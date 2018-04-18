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Зарплата учителей по данным опроса зрителей ОТР

  • Опубликовано: Егерь | 16.05.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 534 | Комментарии: 18









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“Я детям рассказываю о честности, нравственности, доброте, любви, а сама думаю: дети, я не тому вас учу! Честным, нравственным и добрым воздается по заслугам только в литературных произведениях, а в жизни вы будете приходить домой и считать дни до весны, когда опять пойдет зелень с огорода и станет хоть чуточку легче! В двадцать первом веке я, учитель литературы высшей категории, радуюсь: слава богу, зиму пережили! Летом не так голодно. И это не война, не революция – это считается нормальной жизнью. Зарплата со всеми надбавками, полторы ставки – 15 000р”. Татьяна, Ивановская область.

Зарплата учителей по данным опроса зрителей ОТР


Такое письмо в редакцию пришло из той самой Ивановской области, в которой недавно Валентина Матвиенко встречалась с сельскими работниками соцсферы. Валентина Ивановна страшно возмутилась, узнав, что учителя живут с зарплатой 7 тысяч рублей, и потребовала от министра образования тщательного разбора полетов.

"На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались - все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы - это же полное безобразие. Как это можно 7 тысяч учителю? Кто пойдет на эту зарплату?"

Мы в редакции задумались: это Ивановская область – концлагерь для учителей, или в целом по стране “полное безобразие”?

Попросили, как водится, зрителей присылать нам свои зарплаты.

Они и прислали.

"Моя жена учительница... При зарплате в 15 тысяч, как вы понимаете это не профессия, а хобби... Ну, как марки собирать. Необходим закон, предусматривающий уголовную ответственность чиновников за недостоверную рекламу своей великой деятельности. Если говорит губернатор, что средняя зарплата по краю - 35 тысяч рублей. Арестовать все его имущество - продать и выплатить учителям разницу между реальными 15 тысячами и мифическими губернаторскими 35”.

“Добрый вечер! В селе у нас малокомплектные классы. У меня 2 и 4 класс. Всего 10 учащихся. Вы представляете, веду урок в 2-х классах одновременно. Смотришь налево, ведёшь математику во 2 классе, направо- в 4 классе. Заполняешь журнал вместо 26-ти часов за 52 урока. Готовишься на 52 урока в неделю. Ужасная картина! Оплачивается труд как за 1 класс. Помимо, участвовать в конкурсах обязательно, в приказном порядке”.

“Здравствуйте! Я молодой преподаватель детской школы искусств в Республике Мордовия. Работаю в селе, получаю заработную плату 10 000 рублей: 7 500 руб.- оклад + стимулирование + возможная премия. Я хочу спросить наше правительство, как жить на такую з/п, если продуктовая корзина на месяц около 7 000. Спасибо”.

“Сегодня потратила из своей зарплаты: бумага 250 р., заправка картриджа-350 р., маркеры-120 р., грамоты-120 р. Итого 840 рублей. Все покупаем за свой счет. Учитель истории высшей категории, зам. Директора по УВР. Зарплата 23 тысячи. А расходы на работу ежемесячные”.

"Нагрузка 40 часов. Оплата 16 700 рублей. Г.Барнаул"

"Ульяновская, Чердаклинский. Зарплата на 1,5 ставки-12 000руб. Директор выписывает премии своим людям, они ей деньги возвращают-на тратится стимулирующий фонд. Жалобы безрезультатны".

"В Саратовском Гагаринском колледже зарплата преподавателя за 1,5 ставки 11 тыс. 700рублей"

"Бурятия 23часа- 7500 рублей на руки унизительно для страны, а стимулирующая оплата распределяется несправедливо"

"оклад 6723 плюс север.150процен. При стоим.хлеба 52руб.ХМАО"

"Бурятия Мухоршибирский район зарплата за 21 ч.составляет7500руб. У меня 3 детей. Как дальше жить?"

