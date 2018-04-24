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Госдума приняла закон о контрсанкциях. Переживет ли Запад?

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Госдума в третьем чтении приняла закон о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

Госдума приняла закон о контрсанкциях. Переживет ли Запад?


В окончательной редакции законопроекта не упоминается, каких именно сфер коснутся санкции. Закон дает возможность правительству – по решению президента – запретить ввоз любой продукции и сырья. Перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6.

Исключения составляют жизненно необходимые товары, не производимые в России. Кроме того, ограничения не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования россиянами и иностранными гражданами.

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в нижний парламент в апреле этого года после того, как США расширили санкционный список. В числе прочих в список попали российские бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

В первом варианте законопроекта предполагался запрет на ввоз лекарств и медтехники. Но благотворительные организации обратились с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации, и ко второму чтению их просьбы были удовлетворены.

По новому законодательству компаниям США или иных недружественных иностранных государств запрещено участвовать в контрактах по государственным закупкам и в приватизации госимущества.

Напоминаем, что законопроект инициировали депутаты Госдумы во главе со спикером нижнего парламента Вячеславом Володиным.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 23.05.2018, 08:36 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +81,4
По новому законодательству компаниям США или иных недружественных иностранных государств запрещено участвовать в контрактах по государственным закупкам и в приватизации госимущества.
.....................................

А как же с приглашением инвестиций? Обойдемся без них?



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  • 2 | 23.05.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств»
===================================
Твою мат!!!
Россия со своим ВВП 1267,55 млрд. дол., практически не имеющая союзников, население которой из года в год нищает, ополчилась на весь цивилизованный мир! Да что же это за внешняя политика такая?!
Понятно что эти анти санкции не коснутся ни правительства, ни депутатов, ни "звезд" шоу бизнеса, они возят продукты,лекарства, шмотки из за границы, лечатся то же там, а на электорат который якобы отдал за путина 76,65% голосов им наплевать!



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  • 3 | 23.05.2018, 09:48 | Автор: Виктор
    Публикации: 214 | Комментарии: 1639 | Рейтинг: +473,1
"Все Запретить", - это прекрасно.

И лекарства и машины и программы. И телефоны, телевизоры. Одежду и обувь? Технологии?

"Продукты Запада уничтожать", - ... Больные?

Давай, "Ед Ро", - жги!

Вы просто - ЛУЧШИЕ. Ленин и Сталин одобрили бы.

Понятно, 18 лет, да еще 6 лет на троне.

Этак многие в свите и опричники, как и паства Империи... " умом тронутся".

Село то умерло тихо.

Без митингов и маршей. Все запретили. Молодцы!

Сами правда ездите на мерсах и джипах. Ходите в западном. Дома имеете там. Учите детей там. Отдыхаете там.

Молодцы, в целом. И народ на 86% якобы вас ЛЮБИТ.

Верите? Куда побежите? Ах, на Запад? Ясно дело.

Не в Иран же и не в Сирию. На Запад, который ненавидите по приказу ...



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  • 4 | 23.05.2018, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
Страна не нуждается в обновлении, не хочет его, не думает о нем – у нее сегодня один лозунг: лишь бы не хуже..
================================================
Может быть и так! Но хуже обязательно будет, и не просто хуже , будет очень плохо , если не сказать, отвратительно тошно для большинства граждан РФ!



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  • 5 | 23.05.2018, 10:39 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5605 | Рейтинг: -1103,7
Пилять. Пойду ящик тушонки прикуплю. И мешок макарон. Пущай Трампу меньше достанется



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  • Участник
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  • 6 | 23.05.2018, 12:13 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10609 | Рейтинг: -1764,9
5 | 23.05.2018, 10:39 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5605 | Рейтинг: -1103,9

Пилять. Пойду ящик тушонки прикуплю. И мешок макарон. Пущай Трампу меньше достанется
______________________________________________________
Заодно и ник смени.
Ты навоз откуда берёшь, если тушёнку покупаешь?



