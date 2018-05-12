Исторические картинки. Прощание возле Шемяка

Вокруг барской усадьбы на берегах Сартовки раскинулись земли ещё нескольких помещиков. Самое большое имение принадлежало тоже Смирновым. Но другим.А причём здесь мрачные физиономии террористов Желябова и Перовской?, спросит Читатель. Вдоль тихой Сартовки в позапрошлом веке прогуливался один не очень известный революционер, который оставил воспоминания.Но обо всём по порядку.Около 300 душ крепостных при сельце Сарты принадлежало вдове тайного советника Елизавете Евграфовне Смирновой, с детьми. Дети на 1856 год – это майор Евграф Владимирович, студент Степан Владимирович и девица Варвара Владимировна Смирновы. Здесь они не проживали и судьба их мне не известна.Но было четвёртое дитя – «уволенный студент Лев» Владимирович Смирнов, утверждённый во дворянстве Департаментом Герольдии 5 декабря 1847 года. Именно он унаследовал все земли с крепостными возле деревни Любимовка, Сарты тож.11 сентября 1860 года состоявший в штате Оренбургского гражданского губернатора 23-летний Л.В. Смирнов в Ильинской церкви Уфы обвенчался с 20-летней девицей, дочерью коллежского советника, православной Надеждой Константиновной Бух.Свидетелями со стороны невесты выступали известный врач Г.П. Резанцев и брат, недоросль из дворян Александр Константинович Бух. Возможно, родители новобрачной вообще не пришли в храм на совр. улице Валиди.Кстати, а кто такие эти Бухи? Отец, действительный статский советник Константин Андреевич Бух (жена – Любовь Александровна) в 1856 году получил назначение в Уфу. Он стал управляющим Уфимской палаты государственных имуществ. Вся огромная казённая собственность в крае (земли, леса, деревни с государственными крестьянами и пр.) подчинялись ему. Запросто ходил в гости к губернатору Г.С. Аксакову. Большой чин!Переписывался с Пушкиным. Тоже запросто: Monsieur. Votre tres devoue serviteur Constantin Buch (смотри в интернете биографию и переписку).Старшая дочь К.А. Буха Надежда, «когда ей минуло 14 лет, была ещё из Москвы отправлена отцом в Петербург, к его родным, для привития ей светского лоска», вспоминал младший брат Николай Константинович Бух (1853 – около 1934).Вообще, сильно занятый папá, Бух-старший, не очень занимался воспитанием деток. И пошли они… в разные стороны. Николя ударился в революцию: народник, хотя учился на врача, член партии «Земля и Воля», в 1880 году при аресте оказал вооружённое сопротивление правоохранительным органам и «загремел» в сибирскую каторгу.Был ещё frère (брат) Лев Константинович Бух (1847–1917), экономист, он тоже увлекался революционными идейками, но вовремя смылся в Париж. Вернувшись в Россию издавал несколько газет, был на руководящих должностях в министерстве финансов (смотри Википедию).Так вот, брат Костя на старости лет, скромный советский пенсионер из Харькова записал мемуары, где вспомнил свою сестрёнку Надю.Которая, года через три «переехала в нашу глушь. Уфимские кавалеры ей, конечно, не понравились. Но почти одновременно с ней приехал в Уфу отпрыск московских аристократов старого дворянского рода Смирновых. Этому Смирнову по наследству досталось небольшое имение около Уфы. Усадьбы не было. Он всё лето, осень и весну жил в избе своего старосты, пьянствовал и развратничал».Действительно, у этих Смирновых не было вообще никакой усадьбы. Лев Владимирович Смирнов гостил в простой крестьянской избе.«Ранней же зимой, ликвидировав добрую часть хлеба, собранного его крепостными, брал с собою двух парней, наряжал их в чёрные костюмы, делая их на это время лакеями, и, сняв квартиру, вёл в Уфе разгульную жизнь.Был он красивый, здоровый, сыпал французскими фразами, прекрасно танцевал, обладал хорошими манерами. В этом светском лоске они сходились с моей сестрой, и хотя были круглыми невеждами, но на окружающих провинциальных увальней смотрели свысока. Молодые люди сошлись и решили венчаться.Родители протестовали. Холостая жизнь Смирнова была всем известна. Но дочь настаивала, грозила самовольным уходом. Время было либеральное, сопротивление родительское было сломлено. Свадьба состоялась, молодые поселились у нас». То есть, в уфимской квартире Бухов.