"Алтайский край, г.Змеиногорск, 33 часа, 13045"

"Омская обл. Очень важно - классный руководитель получает 41 рубль за одного обучающегося,2 рубля в день( что делает учитель за 2 рубля?).У меня 9 детей в классе.Сколько я получаю за воспитание моих ребят!? "

"В Курганской области с нового года уменьшили зарплату учителям на 15%, а у воспитателей детских садов на 17%, у меня мама проработала 30 лет в школе, получает 10 тысяч рублей- учитель начальных классов"

Есть зарплаты и больше, конечно. Но все учителя пишут, сколько им приходится за эти деньги работать:

"Кемеровская обл. Моя мама учитель высшей категории получает за 45 часов 25 тыс. рублей"

"Республика Тыва. 1 категория,стаж 34 года, нагрузка 25 часов, плюс 90 процентов северных. Зарплата около 24000, стимулирующие не платят. За 18 часов выходит 17000 и это вместе с северными"

"Кемеровский район Зарплата достойная (30тыс. на руки). Но я веду 42 часа!!! Я учитель рус.яз и литературы".

"учитель регион Владимир, нагрузка- 36 часов-2 ставки, зарплата-20437 руб, работаешь много-зарплата никакая!!!"

"Зарплата учителя: 29 часов, кл. рук-во, рук-во предметным циклом, подготовка школьников к ГИА, высшая категория, ведомственная награда, рук-во кабинетом, лаборанство- 23 тыс. руб, Волгоградская область."

"Саратовская обл. За 34 часа, 14500 тыс, еле выживаем"

"я работаю директором ншдс республика коми получаю 40 тысяч я и директор и завуч за все ответственная стаж 32года"

"Кемерово 52 часа,23 580 руб Как жить?"

"Как жить" – самый частый вопрос в этих смс. В советское время профессия "учитель" была не то чтобы престижной, но достойной. В нынешнее время, но в других странах, быть учителем тоже неплохо. Моя сорокалетняя знакомая из Дюссельдорфа, учитель в обычной школе, получает в пересчете на рубли около трехсот тысяч в месяц. Это без полутора ставок и лукавых "за проверку тетрадей". Моя тоже сорокалетняя знакомая из Орла получает семнадцать тысяч рублей в месяц. Всю зарплату отдает за ипотеку – она купила двушку сорок метров на пятом этаже хрущевки около вокзала. На пятиметровой кухне занимается репетиторством. Муж ее служит в полиции и подрабатывает таксистом на вокзале. Ее единственный сын – а больше детей она себе не может позволить, первый раз увидел море в десять лет, когда они на старой развалюхе поехали дикарями на Азов. Это вообще был их первый с мужем отпуск, когда они куда-то уехали.

Поэтому и приходят такие смс:

"Учителей не хватает из-за таких зарплат! Мой внук в Иркутске 7 лет учится в 3-ю смену в шк.57. Домой он приходит в 20ч.30м. Разве это допустимо?! Ольга Михайл.".

“Здравствуйте, меня зовут Ирина Васильевна, учитель с 30-летним стажем, высшая категория, чистыми на руки получаю 22000. Хочу отметить, что молодёжь у нас в школе не задерживается. Средний возраст учителей 56 лет. Пока наше государство не изменит оплату труда учителя, молодёжь в школу не

пойдёт”.

"Я живу в Костромской области работаю в сельской школе педагом-организатором, являюсь классным руководителем, веду уроки технологии в 5-11 классах, ОБЖ в 9 классе и НВП в 10-11 классах, зарплата 10000 рублей одна воспитываю ребенка. Как жить?"

"Загнали учителей просто в рабовладельческие условия и делают вид, что типа всё хорошо. И кто будет работать после этого. То и дело меняются учителя. Дети уже не успевают запоминать учителей. Никто не хочет работать "за спасибо".

Росстат говорит, что средняя зарплата учителей – 32 тысячи. Мы посчитали, и получилось, что в реальных цифрах средняя зарплата – 18 тысяч. Почти в два раза меньше. Разделите свою зарплату на два и прикиньте: если бы вы получали в два раза меньше, а ваш работодатель был уверен, что она у вас такая, как написано в трудовом договоре, как бы вы жили? Вот просто представьте.

Итак, картина зарплат по стране, если пользоваться терминологией Валентины Матвиенко.

"Полное безобразие" с зарплатами учителей в регионах: Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский край, Пермский край, Ставропольский край, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Омская область, Оренбургская область, Псковская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область. Там учителя получают меньше 15 тысяч. Это не ставка, это полностью с проверками тетрадей, классным руководством, большим количеством часов и т.д. На руки. То есть, от 7 до 15 тысяч получают учителя половины страны.

