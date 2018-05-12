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Исторические картинки. Прощание возле Шемяка

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Вокруг барской усадьбы на берегах Сартовки раскинулись земли ещё нескольких помещиков. Самое большое имение принадлежало тоже Смирновым. Но другим.

Исторические картинки. Прощание возле Шемяка


А причём здесь мрачные физиономии террористов Желябова и Перовской?, спросит Читатель. Вдоль тихой Сартовки в позапрошлом веке прогуливался один не очень известный революционер, который оставил воспоминания.

Но обо всём по порядку.

Около 300 душ крепостных при сельце Сарты принадлежало вдове тайного советника Елизавете Евграфовне Смирновой, с детьми. Дети на 1856 год – это майор Евграф Владимирович, студент Степан Владимирович и девица Варвара Владимировна Смирновы. Здесь они не проживали и судьба их мне не известна.

Но было четвёртое дитя – «уволенный студент Лев» Владимирович Смирнов, утверждённый во дворянстве Департаментом Герольдии 5 декабря 1847 года. Именно он унаследовал все земли с крепостными возле деревни Любимовка, Сарты тож.

11 сентября 1860 года состоявший в штате Оренбургского гражданского губернатора 23-летний Л.В. Смирнов в Ильинской церкви Уфы обвенчался с 20-летней девицей, дочерью коллежского советника, православной Надеждой Константиновной Бух.

Свидетелями со стороны невесты выступали известный врач Г.П. Резанцев и брат, недоросль из дворян Александр Константинович Бух. Возможно, родители новобрачной вообще не пришли в храм на совр. улице Валиди.

Кстати, а кто такие эти Бухи? Отец, действительный статский советник Константин Андреевич Бух (жена – Любовь Александровна) в 1856 году получил назначение в Уфу. Он стал управляющим Уфимской палаты государственных имуществ. Вся огромная казённая собственность в крае (земли, леса, деревни с государственными крестьянами и пр.) подчинялись ему. Запросто ходил в гости к губернатору Г.С. Аксакову. Большой чин!

Переписывался с Пушкиным. Тоже запросто: Monsieur. Votre tres devoue serviteur Constantin Buch (смотри в интернете биографию и переписку).

Старшая дочь К.А. Буха Надежда, «когда ей минуло 14 лет, была ещё из Москвы отправлена отцом в Петербург, к его родным, для привития ей светского лоска», вспоминал младший брат Николай Константинович Бух (1853 – около 1934).

Вообще, сильно занятый папá, Бух-старший, не очень занимался воспитанием деток. И пошли они… в разные стороны. Николя ударился в революцию: народник, хотя учился на врача, член партии «Земля и Воля», в 1880 году при аресте оказал вооружённое сопротивление правоохранительным органам и «загремел» в сибирскую каторгу.

Был ещё frère (брат) Лев Константинович Бух (1847–1917), экономист, он тоже увлекался революционными идейками, но вовремя смылся в Париж. Вернувшись в Россию издавал несколько газет, был на руководящих должностях в министерстве финансов (смотри Википедию).

Так вот, брат Костя на старости лет, скромный советский пенсионер из Харькова записал мемуары, где вспомнил свою сестрёнку Надю.

Которая, года через три «переехала в нашу глушь. Уфимские кавалеры ей, конечно, не понравились. Но почти одновременно с ней приехал в Уфу отпрыск московских аристократов старого дворянского рода Смирновых. Этому Смирнову по наследству досталось небольшое имение около Уфы. Усадьбы не было. Он всё лето, осень и весну жил в избе своего старосты, пьянствовал и развратничал».

Действительно, у этих Смирновых не было вообще никакой усадьбы. Лев Владимирович Смирнов гостил в простой крестьянской избе.

«Ранней же зимой, ликвидировав добрую часть хлеба, собранного его крепостными, брал с собою двух парней, наряжал их в чёрные костюмы, делая их на это время лакеями, и, сняв квартиру, вёл в Уфе разгульную жизнь.