«По приказу своего помещика вся деревня – от стариков до молодых ребят, в лютый мороз [хотя свадьба состоялась в конце сентября по новому стилю] приехала на поклон к своей новой хозяйке. Дрожа от холода, эти холопы, худые, истощённые, одетые в какую-то грязную рвань, сквозь которую местами проглядывало голое тело, гуськом входили в наши комнаты, земным поклоном приветствовали своих разодетых и надушенных владельцев, прикладывались к их рукам и, получивши, смотря по возрасту и полу – стакан водки и бутерброд, или красный головной платок, или два пряника, – в таком же порядке выходили снова на морозный двор. Эта сцена неизгладимо врезалась в мою память. Мать часто читала нам о страданиях христианских мучеников. И вот я увидел таких же мучеников в живых образах окружавшей меня жизни».Замечательный русский и украинский художник Константин Александрович Трутовский (1826–1893). «Помещик на отдыхе»:В семье Смирновых рождались девочки: Елизавета (16 мая – 15 июля 1862 года), София (род. 10 апреля 1863 года), Любовь (27 августа – 19 октября 1866 года). Крёстным последней был студент Петербургского университета Лев Константинович Бух. Затем, 28 ноября 1868 года родилась Елена, 30 марта 1871 года появилась на свет ещё дочь, наречённая Еленой.Тогда было принято давать имя умершего ребёнка следующему, в семье была ещё дочь, названная Любой. Итого выжили три дочери: София, Елена, Любовь.Возможно, была ещё одна дочь, умершая в детстве, потому что имение Н.К. Смирновой называлось хутор «Оленькин». Впрочем, это моя версия.А в 1863 году Лев Владимирович Смирнов своих крепостных перевёл на выкуп за 16 440 рублей, но жизнь продолжал вести прежнюю, из-за чего карьеры сделать не смог. На 1873 год дослужился всего до небольшого чина губернского секретаря и состоял кандидатом в мировые посредники по Бирскому уезду.Жена «прозрела», девочек надо было растить и 19 января 1877 года Надежда Константиновна Смирнова выкупила имение (700 десятин/гектаров земли) у «разгульного» мужа за 10 тыс. руб. Ещё 300 десятин она купила у соседки Григорьевой 26 мая 1866 года.Ну, а муженёк дошёл до ручки, был сослан в Сибирь с лишением всех прав и преимуществ. Это позволило Надежде Константиновне совершить крайне редкое для той эпохи – развестись, примерно в 1887 году. Более того, она вернула себе девичью фамилию Бух.Нужно было поднимать дочерей и молодая помещица взялась за хозяйство. Надежда Константиновна Смирнова (Бух) в 1887 году заложила своё имение в Дворянском банке (847 десятин при сельце Любимовка, Сарты тож). По сведениям оценщика, усадьба раскинулась на площади в 3,5 десятины.Центром являлся деревянный дом, крытый тёсом, стоимостью в 1 тыс. руб. Вокруг раскинулся комплекс строений: пять изб для рабочих, флигель для управляющего и конюшня (оба крыты тёсом), зерносушилка, скотный двор, молотильный сарай, сбруйная, машинный сарай, баня и погреб.Так возле Сарт-Смирново выросла вторая усадьба. Где? Не знаю. Местным краеведам, любителям старины нужно провести поиски.Именно в эту усадьбу к сестре в 1894 году приехал из Сибири непутёвый братец Николай Константинович Бух. Из воспоминаний:«Месяцев через десять, в январе 1891 г., я был отправлен "на жительство" в Западную Сибирь. Затем через три года, под давлением отца, ко мне был применён манифест, данный по случаю проезда наследника через Сибирь, и я был водворён на жительство в Уфимскую губернию, в имение своей сестры. Ещё через три года, по применению свадебного манифеста, мне возвратили все права, запретив лишь жительство в столицах и столичных губерниях. […] В конце 1895 г. умер мой отец, оставив мне небольшое наследство. Я купил себе за 240 руб. крохотную усадьбу на Кавказе».Снова удивительный художник К.А. Трутовский. «Помещики-политики». Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (https://hist-etnol.livejournal.com/5120992.html):Годы брали своё, управлять немалым хозяйством (847,27 дес. с усадьбой в 5 дес.) становилось всё сложнее и 3 мая 1895 года Надежда Константиновна Бух (бывшая до развода Смирнова) просила разрешения у Дворянского банка своё заложенное имение «передать по дарственной записи дочери своей Елене Львовне Моллесон».Все три дочери повыходили замуж, что нам известно о их судьбах?21-летняя Софья Львовна Смирнова 9 января 1885 года обвенчалась с 27-летним коллежским секретарём и католиком Михаилом Игнатьевичем Кунцевичем, 18 августа 1892 года у них родилась дочь Елена. Среди крёстных были вдова Елена Львовна Гедда и Константин Андреевич Бух (прадедушка даже пришёл!).Супруг Михаил Игнатьевич Кунцевич служил в Уфе младшим инженером, после заведовал постройкой в Нижнем Новгороде на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году Выставочной Европейской гостиницы, павильона Елисеева и других. Портрет (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1350-kuntsevich-mihail-ignatievich#mode/inspect/page/1/zoom/7). Супруги проживали в Нижнем Новгороде.