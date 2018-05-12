Ильнар Гарифуллин: Кто такой спикер Толкачев?

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев заявил, что "репрессии и революции не вернутся в Россию​". Не могу не процитировать некоторые фразы из выступления старожила властного небосклона республики (он занимает пост председателя Курултая РБ с 1999 года)."Россия выбрала свой лимит на революции. Каждая революция — это спад экономики, кровь и людские потери. Каждая революция — это раскол общества, незаживающая рана, которая отражается и на будущих поколениях. Историческая практика убедительно доказала, что успешнее развивается то общество, которое может идти эволюционным путем...""И в этом наша сила, а не слабость. Мы слышим всё общество, мы готовы воспринимать аргументы всех, кто основывает свои предложения на национальных интересах. Мы готовы терпеливо и последовательно объяснять и разъяснять свою позицию. Именно поэтому мы — партия большинства. Большинства, которое видит свое будущее в России, которое гордится своей страной, которое созидает на благо Родины. И для такого большинства не страшны ни оппозиция, ни другие мнения, ни внешнее давление...""Российский народ — это те, кто идут в рядах "Бессмертного полка", это те, кто поддерживает Владимира Владимировича Путина, это те, кто каждодневным трудом развивает страну. А критики и не согласные — они есть, но для нас, для российского народа, они не враги, а оппоненты. И доказывать свою правоту мы будем политическими методами, а не репрессиями"...Отметим, что у спикера Госсобрания-Курултая Башкортостана сложилась стойкая репутация "говорящей головы". Причем, бывает так, что голова эта нередко противоречит самой себе. Так, если в 2004-2005 годах Толкачев активно пропагандировал необходимость пролонгации двустороннего Договора между Башкортостаном и Россией, апеллируя как к Договору начала 1990-х годов, так и к опыту Татарстана, то уже в 2014 году с его же слов мы узнаём, что "У республики Башкортостан не было договорных отношений с Российской Федерацией".Поэтому озвученные на этих праймериз тезисы — это не позиция отдельного человека или группы лиц, а позиция всего правящего бюрократического класса России в целом, который олицетворяет нынешнюю партию власти. Этот правящий бюрократический класс в ответ на экономический кризис, признаки надвигающейся социальной катастрофы, чудовищный рост пропасти между сверхбогатым меньшинством и стремительно нищающим большинством предлагает нам казенный патриотизм. Отсюда и спич Толкачева о том, что российский народ — это те, кто поддерживает Путина, а кто его не поддерживает, по нехитрой мысли Константина Борисовича, видимо автоматически лишаются права называть себя россиянами. В общем, поддерживаешь Путина, шагаешь по брусчатке в рядах "бессмертного полка" раз в году — ты представитель российского народа, а нет — значит, нечто непонятное, мешающее движению вперед.Обратим внимание на то, что этот правящий класс уже не предлагает даже эфемерные образы прекрасного будущего, которые рисовались в нулевые (например, удвоение ВВП и т.д). Он способен лишь на риторику "осаждённой крепости" и, соответственно, затягивание поясов. Якобы мы все в одной лодке. Только в этот казенный патриотизм, на самом деле, уже мало кто верит. Вся эта риторика "осажденной крепости" осыпается в прах, когда мы видим, что нищим российским плебеям предлагают затянуть пояса во имя спасения многомиллиардных бизнесов господ Вексельбергов, Дерипасок и т.д., попутно собирая по рублю смсками на спасение от тяжелого заболевания очередного несчастного ребенка.Особенно смешно звучит тезис, что "мы — партия большинства, большинства, которое видит свое будущее в России". Отпрыски целого ряда высокопоставленных единороссов давно связали свою жизнь с ненавистным Западом и возвращаться в "великую державу", отстроенную их отцами, не собираются. Ничем иным как лицемерием это не назвать.Отсюда и пространные разговоры о революции. Чем больше нас уверяют в том, что лимит революций в России полностью исчерпан и невозможен в будущем, тем больше убеждаешься — что что-то здесь не так, потому как четверть века жизни в постсоветской России крепко убедили: если власти громогласно, причем неоднократно утверждают одно, значит, на самом деле, всё обстоит с точностью до наоборот. Говорят, что пенсионная система — это всерьёз и надолго? Значит, самое время создавать свою личную кубышку, а не тратить время на подсчет каких-то мифических баллов. Говорят, обеспечим качественность и общедоступность медицины? Значит, жди новых сокращений в медицинской сфере.