Был он красивый, здоровый, сыпал французскими фразами, прекрасно танцевал, обладал хорошими манерами. В этом светском лоске они сходились с моей сестрой, и хотя были круглыми невеждами, но на окружающих провинциальных увальней смотрели свысока. Молодые люди сошлись и решили венчаться.

Родители протестовали. Холостая жизнь Смирнова была всем известна. Но дочь настаивала, грозила самовольным уходом. Время было либеральное, сопротивление родительское было сломлено. Свадьба состоялась, молодые поселились у нас». То есть, в уфимской квартире Бухов.

«По приказу своего помещика вся деревня – от стариков до молодых ребят, в лютый мороз [хотя свадьба состоялась в конце сентября по новому стилю] приехала на поклон к своей новой хозяйке. Дрожа от холода, эти холопы, худые, истощённые, одетые в какую-то грязную рвань, сквозь которую местами проглядывало голое тело, гуськом входили в наши комнаты, земным поклоном приветствовали своих разодетых и надушенных владельцев, прикладывались к их рукам и, получивши, смотря по возрасту и полу – стакан водки и бутерброд, или красный головной платок, или два пряника, – в таком же порядке выходили снова на морозный двор. Эта сцена неизгладимо врезалась в мою память. Мать часто читала нам о страданиях христианских мучеников. И вот я увидел таких же мучеников в живых образах окружавшей меня жизни».

Замечательный русский и украинский художник Константин Александрович Трутовский (1826–1893). «Помещик на отдыхе»:

Исторические картинки. Прощание возле Шемяка


В семье Смирновых рождались девочки: Елизавета (16 мая – 15 июля 1862 года), София (род. 10 апреля 1863 года), Любовь (27 августа – 19 октября 1866 года). Крёстным последней был студент Петербургского университета Лев Константинович Бух. Затем, 28 ноября 1868 года родилась Елена, 30 марта 1871 года появилась на свет ещё дочь, наречённая Еленой.

Тогда было принято давать имя умершего ребёнка следующему, в семье была ещё дочь, названная Любой. Итого выжили три дочери: София, Елена, Любовь.

Возможно, была ещё одна дочь, умершая в детстве, потому что имение Н.К. Смирновой называлось хутор «Оленькин». Впрочем, это моя версия.

А в 1863 году Лев Владимирович Смирнов своих крепостных перевёл на выкуп за 16 440 рублей, но жизнь продолжал вести прежнюю, из-за чего карьеры сделать не смог. На 1873 год дослужился всего до небольшого чина губернского секретаря и состоял кандидатом в мировые посредники по Бирскому уезду.

Жена «прозрела», девочек надо было растить и 19 января 1877 года Надежда Константиновна Смирнова выкупила имение (700 десятин/гектаров земли) у «разгульного» мужа за 10 тыс. руб. Ещё 300 десятин она купила у соседки Григорьевой 26 мая 1866 года.

Ну, а муженёк дошёл до ручки, был сослан в Сибирь с лишением всех прав и преимуществ. Это позволило Надежде Константиновне совершить крайне редкое для той эпохи – развестись, примерно в 1887 году. Более того, она вернула себе девичью фамилию Бух.

Нужно было поднимать дочерей и молодая помещица взялась за хозяйство. Надежда Константиновна Смирнова (Бух) в 1887 году заложила своё имение в Дворянском банке (847 десятин при сельце Любимовка, Сарты тож). По сведениям оценщика, усадьба раскинулась на площади в 3,5 десятины.

Центром являлся деревянный дом, крытый тёсом, стоимостью в 1 тыс. руб. Вокруг раскинулся комплекс строений: пять изб для рабочих, флигель для управляющего и конюшня (оба крыты тёсом), зерносушилка, скотный двор, молотильный сарай, сбруйная, машинный сарай, баня и погреб.

Так возле Сарт-Смирново выросла вторая усадьба. Где? Не знаю. Местным краеведам, любителям старины нужно провести поиски.

