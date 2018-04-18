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За надпись на двери туалета «Олигархам вход запрещен» теперь могут посадить

  • Опубликовано: natall | 14.05.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 384 | Комментарии: 27









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За выполнение антироссийских санкций могут ввести уголовную ответственность. Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за способствование и выполнение антироссийских санкций.

За надпись на двери туалета «Олигархам вход запрещен» теперь могут посадить


Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за действия, способствующие введению антироссийских санкций, а также за соблюдение этих санкций. Об этом говорится в законопроекте, который будет внесен в Госдуму 14 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Законопроект предлагает пополнить Уголовный кодекс новой статьей, в которой прописана ответственность за отказ в операциях и сделках из-за исполнения санкций, введенных против России другим государством. Депутаты предлагают наказывать за это штрафом до 600 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы на срок до четырех лет.

Также статья предусматривает ответственность за предоставление рекомендаций и передачу сведений, «которые привели или могли привести» к введению антироссийских санкций. За это предлагается ввести штраф до 500 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

ПроУфу
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  • 1 | 14.05.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь не поймёшь. Значительная часть активов бывшей социалистической собственности давно находится в иностранной юрисдикции, зарегистрирована чёрт знает где... Владельцы рассматривают Россию, как временное место бизнеса. Кто с кем совершает сделки - коммерческая тайна. Олигархи под колпаком США... "Шоб вы издохли усе!.."



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  • 2 | 14.05.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Если это законопроект будет принят то под уголовную статью попадет не только президент США, но и лидеры всех европейских государства, не считая всякой там "мелочи"...
Ну полный писец! Я даже не зная как это комментировать...



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  • 3 | 14.05.2018, 11:35 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за действия, способствующие введению антироссийских санкций, а также за соблюдение этих санкций.
_______________________________
УПС! За что ввели санкции?

1. За крымваш
2. За лугандонию
3. За сокрытие химатак Асадом
4. За Скрипаля.
5. Ах да, еще за Магнитского...

1-2. Кто санкционировал и одобрил крымваш и оккупацию лугандонии? Пуйло, ГД и СФ. Исполнители - МО РФ, ВЧК Вагнер
3-4. Кто причастен? Смотри выше + МИД РФ.
5. Пуйло, ИФНС, СК РФ, ФСИН

Я согласна! Всех на нары!!!! И люстрация!



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  • 4 | 14.05.2018, 11:41 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Прежний коммент был про "за предоставление рекомендаций и передачу сведений, «которые привели или могли привести» к введению антироссийских санкций"

Теперь про "за отказ в операциях и сделках из-за исполнения санкций, введенных против России другим государством" - Грефу, прочим банкирам и провайдерам сотовых и интернет услуг - придётся раскошеливаться на штрафы из-за отказа работать в Крымваше?

Там, кажется, и поставщики э/э в попадосе - либо санкции либо наказание за отказ работать под санкциями, но там дохрена прокладок, если США не станет искать за этими прокладками основного производителя энергии...

Ну это только навскидку, те, кто лежат на поверхности, список-то не маленький))))



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  • 5 | 14.05.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 14.05.2018, 11:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1800 | Комментарии: 58812 | Рейтинг: +12203,9
Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за действия, способствующие введению антироссийских санкций, а также за соблюдение этих санкций.
_______________________________
УПС! За что ввели санкции?

1. За крымваш
2. За лугандонию
3. За сокрытие химатак Асадом
4. За Скрипаля.
5. Ах да, еще за Магнитского...

1-2. Кто санкционировал и одобрил крымваш и оккупацию лугандонии? Пуйло, ГД и СФ. Исполнители - МО РФ, ВЧК Вагнер
3-4. Кто причастен? Смотри выше + МИД РФ.
5. Пуйло, ИФНС, СК РФ, ФСИН

Я согласна! Всех на нары!!!! И люстрация!
______________________
"Я согласна! Всех на нары!!!! И люстрация!"
Кухарка согласна на нары! И отлюстрировать её там как следует, а то 3,14...дит шибко много.

А Крым наш - на нарх до Кухарки это быстро доёдёт.



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  • 6 | 14.05.2018, 13:18 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
В Москве сотрудники полиции задержали строителей Шарипова и Киёмова, выступающих против невыплаты зарплат на предприятии в Климовске — микрорайоне городского округа Подольск в Московской области. Об этом ОВД-Инфо сообщил журналист Александр Зимбовский.

Причину задержания сотрудники полиции не объяснили.

Бастующие строителей требуют от компании «Мегаполис» выплаты зарплаты за три месяца. Руководство «Мегаполиса» же заявило, что это не компания должна рабочим деньги, а они ей — за проживание в вагончиках на стройке и пользование электричеством.
_______________________________
Норм!



