Уфа. Трамвай. Строить новые или убрать все?

Уфа. Город на миллион жителей и столица Башкортостана. Достаточно вытянут в длину. Если с окраинами (Дема, Шакша, Затон, Ново-Александровка, промзона и уфимские заводы) то получится более, чем на 40 км. Метро нет и пока не будет.Улицы Уфы переполнены автомобилями. Пробки стали частью жизни. Трамвайные линии сохранились на половину длины города. Часть линий убрали с основных улиц - Ленина и пр.Октября, что позволяет там двигаться потокам автомобилей свободнее.Но, недавно властью города, принято решение (как сообщает интернет) построить новые линии для трамвая около 6 км длиной, и 10 метров шириной. От цирка до Трамвайной по улице Комсомольской, и так переполненной транспортом. Тендер выигран? Люди готовы освоить бюджет города и думают, куда потратить миллионы горожан. И плевать на новые пробки? А позже - снесем и еще заработаем?(прим. Построили пять лет назад троллейбусный путь, столбы и провода, Инорс-Сипайлово, но так и не ввели в строй. Потратили, или положили в карманы, под 100 миллионов. Но не запустили. Иначе там авто-пробки остановят движение, особенно зимой.)Вопрос. Разгрузит новые линии трамвая пробки по городу и увеличат, улучшат перевозку людей в Уфе, или наоборот?Трамвай займет и без того дефецитное сечение улицы и снизит скорость потока "медленным и вечно ломающимся" трамваем? Именно так!Мнение горожан учитывается? Нет. Понятно, что пенсионеры и часть граждан, будут - за. В мнимых попытках экономить. А автолюбители и люди, ездящие на автобусах - против.Но сколько стоит и обходится городу трамвай на самом деле? Главный ущерб городу и бюджету от трамвая даже не на прямое его содержание и себестоимость, а снижение общей скорости и потока перевозок в городе, имеющем ограничение по сечению улиц. То есть, ущерб равен стоимости перевозок, которые могли бы интенсивно осуществляться автобусами и автомобилями по дорогам, занятым трамваями. Плюс обязательно возрастет общая скорость потока транспорта, которую трамваи серьезно снижают (отбором сечения улицы, малой скоростью, авариями, отказами и др.).Для наглядности, я прокатился утром на трамвае. Утро в уфимском трамвае выглядит так, (7ч.30 мин). Почти геометрический центр города, Старая Уфа. Едет пять-десять человек. Через 3 минуты медленно едет следующий трамвай, и снова 10 или 20 человек.При этом, автобусы и автомобили едут плотным и непрерывным потоком!Соглашусь, чуть попозже, пассажиров добавится. Согласен, бывает и битком трамваи едут, но это бывает крайне редко. И легко решается заменой на автобус.В каждом трамвае работают два человека. Водитель и кассир. Это рабочие места, но весьма мало оплачиваемые, но стоящие городу очень дорого. Они могли бы оба, например, работать кассирами на автобусах, если убирать трамваи. Или кем-то еще по их желанию. Но полезными обществу.Разговор с кассиром трамвая:Понятно, что попытка убрать трамваи из Уфы полностью, натолкнется на привычку части горожан, привыкших к трамваям и ездящим недалеко и редко.Они считают, это дешевле. Но если, ввести по этим направлениям автобусы и помочь пенсионерам и малоимущим, то это будет гораздо дешевле для города и для самих "любителей трамваев". Привыкнут они быстро. Потому, что автобус - быстрее, теплее и удобнее и не дороже. А по деньгам, стоит придумать, как помочь особо нуждающимся. Это много выгоднее, чем содержать трамваи и не использовать всей ширины дороги для автомобилей и автобусов.На самом деле, город и горожане, предприятия, бизнесмены, через налоги оплачивают чужое и "очень дорогое удовольствие любителей трамвая".Ширина дорог, занимаемая медленными, полупустыми, редко идущими и часто ломающимися трамваями, может интенсивно использоваться для потока автобусов и автомобилей.Экология от чистоты трамвая? Это обман. Для получения электричества необходимо сжечь мазут. А замедление трамваями общего потока транспорта существенно увеличивает выбросы от автомобилей. Что значительно перекрывает экономию от перевозок электротранспортом.Прим. Я не наивен и понимаю. Никто трамваи убирать не будет. И новые линии построят не обращая внимания на интересы горожан и цену для бюджета.Ибо - приносят деньги конкретным людям. А решение - "убрать трамвай" - потребует мужества ради общества и бюджета, от руководителей и депутатов.А с этими качествами наблюдается ... жесткий дефецит.Но, лично я - просто всех жителей и налогоплательщиков предупреждаю. Трамваи наносят сейчас городу серьезный ущерб, а строительство новых линий трамвая обойдется дорого, как бюджету, так и горожанам, всем налогоплательщикам.Дело обернется новыми пробками и снижением объема перевозок и ростом времени на дорогу для всех жителей и грузоперевозок. А позже, все равно все линии трамвая придется сносить. И опять, на сносе и на постройке, кто-нибудь заработает миллионы из бюджета, считайте из карманов граждан Уфы и РБ.Да. Пора и необходимо строить метро в Уфе. Строить можно, построено же метро в Санкт-Петербурге, ниже уровня моря. И наш карст вполне выдержит метро. Просто несколько дороже будет стоить.А трамваи в Уфе - НЕОБХОДИМО убрать. Как и троллейбусы. Они тоже тормозят весь транспорт города, создавая пробки, снижая скорость и объем перевозок, увеличивая выбросы остального автотранспорта и время в пути, существенно увеличивая стоимость перевозок.