Именно в эту усадьбу к сестре в 1894 году приехал из Сибири непутёвый братец Николай Константинович Бух. Из воспоминаний:

«Месяцев через десять, в январе 1891 г., я был отправлен "на жительство" в Западную Сибирь. Затем через три года, под давлением отца, ко мне был применён манифест, данный по случаю проезда наследника через Сибирь, и я был водворён на жительство в Уфимскую губернию, в имение своей сестры. Ещё через три года, по применению свадебного манифеста, мне возвратили все права, запретив лишь жительство в столицах и столичных губерниях. […] В конце 1895 г. умер мой отец, оставив мне небольшое наследство. Я купил себе за 240 руб. крохотную усадьбу на Кавказе».

Снова удивительный художник К.А. Трутовский. «Помещики-политики». Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (https://hist-etnol.livejournal.com/5120992.html):

Исторические картинки. Прощание возле Шемяка


Годы брали своё, управлять немалым хозяйством (847,27 дес. с усадьбой в 5 дес.) становилось всё сложнее и 3 мая 1895 года Надежда Константиновна Бух (бывшая до развода Смирнова) просила разрешения у Дворянского банка своё заложенное имение «передать по дарственной записи дочери своей Елене Львовне Моллесон».

Все три дочери повыходили замуж, что нам известно о их судьбах?

21-летняя Софья Львовна Смирнова 9 января 1885 года обвенчалась с 27-летним коллежским секретарём и католиком Михаилом Игнатьевичем Кунцевичем, 18 августа 1892 года у них родилась дочь Елена. Среди крёстных были вдова Елена Львовна Гедда и Константин Андреевич Бух (прадедушка даже пришёл!).

Супруг Михаил Игнатьевич Кунцевич служил в Уфе младшим инженером, после заведовал постройкой в Нижнем Новгороде на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году Выставочной Европейской гостиницы, павильона Елисеева и других. Портрет (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1350-kuntsevich-mihail-ignatievich#mode/inspect/page/1/zoom/7). Супруги проживали в Нижнем Новгороде.

Жили в достатке. Интернет выводит нас в Кисловодск. «Весной 1905 года на Толстовской улице (ныне – Бородинский пер.) в Завокзальном районе появилась новая дача в весьма оригинальном стиле "модерн", которая принадлежала богатому иногороднему инженеру Кунцевичу. Эта дача находилась восточнее знаменитого отеля Сильникова "Скала". Её строителем и автором проекта был известный нижегородский губернский архитектор, коллежский советник Михаил Игнатьевич Кунцевич (1858 – после 1917), выпускник Института гражданских инженеров 1883 года. Однако владелицей дачи вскоре была записана его супруга – Софья Львовна Кунцевич, которая жила на кисловодском курорте почти круглый год. В Нижнем Новгороде у Кунцевичей был свой особняк на Ошарской улице.

Известно, что летом 1913 г. Городская Управа Кисловодска разрешила С.Л. Кунцевич и купцу И.В. Сильникову замостить всю Толстовскую улицу за собственный счет. Сохранилось рекламное изображение дачи Кунцевича на дореволюционной открытке начала 1910-х годов».

Ничего себе дачка!

Исторические картинки. Прощание возле Шемяка


В советское время бывшая дача Кунцевича стала одним из корпусов санатория ВЦСПС «Красная звезда». Благодарю за фото и ценную информацию: (http://okmv.4adm.ru/viewtopic.php?f=17&t=489) (там же история санатория).

Вторая дочь дважды ходила под венец. Первым мужем 18-летней Елены Львовны Смирновой 2 февраля 1890 года стал 27-летний кандидат математических наук Константин Михайлович Гедда. На свадьбе гуляли Угличинины, Бонье, Березовские, Кунцевичи и даже знаменитый статистик и редактор уфимских «ведомостей» Н.А. Гурвич, весь цвет уфимского дворянства.

