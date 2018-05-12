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Герой с приговором, который до сих пор не отменен

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Слова комика Руслана Белого о Салавате Юлаеве пройдут лингвистическую экспертизу.

Герой с приговором, который до сих пор не отменен


Об этом заявил начальник Центра по противодействию экстремизму Рустам Садретдинов в ответ на обращение боксера Хабира Сулейманова.

Известный спортсмен считает, что Руслан Белый должен ответить за нарушение статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Напомним, 15 апреля в очередном выпуске шоу «Комик в городе», посвященном Уфе, юморист Руслан Белый назвал национального башкирского героя Салавата Юлаева бандитом. Кроме этого, он пошутил над нацией и ее алфавитом.

После выхода передачи соцсети буквально взорвались от негодования. Активисты придумали специальный хэштег #салаватнебандит и требовали извинений от Белого. К акции присоединились стронгмен Эльбрус Нигматуллин, боксер Хабир Сулейманов и другие известные люди республики.

Спортсмен Хабир Сулейманов написал обращение в МВД республики с просьбой разобраться в ситуации.

– Я продолжаю это дело, потому что убежден, что Салават Юлаев – наш герой. Конечно, мнения у всех разные: для одних Салават – защитник своих земель и борец за справедливость, а для других он разбойник.

Обе стороны по-своему правы! Но нельзя вот так взять и обозвать героя другого народа. Надо знать историю и уважать культуру других народов, чтобы не совершать ошибок прошлого! Руслан Белый должен ответить за свои слова, – поделился боксер. – Пора уже становиться более цивилизованными!

– Честно говоря, лет пять назад просто захотел бы решить эту проблему кулаками, и даже было бы стыдно вот так писать заявление. Но ведь мы стремимся к цивилизованному обществу, поэтому и решать такие дела надо цивилизованно! – признался Хабир Сулейманов.

По последним данным, комик до сих пор не извинился. Если юмориста признают нарушителем закона, его ждет штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.05.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...лет пять назад просто захотел бы решить эту проблему кулаками...

Но ведь мы стремимся к цивилизованному обществу, поэтому и решать такие дела надо цивилизованно! – признался Хабир Сулейманов."

-----------------------

Ну да, законопатить гада. Честно говоря, выходка Белого не вызвала ни "вражды", ни "ненависти". Тут начитаешься всякого. Обрыдло уже взывать башкир к дружбе - и слышать в ответ про "понаехавших" и "оккупантов". Я родился в БАССР. Мне интересна культура каждого народа. Плюньте возбуждаться и гнать волну.



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  • Гость
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  • 2 | 28.05.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Известные люди республики? Чем известные? Своей скромностью?



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3

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  • Гость
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  • 3 | 28.05.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для меня салаватка,-хуже Чикатило!

Справка, для тех кто не в теме:
Андре́й Рома́нович Чикати́ло — советский серийный убийца, педофил, некросадист, некрофил и каннибал.



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  • Участник
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  • 4 | 28.05.2018, 10:16 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 596 | Рейтинг: +83,5
– Я продолжаю это дело, потому что убежден, что Салават Юлаев – наш герой. Конечно, мнения у всех разные: для одних Салават – защитник своих земель и борец за справедливость, а для других он разбойник.
......................................

Рас так, каждый волен воспринимать Салавата по своему, иметь свое мнение на сей счет, но нельзя говорить вслух. Почему?
Зачем же настаивать чтобы все его почитали каждый как своего героя?



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  • Эксперт
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  • 5 | 28.05.2018, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58925 | Рейтинг: +12208,1
Спортсмен Хабир Сулейманов написал обращение в МВД республики с просьбой разобраться в ситуации.
________________________
Умственные способности спортсменов, а уж тем более наци-дрочеров - не позволяют достичь понимания того, что кого бы ты ни избрал в свои кумиры, сам факт твоих предпочтений ни как не обеляет преступника, тем более такого, которого ни одна власть за три века не реабилитировала ни по одному из обстоятельств - "злодей, бунтовщик, изменник"



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  • Гость
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  • 6 | 28.05.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Дж. Свифта в книге про приключения Гулливера есть интересная ситуация. Там шла нешуточная война между народами по причине того, что не сошлись во мнениях , с какого конца нужно разбивать яйцо, с тупого или острого



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  • Эксперт
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  • 7 | 28.05.2018, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58925 | Рейтинг: +12208,1
Ввиду того, что практическая необходимость проведения лингвистической экспертизы чаще всего возникает для установления юридических фактов в ходе рассмотрения и разрешения судебных дел, в большинстве случаев понятие «лингвистическая экспертиза» тождественно понятию «судебно-лингвистическая экспертиза»
__________________________________________

ЕЩЕ РАЗ:
"для установления юридических фактов"

Какие юридические факты собираются оспаривать спортсмены-наци-дрочеры? Ась?



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  • 8 | 28.05.2018, 10:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28081 | Рейтинг: -667
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Герой с приговором, который до сих пор не отменен
Опубликовано: Администратор | 28.05.2018
-----------------
админесератор, ты всегда был идиотом, на сей раз опять проявился!

