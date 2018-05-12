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Ильнар Гарифуллин: Кто такой спикер Толкачев?

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На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев заявил, что "репрессии и революции не вернутся в Россию​". Не могу не процитировать некоторые фразы из выступления старожила властного небосклона республики (он занимает пост председателя Курултая РБ с 1999 года).

Ильнар Гарифуллин: Кто такой спикер Толкачев?


"Россия выбрала свой лимит на революции. Каждая революция — это спад экономики, кровь и людские потери. Каждая революция — это раскол общества, незаживающая рана, которая отражается и на будущих поколениях. Историческая практика убедительно доказала, что успешнее развивается то общество, которое может идти эволюционным путем..."

"И в этом наша сила, а не слабость. Мы слышим всё общество, мы готовы воспринимать аргументы всех, кто основывает свои предложения на национальных интересах. Мы готовы терпеливо и последовательно объяснять и разъяснять свою позицию. Именно поэтому мы — партия большинства. Большинства, которое видит свое будущее в России, которое гордится своей страной, которое созидает на благо Родины. И для такого большинства не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление..."

"Российский народ — это те, кто идут в рядах "Бессмертного полка", это те, кто поддерживает Владимира Владимировича Путина, это те, кто каждодневным трудом развивает страну. А критики и не согласные — они есть, но для нас, для российского народа, они не враги, а оппоненты. И доказывать свою правоту мы будем политическими методами, а не репрессиями"...

Отметим, что у спикера Госсобрания-Курултая Башкортостана сложилась стойкая репутация "говорящей головы". Причем, бывает так, что голова эта нередко противоречит самой себе. Так, если в 2004-2005 годах Толкачев активно пропагандировал необходимость пролонгации двустороннего Договора между Башкортостаном и Россией, апеллируя как к Договору начала 1990-х годов, так и к опыту Татарстана, то уже в 2014 году с его же слов мы узнаём, что "У республики Башкортостан не было договорных отношений с Российской Федерацией".

Поэтому озвученные на этих праймериз тезисы — это не позиция отдельного человека или группы лиц, а позиция всего правящего бюрократического класса России в целом, который олицетворяет нынешнюю партию власти. Этот правящий бюрократический класс в ответ на экономический кризис, признаки надвигающейся социальной катастрофы, чудовищный рост пропасти между сверхбогатым меньшинством и стремительно нищающим большинством предлагает нам казенный патриотизм. Отсюда и спич Толкачева о том, что российский народ — это те, кто поддерживает Путина, а кто его не поддерживает, по нехитрой мысли Константина Борисовича, видимо автоматически лишаются права называть себя россиянами. В общем, поддерживаешь Путина, шагаешь по брусчатке в рядах "бессмертного полка" раз в году — ты представитель российского народа, а нет — значит, нечто непонятное, мешающее движению вперед.

Обратим внимание на то, что этот правящий класс уже не предлагает даже эфемерные образы прекрасного будущего, которые рисовались в нулевые (например, удвоение ВВП и т.д). Он способен лишь на риторику "осаждённой крепости" и, соответственно, затягивание поясов. Якобы мы все в одной лодке. Только в этот казенный патриотизм, на самом деле, уже мало кто верит. Вся эта риторика "осажденной крепости" осыпается в прах, когда мы видим, что нищим российским плебеям предлагают затянуть пояса во имя спасения многомиллиардных бизнесов господ Вексельбергов, Дерипасок и т.д., попутно собирая по рублю смсками на спасение от тяжелого заболевания очередного несчастного ребенка.

Особенно смешно звучит тезис, что "мы — партия большинства, большинства, которое видит свое будущее в России". Отпрыски целого ряда высокопоставленных единороссов давно связали свою жизнь с ненавистным Западом и возвращаться в "великую державу", отстроенную их отцами, не собираются. Ничем иным как лицемерием это не назвать.

Отсюда и пространные разговоры о революции. Чем больше нас уверяют в том, что лимит революций в России полностью исчерпан и невозможен в будущем, тем больше убеждаешься — что что-то здесь не так, потому как четверть века жизни в постсоветской России крепко убедили: если власти громогласно, причем неоднократно утверждают одно, значит, на самом деле, всё обстоит с точностью до наоборот. Говорят, что пенсионная система — это всерьёз и надолго? Значит, самое время создавать свою личную кубышку, а не тратить время на подсчет каких-то мифических баллов. Говорят, обеспечим качественность и общедоступность медицины? Значит, жди новых сокращений в медицинской сфере.

