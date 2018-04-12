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Дедолларизация. А как же дедибилизация для США, вернув детишек чиновников на родину?

  • Опубликовано: natall | 10.05.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 684 | Комментарии: 22









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МИД РФ согласился с предложением из Башкирии о сокращении оборота доллара в стране. Активисты организации «Народный фронт регион» предложили правительству РФ полностью отказаться от доллара во внешней торговле и ввести новую валюту.

Дедолларизация. А как же дедибилизация для США, вернув детишек чиновников на родину?


Руководитель общественной организации из Нефтекамска «Народный фронт регион» Владимир Захаров в апреле направил открытое письмо президенту Путину, в Госдуму и Совет Федерации. В своем обращении общественник предложил в ответ на «незаконные действия США и Англии» отказаться от доллара.

«Ввиду того, что Россия собирается ввести ответные меры, мы предлагаем… вывести из расчетов в Российской Федерации доллар как расчетную единицу», - говорится в письме.

Захаров также предлагает вести расчеты за экспортные поставки в рублях, вывести российские средства из американских ценных бумаг и ввести новую валюту для внешнеторговых операций – «переводной рубль». Эта валюта должна быть «эквивалентна золоту», пишет автор письма.

Вдобавок активист просит власти запретить поставлять в США редкоземельные металлы, потому что американцы используют их «для производства военной и космической промышленности». В конце письма Захаров просит также запретить выпуск пива в железных банках и ПЭТ-упаковках, «так как эта упаковка загрязняет природу нашей страны».

7 мая на открытое письмо общественников пришел ответ из Министерства иностранных дел РФ. В нем говорится, что предложения Захарова приняты к сведению. Более того, некоторые предложения нефтекамских патриотов, оказывается, уже реализуются.

«В части нас касающейся сообщаем, что некоторые из ваших предложений уже активно реализуются, в частности, это относится к «дедолларизации» нашей экономики и торгового оборота с целым рядом стран», - говорится в письме за подписью заместителя директора департамента Северной Америки МИД РФ Петра Плихина.

Общественная организация «Народный фронт регион» известна своими одиозными и даже радикальными предложениями. Например, они призывали Владимира Путина возбудить уголовное дело о развале СССР, а также хотели отправить чиновников башкирского правительства на Магадан.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 10.05.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Насчет Магадана-все правильно,Надо отправить не только нынешнее,но и бывшее во главе с муртазой.



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  • 2 | 10.05.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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также запретить выпуск пива в железных банках и ПЭТ-упаковках,
============================
Вперед в прошлое!!

Помнишь, пиво носили в бидоне?
Ох, ругался на это весь двор,
И смолили тайком мы с тобой на балконе,
А потом был с отцом разговор.



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  • 3 | 10.05.2018, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58797 | Рейтинг: +12202,9
Продолжение позавчерашней статьи с УЖика "Дурдом за наш с вами счет", но уже с местным колоритом...



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  • 4 | 10.05.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Хоть какие то позитивные мысли у нефтекамских активистов, в отличие от местных чиновников, депутатов и этого, как его там, который из Нефтекамска в масквабад на лошади ускакал, имеются



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  • 5 | 10.05.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Сильное "предложение нефтекамцев.А то в МиДе дураки сидят ,поэтому и ответили уже реализуются .А как таким еще ответить ....С каждой кочки ква-ну кроме них и подумать то некому .



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  • # 6 | 10.05.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 7 | 10.05.2018, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58797 | Рейтинг: +12202,9
Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 миллионов долларов 18-и украинским компаниям за активы в Крыму
Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 миллионов долларов 18-и украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в Крыму. Об этом сообщает телекомпания «1+1», выступившая одним из истцов. Это первое решение суда, по которому Россия должна выплачивать компенсацию из-за присоединения Крыма.
_____________________________________________
Отдавать нужно в долларах... вот вам и дедоллоризация, ага!

В рублях это более 10 миллиардов - это больше, чем в этом году:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 9,6 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Правительство выделило 6,1 млрд рублей на автодороги в 30 регионах России

И немного больше чем:

Правительство выделило 16,3 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Это наши пенсии, пособия за Крымваш! И это только начало репарационных выплат!!!



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  • 8 | 10.05.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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А как же дедибилизация

---------------

ДедЕбилизация.



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  • 9 | 10.05.2018, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 10.05.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
также запретить выпуск пива в железных банках и ПЭТ-упаковках,
============================
Вперед в прошлое!!
...

================

Назад в будущее!

Хватит мусор плодить. Выпил бидончик - пошёл за добавкой.



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  • 10 | 10.05.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Идиот! Кто за рубли продаст России за рубежом для ТЕБЯ трусы...



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  • 11 | 10.05.2018, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
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А мне нравится работа правительства.
в 2017 году сократилась утечка капиталов за рубежи на 10 млрд.
До 122 против 132 в позапрошлом.
Уничтожено 11 тысяч тонн санкционных продуктов, в том числе такие вредные для здоровья, как хамон, сыры высокой жирности.
При этом на их уничтожение потрачено всего 1 млрд руб, что на 100 млн меньше, чем в позапрошлом году.
Резко сократилось количество погибших на железных дорогах и автотрассах.
Резко повысилась продолжительность жизни и она уже опережает возраст жителей Румынии.
Продуманным решением правительства РФ уфимцы считают разрешение региональным властям строительства набережной Белой для приезжих предпринимателей вместо противопаводковой дамбы в Ленинском р-не.