Про первого мужа пока ничего не знаю, но фамилия крайне интересная. Гедды владели землями в Белебеевском уезде, родом откуда-то из Прибалтики. Любопытно, но знаменитый шведский оперный певец Николай Гедда (1925 – 2017) по отцу имел русские корни, а его тётя, у которой он воспитывался, была родом из Риги. Певец прекрасно знал русский язык.

Исторические картинки. Прощание возле Шемяка


Связаны ли были наши Гедды с семейством знаменитого тенора, не известно.

Второй муж Елены Львововны носил тоже нерусскую фамилию Моллесон. В 1903 году коллежский секретарь Станислав Степанович Моллесон служил земским начальником (квартира в деревне Старо-Московой). У него был дом прямо на улице Карла Маркса (Александровской), точнее на Александровской площади, между усадьбой Новикова и Солдатскими казармами. Сейчас там высотка в 16 этажей, напротив дворец профсоюзов.

Далее карта Чекмагушевского района. К чему?

Исторические картинки. Прощание возле Шемяка


К 1912 году возле деревни Ново-Москово Каръявдинской волости Белебеевского уезда Елена Львовна Моллесон владела поместьем в 415,58 десятин, сеяли хлеба, много скота. А по соседству, у деревни Тойняшево находилось имение в 222 десятины, принадлежавшее А.К. Слотову.

Третья сестра Любовь Львововна носила фамилию Слотова.

Дом Слотова известен всем уфимским любителям старины как великолепный образец городской усадьбы с потрясающими воротами. Это ныне дом-музей Худайбердина на улице Спасской, пардон, Ново-Мостовой.

Исторические картинки. Прощание возле Шемяка


с 1853, служил по армейской пехоте, майор (1866), подполковник (1872), полковник (1877), генерал-майор (1895) в запасе, с 1912 года в отставке. Послужной список на середину 1880-х годов смотри: (https://vk.com/wall-75926359_26?z=photo-75926359_349982563%2Fwall-75926359_32).

В Уфимской губернии служил его сын Александр. Вероятно, Любовь за него и вышла замуж.

Летом 1917 года статистики приехали в имение наследников дворянки Надежды Константиновны Смирновой близ села Шемяки. Хозяев здесь не было, все жили на хуторе за Чекмагушем. Собственниками поместья хутор «Оленькин» являлись три сестры: Кунцевич Софья Львовна, Молесон Елена Львовна и Слотова Любовь Львовна.

На берегах речки Сартовки в 1917 году функционировало добротное хозяйство, хотя крестьяне деревни Сарт-Смирновой уже начали захватывать покосы.

Центром имения была огромная усадьба на площади в 10 десятин, из них полтора гектара занимал сад! Сохранилось что-нибудь? Стояло 15 построек: 8 амбаров, конюшня, коровник, телятник.

Сеяли зерновые и травы, много скота, дойное стадо, молоко перерабатывалось в масло и продавалось, паслись 115 каракульских овец. Много инвентаря, хозяйством руководил управляющий.

В 1861 году рядом с обширными владениями Смирновых и Бардаковой лежали ещё три маленьких поместья сестёр (была усадебка): Юлии Игнатьевны Григорьевой, Елизаветы Игнатьевны Зыковой (жила в Самаре) и Музы Игнатьевны Львовой, но о них не станет рассказывать.

Из исчезнувшего Сарт-Смирново под тёплым летним дождиком отправимся далее в путь по нашей удивительной Уфимской губернии.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»



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  • 1 | 27.05.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«По приказу своего помещика вся деревня – от стариков до молодых ребят, в лютый мороз приехала на поклон к своей новой хозяйке. Дрожа от холода, эти холопы, худые, истощённые, одетые в какую-то грязную рвань, сквозь которую местами проглядывало голое тело, гуськом входили в наши комнаты, земным поклоном приветствовали своих разодетых и надушенных владельцев, прикладывались к их рукам и, получивши, смотря по возрасту и полу – стакан водки и бутерброд, или красный головной платок, или два пряника, – в таком же порядке выходили снова на морозный двор. Эта сцена неизгладимо врезалась в мою память. Мать часто читала нам о страданиях христианских мучеников. И вот я увидел таких же мучеников в живых образах окружавшей меня жизни».
-----------------------------------
Вот поэтому и произошли Великая октябрьская революция.



