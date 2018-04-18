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В черном списке «башкирского народа»: В Башкирии решили бойкотировать эфир ТНТ










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Канал впал в немилость после шуток Руслана Белого о Салавате Юлаеве. Телеканал попал в черный список «башкирского народа» после того, как в середине апреля в Уфе выступил ведущий ТНТ Руслан Белый с программой «Комик в городе». Юморист весьма резко прошелся по близкому для всех жителей республики имени Салавата Юлаева, заявив, что «при российской империи он был бандит, при коммунистах - герой, сейчас-таки - ну, пусть будет», и предложил сначала «проверять героев при разных строях», объяснив, что Пушкин всегда был герой.

В черном списке «башкирского народа»: В Башкирии решили бойкотировать эфир ТНТ


При этом сам комик отметил, что «у вас тут все Салават Юлаев: памятник Салавату Юлаеву, город Салават, улица Салават Юлаев, хоккейный клуб «Салават Юлаев», орден Салавата Юлаева, театр имени Салавата Юлаева». Можно было полагать, что эту тему лучше не трогать. Тем более что сам Руслан рассказывал СМИ о деликатности национальных проблем. Но в Уфе чутье не сработало.

- Каждый второй, наверное, Салават? - вопрошал юморист у зрителей. - Я не удивлюсь, что сегодня с какой-нибудь бабенкой замучу, с утра спрошу: «Как звать-то тебя?», а она ответит: «Салават Юлаев», блин.

Очевидно, что Руслан Белый не намеревался никого оскорблять, а, как это часто бывает с гастролерами, отыграл в городе программу, которая не требовала особого надрыва и полного погружения в среду. Тем более «историческое» выступление, так задевшее «весь народ Башкортостана», состоялось в питейном заведении, где и публика не слишком взыскательная.

Но на сайте Всемирного курултая башкир опубликовали официальное заявление с призывом «всем народам Башкортостана сплотиться в решении проблем, касающихся чести, достоинства нашей республики, наших символов», и предложили объявить протест телеканалу «и организовать снижение его рейтинга, бойкотируя телевещание».

- Исполком Всемирного курултая башкир обращается к башкирскому и другим народам РБ и других регионов и городов России в связи с оскорблением ведущим телеканала ТНТ героя многонационального народа Салавата Юлаева. Предлагаем объявить протест данному телеканалу и организовать снижение его рейтинга, бойкотируя телевещание канала ТНТ.

В соцсетях появилась группа «Требуем закрыть телеканал ТНТ», где телевизионщиков обвиняют уже не только в присутствии Руслана Белого, но и в том, что на телеканале «пропагандируется разврат, половая распущенность, гомосексуализм, алкоголизм, наркомания, агрессия и тому подобное».

- Сотрудники канала ТНТ не только растлевают молодежь, но и занимаются разжиганием межнациональной вражды, оскорблением национальных чувств народов, - полагают пользователи. - В связи с этим башкирский народ объявляет информационную войну каналу ТНТ и комику Белому.

Между тем известный башкирский политик Айрат Дильмухаметов назвал происходящее «комическим вбросом», но признал, что на «самом деле это благо, когда нацию проверяют на излом».

- Когда подвергаются остракизму главные национальные символы, реакция должна быть адекватной, - говорит он. - А даже по реакции соцсетей видно, что многие башкиры не знают истории. А мы не должны давать в обиду свою историю и свои национальные символы. Ответ должен быть мощным, четким, адекватным.

Политик осудил появление в интернете хэштега «#Салаватнебандит», как «чисто эмоциональную женскую, подростковую реакцию».

- Оправдываться никогда не надо, - уверен он. - Тот, кто оправдывается, уже наполовину виноват. Салават Юлаев был государственным деятелем, харизматическим пассионарным лидером и не случайно стал символом всех поколений башкирского народа как человек, стремящийся к борьбе и независимости.

Также Айрат Дильмухаметов считает, что нет необходимости в извинениях Руслана Белого.

- А если каждый заезжий гастролер своим поганым языком будет покушаться на наши святыни, потом извинится, скажет: «Извините, я не понял», и мы будем принимать эти извинения? Ну это же смешно.

Тем не менее г-н Дильмухаметов считает, что в ситуации с комиком «башкирский народ продемонстрировал зрелость и организованность».

