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Расширив свои карманы? Единоросы хотят уменьшить ширину автодорог

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В стране можно строить более узкие автомобильные дороги, чтобы эффективнее расходовать бюджетные средства, заявил на конференции «Единой России» член генерального совета партии, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин

Расширив свои карманы? Единоросы хотят уменьшить ширину автодорог


Фомин привел в пример Европу, где дороги уже, чем российские, на 25 см. А если дорога четырехполосная, то это уже 1 м в ширину, а в длину – километры и миллиарды сэкономленных средств.

В центре Москвы – после реконструкции Садового кольца в 2016 году – полосы сужали по-европейски. Власти столицы, отметили, что в городе на узких полосах меньше аварийности, водители соблюдают боковые интервалы, лучше дисциплина движения.

Сегодня в России на скоростных автомагистралях ширина полос – 3,75 м, на обычных дорогах – 3,5 м. В Европе ширина полос в населенных пунктах – 3-3,25 м, на скоростных магистралях – 3,25-3,5 м.

Отметим, что в России (СССР) стандарты дорог были разработаны с учетом климатических и природных условий: заснеженной долгой зимы и гололеда.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 23.05.2018, 07:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отметим, что в России (СССР) стандарты дорог были разработаны с учетом климатических и природных условий: заснеженной долгой зимы и гололеда.

--------------------

СССР для РФ не указ. Президент отдельным Указом отменит долгую зиму и гололёд. Делов-то.



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  • Участник
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  • 2 | 23.05.2018, 08:33 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +81,4
Надо уменьшить ширину железнодорожной нити до европейского. Сколько экономии древисины, антисептика, бетона, щебня, трудозатрат, ну просто колондайк.



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  • Гость
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  • 3 | 23.05.2018, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что там мелочится с дорогами! Нужно уменьшить народонаселение страны, меньше народа,- меньше машин...



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  • 4 | 23.05.2018, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если уменьшить - танки вряд ли пройдут для расстрела Белого Дома. Надо оставить, как есть.



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  • Эксперт
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  • 5 | 23.05.2018, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
Сегодня снова измелились ценники на заправках компании «Башнефть». Напомним, что это уже второе повышение цен за текущую неделю.

Ближе к выходным цены вырастут еще раз. Отметим, что флагман башкирской нефтянки повышает цены уже в 8 раз с начала года и в 6 раз после избрания Владимира Путина президентом страны.

---------------Сцуки подлые. В том числе и в РБ.



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  • Участник
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  • 6 | 23.05.2018, 10:38 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10609 | Рейтинг: -1764,9
5 | 23.05.2018, 09:53 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34499 | Рейтинг: +5802,5

Сегодня снова измелились ценники на заправках компании «Башнефть». Напомним, что это уже второе повышение цен за текущую неделю.

Ближе к выходным цены вырастут еще раз. Отметим, что флагман башкирской нефтянки повышает цены уже в 8 раз с начала года и в 6 раз после избрания Владимира Путина президентом страны.

---------------Сцуки подлые. В том числе и в РБ.
_________________________________________________
Продолжатели дела Ходорковского.
А ты посылочки для вора Ходорковского слал.
Он тебя отблагодарил, Юнг?



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  • Участник
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  • 7 | 23.05.2018, 10:39 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10609 | Рейтинг: -1764,9
К тому же Ходорковский ещё и убийца.
Организатор убийств.



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  • Гость
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  • 8 | 23.05.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да , жизнь россиян становиться все " лучше " и все более в глубокой яме !
Как нам пенсионерам выживать в таких условиях ?
Высокие пенсии получают во Франции — 40-43 тысячи рублей.
В Германии средняя пенсия — 32-33 тысячи рублей,
а в США и Японии выплаты варьируются от 25 до 27 тысяч рублей.

На данный момент самые низкие пенсии в Китае — 9 500 рублей в месяц.
Небольшие пенсии в Латвии — 9 300,
а также в России — 8-9 тысяч в среднем.



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  • 9 | 23.05.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.05.2018, 09:53 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34502 | Рейтинг: +5802,6

****
юнг тебе не стыдно за своих?



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  • 10 | 23.05.2018, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 23.05.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да , жизнь россиян становиться все " лучше " и все более в глубокой яме !
Как нам пенсионерам выживать в таких условиях ?
Высокие пенсии получают во Франции — 40-43 тысячи рублей.
В Германии средняя пенсия — 32-33 тысячи рублей,
а в США и Японии выплаты варьируются от 25 до 27 тысяч рублей.

На данный момент самые низкие пенсии в Китае — 9 500 рублей в месяц.
Небольшие пенсии в Латвии — 9 300,
а также в России — 8-9 тысяч в среднем.
------------------------------------
Дело в том, что в США пенсию получают только те, кто ее заработал. Кто не работал живут на пособие. И пособие не учитывается при подсчете средней по стране пенсии. А у нас даже те, кто всю жизнь не работал, получают пенсию. Минимальную, но она учитывается при подсчете средней пенсии. На самом деле большинство тех, кто работал получают пенсию выше этих 9 тыс. рублей. В среднем 15-18 тыс.



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  • 11 | 23.05.2018, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Небольшие пенсии в Латвии — 9 300,
------
Не свисти. В Латвии средняя пенсия 250 евро. По нынешнему курсу 18,045 рублей.



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  • 12 | 23.05.2018, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Экономика должна быть экономной.

Л.И.Брежнев.



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  • 13 | 23.05.2018, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РФ нельзя уменьшить ширину проезжей части! Там заложена возможность объезда ям и колдобин, не чищенные от снега обочины, оставленные на ночь или для стоянки авто и т.п.! Сужение полос приведёт к росту аварийности, увеличение расходов на оздоровление раненых! Очень Опытный



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  • 14 | 23.05.2018, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин считает, что для выполнения поставленной президентом Владимиром Путиным задачи строить в России до 120 млн квадратных метров жилья в год нужно уплотнять городскую застройку", пишут «Ведомости».



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