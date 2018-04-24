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Хамитов: «Одни только запреты не помогут»

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Глава Башкирии считает, что нападения на школу в Стерлитамаке можно было избежать. Глава Башкирии Рустэм Хамитов в субботу выступил на II Республиканском родительском форуме. Он рассказал о мерах социальной поддержки семей, материнства и детства, о необходимости пропагандировать семейные ценности и уделять больше внимания детям.

Хамитов: «Одни только запреты не помогут»


В этой связи Рустэм Хамитов вспомнил происшествие в стерлитамакской школе №1. Напомним, 18 апреля девятиклассник напал с ножом на учительницу и школьников. Он успел ранить двоих, затем поджег класс и попытался покончить с собой. По словам главы республики, произошедшее является тревожным сигналом и говорит о недостатках работы с детьми и подростками.

«Не только учителям, школьным психологам нужно своевременно реагировать на отклонения в поведении подростков. Всем нам нужно быть чуткими к тому, что происходит с нашими детьми. Стерлитамакское происшествие показало, что, вообще говоря, этот мальчик довольно продолжительное время находился в зоне риска, вел сложную переписку. Это было видно, об этом знали и родители, и дети, с которыми он переписывался. Конечно, нужно было реагировать на все это раньше», - сказал Хамитов.

Глава республики связал агрессивное поведение подростков и участившиеся случаи нападений на школы с негативным влиянием социальных сетей и интернета в целом. Однако он признал, что запретами нельзя ничего добиться.

«Эти сообщества в социальных сетях, интернете только запретом, недопущением ликвидировать невозможно. Все равно они будут появляться в иных формах. Поэтому мы должны быть очень, предельно внимательными к нашим детям – младшего, среднего, старшего возраста», - сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии также сравнил происшествие в Стерлитамаке с трагедией в США, где в пятницу вооруженный человек расстрелял людей в школе города Санта-Фе. Там погибли 10 человек.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 21.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава республики связал агрессивное поведение подростков и участившиеся случаи нападений на школы с негативным влиянием социальных сетей и интернета в целом.
=================================
Да что там школьники,- Вся страна на нервах! И вина в этом вовсе не интернета, а государства с его внешней и внутренней политикой, с его в конец оборзевшими чиновниками в наглую разворовывающих страну.
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!



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2

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  • Эксперт
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  • 2 | 21.05.2018, 10:59 | Автор: Егерь
    Публикации: 3889 | Комментарии: 6843 | Рейтинг: +2819,2
Гаишник с приятелем заставили инвалида побегать, привязав тросом к внедорожнику.

В похищении человека и вымогательстве подозреваются теперь уже бывший сотрудник ДПС отдела ГИБДД по Буинскому району 27-летний Радик Шакиров и его приятель, 38-летний бизнесмен Рамиль Хасанзянов. Их жертвой стал молодой мужчина-инвалид. Гаишнику и его другу не понравилась походка парня, в итоге его жестоко избили, пытались утопить, привязывали с помощью троса к машине, а за освобождение потребовали выкуп.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РТ, конфликт между потерпевшим и его обидчиками произошел 28 апреля у буинского ночного клуба Пульс на улице Арефьева. Шакиров и Хасанзянов отдыхали в заведении, в какой-то момент вышли на улицу освежиться и заметили проходившего мимо клуба 29-летнего местного жителя, инвалида 3-й группы. Тот несколько лет назад перенес операцию на позвоночнике, что отразилось на его походке. Не совсем обычная походка парня и привлекла внимание двух подвыпивших приятелей. Те окликнули прохожего, сделав ему замечание: дескать, нечего изображать из себя блатного . Молодой мужчина попытался объяснить, что его походка - следствие инвалидности, но в ответ натолкнулся на агрессию: гаишник и бизнесмен стали избивать беднягу. Тот рискнул дать им отпор - оттолкнул и попытался убежать. Тогда за ним погнались, и несчастный, убегая, кинул в преследователей подобранную с земли бутылку, попав в голову Хасанзянову. Это разъярило нападавших: догнав инвалида, они оглушили его мощными ударами по голове и погрузили в Ленд-Крузер , на котором приехали в клуб.