Константин Толкачев по образованию является юристом, а у юристов принято апеллировать точными терминами. Если мы обратимся к Большому энциклопедическому словарю, то увидим, что "революция — это глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, общества или познания". Ничего плохого в самом понятии нет. Вопреки мнению спикера башкортостанского парламента отметим, что все узловые сдвиги в человеческой цивилизации происходили именно благодаря всевозможным революциям — неолитической (благодаря чему вообще возникла человеческая цивилизация), научно-техническй и т.д. А уж про политические революции и говорить не приходится. Английская революция подарила миру такое прогрессивное для того времени явление как конституционная монархия. Великая французская революция уничтожила средневековые сословия и создала понятие гражданской нации. Американская революция породила такой основополагающий документ практически любого современного государства как Конституция. Про прогрессивное значение двух российских революций 1917 г. (несмотря на неизбежные издержки) для всего развития человечества и говорить не стоит — узаконенный 8-часовый рабочий день, гарантия бесплатного образования и медицины.

Демонизация революции как социального или политического явления со стороны бюрократов стала отличительной особенностью последних нескольких лет, а противопоставляемое ему понятие "эволюции" стало фетишом. А между тем, нигде, ни в одной развитой стране мира, революция не рассматривается как априори нечто страшное, ужасное и лишнее, историческую память о которой необходимо "ампутировать". Во Франции Великая французская революция (намного кровавее нежели обе российские революции 1917 года) — это национальный праздник, точка отсчета французской нации и никто этот праздник запрещать не собирается.

Всё, к чему любит апеллировать нынешняя официальная пропаганда в попытке консолидировать российских граждан — успехи прошлого (оно и понятно, ведь в настоящем одни разочарования, а в светлое будущее уже мало кто не верит), победа во второй мировой войне, полет человека в космос — это как раз порождения ненавистной революции. Ругаем революцию, ищем происки "пятой колонны", свершившей её, и тут же подмазываемся к её плодам. Такой вот когнитивный диссонанс.

Надо сказать, что попытки переворотов, заговоры — явления, отнюдь не чуждые и для биографии самого Константина Борисовича Толкачева.

Не будем забывать, что его самого чуть не вынесли из парламента республики во время политического кризиса начала 2005 года, инициированного местной оппозицией. Правда, вынести его собиралась вовсе не оппозиция, а группа депутатов, близкая к сыну тогдашнего президента — Уралу Рахимову, попытавшаяся воспользоватся сложной внутриполитической обстановкой в республике. Но личная преданность спикера парламента, которая для Муртазы Рахимова была основным критерием профпригодности, сыграла свою роль, и поэтому "заговор" тогда был сорван.

Кстати, говоря о влиянии представителей бывшей рахимовской элиты на председателя Госсобрания, стоит упомянуть один весьма интересный и знаковый случай. Информированные источники из администрации президента республики Татарстан рассказывают, что, когда осенью 2016 года в Казани под редакцией Института истории имени Ш.Марджани Академии наук РТ вышел первый том трехтомника "История татар Западного Приуралья", за подписью председателя Госсобрания Константина Толкачева в их адрес пришло довольно гневное письмо с критикой издания. Причем в письме фигурировали формулировки приказного тона: "впредь более не вмешиваться в историю Башкортостана" (то есть не издавать книгу по истории татар РБ).

Этот призыв — копия другого аналогичного письма. Говорят, что в Аппарате президента Татарстана были в некотором шоке от такого не совсем дипломатичного поведения спикера башкортостанского парламента. Тем более сам глава РБ Рустэм Хамитов довольно спокойно отнесся к этому изданию (что логично), приказав своим подчиненным не вмешиваться в научную дискуссию (что однако, как потом оказалось, они полностью проигнорировали). Вряд ли Константина Борисовича особо интересовали перипетии исторического дискурса. Скорее всего кто-то просто подсунул уже готовое письмо под подпись, но, как говорится, осадок-то остался, да и соотвествующие выводы тоже.

