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Праздничный приговор










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Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста.

Праздничный приговор


Лилия Чанышева признана виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения митингов.

Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева проведет под арестом 30 суток. Такое решение сегодня, 9 мая, вынес Октябрьский районный суд Уфы. Активистку признали виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения митингов. Данная статья предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или административный арест до тридцати суток.

Напомним, накануне Лилию Чанышеву задержали и увезли в отдел МВД, где она провела ночь.

Еще один активист штаба Алексея Навального в Уфе Федор Телин получил 25 суток ареста.

Митинг и шествие «Он нам не царь» прошли в Уфе, как и в десятках городах России, 5 мая. Акции протеста были приурочены к инаугурации Владимира Путина и не были согласованы с властями.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 10.05.2018, 10:34 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
Алексей Навальный также объяснил, почему власти Башкирии «прессуют» оппозиционеров. По мнению политика, в руководстве региона «сплошные воры».



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  • 2 | 10.05.2018, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
.....................все , кто причастен к аресту, осуждению= всего лишь винтики системы, которая создана и идеально заточена творцом- злобным, трусливым и коварным чекистом.
Винтики подобраны, обточены , отполированы и смазаны. Кто не хочет вращаться по указке - будет наказан и изгнан. Так случилось с судьёй ВС РФ Ольгой Кудешкиной, отказавшейся судить по указанию администрации президента.
Всё это внушает печаль и уныние. Остается надежда на большую птицу, залетевшую в двигатель самолета. Эта птица направит страну в светлое будущее.



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  • 3 | 10.05.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чёта я не врублюсь... Людей арестовывают за "Он вам не царь", т.е. власть считает наоборот?! И если бы лозунг был "Он вам царь" то никого бы не арестовали?



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  • 4 | 10.05.2018, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58797 | Рейтинг: +12202,9
Такое решение сегодня, 9 мая, вынес Октябрьский районный суд Уфы.
____________________________________________
Судья Тимур Багаутдинов - ваше БЕСЧЕСТИЕ!



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  • 5 | 10.05.2018, 11:02 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
Такое решение сегодня, 9 мая, вынес Октябрьский районный суд Уфы.
____________________________________________
Судья Тимур Багаутдинов - ваше БЕСЧЕСТИЕ!

===================Получая 100 тыров, такие судьи способны на всё! Маму родную продадут. Вот такая у нас "независимая судебная система"!



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  • 6 | 10.05.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 10.05.2018, 10:57 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1800 | Комментарии: 58757 | Рейтинг: +12200,9
Такое решение сегодня, 9 мая, вынес Октябрьский районный суд Уфы.
____________________________________________
Судья Тимур Багаутдинов - ваше БЕСЧЕСТИЕ!
-----------------------------------

Ну че нервничаешь, зачем ругать судью, есть закон, надо исполнять.

Другое дело, каков закон, кто его принял и зачем. Но это уже другой вопрос.



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  • 7 | 10.05.2018, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
Это верно! Закон-как дышло= куда повернешь, туда и вышло! Для Васильевой и Сердюкова- один закон. Для противников власти- другой.



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  • 8 | 10.05.2018, 11:12 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
Иногда за отколотую эмаль зуба пострадавшему (полицейскому) дают квартиру, а виновнику- тюрьму.



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  • 9 | 10.05.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
пущай сидить набирает политический вес и окончательно входит в образ жанны д.арк уфимского уезда.

а судья маладес честно отработал в праздник пензию...



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  • 10 | 10.05.2018, 11:24 | Автор: Егерь
    Публикации: 3877 | Комментарии: 6827 | Рейтинг: +2816,1
Свободу политзаключенным Уфы: Лилии Чанышевой и Федору Телину!

Позор МВД, судам, силовикам, властям Башкирии за репрессии против свободных граждан.

Власти России воссоздают опричнину, черносотенство, развязывают гражданскую войну выпуская ряженых казаков на избиение демонстрантов.

Действия властей антиконституционны, незаконны, они ведут себя как оккупанты против граждан страны.



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  • 11 | 10.05.2018, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4245 | Рейтинг: -694,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Чанышеву на свободу, а Кухарку в тюрьму!



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  • 12 | 10.05.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да как же жить-то дальше
Цены в магазинах не подступиться
пенсию не прибавляют, хотя пенсия десятикратно обесценилась.
смотреть на этого царя в зомбоящике нет никаких уже сил.
И это уже навечно - не путин, так его преемник типа дурачка медведева -Давида Аороновича Менделя
................................



