Выходец из Чечни напал на прохожих в Париже

В Париже приезжий из России напал с ножом на прохожих, сообщает «Медуза».Французская полиция расследует инцидент, произошедший накануне вечером в центре Парижа. Молодой человек напал на прохожих с ножом. Он успел убить одного человека и ранить троих.Нападавший был застрелен полицией.По данным парижских изданий Le Figaro и Europe 1, личность злоумышленника установлена. Им оказался 21-летний выходец из Чечни. Его имя не разглашается. Известно, что родители молодого человека задержаны.Ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в России «Исламское госуларство».***"Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.При этом глава республики возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество. "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — добавил Кадыров.Как отметил глава Чечни, поступающая информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.Нападение на прохожихИнцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы, недалеко от Парижской оперы, где расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, один человек скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что в произошедшем прослеживается "террористический след". Как пишут СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.По их данным, нападавшего 1997 года рождения звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство. Как передает радиостанция RTL, его родителей задержали.Газета Point пишет, что Азимова около года назад вызвали к следователям, поскольку он общался с группой молодых людей из Страсбурга, "которые заявляли о своем желании отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе". Никаких мер против него не применили. Впоследствии он прекратил поддерживать контакты с членами группы, сообщает издание.*Террористическая организация, запрещенная в России.