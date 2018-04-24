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В уфимском аэропорту полиция задержала делегата съезда партии Навального Александру Маслову

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После оформления протокола Маслову отпустили, предупредив, чтобы она ожидала вызова в суд. Поздно вечером в воскресенье полиция задержала в аэропорту "Уфа" волонтера штаба Навального Александру Маслову, возвращавшуюся из Москвы, с учредительного съезда партии "Россия будущего".

В уфимском аэропорту полиция задержала делегата съезда партии Навального Александру Маслову


– Я возвращалась домой со съезда, на котором была резервным делегатом, вместо арестованной Лилии Чанышевой. Сразу после входа в аэровокзал ко мне подошли сотрудники полиции из управления МВД по Уфе, задержали меня и отвели в дежурную комнату, где составили административный протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ. Полиция вменяет мне организацию и проведение акции "Он нам не царь!" 5 мая. От дачи объяснений я отказалась, сославшись на статью 51 Конституции России. Виновной я себя не считаю, – сказала "Idel.Реалии" Александра Маслова.

Во время составления протокола активистка вела видеотрансляцию в Periscope. После того, как протокол был оформлен, полицейские отпустили Маслову, предупредив, чтобы она ожидала вызова в суд.

Напомним, что уфимская полиция продолжает разыскивать и привлекать к административной ответственности активных участников акции "Он нам не царь!" 8 мая Октябрьским райсудом Уфы был арестован на 25 суток юрист штаба Навального Федор Телин, 9 мая тем же судом была арестована на 30 суток координатор штаба Лилия Чанышева (позднее Верховный суд республики сократил срок ареста Телину до 20 суток, Чанышевой – до 18 суток). На прошедшей неделе Октябрьский райсуд оштрафовал участников акции Рустема Саитгареева и Сергея Чудова на 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Полиция также пытается привлечь к административной ответственности волонтера штаба Дениса Королева, подававшего заявку на проведение акции 5 мая в правительство республики.

Накануне в Москве прошел съезд политической партии Алексея Навального. Было принято решение назвать ее "Россия будущего". Юрист учрежденного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что партия пока не зарегистрирована Министерством юстиции.

Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 21.05.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дежавю,- 1937...



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  • 2 | 21.05.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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То ли еще будет в эти длинные 6 лет..Ждать добровольного ухода не стоит. Будет стоически бороться за свое место как его друг Х.Асад!



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  • 3 | 21.05.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера сми усиленно целый день мололи кости порошенко
зачем нам украина и порошенко
у нас свой правитель, который молодежь гнобит, арестовывает, преследует всячески.
раз уж сами жандармствуют, так украину бы не склоняли.
настолько цинично - соринку у соседа, бревна не хотят видеть у себя



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  • 4 | 21.05.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера сми усиленно целый день мололи кости порошенко
зачем нам украина и порошенко
у нас свой правитель, который молодежь гнобит, арестовывает, преследует всячески.
раз уж сами жандармствуют, так украину бы не склоняли.
настолько цинично - соринку у соседа, бревна не хотят видеть у себя



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  • 5 | 21.05.2018, 11:56 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5598 | Рейтинг: -1104,4
Ко мне на перевоспитание. Вилы есть. Навоза море.



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  • 6 | 21.05.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 21.05.2018, 11:56 | Автор: Сельчанин

Ко мне на перевоспитание. Вилы есть. Навоза море.
======================================================
Да ужж , из навоза не вырваться ! Как исстари жили в навозе
и крепостничестве , так и живем !
Россияне они в большинстве своем " Премудрые пескари " всегда ДРОЖАТ в норе , недосыпают , недоедают , но изо всех сил берегут свою жизнь !!
А если находятся ершистые " пескари " то их ЗАПУГИВАЮТ и УНИЖАЮТ прислужники раки - больших рыб !



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  • 7 | 21.05.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.05.2018, 11:56 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5598 | Рейтинг: -1104,5
Ко мне на перевоспитание. Вилы есть. Навоза море.
------------------------------------------------------------
-----------------------
Тебя самого надо перевоспитывать где нить на Индигирке...



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  • 8 | 21.05.2018, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
Ааааааааааааа! В Венесуэле снимают приветствие Мадуро толпы своих сторонников на пустой площади. Толпу потом доставят в фотошопе, для этого и хромакеи поставили на улице

https://telegram.me/worldprotest/730
___________________________
У кого не открывается телеграмм - вот вам твиттер:

https://twitter.com/belamova/status/998449236332118019



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  • 9 | 21.05.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.05.2018, 11:56 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5598 | Рейтинг: -1104,4
Ко мне на перевоспитание. Вилы есть. Навоза море.

