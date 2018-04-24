Расширив свои карманы? Единоросы хотят уменьшить ширину автодорог

В стране можно строить более узкие автомобильные дороги, чтобы эффективнее расходовать бюджетные средства, заявил на конференции «Единой России» член генерального совета партии, председатель Рязанской областной думы Аркадий ФоминФомин привел в пример Европу, где дороги уже, чем российские, на 25 см. А если дорога четырехполосная, то это уже 1 м в ширину, а в длину – километры и миллиарды сэкономленных средств.В центре Москвы – после реконструкции Садового кольца в 2016 году – полосы сужали по-европейски. Власти столицы, отметили, что в городе на узких полосах меньше аварийности, водители соблюдают боковые интервалы, лучше дисциплина движения.Сегодня в России на скоростных автомагистралях ширина полос – 3,75 м, на обычных дорогах – 3,5 м. В Европе ширина полос в населенных пунктах – 3-3,25 м, на скоростных магистралях – 3,25-3,5 м.Отметим, что в России (СССР) стандарты дорог были разработаны с учетом климатических и природных условий: заснеженной долгой зимы и гололеда.