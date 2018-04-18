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Исторические картинки. Шемяк










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На крайнем западе Уфимского района раскинулись земли Шемякского сельсовета, из пяти поселений которого лишь древний Шемяк может похвастаться многовековой историей (официальный сайт Шемякского сельсовета: праздник).

Исторические картинки. Шемяк


Самая ранняя история Шемяка теряется в седой старине. Земли к западу от выстроенной в 1586 году Уфы, примерно от современной Михайловки в сторону Шемяка, принадлежали одной из древнейших дворянских фамилий Артемьевых, принимавших непосредственное участие в возведении нашего славного града.

Где-то в середине XVIII столетия дочь Селиверста Матвеевича Артемьева (первый в истории уфимский уездный предводитель, коллежский ассесор, составлял наказ для императрицы Екатерины II) Анна Селиверстовна вышла замуж за представителя другой весьма многолюдной дворянской фамилии Андрея (Фёдоровича?) Моисеева. В приданое она получила от отца землю в районе современной Алексеевки и далее к западу.

Капитан Андрей Моисеев в 1767 году участвовал в первых выборах здешнего предводителя дворянства. Видимо, его брат Алексей Фёдорович Моисеев в 1791 году избирается предводителем дворянства сразу Уфимского, Стерлитамакского, Троицкого и Челябинского уездов.

Дочь Андрея (Фёдоровича?) и Анны Селиверстовны Моисеевых Надежда Андреевна выходит замуж за отставного прапорщика Фёдора Никитича Глухова.

В 1787 году она продаёт восточную часть своих владений. Слово документу:

«Лета 1787-го сентября в 30 день. Из дворян уфимская помещица отставнаго прапорщика Фёдора Никитина сына Глухова жена Надежда Андреева дочь по отце Моисеевых, в роде своём не последняя, со общаго со означенным мужем моим согласия Уфимской гражданской палаты от крепостных дел дала сию купчую из дворян господину коллежскому ассесору Николаю Николаеву сыну Пекарскому».

Надежда Андреевна Глухова продала за 10 рублей небольшой участок возле современного озера Ольхового, которое тогда звали озеро Понкино, тут ныне раскинулась Михайловка.

Именно она, а не муж, являлась собственницей всех угодий. К тому времени семейство Глуховых прочно обосновалось в Шемяке и лежавшие у самого города земли распродавались.

На сайте Национального архива РБ любители истории Шемяка могут совершенно бесплатно открыть материалы ревизских сказок (переписей) и прочитать:

Исторические картинки. Шемяк


Поняли? Нет? Русский язык мало изменился за века: «1795-го года июня … дня Уфимской округи деревни Шемяка госпожи помещицы прапорщицы Надежды Андреевой дочере по отце Моисеевой а по муже Глуховой прикащик Пётр Иванов» и т. д.

Сия грамота, ежели паки грамотей оную прочесть удумает, откроет много удивительной информации.

Слово «паки» означает: ещё, снова, сызнова. «И сего ради паки и паки молю вы: покиньте то злое и душепагубное мудрование»…

Так вот, шемякинский краевед узнает, что ряд крестьян перевели в Шемяк из деревни Обозовой, также старинный текст поведает, что барыня часть крестьян получила в сельце Таптыково, что к югу от Уфы.

Матушка Надежды Андреевны – капитанша Анна Селиверстовна Моисеева и тётушка – поручица Татьяна Селиверстовна Таптыкова землицей там владели до 1789 года. Про Таптыково уже вышла моя «историческая картинка».

Продажа дальних земельных участков и перевод всех крестьян в сельцо Шемяк свидетельствуют, что барыня Надежда Андреевна Глухова выстроила здесь хорошую усадьбу и прочно обосновалась с мужем.

Фрагмент карты начала XIX века. Шемяк написано с ошибкой. Обратите внимание, в сельце нарисован крест – была, по крайней мере, часовня.

Исторические картинки. Шемяк


Деревня Шемяк появилась в конце XVIII столетия. Название по речке Тукай-Шемяк (короткий Шемяк), а само слово Шемяк – имя, сокращённый вариант от Шамсутдина.

На следующей карте Красильникова 1755 года южнее Нурлино (в верхнем левом углу) ещё никаких селений нет.

Исторические картинки. Шемяк


В редких заметках по истории Шемяка фамилию барыни неправильно пишут: Глухарёва. Глухова она, Глухова! Все зарубили себе на носу?

Вспомнили фото в начале? Веками в Шемяке отмечали праздник. Гуляло всё село. Такого праздника более во всём Уфинском крае не знали нигде.

