Как в Уфе ЕдРо пиарилось на детском празднике

В Уфе законность публичного мероприятия под флагами «Единой России» проверит полиция. Акция «Единой России» прошла в одном из дворов по улице Красина в Уфе. Журналист портала ПроУфу Рамиль Рахматов стал очевидцем детского праздника, в ходе которого педагоги и сотрудники администрации Ленинского района, по его мнению, вели агитацию.Данное мероприятие является митингом, так как использовалась звукоусиливающая аппаратура, наглядная агитация и символика партии «Единая Россия», считает Рамиль Рахматов. В своём комментарии «Эху» журналист сообщил, что сначала он обратился к организатору с просьбой свернуть агитацию и продолжить детский праздник, однако получил отказ.После этого журналист вызвал полицию, чтобы та проверила законность акции, а в случае отсутствия согласования с властями составила протокол. Однако, патруль приехал более чем через три часа, сославшись на большое количество вызовов, сообщил «Эху» Рамиль Рахматов:— «Полицейские признались, что они созванивались с администрацией Ленинского района, узнали у них, что это их мероприятия, и поэтому они так долго не реагировали на мой звонок».«Журналисты разогнали детский праздник», — именно с такими словами женщины-организаторы несанкционированного митинга покидали двор, написал в своей статье журналист ПроУфу.