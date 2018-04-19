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Уфа. Трамвай. Строить новые или убрать все?










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Уфа. Город на миллион жителей и столица Башкортостана. Достаточно вытянут в длину. Если с окраинами (Дема, Шакша, Затон, Ново-Александровка, промзона и уфимские заводы) то получится более, чем на 40 км. Метро нет и пока не будет.

Уфа. Трамвай. Строить новые или убрать все?


Улицы Уфы переполнены автомобилями. Пробки стали частью жизни. Трамвайные линии сохранились на половину длины города. Часть линий убрали с основных улиц - Ленина и пр.Октября, что позволяет там двигаться потокам автомобилей свободнее.

Но, недавно властью города, принято решение (как сообщает интернет) построить новые линии для трамвая около 6 км длиной, и 10 метров шириной. От цирка до Трамвайной по улице Комсомольской, и так переполненной транспортом. Тендер выигран? Люди готовы освоить бюджет города и думают, куда потратить миллионы горожан. И плевать на новые пробки? А позже - снесем и еще заработаем?

(прим. Построили пять лет назад троллейбусный путь, столбы и провода, Инорс-Сипайлово, но так и не ввели в строй. Потратили, или положили в карманы, под 100 миллионов. Но не запустили. Иначе там авто-пробки остановят движение, особенно зимой.)

Вопрос. Разгрузит новые линии трамвая пробки по городу и увеличат, улучшат перевозку людей в Уфе, или наоборот?

Трамвай займет и без того дефецитное сечение улицы и снизит скорость потока "медленным и вечно ломающимся" трамваем? Именно так!

Мнение горожан учитывается? Нет. Понятно, что пенсионеры и часть граждан, будут - за. В мнимых попытках экономить. А автолюбители и люди, ездящие на автобусах - против.

Но сколько стоит и обходится городу трамвай на самом деле? Главный ущерб городу и бюджету от трамвая даже не на прямое его содержание и себестоимость, а снижение общей скорости и потока перевозок в городе, имеющем ограничение по сечению улиц. То есть, ущерб равен стоимости перевозок, которые могли бы интенсивно осуществляться автобусами и автомобилями по дорогам, занятым трамваями. Плюс обязательно возрастет общая скорость потока транспорта, которую трамваи серьезно снижают (отбором сечения улицы, малой скоростью, авариями, отказами и др.).

Для наглядности, я прокатился утром на трамвае. Утро в уфимском трамвае выглядит так, (7ч.30 мин). Почти геометрический центр города, Старая Уфа. Едет пять-десять человек. Через 3 минуты медленно едет следующий трамвай, и снова 10 или 20 человек.

При этом, автобусы и автомобили едут плотным и непрерывным потоком!



Соглашусь, чуть попозже, пассажиров добавится. Согласен, бывает и битком трамваи едут, но это бывает крайне редко. И легко решается заменой на автобус.

В каждом трамвае работают два человека. Водитель и кассир. Это рабочие места, но весьма мало оплачиваемые, но стоящие городу очень дорого. Они могли бы оба, например, работать кассирами на автобусах, если убирать трамваи. Или кем-то еще по их желанию. Но полезными обществу.

Разговор с кассиром трамвая:



Понятно, что попытка убрать трамваи из Уфы полностью, натолкнется на привычку части горожан, привыкших к трамваям и ездящим недалеко и редко.

Они считают, это дешевле. Но если, ввести по этим направлениям автобусы и помочь пенсионерам и малоимущим, то это будет гораздо дешевле для города и для самих "любителей трамваев". Привыкнут они быстро. Потому, что автобус - быстрее, теплее и удобнее и не дороже. А по деньгам, стоит придумать, как помочь особо нуждающимся. Это много выгоднее, чем содержать трамваи и не использовать всей ширины дороги для автомобилей и автобусов.

На самом деле, город и горожане, предприятия, бизнесмены, через налоги оплачивают чужое и "очень дорогое удовольствие любителей трамвая".

Ширина дорог, занимаемая медленными, полупустыми, редко идущими и часто ломающимися трамваями, может интенсивно использоваться для потока автобусов и автомобилей.

Экология от чистоты трамвая? Это обман. Для получения электричества необходимо сжечь мазут. А замедление трамваями общего потока транспорта существенно увеличивает выбросы от автомобилей. Что значительно перекрывает экономию от перевозок электротранспортом.

Прим. Я не наивен и понимаю. Никто трамваи убирать не будет. И новые линии построят не обращая внимания на интересы горожан и цену для бюджета.

Ибо - приносят деньги конкретным людям. А решение - "убрать трамвай" - потребует мужества ради общества и бюджета, от руководителей и депутатов.

А с этими качествами наблюдается ... жесткий дефецит.

Но, лично я - просто всех жителей и налогоплательщиков предупреждаю. Трамваи наносят сейчас городу серьезный ущерб, а строительство новых линий трамвая обойдется дорого, как бюджету, так и горожанам, всем налогоплательщикам.

Дело обернется новыми пробками и снижением объема перевозок и ростом времени на дорогу для всех жителей и грузоперевозок. А позже, все равно все линии трамвая придется сносить. И опять, на сносе и на постройке, кто-нибудь заработает миллионы из бюджета, считайте из карманов граждан Уфы и РБ.

Да. Пора и необходимо строить метро в Уфе. Строить можно, построено же метро в Санкт-Петербурге, ниже уровня моря. И наш карст вполне выдержит метро. Просто несколько дороже будет стоить.

А трамваи в Уфе - НЕОБХОДИМО убрать. Как и троллейбусы. Они тоже тормозят весь транспорт города, создавая пробки, снижая скорость и объем перевозок, увеличивая выбросы остального автотранспорта и время в пути, существенно увеличивая стоимость перевозок.

