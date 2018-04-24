В уфимском аэропорту полиция задержала делегата съезда партии Навального Александру Маслову

После оформления протокола Маслову отпустили, предупредив, чтобы она ожидала вызова в суд. Поздно вечером в воскресенье полиция задержала в аэропорту "Уфа" волонтера штаба Навального Александру Маслову, возвращавшуюся из Москвы, с учредительного съезда партии "Россия будущего".– Я возвращалась домой со съезда, на котором была резервным делегатом, вместо арестованной Лилии Чанышевой. Сразу после входа в аэровокзал ко мне подошли сотрудники полиции из управления МВД по Уфе, задержали меня и отвели в дежурную комнату, где составили административный протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП РФ. Полиция вменяет мне организацию и проведение акции "Он нам не царь!" 5 мая. От дачи объяснений я отказалась, сославшись на статью 51 Конституции России. Виновной я себя не считаю, – сказала "Idel.Реалии" Александра Маслова.Во время составления протокола активистка вела видеотрансляцию в Periscope. После того, как протокол был оформлен, полицейские отпустили Маслову, предупредив, чтобы она ожидала вызова в суд.Напомним, что уфимская полиция продолжает разыскивать и привлекать к административной ответственности активных участников акции "Он нам не царь!" 8 мая Октябрьским райсудом Уфы был арестован на 25 суток юрист штаба Навального Федор Телин, 9 мая тем же судом была арестована на 30 суток координатор штаба Лилия Чанышева (позднее Верховный суд республики сократил срок ареста Телину до 20 суток, Чанышевой – до 18 суток). На прошедшей неделе Октябрьский райсуд оштрафовал участников акции Рустема Саитгареева и Сергея Чудова на 10 и 15 тысяч рублей соответственно.Полиция также пытается привлечь к административной ответственности волонтера штаба Дениса Королева, подававшего заявку на проведение акции 5 мая в правительство республики.Накануне в Москве прошел съезд политической партии Алексея Навального. Было принято решение назвать ее "Россия будущего". Юрист учрежденного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что партия пока не зарегистрирована Министерством юстиции.