Избитого парня похитители вывезли за город. Остановившись возле лесопосадки, выволокли из салона и снова начали избивать. Когда инвалид упал, продолжили бить ногами… Затем потащили к протекающей неподалеку речке и окунули в воду.

- Один из похитителей начал пугать потерпевшего: мол, за брошенную в голову бутылку мы тебя здесь утопим, - рассказал корреспонденту Вечерней Казани старший помощник руководителя СУ СКР по РТ по взаимодействию со СМИ Андрей Шептицкий. - После угроз у него потребовали заплатить за освобождение 20 тысяч рублей, потом сумму снизили до 15 тысяч. Когда похищенный отказался платить, его привязали к бамперу машины буксировочным тросом и поехали, заставив жертву бежать следом по дороге. В итоге потерпевший согласился отдать деньги, его отвязали и снова затолкали в салон автомобиля.

Добившись своего, гаишник с приятелем вернулись в ночной клуб вместе со своей жертвой, и парень, улучив момент, сумел сбежать от мучителей. После чего пострадавший обратился в полицию и к врачам. Медики выявили у него травмы головы, сотрясение мозга, сильные ушибы и ссадины по всему телу.

В итоге бизнесмен и гаишник оказались фигурантами уголовного дела, возбужденного 14 мая Буинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РТ по ст. 126 УК РФ Похищение человека и ст. 163 УК РФ Вымогательство . Впрочем, на тот момент Радик Шакиров был уже бывшим сотрудником ДПС.

- 3 мая Шакиров был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам - за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщил корреспонденту Вечерней Казани заместитель начальника пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин. - Его руководители, вплоть до начальника отдела ГИБДД по Буинскому району, получили строгие дисциплинарные взыскания.

https://www.opentown.org/news/183912?user=32957



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  • Гость
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  • 3 | 21.05.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем мучить ребенка в школе ? Закончил 9 классов , даже хотя б формально , долее в ПТУ.,на работу!
Вот нервируют ребенка, заставляют учить начала высшей математики, органическую химию, физику радиоактивных элементов и проч..Родители всякими возможными и невозможными путями дают верхнее образование.Результат ноль или принудительное лечение в психбольнице .Выучился на шиномонтажника -все весь твой потолок . Далее пусть плодит себе подобных шиномонтажников .
Валить на Интернет - это все равно валить на климат и плохую погоду , холод и проч .
Пусть родители занимаются своим дитем .Надеяться на школьного психолога- пустое дело, они не могут выполнять возложенные на них обязанности, и чаще всего это те же учителя с краткосрочным заочным образованием .



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  • 4 | 21.05.2018, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
Глава республики связал агрессивное поведение подростков и участившиеся случаи нападений на школы с негативным влиянием социальных сетей и интернета в целом.
_____________________________
Интернет даже близко не стоял по сравнению с той агрессией, которая льется с экранов пуйло-ТВ!!!

Дичайший трэш! Плюс полная безнаказанность власть предержащих и встроенных в вертикаль, как самих, так и их отпрысков за любые преступления!

Последнее, что стало известно - это страшнейшее зверство деток полицаев в Краснодарско-кущевском крае - просто не поддается осмыслению!!!!

Смотрите материалы сами - о немыслимых зверствах деток-чикотил:
https://fishki.net/2601476-rodstvenniki-ubitoj-v-psebae-mate
ri-5-h-detej-ubijstvo-bylo-zverskim-a-ubijc-bylo-neskolyko.h
tml
______________________________
А это коммент под одним из сообщением об этом зверстве:


Гость / 17.05.2018 11:36:54
Буквально месяц назад отец этого же подростка отмазал сыночка за предыдущее преступление. в частности он нанес увечья другому подростку с п. Псебай (мальчик из велоклуба местного). Сам же преступник и рассказал об этом своим друзьям, даже озвучивались суммы.



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  • 5 | 21.05.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инвалид,инвалид, за бутылку взялся , однако же.....



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  • 6 | 21.05.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ ! убери , пожалуйста , мой пост 5 . Не туда вставил!



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  • 7 | 21.05.2018, 11:21 | Автор: Егерь
    Публикации: 3889 | Комментарии: 6843 | Рейтинг: +2819,2
Молчание виноватых

Телеграм-канал "СерпомПо": В России на все факты один ответ – молчание

Служба безопасности Украины обнародовала запись переговоров 21 февраля 2015 года, времен сражения под Дебальцево, между "Вагнером" и его подчиненным, об эвакуации разбитой в боях российской техники.

