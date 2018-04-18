На пенсию теперь надеяться и вправду не стоит

Минфин России хочет уменьшить расходы на пенсии и больше тратить на армию и систему исполнения наказаний.Министерство финансов предложило уменьшить расходы на пенсии в 2018 году на 51,5 млрд рублей, увеличив при этом расходы на поддержку силовых структур.Документ с предложенными правками был опубликон на портале проектов нормативных правовых актов.Согласно проекту расходы на социальную политику будут урезаны на 52,9 млрд рублей. В частности расходы на пенсионное обеспечение россиян уменьшатся на 51,5 млрд рублей. На господдержку инвалидов в 2018 году будет выделено на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.При этом на 20,3 млрд рублей увеличится финансирование силовых структур, отвечающих за национальную безопасность.На систему исполнения наказаний будет выделено на 4,6 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом.На 2,3 миллиарда больше, чем в прошлом периоде, будет направлено на армию.Также планируется увеличение финансирования на поддержку экономики (+5,3 млрд рублей) и образование (+3,4 млрд рублей).Как отмечает РИА «Новости»,в целом на армию и силовиков правительство планирует выделить около пяти триллионов рублей.***Правительство в ближайшее время внесет предложения по повышению пенсионного возраста. Только 6% россиян одобрили инициативу Дмитрия Медведева.На пленарном заседании Госдумы Дмитрий Медведев высказался о необходимости повышения пенсионного возраста. По его словам, нынешний возраст выхода на пенсию был утвержден еще в 1930-е годы, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет. По мнению премьера, с тех пор значительно улучшились условия и увеличился период жизни.«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет в Государственную думу. Я надеюсь, мы с вами сможем их рассмотреть», — заключил Медведев.Пресс-служба рекрутинговой компании HeadHunter провели свое исследование и опросили более восьми тысяч россиян. Согласно результатам опроса только 6% высказались за повышение пенсионного возраста, 53% опрошенных хотят оставить нынешний возраст, и 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить.Высказавшиеся за повышение считают, что мужчины должны выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 60 лет.В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.