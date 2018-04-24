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Ялалов заявил, что новый асфальт разрушают сами автолюбители

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На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов назвал причину быстрого износа нового асфальта.

Ялалов заявил, что новый асфальт разрушают сами автолюбители


По словам сити-менеджера, с наступлением весны в Уфе возобновились работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Уже сейчас в Уфе идет ремонт одновременно на 30 улицах.

«Уфа еще не видела такого объема ремонта улиц», - заявил Ялалов.

Между тем, он отметил, что на качестве свежеуложенного асфальта негативно сказывается то, что некоторые водители ездят по нему сразу после укладки.

«Обращаюсь к автовладельцам - просьба не заезжать на свежеуложенный асфальт. Вот представьте, вы дома покрасили паркет лаком, и тут же заходит сосед и идет по свежему лаку. Или сделали вы бетонную стяжку, и ваш друг или член семьи идет по этой стяжке», - привел пример Ирек Ишмухаметович.

«Минимум 8-10 часов нужно чтобы асфальт полимеризировался и окислился. В Европе держат сутки», - указал сити-менеджер.

«В электронике существует "защита от дурака". Давайте обеспечим перекрытие улиц, чтобы физически невозможно было заехать. Бетонные блоки будем ставить. Если не реагируют на ленту», - предложил глава администрации.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 22.05.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бетонные блоки будем ставить.
==================================
Достаточно повесить временный знак и поставить мента.



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  • 2 | 22.05.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все верно, говорит, только бетонные блоки, по другому не поймет народ у нас



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  • 3 | 22.05.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Уфа еще не видела такого объема ремонта улиц», - заявил Ялалов.
***
Видно наш мэр от своей комсомольской скромности не умрет?
При этом дорожники вновь кладут асфальт на реконструкциях без сетей дренажных водоотведений.
Любопытно: в проекте и смете расходов дорожные инженерные сооружения заложены?
Или вновь тяп-ляп и крик "асафалторовщиков": денги давай, давай скорей началнык денги!?
Если ездят по новому покрытию, то значит это кому-то надо?
Один гаишный патруль с временными знаками месячный план за сутки выполнит?
Без тяжелой техники и блоков....



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  • 4 | 22.05.2018, 12:00 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5602 | Рейтинг: -1104
Вот подлецы! Не иначе водил трамп нанял.



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  • 5 | 22.05.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов неэффективен, так и не смог прыгнуть выше головы. Не приходится ждать от него толковых решений. Зачем его держат? Как клоуна что-ли?



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  • 6 | 22.05.2018, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.05.2018, 12:00 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5602 | Рейтинг: -1104,4
Вот подлецы! Не иначе водил трамп нанял.

****
Все верно! а тех кто тырит тапочки и полотенца с турецких отелей это тоже есть агенты трампа.



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  • 7 | 22.05.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что толку горожанам от ялаловского асфальта без ливневок?



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  • 8 | 22.05.2018, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские чиновники звонят министру Кобылкину, напоминая ему о дружбе в период учебы в УГНТУ.

Надежды на Набиуллину уже испарились.

А что, может для Уфы наконец появится мусороперерабатывающий завод и наведется должный порядок с водой воздухом?



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  • 9 | 22.05.2018, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.05.2018, 12:00 | Автор: Сельчанин

Вот подлецы! Не иначе водил трамп нанял.
===============================================
Не пиликай ! Понял !



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  • 10 | 22.05.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ. порция звездулей для "сельчанина" лимитировано что ли?



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  • 11 | 22.05.2018, 15:21 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2471 | Рейтинг: -255,2
Асфальтный бизнес заинтересован в быстром разрушении дорог, поэтому делает некачественный асфальт.

Эту ситуацию необходимо исправить, срок службы асфальта должен быть не менее 20 лет.



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  • 12 | 22.05.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вчера на заседании в Госдуме Зюганов возмутился тем, что уже несколько лет глава игнорирует программы КПРФ по неотложным мерам в экономике для поддержки нищиющего населения страны, подъема экономики.
Реальные и здравые рациональные предложения.
В ответ ему наш главный ответил, что, мол, коммунисты развалили СССР, а теперь еще и тут выступают.
Ни слова о том, что пьянь и властолюбец ельцин по ненависти к горбачу развалил Союз.
ни слова о том, что благодаря этому пьянице сам главный теперь пожизненный царь.
ни слова о том, что за это главный этому пьяне соорудил мемориал за 7,5млрд руб, вместо направления этих денег на лечение больных детей или многих других проблем..
как же все погано - у этого главного паранойя, одно на уме - дать по мозгам сша и европе, а до народа нет дела



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  • 13 | 22.05.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вчера на заседании в Госдуме Зюганов возмутился тем, что уже несколько лет глава игнорирует программы КПРФ по неотложным мерам в экономике для поддержки нищиющего населения страны, подъема экономики.
Реальные и здравые рациональные предложения.
В ответ ему наш главный ответил, что, мол, коммунисты развалили СССР, а теперь еще и тут выступают.
Ни слова о том, что пьянь и властолюбец ельцин по ненависти к горбачу развалил Союз.
ни слова о том, что благодаря этому пьянице сам главный теперь пожизненный царь.
ни слова о том, что за это главный этому пьяне соорудил мемориал за 7,5млрд руб, вместо направления этих денег на лечение больных детей или многих других проблем..
как же все погано - у этого главного паранойя, одно на уме - дать по мозгам сша и европе, а до народа нет дела.



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  • 14 | 22.05.2018, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О подобной работе мэрии со склоками уфимцы слышат уж какой год.
А в Салаватском р-не сейчас хорошо...черемуха цветет.



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  • 15 | 22.05.2018, 21:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении чиновников уфимской администрации, которые не обеспечили безопасные условия проживания в жилом здании и не расселили жильцов. Все жители дома 70/7 на улице Шота Руставели признаны потерпевшими"



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