Вообще, говоря о роли Константина Толкачева на политическом небосклоне Башкортостана, стоит отметить, что он никогда не стремился к излишней самостоятельности и выстраиванию собственной политической игры — благодаря чему и продержался на своем посту уже почти 20 лет. Он кстати единственный из высокопоставленных чиновников рахимовской когорты, переживший своего прежнего патрона. Стоит отметить, что Госсобрание РБ на сегодняшний день — это мало что решающий орган. И в нынешних условиях кто-то должен озвучивать не очень популярные лозунги, выполняя роль такого вот своеобразного общественного громоотвода.

Ильнар Гармфуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 28.05.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильнар улым, не много ли внимания этому дауну от политики?
Вы же сами упомянули - это говорящая голова. Если бы у него в голове были хоть какие то зачатки ума, то это быдло от политики не продержалось так долго в мягком кресле. Шайтан с ним.



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  • 2 | 28.05.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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""Россия выбрала свой лимит на революции."

-------------------------

От Зюганова (!) тоже слышал этот перл. Как будто не существует законов диалектики, которые распространяются и на общество. И вообще, "лимит на революции" - его кто определяет? "Вам бы романы писать!"



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  • 3 | 28.05.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы узурпировали власть, не надо нас свергать. Вот основной посыл Толкачева про лимит революций. Перекрасившиеся комуняки не чтут своих классиков. Революции не подчиняются желаниям узурпаторов. Они порождаются неразрешимыми противоречиями обществе.



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  • 4 | 28.05.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"репрессии и революции не вернутся в Россию​".
==========================================
Видимо г-ну Толкачеву должность спикера парламента Башкортостана наскучила, и он решил податься в в башкортоСранские Нострадамусы, возомнил себя пророком?!
Вот что власть с человеком сделала: собрала Обе извилины в одну прямую...



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  • 5 | 28.05.2018, 10:07 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 596 | Рейтинг: +83,5
" Мы слышим всё общество, мы готовы воспринимать аргументы всех, кто основывает свои предложения на национальных интересах."

-Нищета, мизерные пенсии, зарплата ниже прожиточного, дороговизна, заоблачные цены на бензин.... - все это в национальных интересах?

"Мы готовы терпеливо и последовательно объяснять и разъяснять свою позицию".

- Как объясните, миллионные оклады госслужащих и "слуг народа" - депутатов, расслоение общества, спецполиклиники, больницы?

"Именно поэтому мы — партия большинства".

-Чтобы подольше воспользоваться своим положением, а потом все это переать по наследству?

"Большинства, которое видит свое будущее в России, которое гордится своей страной, которое созидает на благо Родины".

-Что вы создали? Оседлали Россию в своих интересах, и верите, что так будет вечно.Откуда такая уверенность?

"И для такого большинства не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление..."

-Почему оппозиция у вас вызывает сильнейший страх? Оппозиция тоже ваши соотечественники, платят налоги чтобы вы ни в чем не нуждались, чем они вас так стращают?



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  • 6 | 28.05.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.05.2018, 10:07 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 591 | Рейтинг: +82
...
-Почему оппозиция у вас вызывает сильнейший страх?

---------------------------

Потому что "синдром ковбоя":

Скачет ковбой по прерии и видит одинокое дерево. В дереве дупло, а
вокруг дупла следы пуль, как будто кто-то из пулемета стрелял. Стало ему
интересно.

Подъехал поближе, заглянул в дупло. Вдруг кто-то хватает ковбоя за уши и
говорит: "Соси! Тебе понравится!" и из темноты появляется член. Ковбой
упирается, орет, а этот кто-то его уши скручивает и повторяет "Соси,
соси! Тебе понравится!"

Ковбой не выдержал боли, отсосал. Вырвался отскочил от дерева. Достал
пистолеты, изрешетил все вокруг дупла. Никто не показывается.

Снова подъехал к дуплу, заглянул внутрь. Вдруг кто-то хватает ковбоя за
уши и говорит: "Соси! Я же говорил тебе понравится!"



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  • 7 | 28.05.2018, 10:26 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4276 | Рейтинг: -699,2
Еще один библиограф Толкачева нашелся!!
Вот такие дураки, как Ильнар, делают героями серого человека!!! А достойные люди оказываются за бортом истории!!!



