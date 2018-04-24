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Ждем новый «Налог Кобылкина» для Кобылкина

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Новый министр позарился на деньги россиян. Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения «в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма». В министерстве позже уточнили, что речь идет не о новом налоге, а о привлечении «свободных средств граждан» с помощью финансовых инструментов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра на конференции «Единой России» «Направление 2026».

Ждем новый «Налог Кобылкина» для Кобылкина


«Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма», — сказал министр. В частности, по словам Кобылкина, одним из таких механизмов может стать выпуск облигационных займов под крупные инфраструктурные проекты.

Кобылкин отметил, что при реализации проектов и дорожных карт по экологии рассчитывать только на рост стоимости нефти и нефтегазовые доходы будет недальновидным. «Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они [цены на нефть] могут пойти обратно», — считает министр, допуская стоимость барреля нефти на уровне 30-40 долларов.

В пресс-службе Минприроды позже подчеркнули, что Кобылкин не имел в виду введение новых налогов и сборов в России, а говорил «о вовлечении в экономику, в частности, на экологические проекты свободных средств граждан». В ведомстве пояснили, что министр говорил именно об использовании финансовых инструментов, «которые обеспечат возврат средств гражданам с процентами», — таких, как облигационные займы.

Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день. Ранее Кобылкин являлся главой Ямало-Ненецкого автономного округа. Выступая на конференции 21 мая, министр отметил, что пока не имеет необходимого опыта работы в должности министра, поскольку «сердце губернаторское еще бьется в груди» и ведомства он ранее не возглавлял.

Лента.Ру
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 22.05.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос
========================================
Этот вопрос мучает не только главу Минприроды,он лишает сна всё руководства страны, начиная с путина и далее согласно табелю о рангах.
И их можно понять: Страна поделена и разграблена, единственно что еще не тронуто,- так это кубышки населения,- забрать их вот сверхзадача!
Это что-то вроде раскулачивания всего населения некогда богатой страны...



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  • Участник
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  • 2 | 22.05.2018, 12:01 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5602 | Рейтинг: -1104
Су#ка. Так и норовят нас бомбануть. Последнюю краюху хлеба отжевать готовы((



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1

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  • 3 | 22.05.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кабылкин, фуууу



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  • 4 | 22.05.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос...............Я тоже все время думаю об этом.



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  • 5 | 22.05.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мысль не новая, Кобылкин просто озвучил. По неопытности- как сам признался. Поправят, научат. А деньги все равно заберут.



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  • 6 | 22.05.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.05.2018, 12:01 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5602 | Рейтинг: -1104,4
Су#ка. Так и норовят нас бомбануть. Последнюю краюху хлеба отжевать готовы((

****
Ты же холоп. тебе оставят козу чтоб не сдох. Будешь, ворчать, бубнить под нос, и низко кланится.



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  • 7 | 22.05.2018, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.05.2018, 12:01 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5602 | Рейтинг: -1104,2
Су#ка. Так и норовят нас бомбануть. Последнюю краюху хлеба отжевать готовы((

****
Тебе еще и пенсионный возрос повысят, оставят казу чтоб холоп не того.



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  • 8 | 22.05.2018, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"А кто, если не путин, другого нету"
Бегом бежали избирать этого мочилу в сортире, "лишь не было войны"
а почему обязательно должна быть война?
наш главный этого хочет?
................
Еще не то будет
не успокоятся пока все не отнимут у граждан.



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  • 9 | 22.05.2018, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"А кто, если не путин, другого нету"
Бегом бежали избирать этого мочилу в сортире, "лишь не было войны"
а почему обязательно должна быть война?
наш главный этого хочет?
................
Еще не то будет
не успокоятся пока все не отнимут у граждан.



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0

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  • Гость
  •  
  • 10 | 22.05.2018, 23:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем больше дурак и сволочь - тем выше должность в Путинской вертикали власти! Очень Опытный



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  • 11 | 22.05.2018, 23:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не так давно вы же сами галопом бежали к урнам крича что лучше наших 2х братков на свете нет Они самые лучшие и делают что хотят Наплевать они хотели на ваши вопли в сетях



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