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  • 2 | 27.05.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Это ныне дом-музей Худайбердина.....
=============================
А с какого это бодуна, этому башкирскому "герою" открыли музей в Русской усадьбе?!!! Родился в в ауле Псянчино, вот, если уж так не имется, открывайте там музей в юрте.



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  • 3 | 27.05.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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(Константин Андреевич Бух) переписывался с Пушкиным. Тоже запросто: Monsieur.

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- Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат Бухарик."



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  • 4 | 27.05.2018, 11:16 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6855 | Рейтинг: +2820,4
Культ смерти. Андрей Пионтковский – о путинском "да"

В последнее время Григорий Явлинский опубликовал несколько резко критических статей о тупике российской внешней политики, об опасном сползании к глобальному столкновению, способному уничтожить Россию и остальной мир. Настойчивость его предупреждений вызывала у меня ощущение, что его тексты – результат не только серьезного научного анализа, но и обладания некой эксклюзивной информацией о ментальном состоянии российского руководства. И для меня не стало сенсацией содержание его разговора с Путиным, которым Явлинский поделился на днях:

– Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы приблизились к войне?

– Да. И мы в ней победим.

Профессиональные ненавистники Явлинского уже успели обвинить его в сознательном участии в путинском ядерном шантаже. Что значит участие?! Прежде всего, я хорошо лично знаю Явлинского и абсолютно убежден в аутентичности приведенного им диалога. Да, ответ Путина – это ядерный шантаж, более того, это новая более продвинутая стадия ядерного шантажа. Да, Путин сознательно произнес эти слова, и он хотел, чтобы Явлинский транслировал их городу и миру. Он хотел, чтобы мир знал: Путина не пугает война и он полагает, что в ядерной войне может победить.

Явлинский обязан был нам это сообщить. Состояние русского пациента – важнейшая информация для всего мира.

https://www.svoboda.org/a/29244779.html



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  • 5 | 27.05.2018, 11:18 | Автор: Егерь
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Далее.

Путин впервые публично произнес слова: "И мы в ней победим". Но как именно он собирается в ней победить, я подробно рассказал еще в 2014 году в статье "Путин намерен выиграть Четвертую мировую войну". В силу исключительной важности и актуальности обсуждаемого вопроса позволю себе привести обширную выдержку из этой публикации:

В своей знаменитой крымской (судетской) речи хороший Путин воплотил смутные коллективные геополитические фантазмы российской политической "элиты" в четкие концепты: разъединенная нация, собирание исконных земель, "Русский мир". Так была сформулирована повестка дня Четвертой мировой войны. И это не повестка дня сохранения статус-кво. Даже самая скромная практическая реализация амбиционной идеи "собирания русских земель" потребует изменения государственных границ, по крайней мере, двух стран-членов НАТО – Латвии и Эстонии.

И какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил? Только ядерное оружие. Но, спросите вы, разве не общеизвестно, что в сфере ядерных вооружений Россия и США так же, как и полвека назад, находятся в патовой ситуации доктрины взаимного гарантированного уничтожения и, следовательно, ядерный фактор можно исключить из стратегических расчетов.

Дело в том, что это не совсем так, а вернее, совсем не так. В волатильной геополитической ситуации ядерная держава, ориентированная на изменение статуса-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, большим равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих) и определенной долей авантюризма, может добиться серьезных внешнеполитических результатов угрозой применения или ограниченным применением ядерного оружия. Ведь ядерная стратегия это не сухой математический анализ сценариев обмена ударами, а во многом драматический психологический поединок.

https://www.svoboda.org/a/29244779.html



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  • 6 | 27.05.2018, 11:22 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6855 | Рейтинг: +2820,4
Далее.

