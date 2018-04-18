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На пенсию теперь надеяться и вправду не стоит










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Минфин России хочет уменьшить расходы на пенсии и больше тратить на армию и систему исполнения наказаний.

На пенсию теперь надеяться и вправду не стоит


Министерство финансов предложило уменьшить расходы на пенсии в 2018 году на 51,5 млрд рублей, увеличив при этом расходы на поддержку силовых структур.

Документ с предложенными правками был опубликон на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту расходы на социальную политику будут урезаны на 52,9 млрд рублей. В частности расходы на пенсионное обеспечение россиян уменьшатся на 51,5 млрд рублей. На господдержку инвалидов в 2018 году будет выделено на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

При этом на 20,3 млрд рублей увеличится финансирование силовых структур, отвечающих за национальную безопасность.

На систему исполнения наказаний будет выделено на 4,6 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом.

На 2,3 миллиарда больше, чем в прошлом периоде, будет направлено на армию.

Также планируется увеличение финансирования на поддержку экономики (+5,3 млрд рублей) и образование (+3,4 млрд рублей).

Как отмечает РИА «Новости»,в целом на армию и силовиков правительство планирует выделить около пяти триллионов рублей.

ПроУфу
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***

Правительство в ближайшее время внесет предложения по повышению пенсионного возраста. Только 6% россиян одобрили инициативу Дмитрия Медведева.

На пленарном заседании Госдумы Дмитрий Медведев высказался о необходимости повышения пенсионного возраста. По его словам, нынешний возраст выхода на пенсию был утвержден еще в 1930-е годы, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет. По мнению премьера, с тех пор значительно улучшились условия и увеличился период жизни.

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет в Государственную думу. Я надеюсь, мы с вами сможем их рассмотреть», — заключил Медведев.

Пресс-служба рекрутинговой компании HeadHunter провели свое исследование и опросили более восьми тысяч россиян. Согласно результатам опроса только 6% высказались за повышение пенсионного возраста, 53% опрошенных хотят оставить нынешний возраст, и 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить.

Высказавшиеся за повышение считают, что мужчины должны выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 60 лет.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.

ПроУфу
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  • 1 | 12.05.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот уж действительно "ПРОЩАЙ ПЕНСИЯ" !
Даже по официальным данным сейчас 10% женщин и 40% мужчин не доживают до пенсионного возраста.
По подсчетам специалистов если пенсионный возраст будет повышен всего лишь на 5 лет, количество граждан, умерших до своего выхода на пенсию, увеличится почти вдвое, в этом случае до пенсионного возраста не доживут 20% женщин и 60% мужчин.
Прибавьте к этому невозможность покупки лекарств и отсутствие мед помощи.



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  • 2 | 12.05.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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"Бессмертный полк", теперь еще "Бессмертный пенсионер".



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  • 3 | 12.05.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Сплошное медведевское вранье .В 30 годы жили до 40 лет.Жили до 80-90 лет.И тому масса примеров .Представьте водителя в 65 лет дальнобойщика,машиниста поезда .Каменщика и маляра .работающих на высоте.Идиотизм идиотов



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  • 4 | 12.05.2018, 13:01 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58803 | Рейтинг: +12203,2
Ну че? нищеброды? МЫ ВЯЛИКИЕ !!!! У нас денги на все есть ПАМОЖЕМ ВСЕМ _АСАДУ ОСЕТИИ АБХАЗИИ ПРИДНЕСТРОВЬЕ ДОНБАССУ КРЫМУ А РООССИЯНЕ ПОТЕРПЯТ -НЕВПрЕВОЙ

Александр Иванов



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  • # 5 | 12.05.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 6 | 12.05.2018, 13:33 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58803 | Рейтинг: +12203,2
Правительство РФ рассказало что имеет большие планы на доходы россиян
Какие доходы россиян? Люди покупают еду оплачивают "коммуналку" и все их доходы заканчиваются Если у них большие планы на это, то россиянам скоро надо будет выбирать: то ли есть то ли платить за квартиру...



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  • 7 | 12.05.2018, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна лживой демократии , обворованная безграничной коррупцией чиновников , безнаказностю одних и беззащитностью других. !
Одержимая идей ФИКС , ШАЙКА узурпаторов у власти , которая ранее предала народ и Родину , вдруг озаботилась превратиться в великую державу !
Но страна НИКОГДА не станет великой , когда народ нищий , полуграмотный и бесправный !