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  • 7 | 23.05.2018, 12:27 | Автор: Егерь
    Публикации: 3892 | Комментарии: 6850 | Рейтинг: +2819,9
Аркадий Бабченко
15 ч ·

На встречу с Максимом Кацем неожиданно пришёл Григорий Явлинский и пересказал свой разговор с Владимиром Путиным после выборов:
— Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы подошли к той грани, за которой может случиться война?
— Да, понимаю. Но мы победим.
До российской многоумной оппозиции, кажется, начинает доходить, с кем они имеют дело. Не прошло и семи лет. С пробуждением.
Беда в том, что Мордор и вправду может победить. Как это произошло с СССР. И тогда затянется еще лет на семьдесят.
Ах, какой теплый декабрь...



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  • 8 | 23.05.2018, 12:28 | Автор: Егерь
    Публикации: 3892 | Комментарии: 6850 | Рейтинг: +2819,9
Саша Сотник
29 мин. ·
У Сенцова 10 день голодовки.
Это очень серьезно и очень опасно...



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  • 9 | 23.05.2018, 12:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10609 | Рейтинг: -1764,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
8 | 23.05.2018, 12:28 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3892 | Комментарии: 6849 | Рейтинг: +2819,6

Саша Сотник
29 мин. ·
У Сенцова 10 день голодовки.
Это очень серьезно и очень опасно...
__________________________________________________
Ну пусть покушает бедолага.



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  • 10 | 23.05.2018, 12:48 | Автор: Егерь
    Публикации: 3892 | Комментарии: 6850 | Рейтинг: +2819,9
Путин лично несет ответственность за жизнь и здоровье Сенцова

Необходимо прекратить страдания невинных людей

Олег Сенцов объявил голодовку. Находящийся в российской тюрьме украинский кинорежиссер поставлен в условия, когда этот отчаянный шаг — единственное средство привлечь внимание к положению людей, преследуемых в нашей стране исключительно по политическим мотивам. Эти люди осуждены не за совершенные преступления (которых не было), а за свои убеждения, соответствующие современному международному праву.

Необходимо прекратить страдания невинных людей. Освобождение Олега Сенцова и других граждан Украины, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам, будет не только гуманным и справедливым шагом, но и актом, соответствующим коренным национальным интересам России.

Будущее России — в принципиальном изменении политики в отношении Украины, отказе от так называемой «доктрины ограниченного суверенитета» Киева. Без урегулирования отношений с Украиной, без прекращения войны в Донбассе, без инициативы о созыве международной конференции по Крыму невозможно нормальное развитие нашей страны, невозможно обеспечение ее интересов и безопасности в современном мире.

Российские власти и лично Владимир Путин несут прямую ответственность за жизнь и здоровье Олега Сенцова и еще десятков людей, ставших в тюрьмах заложниками агрессивной политики российского государства.

Григорий Явлинский

Эмилия Слабунова

Николай Рыбаков

https://www.yabloko.ru/taxonomy/term/2942/2018/05/20



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  • 11 | 23.05.2018, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.05.2018, 10:29 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34502 | Рейтинг: +5802,6
Страна не нуждается в обновлении, не хочет его, не думает о нем – у нее сегодня один лозунг: лишь бы не хуже..
================================================
Может быть и так! Но хуже обязательно будет, и не просто хуже , будет очень плохо , если не сказать, отвратительно тошно для большинства граждан РФ!

****
юнг ты другого и не заслуживаешь. А хуже всего будет таким как ты.
Т.к. многим будет просто плохо, а тебя от этого будет отвратительно тошнить. на забаву тем кому просто плохо



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  • 12 | 23.05.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.05.2018, 10:39 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5605 | Рейтинг: -1103,7
Пилять. Пойду ящик тушонки прикуплю. И мешок макарон. Пущай Трампу меньше достанется

****
и веревку с мылом не забудь



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  • 13 | 23.05.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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| 23.05.2018, 12:27 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3892 | Комментарии: 6850 | Рейтинг: +2819,7
Аркадий Бабченко
15 ч ·

На встречу с Максимом Кацем неожиданно пришёл Григорий Явлинский и пересказал свой разговор с Владимиром Путиным после выборов:
— Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы подошли к той грани, за которой может случиться война?
— Да, понимаю. Но мы победим.
До российской многоумной оппозиции, кажется, начинает доходить, с кем они имеют дело. Не прошло и семи лет. С пробуждением.
Беда в том, что Мордор и вправду может победить. Как это произошло с СССР. И тогда затянется еще лет на семьдесят.
Ах, какой теплый декабрь...

