Дедолларизация. А как же дедибилизация для США, вернув детишек чиновников на родину?

МИД РФ согласился с предложением из Башкирии о сокращении оборота доллара в стране. Активисты организации «Народный фронт регион» предложили правительству РФ полностью отказаться от доллара во внешней торговле и ввести новую валюту.Руководитель общественной организации из Нефтекамска «Народный фронт регион» Владимир Захаров в апреле направил открытое письмо президенту Путину, в Госдуму и Совет Федерации. В своем обращении общественник предложил в ответ на «незаконные действия США и Англии» отказаться от доллара.«Ввиду того, что Россия собирается ввести ответные меры, мы предлагаем… вывести из расчетов в Российской Федерации доллар как расчетную единицу», - говорится в письме.Захаров также предлагает вести расчеты за экспортные поставки в рублях, вывести российские средства из американских ценных бумаг и ввести новую валюту для внешнеторговых операций – «переводной рубль». Эта валюта должна быть «эквивалентна золоту», пишет автор письма.Вдобавок активист просит власти запретить поставлять в США редкоземельные металлы, потому что американцы используют их «для производства военной и космической промышленности». В конце письма Захаров просит также запретить выпуск пива в железных банках и ПЭТ-упаковках, «так как эта упаковка загрязняет природу нашей страны».7 мая на открытое письмо общественников пришел ответ из Министерства иностранных дел РФ. В нем говорится, что предложения Захарова приняты к сведению. Более того, некоторые предложения нефтекамских патриотов, оказывается, уже реализуются.«В части нас касающейся сообщаем, что некоторые из ваших предложений уже активно реализуются, в частности, это относится к «дедолларизации» нашей экономики и торгового оборота с целым рядом стран», - говорится в письме за подписью заместителя директора департамента Северной Америки МИД РФ Петра Плихина.Общественная организация «Народный фронт регион» известна своими одиозными и даже радикальными предложениями. Например, они призывали Владимира Путина возбудить уголовное дело о развале СССР, а также хотели отправить чиновников башкирского правительства на Магадан.