Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста.Лилия Чанышева признана виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения митингов.Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева проведет под арестом 30 суток. Такое решение сегодня, 9 мая, вынес Октябрьский районный суд Уфы. Активистку признали виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения митингов. Данная статья предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или административный арест до тридцати суток.Напомним, накануне Лилию Чанышеву задержали и увезли в отдел МВД, где она провела ночь.Еще один активист штаба Алексея Навального в Уфе Федор Телин получил 25 суток ареста.Митинг и шествие «Он нам не царь» прошли в Уфе, как и в десятках городах России, 5 мая. Акции протеста были приурочены к инаугурации Владимира Путина и не были согласованы с властями.