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  • 12 | 10.05.2018, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 10.05.2018, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
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...

"Резко сократилось количество погибших на железных дорогах..."

--------------------

Что, там тоже жуткая статистика? Отчего бы это?

"Плохо ходят поезда -
Начальник станции дурак.



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  • 13 | 10.05.2018, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Писал Путину и парламентариям, а ответ пришел из МИДа. Кто-то из них дебил.



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  • 14 | 10.05.2018, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
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"Резко сократилось количество погибших на железных дорогах..."
****
Ну не про самолеты же говорить с трибуны?



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  • 15 | 10.05.2018, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Никогда не будет народ РФ жить даже в относительном достатке при нынешней экономической политике правительства РФ! РФ географически совершенно не похожа ни на одну страну мира ( США и Канада по сравнению с ней пигмеи), поэтому ни одна модель других стран ей не подходит, а свою модель в этом правительстве РФ создать и внедрить некому! Очень Опытный



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  • 16 | 10.05.2018, 18:25 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
11 | 10.05.2018, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
...... мне нравится работа правительства.
в 2017 году сократилась утечка капиталов за рубежи на 10 млрд.
До 122 против 132 в позапрошлом.
Уничтожено 11 тысяч тонн санкционных продуктов, в том числе такие вредные для здоровья, как хамон, сыры высокой жирности.
При этом на их уничтожение потрачено всего 1 млрд руб, что на 100 млн меньше, чем в позапрошлом году.
Резко сократилось количество погибших на железных дорогах и автотрассах.
Резко повысилась продолжительность жизни и она уже опережает возраст жителей Румынии.

=================Дык, ежели рассуждать по-твоему= прав плешивый=скоро мы войдём в пятерку самых передовых. Ура, товарищи!



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  • 17 | 10.05.2018, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
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В благословенной Башкирии 13 тысяч человек только в 2018 году остались без работы и не могут, не только доллары, но рубли получить на житие.
Только в этом году около 12 тысяч уже покинули малую родину- Башкирию в поисках работы и "куска хлеба". Какие доллары, если рублей заработать невозможно?
Знаю пару знакомых, которые переехали из Башкирии в Магнитогорск и сразу купили однушки за комбинатскую ипотеку в 670 т.р. в панельном высотном доме с 2- мя лифтами и стеклопакетами, построенном за 40 дней смешанными бригадами китайских и башкирских рабочих.
В Уфе подобная ублюдочная квартира у ИСКа стоит в 2 раза дороже + обязательная объеба...ловка и строится она в трибунно-правовой истерике 1,5- 2 года.
ЖКХ в магнитке на однушку- до 1000 руб плюс счетчики.
Т.е. в 2,5 раза дешевле услуг афонина( фамилия такой, мамой клянусь!)
А в ЖКХ Башкирии мы смотрим продолжение кино?



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  • 18 | 10.05.2018, 19:04 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
Все в верхушке РБ поголовно воры!



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  • 19 | 10.05.2018, 19:07 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 10.05.2018, 18:25 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34420 | Рейтинг: +5798,7
***
С докторами после БГМИ Башкирия никогда не поднимется на уровень европейской медицины.
Таким как вы не хочется даже говорить слова благодарности.
Вы молча пишите причины смерти те, которые говорит главный, вы молча считаете принятые в местном роддоме от приезжих матерей местными, а в селах их вновь считают уже родившимися в селе.
Вы молча смотрите на дикость "диспетчеризации" больных, спокойно могущих умереть в 12-15 дней ожидания очереди к кардиологу.
Вы не наносите на авто знаки врач, потому что ни один из вас не обладает практическими навыками военно-медицинской подготовки и медицины катастроф.
У вас нет цеховой солидарности и по-этому главных, иногда мальчиков, вам, седым и многоопытным, переводят из одного разваленного им коллектива для развала другого только потому, что так решил местный муниципальный "нащальник" который уже 5 лет числился за федеральным судом .
При этом вы помните,что при развитой медицине врачей набирают по контракту местные власти, избранные народом, а не присланные хер знает откуда.
99,9 % башкирских врачей не знают основ лечебного и диетического питания, не знают лечебные и вредные для здоровья свойства продуктов питания, потому, что до их ума до самой пенсии не дошла гиппократова лечебная цепочка: при первом обращении - слово, при втором- рекомендации по смене питания и образа жизни, при 3-м- диагноз и подбор лекарств и в последнюю очередь нож хирурга с иными современными технологиями.
Именому по-этому башкирию буквально наводнили шарлатаны, предсказатели, экстрасенсы, иногда на самом деле делающие больше пользы человеку, чем дипломированные доктора официальной башкирской медицины.
Не болей юнг, башкирско-хамитовская медицина сегодня сама больна.
И помни изречение греков: если больной сильно хочет жить, то медицина ему не нужна.



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  • 20 | 10.05.2018, 22:50 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34430 | Рейтинг: +5799,5
Полностью согласен. Мне только не понятно ваше выражение - "таким как вы". Вы и меня причисляете к "99,9% башкирских врачей"?Если так, то обоснуйте.



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