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  • 13 | 10.05.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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тимур багаутдинов карьеру начал с подлости



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  • 14 | 10.05.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Плошака-.........хАчу ты вторишь Читай извращение времён:
осмысливай набор слов словосочетаний и ситуаций-написано не нами и не нашими......................... вот тебе и "обратные окна....бдь ПЦ. брз.
grand18.dreamwidth.org

2018-05-10 00:10 (UTC)


Плывет звезда среди тумана,
Победу празднует Беда…
Опять шагают вытирасы
Из ниоткуда в никуда.

Режим воров и проституток
Вновь торжествует на крови.
И новоизбранный ублюдок
Лжет о свободе и любви.

Из муляжей и ассигнаций
Жиды состряпали свой мiр!
Чередованье имитаций,
Суконных рыл и черных дыр…

Сюрреализм, абсурд, нирвана…
Мозги текут по мостовой.
Звезда великого обмана
Горит над мертвою страной.

Пир смерти… Тут вам и лже-церковь,
И коммуняки – тут как тут.
Антихрист строит на поверку
Своих проверенных иуд.

И косит смерть остатки жизни,
И молот забивает гроб.
Но помнит Русская Отчизна
Мытарства Русских Катакомб!

Все кровью залитые годы,
Террор, кощунства и содом…
Голгофу Русского народа
Мы сквозь безумие несем.

Живые души не забыли
В Россию вбитый красный клин,
Вождя шакалов – Бесошвили,
Его антихристов режим.

Взметнулась жизнь последним шансом
Из раскаленной красноты.
Железный Крест Второй Гражданской
Против ублюдочной звезды.

Мы помним битвы и молитвы
Под Гамматическим Крестом!
Пусть тело Родины убито,
Душа безсмертна со Христом!

Всю ярость Белого движенья
Мы соберем в один кулак.
И снова двинемся в сраженье,
Подняв наш Русский, Царский Стяг!

Сквозь наслоенья пропаганды
Если прорвемся, то споем.
И талмудические банды
С родной земли своей сметем!

Весна. Сто лет в тенетах Зоны…
Дух побуждает плоть и кровь –
Явить, как древнюю икону,
Святую ненависть – Любовь.


(Ответить) (Ветвь дискуссии)



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  • 15 | 10.05.2018, 12:00 | Автор: Виктор
    Публикации: 213 | Комментарии: 1636 | Рейтинг: +473
Уфа. Посадки защитников Конституции России и праздник Победы совместили.

Вчера, 8 мая - брошены в тюрьмы Уфы и России - Лилия Чанышева и юрист Федор Телин, это в день Победы по Европе, вечером, и почти на 9 мая - в день Победы над фашио, в СССР и России.

Лилия Чанышева ночевала с 8 на 9 мая в ИВС Уфы. Ночью в тюрьме Лиля думала о Победе над немецким фашизмом. Я уверен в этом.

И сразу после четвертой (пятой) инагурации нацлидера В.В.Путина.

Репрессии начались сразу? Ой. А еще за шесть лет, это вы сколько же посадите демократов? Вы что, советуете нам демократам и либералам всем уезжать?

Руководитель Башкортостана - Рустем Хамитов - отличился!

Аресты и в тюрьму защитников Конституции России и РБ, в дни Победы над ф@шио!

Посадить в тюрьму Активистов мирного марша жителей Уфы и Башкортостана, марша - прямо разрешенного по Конституции России, в защиту права народа на власть и на выборы.


Рустэм Хамитов - гарант соблюдения Конституции России и РБ.
Но именно, лично Рустэм Хамитов - главный организатор массовых фальсификаций невыборов в Башкортостане, и уже семь лет!


И вот - защитники основ Конституции РФ, прав граждан и избирателей Уфы - Лилия Чанышева и Федор Телин - в тюрьме на 9 мая!


А Рустэм Хамитов, Хайдар Валеев и Толкачев, организаторы «многократных фальшивых невыборов», будут праздновать День Победы?!


"Путинисты", а знаете ли вы - какой тип государства и какой режим вы уже построили?

Вы, знаете признаки тоталитарных режимов, типа итальянского - "веник единых прутиков"? Прочтите основы.

Но нет! Вы знаете точно, что именно вы делаете, радии узурпации власти в именно ваших руках.


.......................................


Спасибо Лиле Чанышевой и всем людям штаба Навального в Уфе. За протест 5 мая в Защиту Конституции РФ. Спасибо за вашу работу.
Спасибо о правде на невыборах.


Вы пять раз за год дали людям в Уфе и РБ возможность выйти и высказать свое мнение о Свободе. Это много. Это дорого. Мы ценим вас. Прийти к мэрии на неразрешенку, и сказать власти громко и открыто, это круто. Спасибо вам от жителей Уфы и Башкирии!