Именины барыни!

Вообще в Шемяке народ весёлый, задорный, любили погулять. К примеру, в 1882 году писатель Николай Ремезов рассказывал:

«Мне передавали, что в селе Шемяке, уфимского уезда, в Васильев вечер на перекрёстках улиц раскладывают огни (костры), если нет ветра, которые поддерживаются до свету следующего дня, и молодёжь возле этих огней, окарауливая их, поёт песни и пляшет. Тут бывают и взрослые мужики и старики, которые обыкновенно держатся в стороне.

Этим огнём сжигается старый год и очищается новый, как весною очищаются огнём поля от сорных трав…»

Васильев вечер по новому стилю приходится на 13 января (31 декабря по старому), зовётся от имени святого Василия Великого. Ещё именовали Щедрый вечер, Васильева коляда. Святой был заодно покровителем свиноводства и в этот день готовили Кесарийского поросёнка (святой происходил из провинции Кесария в Малой Азии). Ищите в интернете.

Но мы отвлеклись. Что же за удивительный праздник отмечался в Шемяке и почему? Именины барыни, надо же!

Возле Уфы есть всего два таких селения. Первое – Иглино, о нём недавно вышли «исторические картинки». Второе – Шемяк.

Что их объединяет? Ну, конечно, император Александр Павлович, который в 1814 году во главе русского воинства торжественно въехал в Париж, разгромив презренного Буонапартия, того самого, объявившего нам санкции, блокаду, запретившего покупать российский алюминий (шутка)…

Исторические картинки. Шемяк


Александр Благословенный 20 февраля 1803 года издал знаменитый указ о вольных хлебопашцах, по которому помещики получали право освобождать крестьян целыми деревнями с землёй.

А шемякской барыне Бог деток не послал. И в старости добрая старушка решила воспользоваться царским указом. Смотрим подлинные документы…

В сентябре 1811 года титулярная советница Надежда Андреевна Глухова подала прошение на имя императора:

«На основании высочайшего вашего Императорского величества в 20 день февраля 1803 года состоящагося указа» всех своих крестьян Уфимской округи деревни Шемяк (124 мужчин по пятой ревизии 1795 года) «постановила условие быть им крестьянам на праве вольных хлебопашцев».

Барыня долго готовилась. Ещё 30 мая 1811 года в Шемяке собрались представители от крестьян, слушали Н.А. Глухову, её условия.

Всего на весну 1811 года в Шемяке числилось по пятой ревизии 124 мужских и 102 женских души, да после ревизии рождённых оказалось 88 мужчин и 61 женская душа. Видимо, в число последних вошли переселённые из других мест. Всей земли в имении состояло 6527 десятин 2259 квадратных саженей (1 дес. = 1,09 га).

Надежда Андреевна заявила, что «будучи бездетной», руководствуясь указом 20 февраля 1803 года, «не оставляя за собой ни одной души … имею непременное желание: в сём селении отпустить на волю» крестьян и отдать им 3263 десятины (пашня, лес, покосы), остальные 3264 десятины оставить «за собой».

В Шемяке тогда было 43 дома, в документе перечисляются все домохозяева (начальный семьянин – глава семейства по современному). Делами барыни заведовал первенствующий приказчик Дмитрий Петров.

Н.А. Глухова выдвинула условия: «Чтоб им крестьянам по жизнь мою со всеми их семействами быть в полном моём как и есть теперь распоряжении производить работу в постановленные три дни каждой недели целого года и грядущие одни за другим года по порядку к томуж вырабатывать должен жена с пол оброчные из готовой господской кудели каждогодно холсты и обои пол давать тягловой к столу господскому припас с тягла по пуду свиного мяса, барана, по полпуду масла коровьего, и по гусю».

То есть крестьяне получали волю, но продолжали до смерти помещицы работать по прежнему на барщине (три дня в неделю) и вносить оброк натуральными продуктами, а женщины ткать холсты.

В Шемяке в 1811 году стояла внушительная усадьба, которую обслуживали 16 мужчин и 14 женщин дворовых. Дворовым «быть в тех же самых услугах, которые и ныне отправляют», если кто из дворовых захочет перейти в обычные крестьяне, общество обязано их принять и наделить землёй.

Художник С.Ю. Жуковский «В старом доме» (1912 – 1913 годы):

Исторические картинки. Шемяк


Бывшие крепостные обязаны были также платить подушный казённый оклад (налоги брали только с мужиков) и поставлять рекрутов в армию.