****
ты такой же фашист как и юнг.
мой дет вас до берлина шатал,



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  • 14 | 23.05.2018, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 23.05.2018, 12:28 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3892 | Комментарии: 6850 | Рейтинг: +2819,7
Саша Сотник
29 мин. ·
У Сенцова 10 день голодовки.
Это очень серьезно и очень опасно...

****
в уразу это ему как + зачтется



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  • 15 | 23.05.2018, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
ты такой же фашист как и юнг.
мой дет вас до берлина шатал,
--------------------------
Юнг не фашист. Но его предки просто в тылу отъедались. Паек прокурорский был хороший.



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  • 16 | 23.05.2018, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт

8 | 23.05.2018, 12:28 | Автор: Егерь
Публикации: 3892 | Комментарии: 6850 | Рейтинг: +2819,9
Саша Сотник
29 мин. ·
У Сенцова 10 день голодовки.
Это очень серьезно и очень опасно...
***
И чё?



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  • 17 | 23.05.2018, 19:18 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
Сенцову вменялось руководство диверсионно-террористической группой "Правого сектора" (что впоследствии оказалось выдумкой), которая, по утверждению ФСБ, совершила 14 и 18 апреля 2014 года поджоги штабов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе, а также готовила в крымской столице взрывы у памятника Ленину и Вечного огня.

Адвокаты Сенцова не раз говорили о том, что дело было сфабриковано российскими спецслужбами, а обвинение несостоятельно. Так, крымский активист Геннадий Афанасьев, ранее согласившийся на сотрудничество с ФСБ России, отказался от своих показаний и заявил, что давал их под принуждением. Однако это не помешало суду использовать данные показания.

Стоит отметить, что Афанасьев – не единственный, кто отказался от своих показаний. Свидетель обвинения Алексей Чирний, так же как и Афанасьев признавший свою вину и осужденный на семь лет в колонии строгого режима, отказался давать дополнительные показания и лишь подтвердил все предыдущие.

===============Да.а.а....... Вова давит всех неугодных "Ежовыми рукавицами". Забывая при этом, что Ежова признали врагом народа и расстреляли.



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  • 18 | 23.05.2018, 19:26 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
После того как число чистых врагов перевалило за 700 тысяч, за решеткой оказалось полтора миллиона, из которых тысяч пятьсот —у товарища Сталина возникли подозрения, что товарищ Ежов использует борьбу с врагами народа в личных целях.
Предчувствуя надвигающуюся безблагодатность, нарком запил сильнее.
Обвинили Ежова по его собственной любимой схеме — в подготовке государственного переворота и в вынашивании планов по выпиливанию товарища Сталина. За что боролся, на то и напоролся.

Смерть Николая Ежова
Также на суде вскрылось пикантное обстоятельство, что железный нарком-то того, это… ахтунг. Обстоятельство было сфабриковано Берией сотоварищи для пущего осквернения образа врага народа, на что теперь уже совершенно по *** всем заинтересованным и не заинтересованным лицам.

… В октябре или ноябре 1938 г. во время попоек у меня на квартире я… имел интимную связь с женой одного из своих подчиненных. И — с ее мужем, с которым я действительно имел педерастическую связь.

Из признания Ежова
Такое было совсем уже непотребно, и гуманный советский суд приговорил Ежова к расстрелу. Смертная казнь состоялась 4 февраля 1940. После расстрела о Ежове просто-напросто забыли, как будто его и не было, а народ особо и не интересовался, где высокий гражданин маленького роста.
================================
Рост Ежова -152 см. Рост Вовы-158.



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  • 19 | 23.05.2018, 19:36 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
Правозащитница Зоя Светова обратилась к патриарху с просьбой повлиять на путина.
============================================================

Генерал КГБ Гундяев (Михайлов) вступится за журналиста?
как Светова прекраснодушна.

sir_charlie: Надож к полковнику Гебе обратилась!
А гебисты своих не сдают, ведь Главпахан всю эту бучу заварил.

23 мая 2018 | 16:10
Патриарх обязательно помолится за него...



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