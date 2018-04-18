Выходец из Чечни напал на прохожих в Париже

Французская полиция расследует инцидент, произошедший накануне вечером в центре Парижа. Молодой человек напал на прохожих с ножом. Он успел убить одного человека и ранить троих.
Нападавший был застрелен полицией.
По данным парижских изданий Le Figaro и Europe 1, личность злоумышленника установлена. Им оказался 21-летний выходец из Чечни. Его имя не разглашается. Известно, что родители молодого человека задержаны.
Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в России «Исламское госуларство».
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Кадыров заявил, что личность парижского террориста из Чечни "формировалась во Франции"
"Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
При этом глава республики возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество. "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — добавил Кадыров.
Как отметил глава Чечни, поступающая информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.
Нападение на прохожих
Инцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы, недалеко от Парижской оперы, где расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, один человек скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что в произошедшем прослеживается "террористический след". Как пишут СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
По их данным, нападавшего 1997 года рождения звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство. Как передает радиостанция RTL, его родителей задержали.
Газета Point пишет, что Азимова около года назад вызвали к следователям, поскольку он общался с группой молодых людей из Страсбурга, "которые заявляли о своем желании отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе". Никаких мер против него не применили. Впоследствии он прекратил поддерживать контакты с членами группы, сообщает издание.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
РИА Новости
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Выходец из Чечни напал на прохожих в Париже
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