Фото и видео посадки в тюрьму и ареста есть на странице Лилии Чанышевой в ФейсБуке.



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  • 16 | 10.05.2018, 12:06 | Автор: Виктор
    Публикации: 213 | Комментарии: 1636 | Рейтинг: +473
Вечером 9 мая пришлось дополнить утренний текст (выше). Не помогла моя утренняя статья. Уфа. Посадили в день Победы Лилию Чанышеву. И 8 мая, в день Памяти Европы, посадили ее юриста Федора Телина. Получили они по 30 и 25 суток именно тюрьмы.

Тогда так: Для нынешней власти репрессии против демократов и защитников Конституции России, приемлемы и в День Победы над ф@шио, и в День Памяти погибших в борьбе с ф@шио в Европе.

Расправу не остановил день Победы, самый большой идеологический праздник в СССР.

Расправу не остановила успешная, но незаконная, «пятая коронация великого нацлидера», нахально севшего на трон при пустых улицах Москвы.

Дракон не пожелал (побоялся) выехать к его ликующим 86%.

Да и не было их видно. Их - нет. Поэтому он и не вылез из кремля.

И где же прячутся эти 86% любителей путинизма?

На дачах? На диванах? У телеков. Улетели за границу?

Общество молчит!

Не заступается за тех, кто выходил 5 мая в защиту Конституции, а значит и за жизни каждого, с их детьми и родителями. Не понимают!

Малый слой протестует. Тонкий, как пленка на океане.

Что происходит и уже произошло по сути?

Люди штабов Навального год и более, несколько лет, бьются за право народа избирать и избираться. За право говорить, за свободу слова, за право выходить на улицу мирно и критиковать и требовать.

Бьются против узурпации власти. Против неизбранного депкорпуса.

А значит - и против войны. Против сращивания ветвей власти в «единое чудовище». Против наступающей "людоедской диктатуры".

Против Мировой войны! Что похоронит Человечество. Не может похоронить, а обязательно убьет всех.

Против вообще всех войн России с Украиной и в Сирии, против гибридной, кибер и дипломатической войны с Западом.

Все это, ОСНОВЫ Конституции России. И все это беспредельно нарушено путинистами, что узурпировали власть и институт выборов, подмяли суды и депкорпус. Придумали поправки к Конституции, обеспечивающие им узурпацию политической и любой власти и безнаказанность. Подчинили себе лично людей в погонах.

В Уфе Лилия Чанышева за год получила 800 отказов на просьбы разрешить митинги. Позор Рустэму Хамитову!

А когда вывела людей на мирное шествие по Конституции и в ее защиту, то дважды была брошена за решетку.

Так вот. Такой режим и вертикаль власти, это - узурпация власти группой людей в их корыстных целях, являются именно таким режимом, Победу над которым мир и Россия празднуют вчера и сегодня.

Те, кто узурпировал власть и сажает мирных протестующих, тот построил именно ф@шио, и лживо празднует день Победы над ним, но сажает демократов по настоящему, ведет войны и репрессии по настоящему.

Вы погружаете Россию в средневековье. Путин и путинизм обязательно уйдут. Но сменит их еще более жесткий и жестокий режим. Вектор этого сумасшествия и горя задал лично Путин и путинисты.

Не Путин сажает Лилию Чанышеву, ее и ее друзей по России, сажают опричники и назначенцы путинизма, Хамитовы и Толкачевы, Валеевы и Долматовы. Путин лишь подбирает такие кадры в регионы и задает вектор.

Именно Лилию Чанышеву, сажал Рустем Хамитов, лично! Мы это понимаем, запишем и будем помнить.

За деградацию России ответят все ЛИЧНО. И народ, и элита.
И глубина падения НРАВСТВЕННОСТИ, это - обязательный признак развала Империи, с грохотом и молниями.

И потом, не исправить. Думаю, уже невозможно поправить. Поздно!

Знаете, чем заплатим каждый? Смыться надеетесь? Не получится.

Такая цена, за тюрьму для Лилии и Федора, и их товарищей по России. За уничтожение основ демократии и прав человека записанных в Конституции РФ.

Если нет Конституции, то фактически, нет и государства, которое Конституция определяет.

Такая цена безумству.



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  • # 17 | 10.05.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 10.05.2018, 12:42 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
Ну, ладно! Это понятно. А где выход?



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  • 19 | 10.05.2018, 12:43 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2442 | Рейтинг: -253,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Навальный - поп Гапон.



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2

  • # 20 | 10.05.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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