Выслушав барыню, шемякские мужики покивали головами – всё справедливо и не обременительно, согласны. Всё они приняли «с должным рачением и успехом» и обязались служить Глуховой, а старушка добавила:

«сколько бы жизнь моя не продлилась – человек есть смертны помысляющей».

Оставшиеся 3263 десятины «по кончине моей быть казне принадлежащими». И было ещё одно дополнительное обстоятельство.

Надежда Андреевна указала, что «из сих моих крестьян прикащик Дмитрий Петров, Пуд, Илья, Степан Акимовы и Лев Филипов отпущены пред сим с отцами их (кои померли) от меня по особым отпускным на волю».

Этим жителям Шемяка и их детям «повелеваем на волю самим избрать особо род жизни или быть с прочими деревни Шемяки крестьянами в состоянии свободных хлебопашцев» или они «отойдут в другой род жизни».

Загадка! Задолго до 1811 года (отцы указанных крестьян уже померли) Н.А. Глухова отпустила на волю несколько семейств, которые продолжали жить в Шемяке и служить барыне. Она позаботилась отдельно об этих семьях, чтобы община Шемяка приняла их в свой состав или же они могут избрать любой иной образ жизни (уехать в город и пр.).

Почему барыня выделили именно эти несколько семейств, которых уже давно отпустила на волю? Вопрос о причинах благородного решения Надежды Андреевны Глуховой отпустить всех на волю не ясен.

Ну, а 30 мая 1811 года, обсудив условия выхода на волю, «в чём я Глухова так и крестьяне её подписуемся».

От крестьян Шемяка вели переговоры приказчик Дмитрий Петров, а также Иван Савельев и Михаил Гаврилов. За неумением их грамоте расписался за мужиков губернский секретарь Дмитрий Николаевич Шергин (с ним договорились ещё в апреле).

Затем «вышеписанное условие» изучили Уфимский земский исправник коллежский ассесор Немятов (полиция) и Уфимский уездный предводитель дворянства майор Пётр Пекарский, «что в подписании между ими сего условия не было принуждения и подлога, в том свидетельствуем».

Заранее, 7 мая 1811 года, суд установил, что имение Н.А. Глуховой в Шемяке, там 105 мужских душ крестьян, «да переведены в оную ж из Саратовской губернии» 19 душ, итого 124. Судебных споров на имении нет. Подписали: председатель Оренбургской (в Уфе) палаты гражданского суда Яков Зубов, советник Евграф Благушин, судебные заседатели от дворянства Степан Юматов и Николай Воецков, от купечества – Прокофий Попов и Степан Серебреников.

Все эти бумаги Надежда Андреевна и отправила в Питер, приложив к прошению на имя императора. Стали ждать ответа от министра внутренних дел Осипа Козодавлева.

Осип Петрович Козодавлев (1753 – 1819), биография в википедии и фото:

Исторические картинки. Шемяк


Ответ пришёл неожиданный. 6 ноября 1811 года Департамент государственного хозяйства и публичных зданий МВД потребовал от губернского предводителя дворянства: 1) границы земли указать не в десятинах, а «по урочищам», дать точные границы, так как имение делится и 2) подробнее привести обязательства крестьян к Глуховой.

Предводитель Савва Фёдорович Осоргин, чьим потоком станет знаменитый писатель Михаил Осоргин, переправил вопросы барыне и уже 8 декабря 1811 года Надежда Андреевна Глухова присылает «Объяснение»:

1) хотя вначале она землю решила поделить, «но ныне разсудила я всю сию за мной состоящую землю 6527 десятин с саженями предоставить в полном крестьян моих владении яко собственную их не оставляя за собой ни одной десятины».

2) условия прежние: три дня барщины, женщины ткут холсты, но не более 25 аршин с тягла, да припасы к господскому столу приносят, «более ж сего ничего я требовать с них крестьян не желаю».

Савва Осоргин 14 декабря 1811 года шлёт депешу в Санкт-Петербург – барыня теперь отдаёт всю землю и границы определять не надо, повинности прежние.

Отгуляв Рождество и Новый год, в январе 1812 год Осип Козодавлев подаёт доклад на имя императора, где излагалась суть дела, бумаги в порядке и… «Не находя за сим ни каких препятствий к утверждению условия, я предаю всё сие на высочайшее вашего Императорского величества благоусмотрение».

Царь-батюшка тянуть не стал и в уютном читальном зале петербургского архива я прочитал:

«На подлинном написано собственною, Его Императорского величества рукою тако

Быть по сему

Александр», в Санкт-Петербурге «26 Генваря 1812 года».