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  • 8 | 12.05.2018, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.05.2018, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна лживой демократии , обворованная безграничной коррупцией чиновников , безнаказностю одних и беззащитностью других. !
Одержимая идей ФИКС , ШАЙКА узурпаторов у власти , которая ранее предала народ и Родину , вдруг озаботилась превратиться в великую державу !
Но страна НИКОГДА не станет великой , когда народ нищий , полуграмотный и бесправный !
_______________________
"Страна лживой демократии".
А что, есть "нелживая" демократия? Назовите страну, где это так. Разве что Сан-Марино! И то... Демократия лжива в своей сути и даже в своём названии: право избирать (причём это только видимость выбора), данное народу, не есть ВЛАСТЬ НАРОДА! Просто, через филькины выборы народ сначала отдаёт власть одной группе лиц, а потом другой, и в большинстве случаев и те, те - марионетки одной РЕАЛЬНОЙ группировки, которой принадлежит Реальная власть.



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  • 9 | 12.05.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.05.2018, 13:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1800 | Комментарии: 58803 | Рейтинг: +12203,7
Ну че? нищеброды? МЫ ВЯЛИКИЕ !!!! У нас денги на все есть ПАМОЖЕМ ВСЕМ _АСАДУ ОСЕТИИ АБХАЗИИ ПРИДНЕСТРОВЬЕ ДОНБАССУ КРЫМУ А РООССИЯНЕ ПОТЕРПЯТ -НЕВПрЕВОЙ

Александр Иванов
------------------------------
# 5 | 12.05.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт модератором
______________________
Что скрыли-то?
Не нравится Кухарке? Так на зеркало неча пенять, коль...
И как быть с демократическим принципом свободы слова и отсутствия цензуры?
Ах, я забыл, что демократия - это власть демократов. А на власть рот не раскрывай - ни, ни - даже на "демократическом" УЖе!



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  • 10 | 12.05.2018, 16:16 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10535 | Рейтинг: -1758,6
"Страна лживой демократии".
А что, есть "нелживая" демократия? Назовите страну, где это так.
__________________________________________________
С языка сняли. То же самое хотел спросить.



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  • 11 | 12.05.2018, 19:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.05.2018, 15:38 | Автор:

"Страна лживой демократии".
А что, есть "нелживая" демократия? Назовите страну, где это так. Разве что Сан-Марино! И то... Демократия лжива в своей сути и даже в своём названии: право избирать (причём это только видимость выбора), данное народу, не есть ВЛАСТЬ НАРОДА! Просто, через филькины выборы народ сначала отдаёт власть одной группе лиц, а потом другой, и в большинстве случаев и те, те - марионетки одной РЕАЛЬНОЙ группировки, которой принадлежит Реальная власть.
======================================================
Да , не буду спорить Вы правы !
Я выражаюсь фигурально ! Мне просто не с чем сравнить весь ПРИМИТИВИЗМ управления и пропаганды сегодняшней власти РФ !
Торговать бездумно сырьем и недрами ( грабя будущие поколения ) , критиковать власть Украины , ( хотя наша власть от них недалеко ушла ) до тошноты ( день и ночь ) обсуждать санкции США , при этом рассуждая , что мы сильные и могучие ( зачем тогда наши " крысы " берут другие гражданства ) раз ты гордый и сильный ?
Зачем боишься санкций ? Ворованный ТРИЛЛИОН боишься потерять ? Зачем НАМ вся эта грязь и лапша от жуликов во власти ?



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  • 12 | 12.05.2018, 19:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1065 | Рейтинг: +317,4
А вот ватаны рабсияне кричали кримнаш. Оказалось что не у них а у окурка с подельниками. Правда платить будут с пенсий те же ватники.



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  • 13 | 12.05.2018, 20:04 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 548 | Рейтинг: +78,2
право избирать (причём это только видимость выбора), данное народу, не есть ВЛАСТЬ НАРОДА! Просто, через филькины выборы народ сначала отдаёт власть одной группе лиц, а потом другой, и в большинстве случаев и те, те - марионетки одной РЕАЛЬНОЙ группировки, которой принадлежит Реальная власть.
..................................

А что такая есть ВЛАСТЬ НАРОДА?
Есть реальные мировые примеры?

Это что сейчас происходит при Путине с казаками, нагайками, или как было при советах в Новочеркасске?