Виктор Золотарев. Уфа, Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 18.05.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вчера проезжая мимо трамвайного кольца, что у Чайной фабрики, обратил внимание что стоявшие там трамваи (штук 7) окрашены в сине-желтый цвет, вот именно в такой последовательности, точь в точь как Украинский флаг.
Это что скрытое потворствование мэрии Уфы бандеровской украине?! Это сепаратистские настроения башкирского меньшинства ?
Думаю новому главе ФСБ надо над этим задуматься...



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  • 2 | 18.05.2018, 10:54 | Автор: Виктор
    Публикации: 214 | Комментарии: 1638 | Рейтинг: +473
1. Помните? Прямо перед тем, как снести линии трамвая с пр.Октября в Уфе, рельсы переложили на резиновые подкладки, пытаясь снизить шум от трамвая. Зарабатывают на всем...

Там миллиард. Не меньше. И решение явно депутаты горсовета утверждали. Депутаты горсовета, вам не жалко денег избирателей?

2. А знаете, какой шум от трамвая? Часто с 5 утра и до 2 ночи, трамваи громыхают под окнами жителей. Кто не знает этого, кто не жил в таких домах, на улице с трамваями, тот много потерял. Заснуть тяжело. А рано утром опять грохот. И весь день.

И так люди живут десятилетиями. Шум - опасен для здоровья.
Шум это нервы. И не отдохнуть без тишины.



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  • 3 | 18.05.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я тока добавлю (в целом и полностью согласен с Виктором), кто принимал решение по развитию троллейбусного маршрута №3 (уфа-затон)? и где этот маршрут, и где деньги на него, и где те кто эти деньги освоил? городские решальщики (депутаты горсовета энд я мэр-мэр) верните деньги бесполезно потраченные, изините - ОСВОЕННЫЕ..
ща еще приколюсь... на днях в Лен районе прошли ОБЩЕСТВЕННЫЕ слушания (ну так положено , общественность должна дать добро..ха-ха) по строительству теплопровода от новой ТЭЦ в Затоне. на слушании присутствовало ажно цельных 3 жителя района, которые одобрили проект. Не, строить серавно будут и никуда не денешься, да и действительно новая ветка нужна... меня здесь интересует "игра (имитация) в демократию". кто эти 3 жителя ? почему их тока 3? кто знал , что будут общ слушания? а далее... в случае (ну если как с троллейбусом №3) какой -либо незавершенки , бюджет то будет освоен, а с кого спросить? а на это вот - были общ слушания, вот протокол , общественность утвердила !! так что это не мы , это вы сами (народ) за это проголосовали...
думаю и с трамваем по Комсе было примерно так же...
турк



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  • 4 | 18.05.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...принято решение ... построить новые линии для трамвая около 6 км длиной и 10 метров шириной."

------------------------------

???

Юнга флота хвастается: "Я служу на корабле в километр длиной!.." Сообразив, что загнул лишнего, поправляется: "И метр шириной!.."



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  • 5 | 18.05.2018, 11:16 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2457 | Рейтинг: -254,3
Во многом согласен с Золотаревым.

Строительство путей на Комсомольской - это коррупция и вредительство.

Троллейбусы надо оставить по экологическим соображениям.

По трамваям нужно посчитать экономику.



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  • 6 | 18.05.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"дефецит"? Новый русский язык? Депутатам сначала людей спросить нужно! Пенсионеры тоже против! Российская узкая, о каких 10 метрах речь? Новые дома сносить будете?



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  • 7 | 18.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.05.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Российская узкая, о каких 10 метрах речь? Новые дома сносить будете?

------------------------

Российская колея 1520 мм.

Почему именно такая цифра? На заре трамвайной эры вагоны тянулись парой лошадей. Ширина колеи - это две лошадиные задницы, поставленные рядом.



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  • 8 | 18.05.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.05.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Российская узкая, о каких 10 метрах речь? ...

------------------------

Российская колея 1520 мм.

Почему именно такая цифра? На заре трамвайной эры вагоны тянулись парой лошадей. Ширина колеи - это две лошадиные задницы, поставленные рядом.

==============

10 метров - это для Зулии с Кухаркой.



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  • 9 | 18.05.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Один свалил на море и пипец срачу в помойке. Хотя бы передал бы кому ни будь пароли от аков.
Хотя не исключено что не на море а где ни будь по административному)))
от этих уфагубОВЦЕВ все можно ожидать



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  • 10 | 18.05.2018, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Пашинян решил слушаться западных экономистов и пригласил в Армению американского экономиста, сторонника
электрического транспорта.
Аджемоглу — американский экономист армянского происхождения, уроженец Турции. В 1989 году получил степень бакалавра в Йоркском университете (Великобритания), в 1990—1992 годах степень магистра и доктора — в Лондонской школе экономики. Относится к числу 10 самых цитируемых экономистов мира. В соавторстве с экономистом Джеймсом Робинсоном написал книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты», ставшую бестселлером.



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  • 11 | 18.05.2018, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Трамвай должен быть современным, комфортабельным и удобным для людей транспортом. Тогда он будет востребован. Во многих зарубежных городах трамвай очень популярен.
А то, что в Уфе-это просто позор города.



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  • 12 | 18.05.2018, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне только одному кажется, что пресс-служба мэрии ангажировала псевдооппозиционера З. для лакировки плохой работы уфимских чиновников или еще кому?



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  • 13 | 18.05.2018, 18:07 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5595 | Рейтинг: -1104,7
Трамвай нужен. Самый дешевый вид транспорта. В чернягу только рельсы доведите



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  • 14 | 18.05.2018, 18:51 | Автор: Виктор
    Публикации: 214 | Комментарии: 1638 | Рейтинг: +473
Сельчанин?

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