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Коммунизма уже нет, а конкурс клумб есть










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В Уфе выберут самую красивую дворовую клумбу и балкон. Конкурс проходит с 12 мая по 1 августа. Итоги подведут 16 августа.

Коммунизма уже нет, а конкурс клумб есть


В минувшие выходные в Уфе стартовал прием заявок для участия в традиционном конкурсе на самую красивую дворовую клумбу и лучший балкон, сообщает мэрия.

Поучаствовать в конкурсе могут жители многоквартирных домов. Состязание проходит в номинациях «А из нашего окна чудо-клумба видна» и «Райский уголок на моем балконе». Главные критерии – красочность, ухоженность, оригинальность, изобилие растений и цветущего вида все лето.

В каждой из номинаций определят троих победителей. Кроме того, будут выбраны десять участников, работы которых особенно выделяются.

Конкурс проходит с 12 мая по 1 августа. Для участия необходимо подать заявку в МБУ УЖХ Уфы по адресу ул. Комсомольская, 165/1, каб. 213, тел. 235-50-88, 233-66-33, электронная почта nasibullina@ugh.ufanet.ru. В заявке необходимо указать ФИО, адрес, телефон и название номинации.

Итоги конкурса подведут 16 августа.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 14.05.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это верно: цветы во дворах и вьюнки на балконах были при коммунизме.
Сейчас не получится: газоны приспособили под стоянки, балконы застеклили.



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  • Гость
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  • 2 | 14.05.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы узнать "А судьи кто" Кто будет оценивать этот конкурс, наверняка уже создана комиссия, есть председатель, члены...., они будут собираться проводить заседания, обсуждения... И все это за бюджетные, т.е. наши с Вами деньги.
Напрашивается вопрос: Им что больше делать не...уй?



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  • Эксперт
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  • 3 | 14.05.2018, 11:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Не стану пересмешничать - ни грамма.
Знаю места, где жильцы облагораживают цветниками свои дворы - из любви к "искусству". И вовсе это не плохо, а наоборот - хорошо - и для города, и для двора, и для ценителей/жильцов-прохожих, и для самих энтузиастов, у которых, к примеру, садов-огородов нет, а желание повозиться в земле, разбить цветники - имеется.
Очень жаль только, когда на эти труды покушаются ублюдки и либо просто рвут типа девушке подарить, либо, что еще хуже, просто вандалят по-гопнически...

Взарубежах - тоже такие конкурсы проводятся в муниципалететах, особенно в в-британии... и не только. Зачастую в провинциальных небольших малоэтажных городках... Но и мегаполисы подтягиваются - крыши зданий стали использовать для создания оазисов, как мест общего пользования. Вплоть до бассейнов!



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  • Гость
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  • 4 | 14.05.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Взарубежах - тоже такие конкурсы проводятся в муниципалететах, особенно в в-британии... и не только. Зачастую в провинциальных небольших малоэтажных городках..."

--------------------------------

Нет, ну у нас тоже проводится "Праздник цветов" даже в небольших посёлках. Например, каждые лето и осень - в Алегазово (рядом с Большеустьикинском). Просто бываю там и вижу. Конкурсы на лучший палисадник и всё такое.



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  • 5 | 14.05.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая идея !



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  • Участник
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  • 6 | 14.05.2018, 13:52 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2446 | Рейтинг: -254
Все дворы должны быть в клумбах, цветниках.

Если жильцы не облагораживают свой двор - штраф 10 000 с каждого, старшего по дому арестовать на 30 суток, старшего по подъезду на 20 суток.

Собак крупных пород - запретить, чтобы не срали где попало.

Все машины убрать из дворов, кто не уберет, штраф 50 000 и 30 суток ареста.



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  • Гость
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  • 7 | 14.05.2018, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.05.2018, 13:52 | Автор: xrul |

......." Если жильцы не облагораживают свой двор - штраф 10 000 с каждого, старшего по дому арестовать на 30 суток, старшего по подъезду на 20 суток.

Собак крупных пород - запретить, чтобы не срали где попало.Все машины убрать из дворов, кто не уберет, штраф 50 000 и 30 суток ареста. ..."
===============================================
Что - то не в духе ! Картошку не посадил и расстроился ?



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  • Участник
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  • 8 | 14.05.2018, 16:00 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5558 | Рейтинг: -163,3
Зачем ерничать? Хороший конкурс. Побольше бы таких



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  • Гость
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  • 9 | 14.05.2018, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но ведь, Хруль прав! Сплошной выгул собак, а не двор. Машины ставят, как попало, вечером жрут пиво, матерятся, дерутся... Азиаты дымят мангалом... Провались такая жись!.. Раньше был порядок. Красота. Дети одни бегали и смеялись, пока не позовут с балкона домой.



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  • Участник
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  • 10 | 14.05.2018, 19:18 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2446 | Рейтинг: -254
Конечно прав.

У нас свобода превратилась в беспредел. Единственный вариант загнать хамское быдло в стойло - это кнут.

Нужно сначала воспитать сознательного, ответственного гражданина, а потом свобода.



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1

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  • Гость
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  • 11 | 14.05.2018, 20:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.05.2018, 19:18 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2445 | Рейтинг: -254,1

Конечно прав.

У нас свобода превратилась в беспредел. Единственный вариант загнать хамское быдло в стойло - это кнут.

Нужно сначала воспитать сознательного, ответственного гражданина, а потом свобода.
____________________
))) майне кампфа... алоизыч за грязные окна расстрел ,ахтунг партизанен...хруль, ты чё поел сёдня??? за то в Германии дорогииииии!!! и чистота!!!
а что у нас ??? с меня то штраф за газон сдерут, а с прокурора?
турк



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