"Почти полное безобразие" - от 16 до 20 тысяч рублей - в следующих регионах:

Адыгея, Карелия, Татарстан, Хакасия, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Вологодская область, Иркутская область, Калининградская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Орловская область, Пензенская область, Ростовская область, Томская область, Тюменская область, Челябинская область, Ярославская область.

"Не безобразие" - от 21 до 30 тысяч рублей получают учителя в регионах:

Карачаево-Черкесия, Тыва, Чечня, Камчатка, Красноярский край, Приморский край, Владимирская область, Калужская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Сахалинская область, Свердловская область, Севастополь, Ханты-Мансийский АО — Югра.

И самые "дорогие" учителя с зарплатой выше 30 тысяч рублей работают в регионах:

Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО Якутия, Москва, Санкт-Петербург.

"зарплата учителя в сельской местности в Адыгее 13 тыс на руки, нагрузка 20 часов,1 -я категория. Перед отчётом для Москвы дадут премию и зарплата, естественно, выше".

То есть, уловок, как отчитаться в хороших зарплатах, много: не только сложить деньги начинающего педагога и директора".

Под занавес дам еще несколько смс. Хотелось бы все, но их тысячи.

"Нагрузка - 32ч., зарплата - 41000. Это с полярными надбавками + 25% за работу в сельской местности. Если работать на ставку-18ч., то зарплата будет, как у уборщицы. Имею высшее обр., 1 категорию и 30 лет педстажа! Мурманская область"

"Пермский край, Нытвенский район, учитель истории, 2 ставки, зарплата 22 тысячи. Татьяна. 3 детей. Фрукты иногда позволяем"

"Учитель математики высшей категории, стаж 43 года. Нагрузка 20 часов плюс классное руководство. З/п 15843 руб. Кемеровская обл.,город Мыски, школа 1"

Астрахань Стаж - 16 лет. Нагрузка- 36 часов (2 ставки ровно). Зар.плата - 23000 руб. Смех! А если 1 ставка? Слёзы! Татьяна

Как вам спится, чиновники от образования, если вы прекрасно знаете про эти "смех и слезы" учителей? Например, министр образования Кемеровской области, в которой город Мыски – вы нормально себя чувствуете? Башкирия: "На руки 11 тысяч, спасите нас!" Астрахань: "Нам еще за январь не выплатили".

И зрители просят: "ПОГОВОРИТЕ О Д/САДАХ ТАМ ЕЩЕ ХУЖЕ"

Поговорим. В следующий раз.

ОТР
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  • 1 | 16.05.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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"...по данным опроса зрителей ОТР"

-------------------------

Нашли куда жалиться. Этот канал - как предохранительный клапан на паровом котле. Люди возмущаются чем-либо - а ведущие понимающе кивают... Следом - передача с участием одиозных толкователей истории И.Чубайсом, Ю.Пивоваровым... Смотрю только про погоду на ОТР, потому что там музыкальная заставка времён СССР.



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  • 2 | 16.05.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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15 тысяч ! Да она багачка! Я одинокий пенсионер живу в Уфе на 8300!
Если конечно ЭТО можно назвать жизнью...



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  • 3 | 16.05.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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"Народный учитель у нас должен быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял, не стоит и не будет стоять в буржуазном обществе." В.И. Ленин.



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  • 4 | 16.05.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Су#ины дети! А кто подделывал недавно протоколы на 76%???

Хлебайте теперь по полной!



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  • 5 | 16.05.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Все правильно. В отчетах отправляют враньё. Работаю 19 лет, высшая категория, 28 часов (больше чем 1,5 ставки), зарплата 20 т.р. Каждый год экон.отдел урезает все дополнительные выплаты. За кабинеты не платят (но ремонт делайте учителя), копейки на метод литературу тоже, хотя принудительно выписываем районную газетку и единую россию, и т.д. Про канцтовары не слыхали. Был год когда покупали сами мел в класс. Повышающие коэффициенты за доп обязанности отменяют, а обязанностей вешают на учителей все больше, это же бесплатные рабы. Кстати жкх по закону в сельской местности должно быть бесплатно, на деле где то не платят совсем, где то дают 600 р, при реальных платах за тот же газ и электричество от 3 т.р. к примеру, за маленький домишко



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  • 6 | 16.05.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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| 16.05.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Су#ины дети! А кто подделывал недавно протоколы на 76%???