Какой приговор может быть отменен и каким образом?
Нет режима - нет приговоров, уясни себе
Сперва отмени приговоры декабристам, так и числятся государственными преступниками и изменниками Отечества несчастные твои



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  • Участник
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  • 9 | 28.05.2018, 11:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28081 | Рейтинг: -667
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 28.05.2018, 10:22 | Автор: Кухарка | На сайте
ни одна власть за три века не реабилитировала ни по одному из обстоятельств - "злодей, бунтовщик, изменник"
----------------------
Кухарка дура!
За три века власть вместе с режимом и законодательством менялась несколько раз, а на оккупированных территориях - много раз.

Вот когда вы интернаци-идиоты возродите монархию с ее Уставами, тогда согласно ее гнусными законами - тогда вам и декабристы, и ваш светоч Пушкин, и Лермонтов-Полежаев-Чернышевский-Герцен и все-все-все демократы опять в ряды преступников и посягателей, запрещенных и сосланных.

Тогда во славу матушки государыни будешь слагать оды



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  • 10 | 28.05.2018, 11:08 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6861 | Рейтинг: +2821,4
Башнационалисты глупы.

Они хотят самоутвердиться за счет нагибания Руслана Белого.

Предположим комика Белого оштрафовали.
Как отреагируют жители Башкирии?

Они воспримут это как явное нарушение их конституционных прав: идеология запрещена ( в т. ч. и башкирский национализм), есть свобода мысли и слова.

Конституция Ст.29. ч3.: Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений и отказу от них.

К башкирскому национализму начнут относиться резко отрицательно.

Башнацики получат в лоб граблями, на которые они сами и наступили.



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  • 11 | 28.05.2018, 11:10 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 596 | Рейтинг: +83,5
За три века власть вместе с режимом и законодательством менялась несколько раз, а на оккупированных территориях - много раз.
...................................
Тут что то не так, башкиры не были оккупированы, а добровольно вошли в состав России. Ваши же источники об этом твердят.



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  • 12 | 28.05.2018, 11:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14990 | Рейтинг: -2819,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Истинными сторонниками орлова являются только весьма недалекие человечки, как и он сам. " К стати", так он говорит, и его диксия точно соответствует "щай пищенка макал". И вы думаете, что он русский?



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  • 13 | 28.05.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СЮ судили и отправили на каторгу какие еще могут быть вопросы. Какая лингвистика? Откройте учебники истории и прочитайте, там все без экспертизы написано...



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  • 14 | 28.05.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Салаватка герой ,валидка -отец- основатель нашей государственности -что не бандит тот ГЕРОЙ .



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  • 15 | 28.05.2018, 11:31 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14990 | Рейтинг: -2819,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тут что то не так, башкиры не были оккупированы, а добровольно вошли в состав России. Ваши же источники об этом твердят.
---------------------
Почитай хоть Донелли. Ты же американцев любишь. Он уверен изучив все документы, что Башкирию Россия завоевывала в течение 200 лет
А Казань "завоевали" татары. Просто предали одних хозяев монгол, стали служить другим - русским. Хотели еще раз, немцам служить, не получилось.



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  • 16 | 28.05.2018, 11:38 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 596 | Рейтинг: +83,5
15 | 28.05.2018, 11:31 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 14977 | Рейтинг: -2815,6
Тут что то не так, башкиры не были оккупированы, а добровольно вошли в состав России. Ваши же источники об этом твердят.
---------------------
Почитай хоть Донелли.
........................................
Рахимов, так и ваши собственные историки твердят одно, ты другое. Были ходоки к царю с просьбой подданства. Кому из вас верить?



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  • 17 | 28.05.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СЮ один из участников Крестьянской войны , соратник ЕИ Пугачева. боролся с царизмом , внес огромный вклад в историю развития общества , вложил вклад в свержение царизма, феодализма .
История делается народом и их руководителями при ходе общественно -политических процессов и развитии общества.Но отдельные личности без поддержки народа превращаются в героев- одиночек и повлиять на ход исторических процессов не могут оказать существенного влияния.



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  • 18 | 28.05.2018, 11:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14990 | Рейтинг: -2819,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да, именно так, вошли в состав России по договору. Но не сдали Башкирию не предавали. Остались со своими войсками. Воевали и против внешних врагов наряду с русскими, воевали и за свою свободу, когда власти притесняли. И за татар тоже воевали.
Башкиры НИКОГДА в своей истории не были служилыми как татары. Прислуживали вы монголам, предали и стали служить русским, захотели и немцам, Россия успела придушить хетлира, иначе сегодня вы "пили бы баварское".



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  • 19 | 28.05.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конституция Ст.29. ч3.: Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений и отказу от них.

К башкирскому национализму начнут относиться резко отрицательно.

Башнацики получат в лоб граблями, на которые они сами и наступили.
_______________________
думаю 300 рублей для Белого не проблема, а вот пиара получит на мильоны. ну а дальше... у Белого достаточно извращенный мозг, он мне напоминает Задорнова , где то в середине своих лет (америкосы - ну тупые) и тогда произойдет раскрутка Башкир от Белого в стиле Задорнова...
турк



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  • 20 | 28.05.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и еще... Белый точно не оставит свой штраф без ответа и начнет ковырять историю... тогда мы оч много узнаем о Башкирских родо-племенных связях
турк



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