Бумаги полетели, 31 января Козодавлев отправляет рапорт в Сенат и в тот же день пишет Оренбургскому гражданскому (в Уфе) губернатору, что отныне жители Шемяка должны подчиняться не помещице, а земскому суду, «чтоб они ограждаемы были от всякого притеснения».

14 марта 1812 года Сенат издаёт указ, Осип Петрович Козодавлев уведомляет финансовые органы, что теперь жители Шемяка свободные люди и должны сами вносить все налоги в казну (за крепостных платили помещики).

Так жители Шемяка обрели свободу. Будучи уже вольными хлебопашцами, они исполняли прежние обязанности до конца жизни Надежды Андреевны Глуховой.

И долгое время вспоминали, как помещица подарила им свободу, гуляя на празднике «Именины барыни».

Шемяк стал большим селом. В 1850 году, по сведениям историка Р.Г. Игнатьева, в Шемяке возвели деревянную церковь во имя Казанской Богородицы. Село стало зваться официально Казанское.

Духовенство: священник, дьякон и два причетника получали в 1870-е годы жалованьем 129 рублей в год и руги 1 пуд ржи и 1 пуд пшеницы с венца. У них было своей земли 99 десятин «и дома есть для причта».

Шемяк стал столицей Казанской волости Уфимского уезда, хотя церковное второе имя не прижилось – Шемяк, да Шемяк.

В 1896 году в Шемяке на одноимённой речке стояло 255 дворов, где проживали 702 мужского и 692 женского пола обитателя. В Шемяке имелись церковь, земская школа, волостное правление (трудились волостной старшина с писарями), стоял хлебозапасный магазин (склад), где держали зерно на случай недорода.

Жизнь била ключом – скрипели на окраине села две конных обдирки, две ветряных мельницы, дымили две кузницы, народ толпился возле дверей двух бакалейных и одной казённой винной лавок. Земли числилось 6428,11 десятин, крестьяне сохранили все угодья, подаренные Глуховой.

Потом пришла советская эпоха, возникают новые поселения (карта 1940-х годов):

Исторические картинки. Шемяк


От славного Шемяка в лето 2018-е от Рождения Господа нашего Исуса и начнём мы путешествие на запад от Уфы. Вас ждут новые открытия!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 13.05.2018, 12:56 | Автор: Егерь
    Публикации: 3879 | Комментарии: 6837 | Рейтинг: +2817,2
Андрей Зубов
9 мая в 21:16

ПИРРОВА ПОБЕДА

Вновь и вновь писать о том, как на мой взгляд надо праздновать этот день 8-9 мая уже нет сил. Всё написано мной и сказано. В том числе и в этой лекции - https://www.youtube.com/watch?v=hCcOzwm4HAQ
Но сегодняшний день заставляет уточнить несколько тезисов:

1. Победа была великой, но не для нас, граждан России. Демократические страны отстояли с огромной нашей помощью свою свободу, свои народоправства, свой, естественный для них, строй жизни. Захваченные было нацистами сообщества Западной Европы - вновь стали свободны. Порабощенные и бесправные французы, греки, голландцы, датчане, норвежцы, бельгийцы - перестали быть рабами кому бы то ни было и обрели полноту гражданских и политических прав. Мы же остались рабами Сталина и НКВД-МГБ, которые вновь нас скрутили в бараний рог и даже отменили праздник победы с 1946 г. Чужой диктатор был раздавлен - свой же душегуб восторжествовал. Чем гордиться, чему радоваться?

2. Война 1939-45 гг. вообще бы не имела места если бы не авантюристическая, часто террористическая деятельность Сталинского СССР и Коминтерна. Не было бы большевиков в России у власти, не было бы и нацистов у власти в Германии, фашистов у власти в Италии, кемалистов - в Турции. Мы, соучастники и содельники Гитлера в 1939-40 м годах чем можем гордиться? Тем, что он, себе на горе обманул Сталина и напал на нас 22 июня 1941 г., сделав тем самым тоталитарный СССР союзником западных демократий. Велика ли в том наша заслуга?

3. Победа над Германией привела к тому, что в ее западной части с конца 1940-х начало строиться демократическое государство и с нацистским тоталитаризмом было покончено решительно. А в восточной части Германии и в странах, занятых Красной Армией, гитлеровский тоталитаризм сменился коммунистическим, сталинским. Да, коммунизм не практиковал уничтожение евреев, но он практиковал ограбление до нитки всех, а кто сопротивлялся, тех и уничтожал не взирая на этническую принадлежность. Выбор между огнем и полыньей. Чем гордиться? Кого СССР освободил, чтобы тут же не поработить вновь? Разве что город Киркенес в Норвегии. И праздник свободы пришел в страны, порабощенные СССР в 1990-91 гг., когда СССР уже дышал на ладан.