Путинская повестка дня Четвертой мировой войны ведь не ставит своей целью уничтожение ненавистных США, чего можно было бы сегодня достичь только ценой взаимного самоубийства. Эта повестка пока значительно скромнее: расширение "Русского мира", распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада.

Рассмотрим в этом контексте, например, один широко обсуждаемый среди экспертов возможный сценарий эпохи Четвертой мировой войны. В плане реализации духоподъемной концепции собирания исконных русских земель, провозглашенной исторической речью В. В. Путина 18 марта, русскоязычные жители Нарвы (Эстония) проводят референдум о присоединении к "Русскому миру". Для реализации итогов их свободного волеизъявления на территорию Эстонии вводятся вооруженные до зубов "зеленые человечки" со знаками отличия или без оных и деловито расставляют новые пограничные знаки. Каковы будут в этой ситуации действия агрессивного блока НАТО?

Согласно ключевой статье 5-й устава этой организации, все его государства-члены должны оказать Эстонии немедленную военную поддержку. Некоторые из этих государств обладают технической возможностью элиминации пришельцев в течение получаса средствами дистанционного огневого воздействия. Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательства станет событием исторического значения: он будет означать унизительный конец НАТО, уход США с мировой арены и полное политическое доминирование путинской России не только в ареале "Русского мира", но и на всем европейском континенте. Именно этот результат нужен Кремлю, а не какая-то там Нарва и тем более не ее пассионарные русскоязычные жители. И, тем не менее, ответ на вопрос – будет ли НАТО защищать Эстонию в случае попытки ее изнасилования соседней суперъядерной державой? – вовсе не очевиден.

А вот Путин знает, что они знают, что если придут на помощь Эстонии, то он может ответить очень ограниченным ядерным ударом: уничтожит, например, две европейские столицы. И поставьте теперь себя на место лауреата Нобелевской премии мира Обамы. Он остается единственным, кто как-то может вмешаться в столь неожиданно обострившийся конфликт вокруг никому в США неизвестного, да пропади он пропадом, городишки Narva. А вся прогрессивная и даже вся реакционная американская общественность дружно кричат ему под руку: "Мы не хотим умирать за f***** Narva, Мr. President!"

Кстати, такого же мнения, как выяснилось, придерживается и подавляющее большинство жителей ФРГ, где недавно был проведен опрос общественного мнения на тему: "Должна ли ФРГ будет выполнить свои союзнические обязательства по отношению к Эстонии в случае ее военной конфронтации с Россией?" 70% миролюбивых немецких граждан ответили твердым Nein: Германия должна занять нейтральную позицию в этом конфликте.

https://www.svoboda.org/a/29244779.html



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  • 7 | 27.05.2018, 11:23 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6855 | Рейтинг: +2820,4
Далее.

Путин давно наблюдает за своими западными партнерами и глубоко презирает их. А как же еще относиться к ним, если канцлеры и премьеры великой Европы выстраиваются в очередь послужить холуями на его газоколонках за жалкое вознаграждение в 2 миллиона евро в год? Путин убежден, что переиграет их в потенциальных военных конфликтах, которые возникнут на пути реализации его великой идеи "Русского мира", несмотря на то что Россия намного уступает НАТО в области обычных вооружений и не превосходит США в ядерной сфере. Духом мы возьмем. Духом и наглостью. "Как школьнику драться с отборной шпаной", к тому же ядерным ломом опоясанной и чуть что им размахивающей?

Что произошло за прошедшие четыре года? Коллективный западный Чемберлен, медленно разворачиваясь, сделал свой первый шаг в ответ на нараставший ядерный шантаж Москвы. Ядерная риторика Кремля, направленная на подрыв ключевой статьи 5-й устава НАТО, была услышана, проанализирована и принята во внимание. Члены альянса договорились о размещении на постоянной основе на территории стран Балтии символических контингентов НАТО, включая американских военнослужащих. Размеры этих контингентов не имеют определяющего значения. Они не способны на наступательные действия, и, расчет НАТО был на то, что им не придется принимать участие и в оборонительных операциях. Принципиален сам факт присутствия горстки американских солдат и офицеров в балтийских странах. Они – живой щит сдерживания, заложники-смертники, если хотите.