Радик Ишемгулов, МК
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 14.05.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЧЁ б..ть, правда глаза колит?!
Салаватка,- это бандит и душегуб Русского народа! И это ФАКТ!!!
Если так дальше пойдет, то скоро и на людей в чёрные списки будут составлять?



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  • 2 | 14.05.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Белый с программой «Комик в городе»."

-----------

- Белые в городе!..



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  • Участник
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  • 3 | 14.05.2018, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4254 | Рейтинг: -696
1 | 14.05.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


ЧЁ б..ть, правда глаза колит?!
Салаватка,- это бандит и душегуб Русского народа! И это ФАКТ!!!
Если так дальше пойдет, то скоро и на людей в чёрные списки будут составлять?
--------
Есть в России не душегубы?



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  • 4 | 14.05.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Это Ваш Емелька Пугачев душегуб башкирского народа. Собрал возле себя доверчивых башкир как пушечное мясо. Если бы не это истребление народа, ВОВ ситуация в Башкортостан была бы иной. Не каждый бы осмеливался тявкать из-под лавки.



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  • 5 | 14.05.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.05.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Салаватка - это бандит и душегуб...!

=========

- Точно! Мне его рожа сразу не понравилась!..

- Да рожи-то у нас у всех хороши!.. (с)



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  • 6 | 14.05.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... по близкому для всех жителей республики имени Салавата Юлаева, ..
Откуда это-для всех жителей республики? Для меня точно нет. И для моих друзей и знакомых,в том числе образованных башкир.



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  • 7 | 14.05.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.05.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это Ваш Емелька Пугачев душегуб башкирского народа. Собрал возле себя доверчивых башкир как пушечное мясо. Если бы не это истребление народа, ВОВ ситуация в Башкортостан была бы иной. Не каждый бы осмеливался тявкать из-под лавки.
----------------------------------------------------------
Из Емельки Пугачева, никто ГЕРОЯ и не делает...



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  • 8 | 14.05.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.05.2018, 11:05 | Автор:

ЧЁ б..ть, правда глаза колит?!
Салаватка,- это бандит и душегуб Русского народа! И это ФАКТ!!!
Если так дальше пойдет, то скоро и на людей в чёрные списки будут составлять?
=======================================================
Не спеши ! Не смеши !
Какая нация сегодня , родные национальные языки народов РФ ДИСКРИМИНИРУЕТ ?
Это ли не похлеще душегубства ?



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  • 9 | 14.05.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В черном списке «башкирского народа»: В Башкирии решили бойкотировать эфир ТНТ
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-------------------
Ну как можно быть такими недалекими... Сами же свой народ выставляют на посмешище, еще и всех остальных жителей Уфы. Так сюда кроме местных танцев с кураями никто и приезжать не будет. Видимо это и есть их цель, превратить все тут в большой аул. А что касается слов Руслана Белого про СЮ, то это написано в официальной истории - в чем тогда именно он не прав???



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  • 10 | 14.05.2018, 12:12 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1800 | Комментарии: 58837 | Рейтинг: +12205,2
Не был СЮчка героем при коммунистах - никто его не героизировал - ни разу! Историю все учили, поднимите учебники, если не верите - и даже в нулевые, кто учился и в 90-е - знают, что из себя представлял СЮчка - сын опрос провел среди своих друзей от 27 до 40 лет после этого ажиотажа с Белым, сбросив им в вацапе видяху)))) ни один не усомнился в том, что тот бандит. Все в один голос - а что не правда штоли?

Башнаци сами себе придумали героя и сами на него дрочат.... как и на Валидку. При коммунистах была такая фишка - доставали из закромов истории хоть кого-то заметного у нацменов - отмывали слегка, наряжали в белые одежды и водружали памятники для улучшения самосознания тех, кого за плечами истории на самом деле не нихрена, типа комплимент делали... умные-то люди понимают цену комплиментов, но не все умные е, которым эти комплименты делаются, увы-увы...

Давно хотелось узнать, как стихи "поэта" СЮчки доходили из Падлиски до Темясова? Кого на свиданку пускали к нему?

Этот же сайт ПроУфу пишет:

"Подлинность песен и стихов Салавата Юлаева, с которыми башкирские школьники знакомятся еще с начальных классов, к сожалению, так и не удалось доказать. Вместо этого до потомков дошли лишь легенды о его недюжинном поэтическом таланте и любви к слову."

https://proufu.ru/news/podrobno/persony/salavatu_yulaevu_261
_7_faktov_o_natsionalnom_geroe_bashkirii_/

То есть - и тут БРЕХНЯ!!!!



