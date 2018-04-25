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Фабрика тщеславия, или путь к кормушке

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Состав участников и распределение их по округам позволяют во многом прогнозировать результат уже самих выборов в сентябре. Во внутрипартийном голосовании «Единой России» в этом году примут участие более 600 человек. Толстосумы и общественники, врачи и чиновники разом прониклись уважением к партии власти и желанием послужить народу. Будет ли интрига на праймериз – это не праздный вопрос, их итоги во многом определят итоги настоящих выборов в Госсобрание РБ.

Фабрика тщеславия, или путь к кормушке


Директора Учалинского ГОКа Закария Гибадуллин и Бурибаевского ГОКа Рустам Аблаев считают, что им необходимо занять еще и кресла народных избранников. Избираться по югу республики господину Аблаеву – на фоне недовольства местных жителей деятельностью горнорудных компаний – будет непросто. На днях там уже случились стихийные перекрытия дорог и сходы граждан. Но полагаем, что они рассчитывают больше не на доверие граждан, а на административный ресурс.

Закария Гибадуллин уже в возрасте, одни раз его прямо с пленарного заседания ГС РБ даже увезла скорая. Ему бы уступить своему земляку и представителю «Опоры России» Тимуру Лукманову. Кстати, Тимур Лукманов, как и Валериан Гагин, Зелифа Барлыбаева, Айдар Хусаинов и еще несколько человек, является одним из лидеров общественного мнения в уфимской фейсбучной сети.

Они все не раз критично отзывались о действительности, власти, а Тимур даже нелестно говорил о предыдущих праймериз. Тем не менее желание быть в системе, видимо, перебороло опасение испортить карму, участвуя в спектакле по правилам административного ресурса. В любом случае мы уверены, что в округе партия обеспечит выигрыш директора Учалинского ГОКа.

Не желает расставаться с депутатским статусом и директор санатория «Зеленая роща» Фиал Байтеряков. Территория санатория в Уфе постепенно уменьшается, а доходы директора растут. В прошлом году они составили свыше 10 млн рублей. Впрочем, на праймериз по его округу не заявлены серьезные конкуренты, поэтому прохождение Байтерякова в ГС РБ более чем предопределено.

Однако выдвижение других медиков можно назвать скандальным. Главный врач Дёмской больницы Алиса Мамаева уже почти год как вышла в декрет, а амбиции на участие в политике не утратила.

Есть вопросы и к ее декларации о доходах за 2017 год, которые указаны в размере менее 500 тысяч рублей.
Во-первых, в поле зрения редакции уже попадали квитки по зарплате госпожи Мамаевой за период перед декретным отпуском. Во-вторых, если сюда добавить еще декретные, то сложно поверить в сумму до 500 тысяч рублей.

Бывший замминистра здравоохранения, а теперь главный врач горбольницы № 13 Эльза Сыртланова также становилась «героиней» наших публикаций. Напомним, что сразу три заместителя министра покинули ведомство перед новым годом. Перед этим разжигались скандалы в тех больницах, куда они потом устроились. Кстати, прокурор РБ пообещал нам провести проверку на соблюдение законодательства о противодействии коррупции при их трудоустройстве.

Главный врач РКБ Ринат Нагаев также изъявил желание продлить свои депутатские полномочия. Когда мы говорим уже о действующих депутатах, то следует иметь в виду, что 95% из них вообще не проявляют себя как законотворцы. Большинство принимаемых законов в республике предлагаются правительством, главой РБ или комитетами ГС РБ (читай – никем – прим. авт.). За время работы этого созыва лишь один депутат предлагал законопроекты как автор – это Рамиль Бигнов, который в праймериз «Единой России» не участвует. Не исключено, что в этот раз он выдвинется уже от КПРФ.

Не идет в Курултай и представитель «Башлеспрома» Камиль Аблязов, но представлять интересы компании, видимо, будет бывший вице-премьер Халяф Ишмуратов. Дела у компании идут все хуже и хуже, и мы полагаем, что шансы Ишмуратова невелики. С ним конкурируют глава Зианчуринского района Альфарис Байчурин и упомянутый Ринат Нагаев.

