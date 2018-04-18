Коммунизма уже нет, а конкурс клумб есть

В Уфе выберут самую красивую дворовую клумбу и балкон. Конкурс проходит с 12 мая по 1 августа. Итоги подведут 16 августа.В минувшие выходные в Уфе стартовал прием заявок для участия в традиционном конкурсе на самую красивую дворовую клумбу и лучший балкон, сообщает мэрия.Поучаствовать в конкурсе могут жители многоквартирных домов. Состязание проходит в номинациях «А из нашего окна чудо-клумба видна» и «Райский уголок на моем балконе». Главные критерии – красочность, ухоженность, оригинальность, изобилие растений и цветущего вида все лето.В каждой из номинаций определят троих победителей. Кроме того, будут выбраны десять участников, работы которых особенно выделяются.Конкурс проходит с 12 мая по 1 августа. Для участия необходимо подать заявку в МБУ УЖХ Уфы по адресу ул. Комсомольская, 165/1, каб. 213, тел. 235-50-88, 233-66-33, электронная почта nasibullina@ugh.ufanet.ru. В заявке необходимо указать ФИО, адрес, телефон и название номинации.Итоги конкурса подведут 16 августа.