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  • 14 | 12.05.2018, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что такая есть ВЛАСТЬ НАРОДА?
Есть реальные мировые примеры?
---------------------------
В том то и дело что нет. Или то, что сейчас происходит в США с из бомбежками разных стран, полицией и разгоном демонстраций это власть народа?



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  • 15 | 12.05.2018, 21:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветеранам ВОВ к 9 Мая, Празднику Великой Победы, не выплатили обещанные Путиным 10000 рублей! В ПФ говорят, что Путин не подписал пока указ, так как занят своей инаугурацией! А ведь дорога ложка к обеду! Простите ветераны этого подонка, который пообещал, но не сделал к сроку! Очень Опытный



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  • 16 | 12.05.2018, 21:09 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34432 | Рейтинг: +5799,6
...Снова подняли цены на бензин....

Обещали же сделать сильный рывок, одеть петлю на шею народа и сделать рывок.

Эхх ..чуть не успели. уже приобрели танк , снаряды хотели стрелять по правительству , но вот дизельного топлива не купили , теперь подорожало...



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  • 17 | 12.05.2018, 22:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 12.05.2018, 19:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.05.2018, 15:38 | Автор:

"Страна лживой демократии".
А что, есть "нелживая" демократия? Назовите страну, где это так. Разве что Сан-Марино! И то... Демократия лжива в своей сути и даже в своём названии: право избирать (причём это только видимость выбора), данное народу, не есть ВЛАСТЬ НАРОДА! Просто, через филькины выборы народ сначала отдаёт власть одной группе лиц, а потом другой, и в большинстве случаев и те, те - марионетки одной РЕАЛЬНОЙ группировки, которой принадлежит Реальная власть.
======================================================
Да , не буду спорить Вы правы !
Я выражаюсь фигурально ! Мне просто не с чем сравнить весь ПРИМИТИВИЗМ управления и пропаганды сегодняшней власти РФ !
Торговать бездумно сырьем и недрами ( грабя будущие поколения ) , критиковать власть Украины , ( хотя наша власть от них недалеко ушла ) до тошноты ( день и ночь ) обсуждать санкции США , при этом рассуждая , что мы сильные и могучие ( зачем тогда наши " крысы " берут другие гражданства ) раз ты гордый и сильный ?
Зачем боишься санкций ? Ворованный ТРИЛЛИОН боишься потерять ? Зачем НАМ вся эта грязь и лапша от жуликов во власти ?
______________________
"Торговать бездумно сырьем и недрами ( грабя будущие поколения )".
А вы не помните, кто именно говорил, что будем торговать сырьём, а всё остальное купим? Напомню - это говорил Егор Тимурович Гайдар!
Предвижу возражение: "Когда ж это было, а ныне у власти Путин уже 18 лет и мог бы всё изменить".
Отвечаю: "Это полная чушь!". Во-первых разрушить производства (что и было сделано в 90-е!) проще и быстрее, чем их создать, подготовить специалистов для работы на них.
Во-вторых, утеряны рынки сбыта отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, а вернуть себе захваченные конкурентами рынки в условиях либеральной рыночной экономики практически невозможно! Или надо наплевать на либерализм и рынок, послать подальше рыночных гуру и действовать подобно Трампу: Россия превыше всего!



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  • 18 | 12.05.2018, 22:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.05.2018, 20:04 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 548 | Рейтинг: +78,2
право избирать (причём это только видимость выбора), данное народу, не есть ВЛАСТЬ НАРОДА! Просто, через филькины выборы народ сначала отдаёт власть одной группе лиц, а потом другой, и в большинстве случаев и те, те - марионетки одной РЕАЛЬНОЙ группировки, которой принадлежит Реальная власть.
..................................

А что такая есть ВЛАСТЬ НАРОДА?
Есть реальные мировые примеры?

Это что сейчас происходит при Путине с казаками, нагайками, или как было при советах в Новочеркасске?
_________________________
Ну, ну, расскажи про власть народа, если ты знаток вопроса!
Что это такое, где оно есть, с чем это едят?
Даже в стае макак-резусов нет демократии - надо бы макаку-резусу знать!



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  • 19 | 13.05.2018, 08:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Россияне если будут жить хорошо то пойдут завоевывать чужие территорий



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  • 20 | 13.05.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 13.05.2018, 08:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россияне если будут жить хорошо то пойдут завоевывать чужие территорий
___________________
Сначала прогони "белочку", а потом уж пиши!



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