Сегодня появились слухи об уходе министра Анвара Бакирова и желании Нагаева занять его кресло. Говорят, что в этом ему помогает сенатор Лилия Гумерова. Поэтому фавориты в этом округе очевидны. Кстати, среди «друзей» сенатора числятся главный врач РДКБ Рустэм Ахметшин и Зухра Исмагилова. Ахметшин будет конкурировать с Алисой Мамаевой в округе № 1. А вот шансы Исмагиловой малы.

Замдиректора БСК Сергей Лобастов заявился по своему «родному», Нахимовскому округу.

Что-то нам подсказывает, что в Администрации Главы РБ ему на фоне конфликта вокруг Торатау готовят сценарий Марины Бортовой, которую сняли с праймериз.
Не исключено, что в БСК этот сценарий предусмотрели. Помимо того, что «Сода» будет бороться за своего открытого кандидата, будут и скрытые. В этом отношении любопытно недавнее заявление лидера «Партии ветеранов» и уроженца Стерлитамака Ильдара Резяпова. Повергнув своих коллег по партии в республике в шок, Резяпов заявил о своей поддержке БСК по вопросу шиханов. Руководитель партии в республике Халиль Мустафин сообщил, что высказывание Резяпова нельзя считать мнением партии, поскольку он его никак не согласовал, а башкирское отделение намерено сделать опровержение. Поэтому мы не удивимся, что в противостоянии с Хамитовым совпали интересы условных «хабировских» и химиков.

Нет сомнений, что депутатом станет директор УМПО Евгений Семивеличенко.

Чиновники

Возглавляют список чиновников, которые хотят попасть в выборные списки, глава РБ Рустэм Хамитов и мэр Уфы Ирек Ялалов. Сложно поверить в официальную трактовку, что эти лица хотят усилить список партии власти своим авторитетом. Здесь вероятнее страховочный вариант, когда в случае отставки можно будет сделать размен на Совет Федерации РФ через региональный парламент. И если со стороны Рустэма Хамитова это логично, то не исключено, что Ирек Ялалов совершил ошибку. Во-первых, ему придется добиваться оглушительной победы в своем округе, когда в Белом доме появится искушение щелкнуть его по носу. Во-вторых, своим участием он как бы не исключает того, что не досидит свой срок в кресле мэра.

Однако участие в праймериз, а затем и в самих выборах Хамитова и Ялалова четко вписывается в логику Telegram-каналов и политологов, которые говорят о предстоящей смене власти в республике.


Вслед за своим шефом стать депутатами пожелали помощники главы РБ Рустам Ишмухаметов и Салават Харасов. У последнего нет серьезных конкурентов, а вот Ишмухаметову придется конкурировать с председателем МСОО «Всемирный Курултай башкир» и депутатом Амиром Ишемгуловым. Аппаратный вес Ишемгулова в связи с работой по общественной линии и роли в предстоящей «Апимондии» выше. Поэтому Ишмухаметов пройдет в депутаты только в том случае, если партия власти в этом округе заберет все голоса. В любом случае режиссер «Хылыукай – 2001» Айгуль Утяганова, которая тоже участвует в праймериз, будет разочарована результатом. Любопытно в данном случае другое. Что вдруг вынудило двух сидящих, судя по декларациям, на хороших зарплатах чиновников добиваться статуса депутата?

Корабль идет ко дну, и его покидают все пассажиры? Или Рустэм Закиевич утомился от помощников и решил их пристроить подальше?

О вице-премьере Николае Хорошилове, министрах молодежной политики, ЖКХ и финансов мы уже писали. Понятно, что депутатское кресло для них лишь комфортная отставка. Исключение здесь лишь Рида Субханкулова, которая, скорее всего, уйдет в Совет Федерации РФ, так что Рафаил Зинуров, даже если и получит мандат, в Москву не вернется.

Общественники, ректоры и родственники

Удивительное желание послужить народу есть и у ректоров вузов. Ректор БАГСУ Ильгиз Казыргулов, ректор УГНТУ Рамил Бахтизин, ректор БГМУ Валентин Павлов, ректор БГПУ Раиль Асадуллин, президент АН РБ Альфис Гаязов и врио председателя ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский центр РАН Рустем Ахунов. У последнего также в округе не заявились серьезные игроки, и должна же быть хоть какая-то польза от родства с премьером Рустэмом Мардановым.

