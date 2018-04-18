За надпись на двери туалета «Олигархам вход запрещен» теперь могут посадить

За выполнение антироссийских санкций могут ввести уголовную ответственность. Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за способствование и выполнение антироссийских санкций.Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за действия, способствующие введению антироссийских санкций, а также за соблюдение этих санкций. Об этом говорится в законопроекте, который будет внесен в Госдуму 14 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.Законопроект предлагает пополнить Уголовный кодекс новой статьей, в которой прописана ответственность за отказ в операциях и сделках из-за исполнения санкций, введенных против России другим государством. Депутаты предлагают наказывать за это штрафом до 600 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы на срок до четырех лет.Также статья предусматривает ответственность за предоставление рекомендаций и передачу сведений, «которые привели или могли привести» к введению антироссийских санкций. За это предлагается ввести штраф до 500 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.