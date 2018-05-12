Герой с приговором, который до сих пор не отменен

Слова комика Руслана Белого о Салавате Юлаеве пройдут лингвистическую экспертизу.Об этом заявил начальник Центра по противодействию экстремизму Рустам Садретдинов в ответ на обращение боксера Хабира Сулейманова.Известный спортсмен считает, что Руслан Белый должен ответить за нарушение статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».Напомним, 15 апреля в очередном выпуске шоу «Комик в городе», посвященном Уфе, юморист Руслан Белый назвал национального башкирского героя Салавата Юлаева бандитом. Кроме этого, он пошутил над нацией и ее алфавитом.После выхода передачи соцсети буквально взорвались от негодования. Активисты придумали специальный хэштег #салаватнебандит и требовали извинений от Белого. К акции присоединились стронгмен Эльбрус Нигматуллин, боксер Хабир Сулейманов и другие известные люди республики.Спортсмен Хабир Сулейманов написал обращение в МВД республики с просьбой разобраться в ситуации.– Я продолжаю это дело, потому что убежден, что Салават Юлаев – наш герой. Конечно, мнения у всех разные: для одних Салават – защитник своих земель и борец за справедливость, а для других он разбойник.Обе стороны по-своему правы! Но нельзя вот так взять и обозвать героя другого народа. Надо знать историю и уважать культуру других народов, чтобы не совершать ошибок прошлого! Руслан Белый должен ответить за свои слова, – поделился боксер. – Пора уже становиться более цивилизованными!– Честно говоря, лет пять назад просто захотел бы решить эту проблему кулаками, и даже было бы стыдно вот так писать заявление. Но ведь мы стремимся к цивилизованному обществу, поэтому и решать такие дела надо цивилизованно! – признался Хабир Сулейманов.По последним данным, комик до сих пор не извинился. Если юмориста признают нарушителем закона, его ждет штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.