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  • 7 | 14.05.2018, 13:41 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Andrey Startsev@doctorads
22 часа назад

Таджики, работавшие в нашем дачном посёлке более 10 лет, зашли попрощаться. Приехали в апреле, за месяц не нашли работы. У русских, говорят, денег больше нет. Уезжают работать в Корею. Очень показательный признак глобального кризиса



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  • 8 | 14.05.2018, 13:48 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Дорогая нефть позволила Норвегии создать нефтяной фонд ($1045 млрд), гарантировать всем гражданам минимальную пенсию ($1745 в мес), поднять среднюю зарплату ($5550 в мес). России дорогая нефть позволила увеличить число миллиардеров до 102 чел, вывести в офшоры более $1000 млрд



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  • 9 | 14.05.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 14.05.2018, 13:41 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1800 | Комментарии: 58816 | Рейтинг: +12203,9
Andrey Startsev@doctorads
22 часа назад

Таджики, работавшие в нашем дачном посёлке более 10 лет, зашли попрощаться. Приехали в апреле, за месяц не нашли работы. У русских, говорят, денег больше нет. Уезжают работать в Корею. Очень показательный признак глобального кризиса

****
закроет шиномонтажку и корею рванет?



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  • 10 | 14.05.2018, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
8 | 14.05.2018, 13:48 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1800 | Комментарии: 58816 | Рейтинг: +12203,9
Дорогая нефть позволила Норвегии создать нефтяной фонд ($1045 млрд), гарантировать всем гражданам минимальную пенсию ($1745 в мес), поднять среднюю зарплату ($5550 в мес). России дорогая нефть позволила увеличить число миллиардеров до 102 чел, вывести в офшоры более $1000 млрд

****
Все это ерунда по сравнению с несправедливым приговором уголовников уфагубОВЦЕВ.



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  • 11 | 14.05.2018, 14:10 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Дания платит студентам $1000 в месяц и дает бесплатное высшее образование



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  • 12 | 14.05.2018, 14:12 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Россия является самой богатой природными ресурсами страной в мире. За 2017 год в России добыли:

547 млн тонн нефти
691 млрд кубометров газа
3 600 тыс тонн алюминия
25 тонн платины
40 млн карат алмазов
255 тонн золота

При этом 38% россиян не хватает денег на еду или одежду



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  • 13 | 14.05.2018, 14:20 | Автор: Кухарка | На сайте
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ядерный потанцевал@polinanem

В Мосгорсуде цветет сирень, пахнет невероятно, но тут я не за этим, а за апелляцией Кости Салтыкова, который сидит за митинг 28 января. С тех пор, как его арестовали в феврале (щас май) не было проведено НИ ОДНОГО следственного действия. Что с ним, что вообще. А человек в СИЗО.



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  • 14 | 14.05.2018, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 14.05.2018, 14:12 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1800 | Комментарии: 58819 | Рейтинг: +12203,9
Россия является самой богатой природными ресурсами страной в мире. За 2017 год в России добыли:

547 млн тонн нефти
691 млрд кубометров газа
3 600 тыс тонн алюминия
25 тонн платины
40 млн карат алмазов
255 тонн золота

При этом 38% россиян не хватает денег на еду или одежду

****
во всем виноват БЯ



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  • 15 | 14.05.2018, 15:06 | Автор: VIVAT
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12 | 14.05.2018, 14:12 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1800 | Комментарии: 58819 | Рейтинг: +12203,9
Россия является самой богатой природными ресурсами страной в мире. За 2017 год в России добыли:

547 млн тонн нефти
691 млрд кубометров газа
3 600 тыс тонн алюминия
25 тонн платины
40 млн карат алмазов
255 тонн золота

При этом 38% россиян не хватает денег на еду или одежду
.....................................


По результатам опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс», на вопрос, создали ли санкции Запада против России проблемы для них и их семей, 33% респондентов ответили отрицательно. 45% опрошенных сказали, что серьезных проблем не появилось.

Антироссийские санкции, введенные из-за позиции РФ относительно Украины, «совершенно не беспокоят» 26% опрошенных и «не слишком беспокоят» 42%.
..............................


Денег не хватает, но мы довольны?!?!



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  • 16 | 14.05.2018, 15:21 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Алишер Усманов вновь вошел в 10-ку самых богатых жителей Британии с состоянием в 10,5 млрд. фунтов.
_________________________________
Спижжено у россиян - благодарность(цитата) "Тьфу на вас!"



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  • 17 | 14.05.2018, 15:22 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Силуанов: власти помогли Вексельбергу, сумму не скажу
___________________________________
а тебе заблочат карточку за покупку ноута на авито, потому что подозрительно



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  • # 18 | 14.05.2018, 16:03 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5558 | Рейтинг: -163,3

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  • 19 | 14.05.2018, 17:00 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России не затронет крупнейшие банки
Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России не затронет крупнейшие банки – Сбербанк и ВТБ, несмотря на отказ работать в Крыму. Об этом сказал РИА «Новости» руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, российские банки как работали, так и будут работать — темпы кредитования в Крыму в десятки раз превышают общероссийский уровенЬ, а доступность финансовых услуг на полуострове не ниже, чем в других регионах, — заверил депутат.
_______________________________
Ну кто бы сомневался?! Друзьям - фсё, врагам - пуйло-закон!



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  • 20 | 14.05.2018, 21:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
После того, как украиснкий пранкер рассказал о сотнях погибших в Кемерово, у депутатов родилась идея: а почему бы не заставить месенджеры и соцсети удалять "ложную информацию", а в случае отказа - просто их блокировать. Однако АП идея не понравилась
________________________________
Бугага))))))))))) Поняли, что иски в отношении ВСЕХ пуйло-СМИ - будут идти непрерывным потоком!))))))))))))



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