Хлебайте теперь по полной!
__________________________________
Кто подделывал ур@д? Тысячи учителей работают, и никогда к выборам отношения не имели. Если в твою тыкву кто то клюнул о протоколах, это ни о чем не говорит



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  • 7 | 16.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Новый-старый премьер послал же уже учителей. Оказываются, не все ушли. Молодцы, держитесь.



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  • 8 | 16.05.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 16.05.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 тысяч ! Да она багачка! Я одинокий пенсионер живу в Уфе на 8300!
Если конечно ЭТО можно назвать жизнью...
_________________________________________
Одинокий пенсионер находит деньги на интернет и ноутбук? А кто то не одинокий еще детей должен накормить, одеть, и выучить, и за ипотеку рассчитаться, потому что в советское время квартиру не получал



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  • 9 | 16.05.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 16.05.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Народный учитель у нас должен быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял, не стоит и не будет стоять в буржуазном обществе." В.И. Ленин.

=============

Классик же ясно вам сказал: "...не будет стоять в буржуазном обществе." Как в социалистическом.



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  • 10 | 16.05.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 11 июля 1991 года № 1
О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР

Исходя из исключительной значимости образования для развития интеллектуального, культурного и экономического потенциала России, обеспечения приоритетности сферы образования, постановляю:

1. Правительству РСФСР:
разработать и представить до конца 1991 года на утверждение Верховного Совета РСФСР Государственную программу развития образования в РСФСР, предусмотрев в ней создание фондов развития образования и поддержку негосударственных образовательных учреждений;
предусмотреть при разработке структуры исполнительной власти в РСФСР и формировании органов государственного управления РСФСР подчинение органов государственного управления образованием и наукой непосредственно Президенту РСФСР;
при формировании чрезвычайного бюджета РСФСР на II полугодие 1991 г. предусмотреть выделение для сферы образования необходимых средств с учетом повышения заработной платы работникам учреждений образования и дополнительных затрат на питание и другие виды обеспечения учащихся, воспитанников и студентов в связи с ростом цен;
внести предложения в Верховный Совет РСФСР об освобождении учреждений, предприятий и организаций системы образования от всех видов налогов, сборов и пошлин и направлении этих сумм на развитие научной и учебной деятельности, укрепление материально-технической и социальной базы образовательных учреждений;
в соответствии с законодательством РСФСР установить налоговые льготы для всех предприятий, организаций, учреждений, независимо от принадлежности и форм собственности, в части средств, направляемых на развитие образования;
для обеспечения государственной социальной защиты сферы образования:
разработать и обеспечить реализацию комплексной программы «Дети России»;
разработать и ввести комплекс гарантированных государством нормативов на обучение и содержание одного учащегося, воспитанника, студента для различных типов образовательных учреждений; ввести индексацию этих нормативов в соответствии с ростом инфляции;
предусмотреть приоритетное государственное обеспечение учреждений образования материально-техническими ресурсами, и в первую очередь учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии;
обеспечить включения в госзаказ всех объектов капитального строительства системы образования, в том числе строительство жилья и общежитий;
выделять в первоочередном порядке материально-технические ресурсы на строительство, ремонт и эксплуатацию учреждений системы образования;
обеспечить издание в необходимых объемах учебной, справочной и учебно-методической литературы, для чего предусмотреть выделение соответствующих ресурсов и полиграфической базы;
учредить газету «Российский учительский вестник» и журнал «Российское образование»;
разработать систему государственной поддержки учащихся и студентов, имея в виду формирование непосредственно в учебных заведениях единых фондов их социальной защиты.
2. Осуществить с 1 января 1992 г. повышение заработной платы работникам системы образования.
Довести размеры средних ставок и должностных окладов до уровня:
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений – в два раза превышающего уровень средней заработной платы в промышленности РСФСР;
учителей и других педагогических работников – не ниже средней заработной платы в промышленности РСФСР;
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – средней заработной платы аналогичных категорий работников промышленности РСФСР.
Обеспечить сохранение указанных соотношений в уровнях оплаты труда до 1 января 1995 года.
Источник: http://www.yeltsincenter.ru/docs/ukaz-prezidenta-rsfsr-1
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"2. Осуществить с 1 января 1992 г. повышение заработной платы работникам системы образования".
Надеюсь, не все ещё забыли, что произошло 1 января 1992 года? Забыли?
Напоминаю - началась либерализация цен, сделавшая одних миллиардерами, а других - нищими и превратившая все добавки учителям в пшик.