4. Ветераны войны, даже Вермахта, не говоря уже о стариках, когда-то сражавшихся в армиях антигитлеровской коалиции, повсюду на Западе обеспеченные деньгами, жильем и медициной люди. А у нас? Чем нам гордиться?

5. Разгромленные когда-то Германия, Италия, Япония стали ведущими экономическими и политическими державами мира, членами G7, а мы, было принятые авансом в клуб сильнейших в начале 2000-х, с позором изгнаны из него за недостойное великой державы поведение. Чем нам гордиться?



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  • 2 | 13.05.2018, 12:57 | Автор: Егерь
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Далее.

6. Военных парадов с демонстрацией танков, ракет и пушек нет ни в одной демократической стране мира. У них есть все эти орудия убийства, они, увы, нужны в нашем падшем мире, но демонстрировать их публично столь же дико, как жонглировать палачу своим топором. То, что лишает людей жизни и здоровья не принято афишировать приличным людям, а наши властители как безумные упиваются этими смертоносными игрушками.

7. Над шагистикой издевались еще декабристы и Герцен. Солдаты воюют отнюдь не в балете. И заставлять воинов выделывать па и разыгрывать массовые сцены - всё это давно в прошлом в культурном мире, где достоинство каждого человека бесценно. У нас же опять людей делают оловянными солдатиками на парадах, как будто сошедших с картинок эпохи государей Павла Петровича и Николая Павловича. Тогда такое поведение было объяснимо культурой Просвещения и картезианством. Но столько воды утекло с эпохи "просвещенного" абсолютизма, что разыгрывание этих сцен на Красной площади в 2018 г. всерьёз - просто дикость.

8. Наш праздник не праздник победы. Проигравшие давно победили нас в мирном соревновании систем, экономик, уровня жизни и достоинства. Победители они, а не мы. Ведь цыплят по осени считают. Осень настала в 1991 г. и продолжается до сего дня, перейдя для нас постепенно в лютую зиму. Наш же праздник - день скорби по нашей глупости в 1917-22 гг, когда большинство пошло за большевиками; по нашей неспособности победить тараканище в 1945; по миллионам погибших, умерших от лютого голода и изувеченных наших сограждан, которых государство не защищало, не берегло, а нещадно бросало в горнило войны и в страдания тыла. Сам Сталин признался в 1945, что любой другой народ прогнал бы такую власть как его власть, а наш стерпел. И до сих пор славит своего убийцу. Этим ли нам гордиться?

9.Сегодняшний день - это день скорби и слёз. День фотографии погибшего деда и изувеченного прадеда, день умершей от голода прабабки и надорвавшейся на непосильной работе без погибшего мужа и сыновей ее подруги. Это день тех, кого без рук и ног отправили умирать на Валаам. День тех, чьи кости еще валяются среди болот Мясного Бора и подо Ржевом. Мы помним всех их? Мы помним, к чему привело русское "авось" 1917 года? И мы, вдевая красную гвоздику или мак в петельку воротника, скорбим ли о них и о себе, и даем себе слово, создать в России такую страну, которую мир будет благословлять, а не проклинать, которая, как нынешняя Германия или Япония, будет оплотом мира, а не поводом к войне, в которой граждане, принеся свободу другим, никогда больше не дадут украсть собственную свободу и поругаться над своим достоинством?
Если - ДА, то тогда наступит время праздника и для нас, время настоящей победы.



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  • 3 | 13.05.2018, 13:04 | Автор: Егерь
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Резня в центре Парижа: нападавший родом из Чечни
13.05.2018

Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером, родился в Чечне в 1997 году, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию. Имя нападавшего не сообщается. Его родители задержаны.

Около 21 часа на выходе из метро на улице Монсиньи в районе Оперы преступник набросился с ножом на прохожих, выкрикивая "Аллаху акбар!". Он успел ранить пятерых и через девять минут был застрелен полицейскими. 29-летний прохожий скончался от ножевых ранений; четверо пострадавших госпитализированы, двое из них в критическом состоянии.

По данным Le Figaro, у нападавшего была борода и длинные волосы, он был одет в спортивный костюм. Преступник начал угрожать прибывшим полицейским.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение. "Совершивший эту атаку с ножом в Париже - солдат ИГ, операция проведена в ответ на действия государств коалиции", - говорится в сообщении агентства Amaq.