Весь замысел кремлевских шантажистов строится на том, что, введя в балтийские страны вежливых "зеленых человечков" и размахивая ядерной дубиной, они запугают и парализуют Европу и США вопросом: "Вы готовы умереть за Нарву?" Символическое присутствие американских военнослужащих в районе Нарвы психологически разворачивает ситуацию на 180 градусов. Теперь появление там первого вооруженного "вежливого человечка" автоматически означает вступление Российской Федерации в войну с США. Чего как раз и стремился избежать Кремль своим ядерным шантажом.

Многим наблюдателям, включая и автора этих строк, казалось тогда, что этот шаг остановит кремлевских авантюристов. Нет, после некоторого замешательства, гибридная психологическая война возобновилась. Путинское уверенное "Да. И мы в ней победим" означает, что и сегодня Путин процентов на 90% уверен, что Запад испугается его угрозы "ядерной эскалации ради деэскалации" и отступит. А если не отступит сразу, то с 99%-ной вероятностью отступит и не ответит после первого же ядерного удара. С такими шансами – или, точнее, с такими представлениями о своих шансах – азартные персонажи охотно играют во Властелинов Мира.

Путин не раз и не два рисовал в своих выступлениях и видеоинтервью апокалиптические картины нанесения им ядерного удара. И, как справедливо заметил один наблюдательный комментатор, рассуждает он об этом с явным вожделением. Судите об этом сами, посмотрев внимательно, например, на лицо президента России в фильме "Миропорядок 2018": он заявляет Соловьеву, что не нужен ему Мир без Путина во власти. Да, именно без Путина во власти. Объяснил же нам Володин, что Россия сегодня – это и есть Путин во власти.

https://www.svoboda.org/a/29244779.html



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  • 8 | 27.05.2018, 11:25 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6855 | Рейтинг: +2820,4
Далее.

Речь идет о потенциальном ядерном террористе, взявшем в заложники население своей собственной (им, русским, на миру и смерть красна!) и многих других стран. С ним надо разговаривать. Но очень откровенно, предметно и на понятном ему языке. Да, у него было тяжелое детство. И юность, и зрелость, кстати, тоже (попробуйте столько лет прослужить "пробочником" у надменного Собчака. Путин весь соткан из чудовищных комплексов.

Стечением обстоятельств во главе России (далеко не в первый раз) оказался человек, движимый своими психологическими комплексами и преследующий абсурдные внешнеполитические цели, не только ничего общего не имеющие с обеспечением безопасности страны, но и ставящие под угрозу само ее существование. Если, конечно, страна действительно еще существует, а не болтается подвешенной на чекистском крюке.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

https://www.svoboda.org/a/29244779.html



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  • 9 | 27.05.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-нибудь объяснит, к чему тут Егерь эти портянки выкладывает? Или Пионтковский тоже из помещиков Уфимской губернии?



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  • 10 | 27.05.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 27.05.2018, 11:25 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3893 | Комментарии: 6855 | Рейтинг: +2819,9
Далее.
...

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АААААААААААААААААААААААА!!! Деррржите меня семеро!..



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  • 11 | 27.05.2018, 12:16 | Автор: Корней
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Прочитал статью Роднова.
Прочитал...и тут же забыл.



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  • 12 | 27.05.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 27.05.2018, 12:16 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10627 | Рейтинг: -1766,3
Прочитал статью Роднова.
Прочитал...и тут же забыл.
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Попробуй пропит Ноопепт, если у тебя ни патология, то может помочь...



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  • 13 | 27.05.2018, 12:25 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10633 | Рейтинг: -1766,8
9 | 27.05.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кто-нибудь объяснит, к чему тут Егерь эти портянки выкладывает? Или Пионтковский тоже из помещиков Уфимской губернии?
________________________________________________________
Если примете мой совет, не читайте копипасты Ёжика Полякова.
Это про таких говорил профессор Преображенский в "Собачьем сердце".



