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Как в Уфе ЕдРо пиарилось на детском празднике

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В Уфе законность публичного мероприятия под флагами «Единой России» проверит полиция. Акция «Единой России» прошла в одном из дворов по улице Красина в Уфе. Журналист портала ПроУфу Рамиль Рахматов стал очевидцем детского праздника, в ходе которого педагоги и сотрудники администрации Ленинского района, по его мнению, вели агитацию.

Как в Уфе ЕдРо пиарилось на детском празднике


Данное мероприятие является митингом, так как использовалась звукоусиливающая аппаратура, наглядная агитация и символика партии «Единая Россия», считает Рамиль Рахматов. В своём комментарии «Эху» журналист сообщил, что сначала он обратился к организатору с просьбой свернуть агитацию и продолжить детский праздник, однако получил отказ.

После этого журналист вызвал полицию, чтобы та проверила законность акции, а в случае отсутствия согласования с властями составила протокол. Однако, патруль приехал более чем через три часа, сославшись на большое количество вызовов, сообщил «Эху» Рамиль Рахматов:

— «Полицейские признались, что они созванивались с администрацией Ленинского района, узнали у них, что это их мероприятия, и поэтому они так долго не реагировали на мой звонок».

«Журналисты разогнали детский праздник», — именно с такими словами женщины-организаторы несанкционированного митинга покидали двор, написал в своей статье журналист ПроУфу.

Эхо Москвы - Уфа
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  • Гость
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  • 1 | 25.05.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После этого журналист вызвал полицию,... Однако, патруль приехал более чем через три часа
===========================
Ну и наивный этот журналист! Неужели он не знает что и руководство полиции,
и руководство администрации сплошь одни ЕдРосы?!
А они четко соблюдают наказ своего государя императора путина: "Своих не трогать".



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  • Участник
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  • 2 | 25.05.2018, 12:07 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2481 | Рейтинг: -255,3
Журналист Рамиль Рахматов - толковый парень. Пусть выдвигается в Курултай, будем его поддерживать.



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  • Гость
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  • 3 | 25.05.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
интернете опубликовано видео нападения группы украинских хулиганов на болельщиков английского "Ливерпуля" в Киеве. Инцидент произошел накануне вечером в одном из ресторанов рядом с Олимпийским стадионом, на котором завтра "красные" встретятся в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

По данным зарубежных СМИ, хулиганы штурмовали заведение, стали бросать в приезжих болельщиков стекла, столы и стулья. В результате несколько англичан получили порезы головы и шеи.

Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018
Как затем рассказал один из фанатов "Ливерпуля", они находились в городе всего четыре часа к тому моменту.

"Они напали на нас как стая собак. Это ужасно", - цитирует одного из пострадавших издание Mirror.

Сегодня утром также стало известно, что около тысячи болельщиков "Ливерпуля" пропустят финал ЛЧ из-за отмены трех чартерных рейсов. Причина - спор одной из британских туристических компаний с авиационными властями Украины. При этом еще вчера представители английского клуба сообщили, что постараются решить эту проблему. Но найти компромисс с украинскими коллегами им так и не удалось.



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  • Гость
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  • 4 | 25.05.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, рамиля рахматова не пропустят через сито.
Туда попадут те, кого отберет номенклатура.
Почему подсадка в депутаты своих друзей, родственников называется выборами?
Хамитов и ялалов дружно выдвинулись......



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  • Гость
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  • 5 | 25.05.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КОГДА ПРОЗРЕЕМ ????



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