 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 66 | Комментарии: 1461 | Рейтинг: +254,4
---Доходы граждан должны устойчиво расти, а уровень пенсионного обеспечения должен расти темпами, опережающими инфляцию.---

На какие шишы?!



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  • 17 | 08.05.2018, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 08.05.2018, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как-то тема не трогает.
мне фиолетово.
с 2003 года живу по правилу № 13 - никакой политики, никаких протестов.
никому ничего не должен и мне никто не должен.
армейский долг выполнил.
там, в армии, понял, что такое расходный материал, но зато научился стрелять и уверенно освоил тактику применения артиллерийских подразделений.
у меня к 33 годам есть ублюдочная конура с несправедливыми тарифами.
стал дорогой бензин- в этом тоже есть преимущество- не езжу на дедовой бехе и никто меня не остановит и не ударит.
кроме этого больше стал двигаться.
живу своим трудом.
денег хватает на тарелку овощей- сырых в сезон, тушеных или запеченных зимой и весной.
не пью и не курю.
иногда выпадает счастье прикупить немного качественной дикой рыбы.
на одежду пока удается скопить. рубашку могу сменить немедленно, брюки прикупить квартальным накоплением, пальто осеннее -за год.
могу раз в год дней на 20 съездить по интересным местам россии.
телевизора нет и не надо.
инета вполне хватает для кино, музыки и новостей.
Поскольку на выборы не хожу, то не собираюсь нести моральной ответственности за мутко, медведева, чубайса,шувалова. скворцову, ткачева и выполнение первых майских указов.
вы голосовали - вам можно что-то хвалить, с чем-то не соглашаться.
меня увольте.

против всех
===
Уфважаемые УЖыыыысты!
Переведу на наш, народный, быдлячий или. на язык биоплактона.
Партии, по сути, не по Путинским беспутным законам, должны представлять какие то интересы общества или слоёв общества, эти интересы должны быть отражены в их уставах и программах.
Соответственно, еловек, объявивший что он "против всех" то он против всего общества или против всей России. К сожалению, ни один из кандидатов об этом не заикнулся, они что, настолько глупы? Или они все представляют интересы беспутной кучки? Судя по уровню и условиям жизни, то да, даже Г.А.Явлинский сдулся!
Что дальше? Дальше смерть! Улям! Распад! Что, Путин этого не понимает? Возможно, хотя он и кичится высшим юридическим, но за язык его никто не тянул, - сам признался что пивко любил, а не мудрость препов слушал внимательно. Так почему он не предпринимает какие либо действия на сохранение страны, - т.е.на развитие экономики?
Мы все знаем, что Путин самый честный человек в мире, это даже по его бегающим глазкам видно!
Но мы, чернь, да, скифы мы, с раскосыми и жадными очами, поэтому мы всех, даже самых честных, считаем ворами!
Вору выгоден распад страны!
Кто предъявил претензии к коммунистическим партайгеноссе за все их мерзости и подлости? Правильно, никто! Нет страны (СССР), и спросить за все их злодеяния некому! Не будет России, некому будет спроссить за их злодеяния. Земли за Уралом отойдут Китаю. До Урала, найдётся кому.
А они, всё наворованное непосильным трудом, сохранят!

Истории это знакомо! Этом пивным недоучкам консультанты подскажут.
А народ, помните Ленинскую эпоху которой по сей день по всей РФ памятники на лобном месте стоят, - "чем больше сгорят в кострее мировой революции..."

Не ходите на выборы, голосуйте против всех, история человечества не забудет вас, изредка будет вспоминать, - биопланктон!



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  • 18 | 08.05.2018, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что сделали со страной
Что сделали из Победы
раньше скорбели и оплакивали
теперь пляшут на костях - превратили все в большой ШОУ
больше нечем гордиться ......
72 года назад Победа....
57 лет назад Гагарин....
оплакиваем дома.
Ноги не несут идти рядом в шеренге с ворами в законе: путин, ялалов и вся их шобла бандитско-воровская



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  • 19 | 08.05.2018, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не ходите на выборы, голосуйте против всех, история человечества не забудет вас, изредка будет вспоминать, - биопланктон!
***
как это не ходить на выборы,чтобы проголосовать против всех?
что такое для выживальщика, не сумевшего приспособится к современным российским рыночным отношениям,- история человечества?
я что, появился на этом свете, чтобы любить партию, и за её генерального секретаря отдать все силы и саму жизнь?
но если партия строит в россии рыночные отношения то, извините,- утром деньги вечером стулья!
если партии нужен мой голос- то назовите цену?
и если не партия, то управляемое ей государство- оно то мне зачем?
говорить спасибо за пальмовое масло в белеевском сыре?
за годами не ремонтированный асфальт во дворе?
за вырубленные деревья и трамвай, разрушенные детские площадки и спиленный турник - дела рук фронтовиков?
оно мне надо?
все эти ветераны партии, ленинского комсомола, советских профсоюзов и башнквд из дома отдыха "белый дом" живут для меня в параллельном мире.
им на меня наплевать.
сомневаюсь, что они вообще, чисто статистически, вспомнят обо мне в электоральный период?
у большинства родоплеменных чиновников не обнаруживаются признаки проектного мышления, а такие люди и созданные ими партии мне совершенно не интересны.
вы слышали хоть одно выступление министра природных ресурсов и экологии рб?
а министра ЖКХ афонина?
а министра спорта?
вот и скажите, что с них взять?
за что вместе с ними бороться?
совершенно бесполезное дело.
и если им наср..ть на будущее своих соплеменников, то почему я должен бесплатно рвать пупок из априорного уважения к ним или против их бесполезности и негодности.

Против всех, вечно 13-ый.



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  • Гость
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  • 20 | 08.05.2018, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну, Путин, не светит тебе достойная старость. Будешь грести на своей галере, как раб тобой созданной системы правления, до самого упора.



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