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  • 8 | 28.05.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно чтить героев, подвиг которых не вызывает разночтений. Например:

Муса Гайсинович Гареев (1922 - 1987) - лётчик, Герой Советского Союза.

Можно ещё.



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  • Эксперт
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  • 9 | 28.05.2018, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58925 | Рейтинг: +12208,1
Оказывается, что все-таки был допинг, а не заговор против российского спорта

В середине мая министр спорта Павел Колобков, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин отправили в штаб-квартиру WADA в Монреале письмо, в котором признали существование допинговых манипуляций в российском спорте и сокрытие положительных проб.

При этом важно понимать, что спортивные чиновники назвали это письмо деловой перепиской и оно нигде не было опубликовано. Мы бы о нем вообще не узнали, если бы не утечки в иностранной прессе, в частности, во французском L’Équipe. Само письмо было приуречно к заседанию антидопинговой организации, на котором обсуждался вопрос о возвращении членства России в ней. Однако решение об этом принято не было. Тем не менее французские журналисты пишут о том, что российские власти признали доклад Макларена.

Несколько иной комментарий дал на Петербургском экономическом форуме министр спорта России Павел Колобков. Он заявил, что приняла выводы комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом о допинговых манипуляциях в российском спорте, но не признавала причастности к этому государства, о чем свидетельствует расследование комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Кроме того, письмо демонстрировало готовность к сотрудничеству со всеми спортивными организациями в вопросах антидопинга.

По большому счету отличие доклада Макларена и выводов комиссии Шмида в том, что канадский адвокат утверждал, что российская допинговая система была государственной, а чиновник МОК не стал прямо это утверждать, хотя по итогам именно работы его комиссии от олимпийского движения пожизненно был отстранен министр спорта России Виталий Мутко. Теперь сам Владимир Путин отодвинул его от спорта, отправив заниматься строительством. Кстати, сам Мутко никаким образом не судится с МОК и выводами комиссии Шмида, хотя и обещал, уйдя формально из-за этого даже из руководства РФС.

Колобков считает выводы Макларена противоречивыми, однако, де-факто Россия официально признала, если не доклад, то существование в России глобальной, то есть охватывающей большинство видов спорта, допинговой системы. Раньше, отмечу, пропагадисты в телевизоре просто захлебываясь рассказывали, что спорт в России чистый, а обвинения в допинге связаны с тем, что нам "англичанка гадит". Интересно, какими теперь соловьями они запоют. Скорее, просто не заметят, как практически не заметили выводы голландского расследования по сбитому в Донбассе "Боингу".

Теперь совершенно очевидно, что Россия готова на большие компромиссы с мировым спортивным сообществом. Выиграли те, кто настаивал на мягкой линии поведения, например, тот же глава ОКР Александр Жуков, извинившийся еще на заседании МОК по вопросам допуска российских атлетов на Олимпиаду в Южную Корею. То есть предлагавшаяся изоляция российского спорта с обвинениям в туалетных похождениях вражеской англичанки не прошла. По большому счету это и было предложение фриков. Но в нынешних российских реалиях я бы не стал зарекаться, что оно серьезно не рассматривалось. Все стало понятно с решения убрать Мутко из Минспорта. В принципе все называвшиеся Ричардом Маклареном чиновники отстранены от российского спорта. Сто процентов... В этом смысле не признавать доклад Макларена довольно странно, если бы речь шла не о России.

Совершение формального шага, под которым мы сами подписались в дорожной карте, а именно признание доклада Макларена, выглядело бы логичным, потому что де-факто он уже сделан. Проблема только в том, что с самого верха идет установка никогда не признавать своих ошибок. Ровно поэтому спортивные функционеры довольно забавно признали выводы комиссии Шмида, основанные на докладе Макларена, но не признали сам доклада, несмотря на взятые обязательства.

