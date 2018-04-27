Данное мероприятие является митингом, так как использовалась звукоусиливающая аппаратура, наглядная агитация и символика партии «Единая Россия», считает Рамиль Рахматов. В своём комментарии «Эху» журналист сообщил, что сначала он обратился к организатору с просьбой свернуть агитацию и продолжить детский праздник, однако получил отказ.
После этого журналист вызвал полицию, чтобы та проверила законность акции, а в случае отсутствия согласования с властями составила протокол. Однако, патруль приехал более чем через три часа, сославшись на большое количество вызовов, сообщил «Эху» Рамиль Рахматов:
— «Полицейские признались, что они созванивались с администрацией Ленинского района, узнали у них, что это их мероприятия, и поэтому они так долго не реагировали на мой звонок».
«Журналисты разогнали детский праздник», — именно с такими словами женщины-организаторы несанкционированного митинга покидали двор, написал в своей статье журналист ПроУфу.
Эхо Москвы - Уфа
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Как в Уфе ЕдРо пиарилось на детском празднике
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