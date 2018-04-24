Госдума приняла закон о контрсанкциях. Переживет ли Запад?

Госдума в третьем чтении приняла закон о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.В окончательной редакции законопроекта не упоминается, каких именно сфер коснутся санкции. Закон дает возможность правительству – по решению президента – запретить ввоз любой продукции и сырья. Перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6.Исключения составляют жизненно необходимые товары, не производимые в России. Кроме того, ограничения не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования россиянами и иностранными гражданами.Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в нижний парламент в апреле этого года после того, как США расширили санкционный список. В числе прочих в список попали российские бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.В первом варианте законопроекта предполагался запрет на ввоз лекарств и медтехники. Но благотворительные организации обратились с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации, и ко второму чтению их просьбы были удовлетворены.По новому законодательству компаниям США или иных недружественных иностранных государств запрещено участвовать в контрактах по государственным закупкам и в приватизации госимущества.Напоминаем, что законопроект инициировали депутаты Госдумы во главе со спикером нижнего парламента Вячеславом Володиным.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.