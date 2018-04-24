Ялалов заявил, что новый асфальт разрушают сами автолюбители

На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов назвал причину быстрого износа нового асфальта.По словам сити-менеджера, с наступлением весны в Уфе возобновились работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».Уже сейчас в Уфе идет ремонт одновременно на 30 улицах.«Уфа еще не видела такого объема ремонта улиц», - заявил Ялалов.Между тем, он отметил, что на качестве свежеуложенного асфальта негативно сказывается то, что некоторые водители ездят по нему сразу после укладки.«Обращаюсь к автовладельцам - просьба не заезжать на свежеуложенный асфальт. Вот представьте, вы дома покрасили паркет лаком, и тут же заходит сосед и идет по свежему лаку. Или сделали вы бетонную стяжку, и ваш друг или член семьи идет по этой стяжке», - привел пример Ирек Ишмухаметович.«Минимум 8-10 часов нужно чтобы асфальт полимеризировался и окислился. В Европе держат сутки», - указал сити-менеджер.«В электронике существует "защита от дурака". Давайте обеспечим перекрытие улиц, чтобы физически невозможно было заехать. Бетонные блоки будем ставить. Если не реагируют на ленту», - предложил глава администрации.