Жили в достатке. Интернет выводит нас в Кисловодск. «Весной 1905 года на Толстовской улице (ныне – Бородинский пер.) в Завокзальном районе появилась новая дача в весьма оригинальном стиле "модерн", которая принадлежала богатому иногороднему инженеру Кунцевичу. Эта дача находилась восточнее знаменитого отеля Сильникова "Скала". Её строителем и автором проекта был известный нижегородский губернский архитектор, коллежский советник Михаил Игнатьевич Кунцевич (1858 – после 1917), выпускник Института гражданских инженеров 1883 года. Однако владелицей дачи вскоре была записана его супруга – Софья Львовна Кунцевич, которая жила на кисловодском курорте почти круглый год. В Нижнем Новгороде у Кунцевичей был свой особняк на Ошарской улице.Известно, что летом 1913 г. Городская Управа Кисловодска разрешила С.Л. Кунцевич и купцу И.В. Сильникову замостить всю Толстовскую улицу за собственный счет. Сохранилось рекламное изображение дачи Кунцевича на дореволюционной открытке начала 1910-х годов».Ничего себе дачка!В советское время бывшая дача Кунцевича стала одним из корпусов санатория ВЦСПС «Красная звезда». Благодарю за фото и ценную информацию: (http://okmv.4adm.ru/viewtopic.php?f=17&t=489) (там же история санатория).Вторая дочь дважды ходила под венец. Первым мужем 18-летней Елены Львовны Смирновой 2 февраля 1890 года стал 27-летний кандидат математических наук Константин Михайлович Гедда. На свадьбе гуляли Угличинины, Бонье, Березовские, Кунцевичи и даже знаменитый статистик и редактор уфимских «ведомостей» Н.А. Гурвич, весь цвет уфимского дворянства.Про первого мужа пока ничего не знаю, но фамилия крайне интересная. Гедды владели землями в Белебеевском уезде, родом откуда-то из Прибалтики. Любопытно, но знаменитый шведский оперный певец Николай Гедда (1925 – 2017) по отцу имел русские корни, а его тётя, у которой он воспитывался, была родом из Риги. Певец прекрасно знал русский язык.Связаны ли были наши Гедды с семейством знаменитого тенора, не известно.Второй муж Елены Львововны носил тоже нерусскую фамилию Моллесон. В 1903 году коллежский секретарь Станислав Степанович Моллесон служил земским начальником (квартира в деревне Старо-Московой). У него был дом прямо на улице Карла Маркса (Александровской), точнее на Александровской площади, между усадьбой Новикова и Солдатскими казармами. Сейчас там высотка в 16 этажей, напротив дворец профсоюзов.Далее карта Чекмагушевского района. К чему?К 1912 году возле деревни Ново-Москово Каръявдинской волости Белебеевского уезда Елена Львовна Моллесон владела поместьем в 415,58 десятин, сеяли хлеба, много скота. А по соседству, у деревни Тойняшево находилось имение в 222 десятины, принадлежавшее А.К. Слотову.Третья сестра Любовь Львововна носила фамилию Слотова.Дом Слотова известен всем уфимским любителям старины как великолепный образец городской усадьбы с потрясающими воротами. Это ныне дом-музей Худайбердина на улице Спасской, пардон, Ново-Мостовой.с 1853, служил по армейской пехоте, майор (1866), подполковник (1872), полковник (1877), генерал-майор (1895) в запасе, с 1912 года в отставке. Послужной список на середину 1880-х годов смотри: (https://vk.com/wall-75926359_26?z=photo-75926359_349982563%2Fwall-75926359_32).В Уфимской губернии служил его сын Александр. Вероятно, Любовь за него и вышла замуж.Летом 1917 года статистики приехали в имение наследников дворянки Надежды Константиновны Смирновой близ села Шемяки. Хозяев здесь не было, все жили на хуторе за Чекмагушем. Собственниками поместья хутор «Оленькин» являлись три сестры: Кунцевич Софья Львовна, Молесон Елена Львовна и Слотова Любовь Львовна.На берегах речки Сартовки в 1917 году функционировало добротное хозяйство, хотя крестьяне деревни Сарт-Смирновой уже начали захватывать покосы.Центром имения была огромная усадьба на площади в 10 десятин, из них полтора гектара занимал сад! Сохранилось что-нибудь? Стояло 15 построек: 8 амбаров, конюшня, коровник, телятник.Сеяли зерновые и травы, много скота, дойное стадо, молоко перерабатывалось в масло и продавалось, паслись 115 каракульских овец. Много инвентаря, хозяйством руководил управляющий.В 1861 году рядом с обширными владениями Смирновых и Бардаковой лежали ещё три маленьких поместья сестёр (была усадебка): Юлии Игнатьевны Григорьевой, Елизаветы Игнатьевны Зыковой (жила в Самаре) и Музы Игнатьевны Львовой, но о них не станет рассказывать.Из исчезнувшего Сарт-Смирново под тёплым летним дождиком отправимся далее в путь по нашей удивительной Уфимской губернии.