Таким образом, можно сделать два вывода. Первый вывод касается нового главы ОКР, который скоро будет избран. Им станет человек, который сможет найти точки соприкосновения с мировым спортивным сообществом и вывести российский спорт из изоляции. Несмотря на Чемпионат мира по футболу, тут у нас тотальные проблемы в легкой и тяжелой атлетике, большая бомба висит над биатлоном, да и непонятно, что дальше будет с Олимпиадами и Паралимпиадами. Второй вывод касается доклада Макларена. Может быть тихо и незаметно, в рамках "рабочей переписки" он будет признан.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/viking_nord/1713468.html
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  • 10 | 28.05.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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что вы так "наезжаете" на революцию сидя у ПК, а не за счётами!
Какой принял страну Саакашвили, и какой сдал!
Да, он провёл люстрацию! А мы, доверились Борис Николаевичу Гинденбургу под псевдонимом Ельцин, а тот власть сплавил Путину! Который. злобными ручками, ментов малолеток избивает только за то, что они по другому думают и не боятся открыто своё мнение выразить, средневековье какое то под улюлюканье о вставании с колен!
Саакашвили же прямо обвинил Путина что он его сверг! Путин, как всегда, "смело" промолчал, толи пивка опился, толи с Кабанихой зажигал!



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  • 11 | 28.05.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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ну ,не правда.Как это Госсобрание ничего не решает.Решает и еще как решает.Аж закон приняли ,что семьям из малообеспеченных семей помогать собрать ребенка в школу .А до этого закона не было.Но надо это дело урегулировать законодательно,ведь добрые дела должны иметь законную форму.Какая огромная армия дармоедов-тупых,косноязычных,лживых.думающих урвать.Знаю из нынешнего созыва нескольких очень близко.Таких же и наберут.!!!! Нет сделать человек 30 и 10 на постоянной основе !!!



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  • 12 | 28.05.2018, 11:41 | Автор: Кухарка
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Владелец O1 Group Борис Минц(меценат, создатель первого в России Музея русского импрессионизма) и трое его сыновей покинули Россию и переехали в Лондон
«Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», — пояснил он.
Путин нам рассказывает что напряженка за Бугром и надо возвращаться домой, а этот неправильный еврей говорит что "жопа" это у нас



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  • 13 | 28.05.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 28.05.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован

"репрессии и революции не вернутся в Россию​".
==========================================
Видимо г-ну Толкачеву должность спикера парламента Башкортостана наскучила, и он решил податься в в башкортоСранские Нострадамусы, возомнил себя пророком?!
Вот что власть с человеком сделала: собрала Обе извилины в одну прямую...
===
кто бы говорил!
а как менты на "кол сажают" - или резиновая дубинка не кол?! Идентичность нужна?!
как малолеток Путин, руками ментов, избивает?! А избиение ментами до смерти?! А то, что ментов на душу население в 7 раз выше чем в цивилизованных странах?! А косвенные налоги, то бишь дорогие кредиты, менты и видеоменты на автодорогах + вРотенберги, завышение цен на всё и вся, вам этого мало?! А приказ МВД РФ ДСП № 870 2002 с фильтрационными лагерями... расстрелами во внесудебном порядке?! В суды граждане уже предпочитают не обращаться?! Кстати в средневековье, ежели доказали что судья вынес заведомо неправомерное постановление, ему шкуру сдирали, а наш, гарант "своим", - не расеянам, за счёт народа, ими профуканные бабки возвращает, - спад рождаемости по РФ 10,7%, по РБ 12%, - вам этого мало?! А беспутно подсчитанный МРОТ ниже пайки немецкого военнопленного сентября 1941 когда наши победоносно драпали до самой до Москвы?! А нет работы, - теряй жильё?! Да и те, - лачуги!
=+=
люди холопского звания,
сущие псы иногда,
чем тяжелей наказание,
тем им милей господа!
Да и господа эти из черни все подряд!



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  • 14 | 28.05.2018, 11:46 | Автор: Егерь
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En+ Дерипаски попросила поднять тарифы для населения из-за санкций США

Группа En+ бизнесмена Олега Дерипаски, попавшая под санкции США, попросила у правительства льготы, среди которых — рост платежей для населения, пишет "Коммерсант".

En+ объединяет "Евросибэнерго" и 48,1% "Русала". "Русал" — крупнейший в России потребитель: 62 млрд кВт•ч в 2016 году (6,1% от потребления в РФ и 30% — в Сибири).

Издание ознакомилось с предложениями по льготам, которые компания направила 15 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку. В его аппарате подтвердили обсуждение "мер поддержки санкционных компаний".

