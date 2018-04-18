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Выходец из Чечни напал на прохожих в Париже










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В Париже приезжий из России напал с ножом на прохожих, сообщает «Медуза».

Выходец из Чечни напал на прохожих в Париже


Французская полиция расследует инцидент, произошедший накануне вечером в центре Парижа. Молодой человек напал на прохожих с ножом. Он успел убить одного человека и ранить троих.

Нападавший был застрелен полицией.

По данным парижских изданий Le Figaro и Europe 1, личность злоумышленника установлена. Им оказался 21-летний выходец из Чечни. Его имя не разглашается. Известно, что родители молодого человека задержаны.

Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в России «Исламское госуларство».

ПроУфу
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Кадыров заявил, что личность парижского террориста из Чечни "формировалась во Франции"

"Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава республики возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество. "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — добавил Кадыров.

Как отметил глава Чечни, поступающая информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.
Нападение на прохожих

Инцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы, недалеко от Парижской оперы, где расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, один человек скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что в произошедшем прослеживается "террористический след". Как пишут СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

По их данным, нападавшего 1997 года рождения звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство. Как передает радиостанция RTL, его родителей задержали.

Газета Point пишет, что Азимова около года назад вызвали к следователям, поскольку он общался с группой молодых людей из Страсбурга, "которые заявляли о своем желании отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе". Никаких мер против него не применили. Впоследствии он прекратил поддерживать контакты с членами группы, сообщает издание.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

РИА Новости
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  • 1 | 14.05.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну в принципе Кадыров прав: Хасан Азимов в 14 лет получил паспорт России и тут же, в 2010 году получил французское гражданство. Преступление он совершил в 21 год, т.е. через 6 лет после иммиграции. В чем проблема то?



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  • 2 | 14.05.2018, 11:45 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Разберутся без сопливых.
Не факт, что французы влияние кадыровцев или игиловцев не раскопают, рано засуетился рамзанка под клиентом... извиняться он, канеш, не будет, но утереться придётся, вангую...



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  • 3 | 14.05.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любопытный факт: западным немцам вбивали комплекс вины на протяжении всего послевоенного времени. Они это так впитали, что не не могут даже "кыш" сказать бесчинствующим беженцам. Восточным же немцам сразу после войны сказали, что "сын за отца не ответчик" - и поколения выросли с чувством собственного достоинства. Только они способны сопротивляться беспредельщикам.



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  • 4 | 14.05.2018, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.Виновата семья, где не привиты чувство уважения себе подобному .это прежде всего
2.Попадая в чужую среду, в даже богатую среду часть индивидуумов не находят свое место.Кто едет за границу пополняют места низкоквалифицированных рабочих .но приезжая в РФ хвалятся , что имеют доход в рублях 120 тысяч,Это всего 2 тысячи долларов, Крайне низкая зарплата у буржуев. У нас примерно 10 тыров
3 Возможно виновато и французское общество , которые попросту поселили их у себя и позабыли .Без трудоустройства , достойной жизни и перспектив жизнь будет не совсем радужной.
4.Рамзан как всегда хочет оправдаться и выглядеть в лучшем свете.Но характер был заложе еще в 9-14 летнем возрасте , далее только шлифовка характера.
5.Возможно и психическое расстройство , наркотическое опьянение.
6. Вот пример достойного применения силы в отношении опасного для окружающих человека .Тут не до прав преступника .Преступник должен сидеть или предствляющий угрозу д.б отстрелен немедленно!



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  • 5 | 14.05.2018, 14:26 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4254 | Рейтинг: -696
2 | 14.05.2018, 11:45 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1800 | Комментарии: 58819 | Рейтинг: +12203,9


Разберутся без сопливых.
Не факт, что французы влияние кадыровцев или игиловцев не раскопают, рано засуетился рамзанка под клиентом... извиняться он, канеш, не будет, но утереться придётся, вангую...
--------------
Захарова, у тебя в гостях еще не были горячие чеченские парни?



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  • # 6 | 14.05.2018, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 7 | 14.05.2018, 16:02 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5558 | Рейтинг: -163,3
Опять проклятый мордор виноват. В Париже уже все решили



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  • 8 | 14.05.2018, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.05.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... западным немцам вбивали комплекс вины на протяжении всего послевоенного времени. ...

Восточным же немцам сразу после войны сказали, что "сын за отца не ответчик" - и поколения выросли с чувством собственного достоинства.

===========

Как говорится, почувствуйте разницу. ФРГ создали американцы, ГДР - в ответ, в 1949-м - русские.



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  • 9 | 14.05.2018, 18:07 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Восточным же немцам сразу после войны сказали, что "сын за отца не ответчик" - и поколения выросли с чувством собственного достоинства.

===========

Как говорится, почувствуйте разницу. ФРГ создали американцы, ГДР - в ответ, в 1949-м - русские.
_______________________________
ООООООООООООО!!!! Но через берлинскую стену, построенную - на минуточку - русскими!!! с чувством собственного достоинства ломились отнюдь не пиндосовские выкормыши, рискуя нарваться на пулю в спину))))))))))))))))



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  • 10 | 14.05.2018, 21:46 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34446 | Рейтинг: +5800,8
1 | 14.05.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован

Ну в принципе Кадыров прав: Хасан Азимов в 14 лет получил паспорт России и тут же, в 2010 году получил французское гражданство. Преступление он совершил в 21 год, т.е. через 6 лет после иммиграции. В чем проблема то?

===========Действительно, в чем проблема то? Это проклятые лягушатники научили его резать людей и кричать аллах акбар!



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  • 11 | 14.05.2018, 22:23 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Во Франции резко ответили на заявление Рамзана Кадырова о чеченце, напавшем на прохожих в Париже
Ранее глава Чечни возложил ответственность за «воспитание террориста» на французские власти. «Мы не намерены получать наставления от диктатора, который не соблюдает даже начальные принципы верховенства права у себя в регионе», такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он также назвал высказывание Кадырова «нестерпимым» и напомнил, что тысячи чеченцев воюют в рядах запрещенной в России организации "Исламское государство" (группировка запрещена на территории России). И сам Кадыров, по словам министра, об этом прекрасно знает.
________________________________________
Хотел мзды - получил мзды! Не зря ванговала))))



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