У сына бизнесмена Андрея Назарова Дениса тоже пока нет серьезных конкурентов в округе. Муниципальному депутату из Сибая подконтрольные СМИ в последние годы старательно создавали имидж. Но гарантировать ему результат преждевременно.

А вот родственнице семьи Хамитовых и руководителю БФ «Мархамат» Айгуль Гареевой в 45-м округе победу постараются обеспечить. Отметим, что жалобы правозащитников Альмиры Жуковой и Рамили Саитовой в УФСБ по РБ на отчеты БФ «Мархамат» вызвали бурную реакцию сторонников госпожи Гареевой. Они заявили, что это была попытка черного пиара из-за решения Гареевой баллотироваться в депутаты. Мы же зададимся вопросом – а не связано ли стремление попасть в Госсобрание РБ с ее желанием получить депутатскую неприкосновенность?

Хэдлайнером праймериз в округе выступает актриса Рушанна Бабич. Прокатить ее на праймериз будет совсем некрасиво даже для «Единой России». Однако действующим депутатом здесь является Зухра Исмагилова, козыряющая, как и Лилия Гумерова, близким знакомством с Гульшат Хамитовой. Вот ей, возможно, придется уступить свой мандат.

Член ОП РБ и руководитель башкирских поисковиков Владимир Волков одержит победу в 49-м округе. И дело не только в поддержке сообщества поисковиков и депутата ГД РФ Ильдара Бикбаева.

В этом округе сенатора Рафаила Зинурова ждет «казус Искужина».

Комфортным является округ и для другого члена ОП РБ Олега Галина. Еще зимой мы высказали предположение, что Галин готовит корпус общественных наблюдателей именно для себя, и не ошиблись. Однако против него могут сыграть некоторые факты биографии. Уверены, что в СМИ еще попадет компромат на председателя ОНК по РБ.

А вот руководителю ЦСИ «Облака» Валериану Гагину придется сложно. Старые партийные функционеры Рустем Игбаев и Римма Утяшева не станут уступать свои депутатские кресла.

Есть интрига и по итогам праймериз для юриста и члена «Опоры России» Зелифы Барлыбаевой. Победителем в ее округе объявят директора уфимского аэропорта Александра Андреева. Но за второе место Зелифе придется потолкаться с прикипевшей к депутатскому креслу Альбиной Бурангуловой. Участие Барлыбаевой можно сравнить с успехом телеведущей Инги Юмашевой, возникшей из ниоткуда, но попавшей в Госдуму РФ. Однако Зелифа не просто красавица и не просто блондинка, а действительно умница. Кроме этого, у нее есть солидный общественный бэкграунд. В любом случае приятнее видеть в нашем политическом болте такие лица, чем толстосумов и пенсионерок с несколькими депутатскими сроками.

Завершая материал, оговоримся, что делать прогноз по всем кандидатурам мы не можем. Однако предыдущие праймериз создают впечатление, что в «Единой России» готовы воровать голоса и у самих себя.

Поэтому весь наш обзор не про волю избирателей и выборы, а про расклады политических сил внутри административного ресурса. Все эти общественники с ясным взглядом, светлыми помыслами и наивной верой встроиться в систему будут жестоко разочарованы 4 июля, когда станут известны результаты праймериз.
Ну что же, господа, вы знали, с кем садились за игровой стол.

ПроУфу
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  • 1 | 24.05.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Что-то скучно стало. Опять гадания на гуще, "буржуи недозезанные". То ли дело при СССР: были т.н. "кремленологи" - любители. Давали довольно точный прогноз по предстоящим перестановкам: наблюдали, как стоят на трибуне 1-го, 9-го мая и 7 ноября высшие руководители - кто стал ближе к центру, кто дальше. Да и СМИ информировали народ о кадровых перестановках и деловых качествах новых лиц.

Сейчас - сплошные интриги, подставы, "паровозы"... Кто только не лезет за безбедной жизнью!.. Плевать им на народ и его чаяния.



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  • 2 | 24.05.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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"Единая Россия,- партия жуликов и воров" Точное и меткое определение Алексея Навального.



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  • 3 | 24.05.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько денег не на что -надо сделать чел 50 и 20 на постоянной основе.зачем эта кодла разъезжающая и жрущая за госсчет



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