Незадолго до этого британская организация Bellingcat сообщила, что ей удалось установить, что артиллерийский обстрел Мариуполя 24 января 2015 года, в ходе которого погибло 30 мирных жителей и более 100 получили ранения, был проведен российскими военными.

В России на всё один ответ – молчание.

Эти и другие, им подобные сообщения об участии российской армии в войне против Украины, не обсуждаются.

Да и где обсуждать? На ТВ с Соловьевым и Киселевым? Расследования не ведется. Да и кто его будет вести, если обвиняется государство? Оно само себя будет расследовать?

И общество в России мертво, безмолвно.

Ему всё кажется, что не было войны с Украиной или, даже если и была, она как-то забудется со временем. Наверное, и власти так думают.

Но здесь власти России бессильны.

Что бы они ни говорили на ТВ, как бы они ни замалчивали сообщения о российском военном участии в войне с Украиной – не поможет. И отсылки к "добровольцам" и т.п. тоже не помогут.

Потому что, в отличие от России, о войне России против Украины говорят в Украине. Там про неё знают. Там всё известно. Там мнение формируется всё новыми и новыми сообщениями о фактах участия России в войне.

И ничего с этим ни российские власти, ни российское общество своим молчанием поделать не могут.

С этой на десятилетия, а может, и столетия, враждебной страной России придется жить бок о бок. Никуда она от этого не уйдет.

Никаких добрых отношений с Украиной не будет, пока российское общество и российские власти не поймут, насколько преступной были действия России против Украины, пока не сделают действенных выводов.

Пока же российское общество и российские власти молчат. Да и что им сказать Украине? Нечего.

Видео.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ar_rg7xCX_c

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
B01A71513D4C



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  • Участник
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  • 8 | 21.05.2018, 11:21 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28039 | Рейтинг: -660
Он рассказал о мерах социальной поддержки семей, материнства и детства, о необходимости пропагандировать семейные ценности и уделять больше внимания детям
---------------
Одно радует - нападавший не был верующим мусульманином.
В таком случае тематика была бы иной, тогда сделал бы упор на профилактику религиозного экстремизма, на антитеррор , исламское вредоносное влияние.
ФСБ вплотную занялся бы поисками причастных и пособников, родителей закрыли бы. Усилены бы меры безопасности антитеррористической направленности



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  • Эксперт
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  • 9 | 21.05.2018, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
В Уфе скончался второй пострадавший в драке, которая произошла в районе Кооперативной поляны
В Уфе скончался второй пострадавший в драке, которая произошла в районе Кооперативной поляны
Май 21
08:20
2018
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Об этом сообщает ПроУфу со ссылкой на собственный источник. Предположительно, это молодой человек, получивший ножевые раны сердца и легкого. Напомним, что сразу после происшествия погиб 23-летний студент УГАТУ, ещё трое пострадавших находятся в больнице. Между тем, пресс-секретарь республиканского управления Следственного комитета России Светлана Абрамова 15 мая рассказала «Эху», что речь не идёт о массовой драке, но сообщила, что возбуждено два уголовных дела — одно по факту убийства, другое — о покушении на убийство. Средства массовой информации сообщали, что драка между молодыми людьми произошла в результате бытового конфликта.
___________________________________
"И только мертвые с косами стоят... и тишина..." ©
Конечно не массовая, всего-то два трупа! И никакого резонанса....



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  • 10 | 21.05.2018, 11:55 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5598 | Рейтинг: -1104,4
Зачморили пацана. Вот и ответку включил. Директора и завуча на мыло. И психолога до кучи.



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0

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  • 11 | 21.05.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Да что там школьники,- Вся страна на нервах! И вина в этом вовсе не интернета, а государства с его внешней и внутренней политикой, с его в конец оборзевшими чиновниками в наглую разворовывающих страну.
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!

================

"В документальном фильме С. Говорухина «Так жить нельзя» жёстко выписаны проблемы советской действительности в ПОЗДНЕПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ период: нищета, пороки общества, разгул преступности и кризис государственной системы."

Перестройка Горбача, "новое мЫшление" - вот когда началось падение в пропасть.



