Хамитов: «Одни только запреты не помогут»

Глава Башкирии считает, что нападения на школу в Стерлитамаке можно было избежать. Глава Башкирии Рустэм Хамитов в субботу выступил на II Республиканском родительском форуме. Он рассказал о мерах социальной поддержки семей, материнства и детства, о необходимости пропагандировать семейные ценности и уделять больше внимания детям.В этой связи Рустэм Хамитов вспомнил происшествие в стерлитамакской школе №1. Напомним, 18 апреля девятиклассник напал с ножом на учительницу и школьников. Он успел ранить двоих, затем поджег класс и попытался покончить с собой. По словам главы республики, произошедшее является тревожным сигналом и говорит о недостатках работы с детьми и подростками.«Не только учителям, школьным психологам нужно своевременно реагировать на отклонения в поведении подростков. Всем нам нужно быть чуткими к тому, что происходит с нашими детьми. Стерлитамакское происшествие показало, что, вообще говоря, этот мальчик довольно продолжительное время находился в зоне риска, вел сложную переписку. Это было видно, об этом знали и родители, и дети, с которыми он переписывался. Конечно, нужно было реагировать на все это раньше», - сказал Хамитов.Глава республики связал агрессивное поведение подростков и участившиеся случаи нападений на школы с негативным влиянием социальных сетей и интернета в целом. Однако он признал, что запретами нельзя ничего добиться.«Эти сообщества в социальных сетях, интернете только запретом, недопущением ликвидировать невозможно. Все равно они будут появляться в иных формах. Поэтому мы должны быть очень, предельно внимательными к нашим детям – младшего, среднего, старшего возраста», - сказал Рустэм Хамитов.Глава Башкирии также сравнил происшествие в Стерлитамаке с трагедией в США, где в пятницу вооруженный человек расстрелял людей в школе города Санта-Фе. Там погибли 10 человек.