Среди предложений En+ по поддержке: избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка). По оценке "Русала",
это может привести к росту энергоцен в Сибири на 12%,
однако сэкономит группе 13-18 миллиардов рублей.

Кроме того, En+ попросила освободить Rusal от надбавки к энергоценам для снижения дальневосточных тарифов. Ожидается, что это сэкономит компании 1,9-3 миллиарда рублей в год, но повысит в Сибири цены еще на 1-2%.

В Иркутской области En+ для сокращения перекрестного субсидирования предложила поднять тарифы сетей для населения.

En+ также попросила повысить максимальный уровень платежей за ЖКХ в области. Речь идет, в частности, о повышении тарифов на горячую воду и тепло на 1%.

Как прокомментировал изданию директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН Валерий Стенников, результатом принятия подобных мер станет рост тарифов для малого бизнеса и населения. При полной отмене перекрестного субсидирования тарифы для населения могут подняться втрое, отметил он.

Напомним, 18 мая стало известно о выходе Олега Дерипаски из совета директоров UC Rusal. Это решение было принято советом директоров En+, куда входит Rusal, в рамках выполнения "плана Баркера". Ранее министр финансов Стивен Мнучин пояснял, что с компании Rusal могут быть сняты санкции, если в ней сменится контрольный акционер.

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
B0B8BBAD0F05



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  • 15 | 28.05.2018, 11:55 | Автор: Егерь
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В Сирии в ночь на 23 мая погибли шесть россиян: четверо военнослужащих и два бойца ЧВК «Вагнер»

ОБНОВЛЕНИЕ
По уточненной информации, бой, в котором погибли шесть россиян, произошел 23 мая, а не 27 мая. Подробности боя в ночь на 27 мая выясняются.

По информации «Новой газеты», в Сирии во время боя, который произошел в ночь на 23 мая, погибли шесть человек: четверо военнослужащих и два человека из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Собеседник газеты уточнил, что в госпиталь в Москву доставлены еще два человека. По его словам, в провинции Дейр эз-Зор бойцы ЧВК «Вагнер» регулярно охраняют «асадовские нефтяные вышки».

Региональное издание «Чита.ру» также сообщило о гибели в Сирии четырех человек из Забайкальского края и двоих человек из Башкортостана.

Кроме того, исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в социальных сетях сообщение (от 25 мая — прим.ред.)«о гибели в Сирии российского военнослужащего Кирилла Полищука, который также погиб 23 мая».

Минобороны России сообщило, что в Дейр эз-Зор произошла атака нескольких групп террористов на артиллерийскую батарею правительственных войск. Бой начался ночью и длился около часа.

В министерстве дату боя не уточнили. В военном ведомстве также утверждают, что в Сирии погибли два военных советника, позже в госпитале скончались еще два россиянина, а ранения получили еще трое человек.

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/05/27/142005-v-sirii-v
-noch-na-27-maya-pogibli-shest-chelovek-chetvero-voennosluzh
aschih-i-dva-***tsa-chvk-vagner



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  • 16 | 28.05.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Европейские фанаты гадили в центре Киева, унижая Украину
Болельщики команд-финалистов Лиги Чемпионов вели себя в Киеве непристойно, поскольку Украину в качестве европейской страны они не рассматривают .

Об этом в эфире украинского телевидения заявил киевский эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

А английские газеты обвинили в нападении на английских болельщиков в Киеве российских футбольных фанатов. Опять Россия виновата.



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  • 17 | 28.05.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
а этот неправильный еврей говорит что "жопа" это у нас

=================

Пущай прихватит своих соплеменников. Тогда у России будет лицо.



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  • 18 | 28.05.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон
«Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объясняет один из собеседников.
По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.
Представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы «Ист» от комментариев отказались.



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  • 19 | 28.05.2018, 12:28 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6861 | Рейтинг: +2821,4
Региональное издание «Чита.ру» также сообщило о гибели в Сирии четырех

человек из Забайкальского края и двоих человек из Башкортостана.



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  • 20 | 28.05.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гарифуллин....Толкачев...какя-то хня. Вспомнил фильм Охлобыстина "ДМБ"

-Видишь суслика?
-Нет
-И я не вижу. А он есть.



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