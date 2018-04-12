Праздничный приговор ...

Лилия Чанышева признана виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения митингов.
Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева проведет под арестом 30 суток. Такое решение сегодня, 9 мая, вынес Октябрьский районный суд Уфы. Активистку признали виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения митингов. Данная статья предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или административный арест до тридцати суток.
Напомним, накануне Лилию Чанышеву задержали и увезли в отдел МВД, где она провела ночь.
Еще один активист штаба Алексея Навального в Уфе Федор Телин получил 25 суток ареста.
Митинг и шествие «Он нам не царь» прошли в Уфе, как и в десятках городах России, 5 мая. Акции протеста были приурочены к инаугурации Владимира Путина и не были согласованы с властями.
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