Расследование ведут совместно уголовный розыск, управление внутренней безопасности (DGSI) и антитеррористическое подразделение, сообщил прокурор Парижа Франсуа Молен.

Президент Эмманюэль Макрон выразил сочувствие жертвам, поблагодарил полицейских и пообещал, что Франция "не уступит ни пяди врагам свободы".

https://grani-ru-org.appspot.com/Events/m.269887.html



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  • 4 | 13.05.2018, 13:30 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 27955 | Рейтинг: -648,2
3 | 13.05.2018, 13:04 | Автор: Егерь
Публикации: 3879 | Комментарии: 6832 | Рейтинг: +2816,3
Резня в центре Парижа: нападавший родом из Чечни
13.05.2018

Преступник, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером, родился в Чечне в 1997 году, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию. Имя нападавшего не сообщается. Его родители задержаны.
--------------------
Йегер, преступник, родившийся в Чечне, уроженец России, не?
Гражданин России? Твой соотечественник, не?

За Россию не обидно?



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  • 5 | 13.05.2018, 13:34 | Автор: Зулия | На сайте
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3 | 13.05.2018, 13:04 | Автор: Егерь
Публикации: 3879 | Комментарии: 6832 | Рейтинг: +2816,3
Резня в центре Парижа: нападавший родом из Чечни

Имя нападавшего не сообщается. Его родители задержаны.
-------------
Йегер, тебе не кажется странным, что регион рождения упоминается, имя - нет. Политкорректность?

Йегер, гражданство нападавшего упомянуть забыл?
Напомни, дорогой!



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  • 6 | 13.05.2018, 13:39 | Автор: Зулия | На сайте
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3 | 13.05.2018, 13:04 | Автор: Егерь

Имя нападавшего не сообщается. Его родители задержаны.
----------------
Йегер, за что задержали родителей?
Ведь нападавший вполне из себя совершеннолнтний мужик



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  • 7 | 13.05.2018, 13:54 | Автор: Егерь
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Зулия ,

Обидно.

Что мы несем миру?

Отравление Скрипалей.
Бомбардировки гражданских в Сирии.
Вмешательство в выборы в США.
Обман всех на олимпиаде Сочи-2014.
Пятый год ведем войну с Украиной.
Поддерживаем Иран, КНДР, почти все террористические, сепаратистские, неонацистские, радикальные организации в мире.
Лжем, лжем, лжем.
Распространяем коррупцию

Россия несет хаос миру. Угрожает ядерной войной, уничтожением человеческой цивилизации.

Что мы сделали хорошего миру за последние годы?



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  • 8 | 13.05.2018, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Ёжик, скоро за клевету на СССР будешь хлебать баланду. Закон готовят.



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  • 9 | 13.05.2018, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 13.05.2018, 13:54 | Автор: Егерь
Публикации: 3879 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +2816,8
Зулия ,

Обидно.

Что мы несем миру?

Отравление Скрипалей.
Бомбардировки гражданских в Сирии.
Вмешательство в выборы в США.
Обман всех на олимпиаде Сочи-2014.
Пятый год ведем войну с Украиной.
Поддерживаем Иран, КНДР, почти все террористические, сепаратистские, неонацистские, радикальные организации в мире.
Лжем, лжем, лжем.
Распространяем коррупцию

Россия несет хаос миру. Угрожает ядерной войной, уничтожением человеческой цивилизации.

Что мы сделали хорошего миру за последние годы?
================

Абалдеть. Это ты сам, или из методички?



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  • 10 | 13.05.2018, 15:19 | Автор: Егерь
    Публикации: 3879 | Комментарии: 6837 | Рейтинг: +2817,2
Премьер Израиля совершил дипломатический маневр, а победа в противостоянии с российскими ПВО осталась за ЦАХАЛ

.......
Не успел Нетаньяху улететь из Москвы, как в южной Сирии установка залпового огня РСЗО «Ураган» открыла, как утверждают, огонь по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. У стандартной советской РСЗО «Ураган» 16 направляющих калибра 220 мм. Было выпущено, как утверждает ЦАХАЛ, 20 ракет. Установка РСЗО «Ураган» выдвинулась для обстрела Голан с базы проиранских сил к югу от Дамаска, а при отходе после обстрела была уничтожена высокоточным ударом. На Голанах никто не пострадал, но практически сразу был нанесен мощный контрудар по иранским позициям в южной части Сирии. Одновременно ЦАХАЛ вступил в бой с сирийской системой ПВО, которая была выстроена и модернизирована в последние годы российскими специалистами-советниками. В Тегеране утверждают, что иранских военных в Сирии нет и что «сионистский агрессор» нанес удар по позициям Сирийской арабской армии (САА) режима Башара Асада — близкого союзника Путина и РФ. Российское Минобороны утверждает, что 28 израильских истребителей F-15 и F-16, а также наземные пусковые установки выпустили до 70 ракет и по иранским, и по сирийским базам, но что ПВО САА сумела сбить более половины.