****
у кого то опили или тараканы у тебя навоз.



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  • 10 | 21.05.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
кухарка я уж то начал думать что вместе с чанешовой срок мотаешь
отлегло



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  • 11 | 21.05.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да х.. то с ней!
Ну задержали, составили протокол, впереди ждет наказание.
Политика- такое дело.
Тем, кто занимается политикой, как во власти, так и в оппозиции, надо постоянно помнить о предсказуемости последствий от слов и дел.



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  • 12 | 21.05.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.05.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дежавю,- 1937...
_____________________
Ты это серьёзно? Что, уже всех задержанных расстеляли?



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  • 13 | 21.05.2018, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Ко мне на перевоспитание. Вилы есть. Навоза море.
----
Ну ты и пожрать!



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  • 14 | 21.05.2018, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 21.05.2018, 11:56 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5598 | Рейтинг: -1104,4

Ко мне на перевоспитание. Вилы есть. Навоза море.
------
Товарищи учёные, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите там, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.

Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню...
Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,
Пока сгниёт-заплесневеет картофель на корню!

Значит так: автобусом до Сходни доезжаем,
А там — рысцой,
и не стонать!
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцой
её намять.

Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
С лопатами проявите здесь свой патриотизм,
А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,
Собак ножами режете, а это — бандитизм!

Товарищи учёные, кончайте поножовщину,
Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид:
Садитесь, вон, в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину,
А гамма-излучение денёк повременит.

Значит так: автобусом к Тамбову подъезжаем,
А там — рысцой,
и не стонать!
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцой
её намять.

К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми —
Мы славно тут разместимся, и скажете потом,
Что бог, мол, с ними, с генами, бог с ними, с хромосомами,
Мы славно поработали и славно отдохнём!

Товарищи учёные, эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слёз!
Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные,
Земле — ей всё едино: апатиты и навоз.

Так приезжайте, милые, — рядами и колоннами!
Хотя вы все там химики и нет на вас креста,
Но вы ж ведь там задохнетесь за синхрофазотронами,
А тут места отличные — воздушные места!

Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится — ну, там, не тот аффект, —
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денёчек покумекаем — и выправим дефект!



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  • 15 | 21.05.2018, 19:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
@Mortis_Banned

Российские ГосСМИ сообщили о совместной декларации Папы и Патриарха Кирилла о мире в Сирии, где Асада называют защитником христиан.

Прикол в том, что Ватикан отказался подписывать декларацию, но Отдел внешних церковных связей РПЦ все равно ее опубликовал. https://amp.thedailybeast.com/putins-people-claimed-pope-fra
ncis-was-with-them-supporting-assad-nope?ref=home&__twitter_
impression=true



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  • 16 | 21.05.2018, 19:35 | Автор: Кухарка
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Страны Латинской Америки не признали выборы в Венесуэле


14 латиноамериканских стран отказались признать результат президентских выборов в Венесуэле, победителем которых стал Николас Мадуро. В частности, Аргентина, Бразилия, Мексика и Колумбия пообещали снизить уровень дипломатического представительства с Каракасом. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Власти 14 стран намерены предупредить финансовый сектор своих государств о рисках участия в бизнесе с венесуэльским правительством. Они также призвали международные и региональные организации приостановить выдачу новых кредитов Венесуэле.

Основные оппозиционные партии Венесуэлы бойкотировали прошедшие 20 мая президентские выборы, называя их "коронацией диктатора".

США и ряд других государств еще до начала голосования заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле.

Победа Мадуро может привести к новым американским санкциям в отношении Венесуэлы. В минувшую пятницу администрация Трампа расширила "черный список" высших венесуэльских чиновников и ввела финансовые санкции против ключевого союзника Мадуро Диосдадо Кабельо. Вашингтон обвинил лидера Единой социалистической партии Венесуэлы в контрабанде наркотиков и хищениях.

Впервые Николас Мадуро занял пост президента Венесуэлы после смерти Уго Чавеса в 2013 году. За время его правления в стране резко ухудшилась экономическая ситуация. Углубляющийся кризис привел к дефициту продовольствия и росту инфляции. Одновременно резко сокращается добыча нефти – в этой отрасли Венесуэла является одним из мировых лидеров.
________________________________
И упс-упс!

Правительства ряда стран, включая США, вмешивались в президентские выборы в Венесуэле, считают в российском МИДе
При этом там уверены, что обнародованные на данный момент результаты голосования носят «необратимый характер». Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро набрал около 68% голосов.

Стоит отметить, что основные оппозиционные силы Венесуэлы выборы бойкотировали. Голосование проходило на фоне глубокого экономического кризиса.

Победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле грозит стране санкциями в отношении нефтяной отрасли, полагают эксперты Блумберг. Такой сценарий маловероятен, — считает экономист Игорь Николаев.
Сокращение добычи нефти в Венесуэле и ее экспорта из страны в этом году стало одной из причин активного повышения цен на мировом рынке.