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  • 11 | 16.05.2018, 14:30 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1070 | Рейтинг: +317,8
Так им еще деньги платят? Они должны бесплатно обслуживать власть которая их имеет во все щели. Кто сидит в избиркомах? Перподы и училки.



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  • 12 | 16.05.2018, 14:47 | Автор: materu
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Учитель понятие устарело. Пида- гог современное понятие .



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  • 13 | 16.05.2018, 15:00 | Автор: Кухарка | На сайте
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Не гони пургу, ху-йснеяров!

Учитель - преподаватель. Кроме часов по предмету(предметник) - никаких других нарузок.
Педагог(в школе) - предметник + классное руководство, что как раз и закрепляет за учителем процесс воспитания(педагогики). Гугл те в помощь!



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  • 14 | 16.05.2018, 17:01 | Автор: xrul
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Так вам и надо, холопам.



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  • 15 | 16.05.2018, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот нисколько учителей не жалко! Выборы надо было честно проводить, не продаваться за небольшую премию за выборы, а не плакать теперь! Бензин в цене растёт уже почти ежедневно, с июля вырастут, мама не горюй, тарифы ЖКХ, так что хлебайте то, что подтасовали! Очень Опытный



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  • 16 | 16.05.2018, 19:35 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1801 | Комментарии: 58854 | Рейтинг: +12208
Медведев подтвердил планы создать в России офшоры для попавших под санкции олигархов

Премьер Дмитрий Медведев подтвердил планы создать в России специальные административные районы с признаками офшора. Об этом в среду сообщает газета «Ведомости».

«Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — сказал Медведев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что проект по офшорам разработан Минэкономразвития как мера поддержки попавших под санкции США российских компаний. Документ разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Они смогут получить статус международной предпринимательской компании, что позволит зарегистрировать ее за один день и не раскрывать часть сведений об участии и менеджменте. Предполагается, что налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России.

Предложения Минэкономразвития раскритиковал Центробанк. В ЦБ отметили, что резиденты таких офшорных территорий смогут совершать операции с валютой и ценными бумагами без ограничений и требуемой по закону репатриации выручки. Не исключено, что недобросовестный бизнес массово перерегистрируется в специальных районах для незаконного вывода капитала из страны.

6 апреля американские власти расширили санкции против России, в список вошли 26 человек и 15 компаний. После этого инвесторы начали быстро продавать российские активы. Эти меры спровоцировали «черный понедельник» на рынке России.

Агентство Bloomberg сообщало, что богатейшие люди России по итогам только одного дня потеряли в общей сложности около $16 млрд долларов. Позже компания «Русал» заявила, что введенные минфином США санкции могут привести к техническим дефолтам.
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Ну не учителям же ЗП поднимать! Они же пуйлу с айфончиком не откатывают... точнее откатывают - фальсификациями, но они уже и без училок вполне справляются - председатели УИКов и ТИКов - дешевле обходятся.



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  • 17 | 16.05.2018, 20:11 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12504 | Рейтинг: -1557,8
12 Я Тебе про человеческие качества учителя в Моем понимании. Мой первый учитель что научил Меня читать и писать и любить Родину .Учитель .Первый учитель для Меня нечто святое. Тебе это Лена вряд ли понять. Зашенная напрочь старушка. Ты хоть помнишь своего первого учителя? Или воспоминания только об отце алкоголике да как букварь курила с пацанами за школой ?



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  • 18 | 17.05.2018, 00:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Самое страшное, что в борьбе за "часы", учителя подставляют и ненавидят друг друга! О каком воспитании речь? А воспитатели вообще копейки получают, зато наш ялалов своим "бедным" чиновникам деньги нашел, добавил!



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