После совместного англо-американо-французского удара 14 апреля по объектам, предположительно связанным с сирийской химической программой, начальник ГОУ Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской также объявлял, что сирийская система ПВО сбила 66 из 105 выпушенных западными союзниками ракет, и что из оставшихся где-то половина сбилась с курса предположительно под воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Москве прессе были представлены искореженные и посеченные обломки двигателей крылатых западных ракет, как доказательство того, что их сбили, что выглядело малоубедительно, поскольку при подрыве фугасно-осколочной БЧ крылатой ракеты в случае попадания в цель также остаются искореженные фрагменты двигателя. Впрочем, 14 апреля никто не погиб (объекты ударов были заранее эвакуированы) и потому были некие основания объявить налет неудачным, а работу сирийской ПВО — превосходной.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/05/12/76436-netany
ahu-s-mechom-i-georgievskim-bantom



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  • 11 | 13.05.2018, 15:22 | Автор: Егерь
    Публикации: 3879 | Комментарии: 6837 | Рейтинг: +2817,2
Далее.

Объявить «неуспешными» удары ЦАХАЛа 10 мая и 30 апреля по целям в провинциях Алеппо и Хама, а также 9 апреля по авиабазе Т-4 (в «авторстве» которого ЦАХАЛ признался только сейчас) будет много сложнее. 30 апреля взрывы складированных иранских ракет и других боеприпасов были такой силы, что в соседних странах зарегистрировали сейсмические толчки. Погибли в общей сложности до сотни начальников и специалистов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), шииты-волонтеры из других стран и местные сирийские военные. ЦАХАЛ утверждает, что иранской инфраструктуре в Сирии нанесен значительный урон и уничтожено до 200 оперативно-тактических ракет, предположительно нацеленных на Израиль. 10 мая пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала обидные кадры уничтожения ракетой Spike Nlos новейшего зенитно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленного сирийцам из России.

То есть «Панцирь» не только не смог эффективно прикрыть атакованный объект, но и себя не смог защитить, и это вызвало в Москве среди специалистов ПВО настоящий шок.

Spike — это семейство израильских самонаводящихся противотанковых ракет (одни из лучших или лучшие в мире). Вариант Spike Nlos — особо большой дальности или «загоризонтная» — до 25 км. В данном случае пуск Spike Nlos был скорее всего с беспилотника, и ракета передавала операторам кадры до самого попадания. Расчет «Панциря» явно не знал до конца, что они под ударом. Именно на них теперь привычно валят вину за конфуз российские военные специалисты: мол, арабы не были готовы, отключили радар или всю систему. Мол, «Панцирь-С1» замечательная система, не имеющая аналогов, но в руках опытного и надежного расчета-экипажа, предпочтительно из «белых» людей. Впрочем, 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены с тяжелейшими потерями бойцы так называемой «ЧВК Вагнера» вполне «белого» происхождения, и оттуда тоже есть кадры того, как высокоточными ударами уничтожается техника вместе с расчетами.



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  • 12 | 13.05.2018, 15:30 | Автор: Егерь
    Публикации: 3879 | Комментарии: 6837 | Рейтинг: +2817,2
Далее.

Разгром «ЧВК Вагнера» и разгром сирийской ПВО 10 мая схожи в том, что это столкновение сил, между которыми глубокий и нарастающий технологический разрыв.

Пентагон утверждает, что никаких ракет сирийцы не сбивали, что хаотичные и бессмысленные пуски ракет ПВО САА происходили после того, как американские ракеты попадали в цель. И действительно, каждый раз сообщается о множестве сбитых вражеских ракет, а цели атак каждый раз оказываются почему-то уничтожены. Сирийско-российская система ПВО, которой так хвастался генерал Рудской, покрывает, но не защищает. И новейшая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа «Красуха», развернутая в Сирии, которая, по словам начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, «способна гарантированно защитить войска и объекты инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия», явно не работает. Тем временем наши средства объективного контроля регистрируют множество непонятных целей, за которыми гоняются разномастные зенитные ракеты многослойной сирийской системы ПВО. Потом эти цели исчезают — типа сбиты и все довольны — только отразить воздушное нападение объективно все никак не удается. Может это работают западные системы РЭБ, которые наводят множество ложных целей?