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  • 17 | 21.05.2018, 20:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
В ХМАО произошло курьезное преступление. У депутата Тюменской областной думы от Югры Богдана Богославца из автомобиля украли 8,5 млн рублей наличными. Об этом 21 мая «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По версии собеседника, злоумышленники разбили стекло в автомобиле народного избранника и вытащили из салона огромную сумму наличных средств, в то время как сам депутат обедал с друзьями в кафетерии. «Видно, что преступники работали по наводке и точно знали, где лежат деньги. Сам Богославец изначально планировал обратиться в правоохранительные органы, но не знал, как это сделать, учитывая обязанности народных избранников декларировать свои доходы», — предполагает инсайдер агентства.

Богдан Богославец в ходе телефонного разговора с журналистом агентства после продолжительной паузы, сообщил, что данного инцидента не происходило, и от дальнейших комментариев отказался, закончив телефонный разговор. Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, факт крупного хищения денежных средств действительно был зафиксирован в ХМАО, однако Богославец является не потерпевшим хозяином денег, а свидетелем.

Богдан Богославец удостоен звания «Заслуженный работник лесной промышленности Югры». Согласно налоговой декларации за 2017 год, он, будучи депутатом Тюменской областной думы, умудрился заработать более 110 млн рублей.
_________________________________
В этой новости - ФСЁ!!! Вся суть пуйлостана тут...



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  • 18 | 21.05.2018, 20:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
Фонд Алексея Кудрина по развитию гражданских инициатив обокрали на два миллиона рублей. Как сообщает Mash, неизвестные получили крупную сумму в "Еврофинанс Моснарбанке", где хранятся деньги организации, предъявив фальшивые платёжки.

Как стало известно телеграм-каналу, по ним фонд якобы должен был выплатить два миллиона некоему ООО "Торг прогресс". Банк платёжки принял и отправил деньги на счёт адресата. Мошенники провернули махинацию в конце апреля, однако известно о произошедшем стало лишь недавно во время проверки.
_____________________________
Супер! При этом его назначили главным бухгалтером счетной палаты пуйла.... а у него в собственном фонде - на ходу подметки рвут!!!!



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  • 19 | 21.05.2018, 21:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
Младшие Патрушев, Матвиенко, Иванов, Фрадков.
Их родители разрешили нам собирать валежник. А когда детишки встанут у руля - будем мох жрать. Но не уверен, что бесплатно.
Это и будет прорыв.

фоточки этих держиморд - тут:

https://twitter.com/KolyaLukoilov/status/998479875513106433



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  • 20 | 21.05.2018, 22:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1803 | Комментарии: 58906 | Рейтинг: +12208,2
Скворцова: В перспективе период детства у людей продлится до 25-30-ти лет
В перспективе период детства у людей продлится до 25-30-ти лет. Это связано с увеличение продолжительности жизни, - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова: «Если смотреть на ситуацию во всех странах мира независимо от их развития, есть понятие продолжительности здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет. Долго умирать невозможно, значит, главное - удлинение периода детства и активного взрослого возраста". Вероника Скворцова также отметила тенденцию, что в первой половине прошлого века детство заканчивалось якобы в 14 лет, в шестидесятые годы – в шестнадцать лет, а сейчас в 21. Предположение министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что возраст до 30 лет в будущем будет считаться детством, неактуально для России. Такое мнение выразила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких. Таким образом эксперт прокомментировала соответствующее заявление министра. По словам Скворцовой, если в начале Великой Отечественной войны детство заканчивалось в 14 лет, в 1960-е — в 16, сейчас во всем мире — в 21 год, а в перспективе этот период увеличится до 25–30 лет.
М.Безруких отметила, что физиологически период созревания у человека заканчивается в 18-20 лет, и это никак не зависит от продолжительности жизни.
Кроме того, по словам эксперта, говорить о долголетии в России пока сложно. "Цифры увеличения продолжительности жизни связаны не с реальным ее увеличением, например, после 45 лет. Нынешние люди после 45 лет живут так же мало, как жили в 60-е годы прошлого века. Это просто статистические игры с детской смертностью и продолжительностью жизни. Не стоит это путать", - отметила М.Безруких.
Вместе с тем эксперт уточнила, что если Скворцова говорит не о физиологической, а о социальной зрелости, то, возможно, время ее наступления действительно сдвигается, но "это очень индивидуально". При этом М.Безруких подчеркнула, что никаких серьезных исследований на эту тему проведено не было.
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Похоже, что аргентинский кокс - не единственный источник поставки наркотиков пуйло-вертикали... Впрочем - с афгана наркота шла еще при Брежневе - тоннами!!!!



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