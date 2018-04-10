Новый срок для всех нас ...

Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно документу, россияне теперь должны жить дольше и лучше.Официально вступивший сегодня в должность Владимир Путин подписал новый «майский указ». Обширный документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем перечислены целевые показатели, которых страна должна достигнуть во время очередного президентского срока Путина. И показатели эти весьма амбициозны, если не сказать утопичны.Так, правительству поручено обеспечить устойчивый естественный рост численности населения. Ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет к 2024 году и 80 лет – к 2030 году. Доходы граждан должны устойчиво расти, а уровень пенсионного обеспечения должен расти темпами, опережающими инфляцию.Уровень бедности в России должен снизиться в два раза. Ежегодно 5 миллионов российских семей должны решать свои жилищные проблемы.Президент обозначил целевые показатели и в реальном секторе экономики. Например, количество организаций, осуществляющих инновации, должно вырасти до 50% от общего числа организаций в стране. Иными словами, каждое второе предприятие в вашем городе через шесть лет станет инновационным.Кроме того, в экономике и социальной сфере начнут ускоренными темпами начать внедрять цифровые технологии.В целом российской экономике ставится цель стать одной из пяти ведущих экономик мира. При этом темпы роста отечественной экономики будут опережать общемировые, а инфляция не превысит 4%. Агропромышленный сектор, обрабатывающая промышленность, а за ними и остальные сферы в едином порыве переориентируются на экспорт и «на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами» смогут навязать конкуренцию другим мировым экспортерам.В общем, через очередные 6 лет правления Путина мы, наконец, заживем в прекрасной, сильной, умной и богатой стране. Мы будем жить долго, перестать болеть и нуждаться. Перестать копить поколениями на квартиру и годами – на машину. Начать воплощать в жизнь мечты, не боясь потрясений.Открывать бизнес, не боясь, что его отнимут. Запускать сайт, не боясь, что его запретят. Наконец, будут полностью искоренены коррупция и преступность. А жители всех других стран будут завидовать нам, как говорилось в одном популярном телешоу…