Конечно, новейшие российские системы ПВО могут сбивать всякие аэродинамические цели, а против менее продвинутого противника со схожим технологическим укладом могут быть суперэффективны, как против ВСУ летом 2014-го в Донбассе. Тогда теряя в день по несколько боевых и транспортных самолетов, командование ВСУ решило вывести из боя свои ВВС, чтобы хоть что-то осталось на случай более масштабного конфликта.



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  • 13 | 13.05.2018, 15:32 | Автор: Егерь
    Публикации: 3879 | Комментарии: 6837 | Рейтинг: +2817,2
Далее.

В перевооружение и модернизацию российской ПВО были в последние годы вложены триллионы рублей, и в случае противостояния со страной, находящейся примерно на том же технологическом уровне, эта система сможет, наверное, решать стратегические задачи в ходе борьбы за господство в воздухе. Но нарастающее с семидесятых годов общее отечественное технологическое отставание от Запада не могло не сказаться. Проявилась эта тенденция в первый раз в 1982 г. в Ливане в долине Бекаа, когда ЦАХАЛ ударами с воздуха без потерь разгромил мощную группировку ПВО САА, развернутую при поддержке наших специалистов и советников. С тех пор советские ЗРК оказывались эффективны только против советских же самолетов, а теперь под раздачу попал уже и новейший российский «Панцирь-С1».

Вообще-то в 2015 году было объявлено, что в сирийской кампании будут испытывать в деле новейшую российскую технику и, наверное, хорошо, что системная несостоятельность российской ПВО была выявлена в этом сравнительно мелком региональном конфликте. Другое дело, что многие наши военные, похоже, готовы привычно прикрывать реальную проблему всякими баснями. Или танковые генералы, что сейчас господствуют в Генштабе и даже в ВКС, не до конца понимают, насколько ситуация запущена, и потому твердо верят этим басням.

Массовое производство и размещение новейших, дико дорогих, но бесполезных и заведомо технологически отсталых систем ПВО продолжится нарастающим темпом.

Примерно так же в тридцатые годы французы строили укрепления дурацкой линии Мажино, а потом позорно капитулировали, как правильно отметил 9 мая Владимир Путин.



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  • 14 | 13.05.2018, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
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А вот скажи, колючка, на скока десятков лет амеры отстали от нас, если наши гиперзвуковые ракеты свободно обходят их ПВО?



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  • 15 | 13.05.2018, 16:31 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 27955 | Рейтинг: -648,2
Активный силовик, борец с игилами:

Сергей Гусятников нанес жене Алене Вербе 48 ножевых ранений, накрыл тело и ушёл на работу. Он силовик. Вместе с телом Алены он оставил спящего сына, Никиту. Никита звонил папе, 2 часа, сказать, что «мамочка в крови и не просыпается».

До того, как этот палач убил Алёну, он вывозил ее в лес и приставлял нож к горлу. Угрожал. Бил. Алена сразу подала заявление. Но силовики, коллеги его, сказали ей и Анне, ее маме, что «нельзя выносить сор из избы», а он просто так сильно любит, что не может себя от любви контролировать. Через 5 месяцев после заявления этот «любящий» изувер убил 



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  • 16 | 13.05.2018, 16:53 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 27955 | Рейтинг: -648,2
Император Александр Павлович, который в 1814 году во главе русского воинства торжественно въехал в Париж, разгромив презренного Буонапартия,
-----------
Для кого-то Наполеон презренный, а Александр - Благословенный.
Другим - наоборот.

Какое достижение - Благослословенный наш РАЗРЕШИЛ освобождать крепостных. Разве до этого знаменитейшего указа о вольных хлебопашсцах помещики не имели права отпускать на волю собственных крепостных?

В отличие от презреннейшего Бонапарта, который не издавал подобных Указов



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  • 17 | 13.05.2018, 17:05 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 27955 | Рейтинг: -648,2
Примерно так же в тридцатые годы французы строили укрепления дурацкой линии Мажино, а потом позорно капитулировали, как правильно отметил 9 мая Владимир Путин
-----------
И ещё французы не проводили чисток, как это проделал великий Сталин, очистив ряды РККА от потенциальнвх врагов.
Им бы зачистить всех вишистов, посылать пехоту с трехлилейками в лобовые атаки, выдавать приказы "ни шагу назад", расстреливать трусов и диверсантов.
Эх, им бы Сталина в генералиссимусы!



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