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  • 14 | 27.05.2018, 12:27 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10633 | Рейтинг: -1766,8
Попробуй пропит Ноопепт, если у тебя ни патология, то может помочь...
__________________________________________________
В свою очередь посоветую Вам воспользоваться услугами корректировщика текста.
Думаю, советовать Вам изучать русский язык уже поздно.



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  • 15 | 27.05.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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"Сеяли зерновые и травы, много скота, дойное стадо, молоко перерабатывалось в масло и продавалось, паслись 115 каракульских овец. Много инвентаря, хозяйством руководил управляющий"
***
Умели же многие до революции жить и работать над получением добавочной стоимости во благо.
И не знали рачительные люди Уфимской губернии, что не прикладывая ума и рук можно было жить в свое удовольствие за счет импортного пальмового масла.



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  • 16 | 27.05.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Умели же многие до революции жить и работать над получением добавочной стоимости во благо.
И не знали рачительные люди Уфимской губернии, что не прикладывая ума и рук можно было жить в свое удовольствие за счет импортного пальмового масла.
---------------------------------
«Ранней же зимой, ликвидировав добрую часть хлеба, собранного его крепостными, брал с собою двух парней, наряжал их в чёрные костюмы, делая их на это время лакеями, и, сняв квартиру, вёл в Уфе разгульную жизнь.



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  • 17 | 27.05.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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===============Роднов-это наша история.
А то, что происходит со страной , управляемой "безумным Маком"-это реальность



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  • 18 | 27.05.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы Путин не аннексировал Крым, не вторгся со своими гопниками-уголовниками и прочими ихтамнетами на Донбасс, развязав войну в Украине, пассажиры Боинга благополучно вернулись бы домой. И не было бы гибели ни в чем неповинных людей, из которых 80 - невинные дети.. Сидеть Путину с подельниками после суда в Гааге пожизненно.

7

evgolius7
27 мая 2018 | 09:20
Страна обделалась по всем направлениям - Боинг, Скрипали, вагнеровцы, кокаин, золотые слитки...
НЕЕЕТ!!!
Продолжают лгать!
Лгать нагло, бездоказательно, как мелкий жулик.
Уже припёрли, доказали... Всем вменяемым - ясно.
Стыдно за это, правда.
Недостойно.
Какая разница, признали нацистские преступники свою вину на Нюрнбергском процессе или нет, все равно многих повесили.



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  • 19 | 27.05.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 27.05.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
===============Роднов-это наша история.
А то, что происходит со страной , управляемой "безумным Маком"-это реальность
===============
Роднов это восхваления господ и пренебрежение остальными. Все остальное население он мимоходом упоминает только количеством душ. В настоящее время ты живешь лучше, чем жил сам и жили твои предки когда либо.
«По приказу своего помещика вся деревня – от стариков до молодых ребят, в лютый мороз приехала на поклон к своей новой хозяйке. Дрожа от холода, эти холопы, худые, истощённые, одетые в какую-то грязную рвань, сквозь которую местами проглядывало голое тело, гуськом входили в наши комнаты, земным поклоном приветствовали своих разодетых и надушенных владельцев, прикладывались к их рукам и, получивши, смотря по возрасту и полу – стакан водки и бутерброд, или красный головной платок, или два пряника, – в таком же порядке выходили снова на морозный двор. Эта сцена неизгладимо врезалась в мою память. Мать часто читала нам о страданиях христианских мучеников. И вот я увидел таких же мучеников в живых образах окружавшей меня жизни».



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  • 20 | 27.05.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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"земным поклоном приветствовали своих разодетых и надушенных владельцев, прикладывались к их рукам и, получивши, смотря по возрасту и полу – стакан водки и бутерброд, или красный головной платок, или два пряника"
***
Не знал, что сегодняшний городской джанк фуд, которым увлекается наша кухарка, происходит от уфимских помещиков Смирновых!



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