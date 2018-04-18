В черном списке «башкирского народа»: В Башкирии решили бойкотировать эфир ТНТ

Канал впал в немилость после шуток Руслана Белого о Салавате Юлаеве. Телеканал попал в черный список «башкирского народа» после того, как в середине апреля в Уфе выступил ведущий ТНТ Руслан Белый с программой «Комик в городе». Юморист весьма резко прошелся по близкому для всех жителей республики имени Салавата Юлаева, заявив, что «при российской империи он был бандит, при коммунистах - герой, сейчас-таки - ну, пусть будет», и предложил сначала «проверять героев при разных строях», объяснив, что Пушкин всегда был герой.При этом сам комик отметил, что «у вас тут все Салават Юлаев: памятник Салавату Юлаеву, город Салават, улица Салават Юлаев, хоккейный клуб «Салават Юлаев», орден Салавата Юлаева, театр имени Салавата Юлаева». Можно было полагать, что эту тему лучше не трогать. Тем более что сам Руслан рассказывал СМИ о деликатности национальных проблем. Но в Уфе чутье не сработало.- Каждый второй, наверное, Салават? - вопрошал юморист у зрителей. - Я не удивлюсь, что сегодня с какой-нибудь бабенкой замучу, с утра спрошу: «Как звать-то тебя?», а она ответит: «Салават Юлаев», блин.Очевидно, что Руслан Белый не намеревался никого оскорблять, а, как это часто бывает с гастролерами, отыграл в городе программу, которая не требовала особого надрыва и полного погружения в среду. Тем более «историческое» выступление, так задевшее «весь народ Башкортостана», состоялось в питейном заведении, где и публика не слишком взыскательная.Но на сайте Всемирного курултая башкир опубликовали официальное заявление с призывом «всем народам Башкортостана сплотиться в решении проблем, касающихся чести, достоинства нашей республики, наших символов», и предложили объявить протест телеканалу «и организовать снижение его рейтинга, бойкотируя телевещание».- Исполком Всемирного курултая башкир обращается к башкирскому и другим народам РБ и других регионов и городов России в связи с оскорблением ведущим телеканала ТНТ героя многонационального народа Салавата Юлаева. Предлагаем объявить протест данному телеканалу и организовать снижение его рейтинга, бойкотируя телевещание канала ТНТ.В соцсетях появилась группа «Требуем закрыть телеканал ТНТ», где телевизионщиков обвиняют уже не только в присутствии Руслана Белого, но и в том, что на телеканале «пропагандируется разврат, половая распущенность, гомосексуализм, алкоголизм, наркомания, агрессия и тому подобное».- Сотрудники канала ТНТ не только растлевают молодежь, но и занимаются разжиганием межнациональной вражды, оскорблением национальных чувств народов, - полагают пользователи. - В связи с этим башкирский народ объявляет информационную войну каналу ТНТ и комику Белому.Между тем известный башкирский политик Айрат Дильмухаметов назвал происходящее «комическим вбросом», но признал, что на «самом деле это благо, когда нацию проверяют на излом».- Когда подвергаются остракизму главные национальные символы, реакция должна быть адекватной, - говорит он. - А даже по реакции соцсетей видно, что многие башкиры не знают истории. А мы не должны давать в обиду свою историю и свои национальные символы. Ответ должен быть мощным, четким, адекватным.Политик осудил появление в интернете хэштега «#Салаватнебандит», как «чисто эмоциональную женскую, подростковую реакцию».- Оправдываться никогда не надо, - уверен он. - Тот, кто оправдывается, уже наполовину виноват. Салават Юлаев был государственным деятелем, харизматическим пассионарным лидером и не случайно стал символом всех поколений башкирского народа как человек, стремящийся к борьбе и независимости.Также Айрат Дильмухаметов считает, что нет необходимости в извинениях Руслана Белого.- А если каждый заезжий гастролер своим поганым языком будет покушаться на наши святыни, потом извинится, скажет: «Извините, я не понял», и мы будем принимать эти извинения? Ну это же смешно.Тем не менее г-н Дильмухаметов считает, что в ситуации с комиком «башкирский народ продемонстрировал зрелость и организованность».