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  • 12 | 21.05.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 21.05.2018, 11:59 | Автор:

"В документальном фильме С. Говорухина «Так жить нельзя» жёстко выписаны проблемы советской действительности в ПОЗДНЕПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ период: нищета, пороки общества, разгул преступности и кризис государственной системы."

Перестройка Горбача, "новое мЫшление" - вот когда началось падение в пропасть.
======================================================
Нищета и пороки общества говорите , разгул преступности ?
Это случаем не при ЕБН было ?
Кучка или Шайка при власти ограбив , предав и ПРОДАВ БАРАНОВ России на Западные ценности , задним числом выискивают виновных ?
Да сразу скажу , это Горбачев , ЕБН , Собчак , Шахрай , Гайдар , Чубайс и скотина генерал ГРАЧЕВ вот эти люди в первую очередь ответственны за августовский ПУТЧ !



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  • 13 | 21.05.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна падала в пропасть с начала ХХ века. При Горбачеве падение достигла дна, но жизнь показала что это дно было успешно пробито и падение продолжилось. Где будет следующее дно, пока неизвестно.



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  • 14 | 21.05.2018, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 21.05.2018, 11:55 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5598 | Рейтинг: -1104,4
Зачморили пацана. Вот и ответку включил. Директора и завуча на мыло. И психолога до кучи.

****
На мыло этого "пацана" и его родителей. Привыкли мля вешать ответственность бездарей на других людей.
сельчанин в твоей туповатости тоже другие виноваты???



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  • 15 | 21.05.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 21.05.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Страна падала в пропасть с начала ХХ века. При Горбачеве падение достигла дна, но жизнь показала что это дно было успешно пробито и падение продолжилось. Где будет следующее дно, пока неизвестно.

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новое (старое) покажет )))



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  • 16 | 21.05.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 21.05.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Страна падала в пропасть с начала ХХ века. При Горбачеве падение достигло дна...

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Большевики остановили распад страны. Сталин совершил технологический рывок. Страна вышла на второе место по ВВП (1984-й). Но пришёл иуда.



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  • 17 | 21.05.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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«Не только учителям, школьным психологам нужно своевременно реагировать на отклонения в поведении подростков. Всем нам нужно быть чуткими к тому, что происходит с нашими детьми.
***
Слово в слово из речей на ежегодном августовском совещании.
Единственное исключение: слово "надо" заменено на слово " нужно"
А пока же часто вижу в запущенном уфимском дворе , в котором вырос, возле школы, в которой учился, открыто курящих мальчиков и девочек.
Эти группки уфимских ребятишек очевидно никому не нужны?
Ни педагогам, ни полиции, ни врачам, ни( не побоюсь сказать) родителям, ни депутатам, ни партиям.
Это страшный социальный прогноз- никому не нужный маленький человек.



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  • 18 | 21.05.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Начни с себя! Где спортивные секции, где кружки. Все платное и недоступное.



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  • 19 | 21.05.2018, 14:20 | Автор: юнг
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....сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в ноябре 2014 года пенсионер по состоянию здоровья был помещен в учреждение социального обслуживания. Между тем, у мужчины осталась квартира, плата за содержание которой в период отсутствия хозяина не вносилась. Сумма долга составила более 73 тысяч рублей.

— Учитывая изложенное, администрация г. Уфы направила иск в суд о признании инвалида утратившим права пользования жилым помещением. В соответствии с законом, выселение граждан в связи с невнесением ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги возможно лишь в случае, если указанная обязанность не исполнялась ими без уважительных причин. Учитывая, что ответчик был лишен возможности оплачивать квартплату ввиду заболевания и нахождения в другом городе, суд согласился с мнением прокурора о необоснованности требований муниципалитета и отказал в их удовлетворении, — прокомментировали в прокуратуре.

==============Хорошая у нас администрация. Хорошие бабки получает, а творит беспредел. Лёг человек в больницу- вышел, а квартирки-то нету!



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  • 20 | 21.05.2018, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
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СМИ сообщили:

"Школьница из Белорецка, пытавшаяся свести счеты с жизнью, пришла в себя в уфимской больнице"

Ни кому не нужный маленький человек?

Сколько их в сегодняшней Башкирии?



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