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  • 11 | 14.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Из Емельки Пугачева, никто ГЕРОЯ и не делает..."

----------------------

Особливо, если посмотреть "Русский бунт" Прошкина. Вроде бы по "Капитанской дочке", но чёрт в деталях. Акценты расставлены в угоду новоявленным "дворянам" и прочим буржуям. Пушкин писал о другом.



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  • 12 | 14.05.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да прав Руслан Белый при царизме был Салават Юлаев , для государства Российской Империи " враг и бандит " , но для башкирского народа - непримиримый борец и защитник национальных интересов от засилья царских чиновников !
А при коммунистах , и подавно - герой !
История трактуется в пользу каждой находящейся на данный момент власти !



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  • 13 | 14.05.2018, 12:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14912 | Рейтинг: -2809,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Этот руслан бялый точно такой же татнацик, что и орлов.
На этих убогих возложена задача запускать и поддерживать такие фейки. Они отрабатывают свои сребренники.
За ними стоят те, кто пытается ослабить башкирский дух, отатарить башкир и сделать большой Идель-Урал.
Но время вышло, все устаканится. Места не останется только кукайкам и шимоням.



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  • 14 | 14.05.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Гомик Руслан Голубой



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  • 15 | 14.05.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В будущем дойдут ба@киры до края, доведут себя до пропасти, не могут остановиться и остановить своё опозоривание. Все смеются. Зачем такой народ нужен? Надо уменьшить их количество.



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  • 16 | 14.05.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый день убеждаюсь в примитивности этого народа. И где же ваши достижения мирового уровня? Нету. А у русских их не счесть. И куда же вы полезли? Не подумали. Каждый ваш следующий шаг - цугцванг.



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  • 17 | 14.05.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
посмотрел вчера на ютюбе видео. Оказывается никакого востания Пугачева не было. То была война Ордынского войска Великой Тартарии с Российским государством, в котором заправляли немецкие правители. И Салаватка возглавлял, получается, башкирское ополчение великого татарского войска Великой Тартарии. А вы говорите Башкирия!
Великая Тартария, вот где собака зарыта.



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  • 18 | 14.05.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
10 | 14.05.2018, 12:12 | Автор: Кухарка

........" Не был СЮчка героем при коммунистах - никто его не героизировал - ни разу! Историю все учили, поднимите учебники, если не верите - и даже в нулевые, кто учился и в 90-е - знают, что из себя представлял СЮчка - сын опрос провел среди своих друзей от 27 до 40 лет после этого ажиотажа с Белым, сбросив им в вацапе видяху)))) ни один не усомнился в том, что тот бандит. Все в один голос - а что не правда штоли?......"
====================================================
Нет Вы не правы ! Это при коммунистах советской эпохи.﻿
Год выпуска: 1937 г впервые вышел в прокат художественный фильм " Пугачев" , где Салават Юлаев - Герой , освободитель!
Второй художественный фильм в 1 978 году !
Первая часть " Невольники Свободы " по сценарию Эдуарда Володарского !!
фильм второй " Воля кровью омытая " Где роль Салавата Юлаева также героическая !



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  • 19 | 14.05.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За ними стоят те, кто пытается ослабить башкирский дух, отатарить башкир и сделать большой Идель-Урал.

Пошто башкирят обидел? Они же и есть татары, только дикие!



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  • 20 | 14.05.2018, 12:44 | Автор: Кухарка | На сайте
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11-му

Цитата из Комсомольской Правды-Уфа 2014 года

Прижизненных портретов Салавата, увы, не существует. А о внешности отважного батыра мы можем судить лишь по описаниям современников: «Салават был не очень высокого, а среднего роста... Лицо у него было смуглое. Глаза у Салавата Юлаева были большие, черные, брови - черные, борода у висков была узенькая». Ростом Салават был «двух аршин четырех вершков с половиной» (161 см). Батыр имел суровый нрав – в повести «История Пугачева» Пушкин называл Юлаева свирепым.
______________________________________
Еще разок:
"в повести «История Пугачева» Пушкин называл Юлаева свирепым."
Но башкиры "любят" "Капитанскую дочку" - художественно приукрашенную))))



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