Константин Толкачев по образованию является юристом, а у юристов принято апеллировать точными терминами. Если мы обратимся к Большому энциклопедическому словарю, то увидим, что "революция — это глубокие качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, общества или познания". Ничего плохого в самом понятии нет. Вопреки мнению спикера башкортостанского парламента отметим, что все узловые сдвиги в человеческой цивилизации происходили именно благодаря всевозможным революциям — неолитической (благодаря чему вообще возникла человеческая цивилизация), научно-техническй и т.д. А уж про политические революции и говорить не приходится. Английская революция подарила миру такое прогрессивное для того времени явление как конституционная монархия. Великая французская революция уничтожила средневековые сословия и создала понятие гражданской нации. Американская революция породила такой основополагающий документ практически любого современного государства как Конституция. Про прогрессивное значение двух российских революций 1917 г. (несмотря на неизбежные издержки) для всего развития человечества и говорить не стоит — узаконенный 8-часовый рабочий день, гарантия бесплатного образования и медицины.Демонизация революции как социального или политического явления со стороны бюрократов стала отличительной особенностью последних нескольких лет, а противопоставляемое ему понятие "эволюции" стало фетишом. А между тем, нигде, ни в одной развитой стране мира, революция не рассматривается как априори нечто страшное, ужасное и лишнее, историческую память о которой необходимо "ампутировать". Во Франции Великая французская революция (намного кровавее нежели обе российские революции 1917 года) — это национальный праздник, точка отсчета французской нации и никто этот праздник запрещать не собирается.Всё, к чему любит апеллировать нынешняя официальная пропаганда в попытке консолидировать российских граждан — успехи прошлого (оно и понятно, ведь в настоящем одни разочарования, а в светлое будущее уже мало кто не верит), победа во второй мировой войне, полет человека в космос — это как раз порождения ненавистной революции. Ругаем революцию, ищем происки "пятой колонны", свершившей её, и тут же подмазываемся к её плодам. Такой вот когнитивный диссонанс.Надо сказать, что попытки переворотов, заговоры — явления, отнюдь не чуждые и для биографии самого Константина Борисовича Толкачева.Не будем забывать, что его самого чуть не вынесли из парламента республики во время политического кризиса начала 2005 года, инициированного местной оппозицией. Правда, вынести его собиралась вовсе не оппозиция, а группа депутатов, близкая к сыну тогдашнего президента — Уралу Рахимову, попытавшаяся воспользоватся сложной внутриполитической обстановкой в республике. Но личная преданность спикера парламента, которая для Муртазы Рахимова была основным критерием профпригодности, сыграла свою роль, и поэтому "заговор" тогда был сорван.Кстати, говоря о влиянии представителей бывшей рахимовской элиты на председателя Госсобрания, стоит упомянуть один весьма интересный и знаковый случай. Информированные источники из администрации президента республики Татарстан рассказывают, что, когда осенью 2016 года в Казани под редакцией Института истории имени Ш.Марджани Академии наук РТ вышел первый том трехтомника "История татар Западного Приуралья", за подписью председателя Госсобрания Константина Толкачева в их адрес пришло довольно гневное письмо с критикой издания. Причем в письме фигурировали формулировки приказного тона: "впредь более не вмешиваться в историю Башкортостана" (то есть не издавать книгу по истории татар РБ).Этот призыв — копия другого аналогичного письма. Говорят, что в Аппарате президента Татарстана были в некотором шоке от такого не совсем дипломатичного поведения спикера башкортостанского парламента. Тем более сам глава РБ Рустэм Хамитов довольно спокойно отнесся к этому изданию (что логично), приказав своим подчиненным не вмешиваться в научную дискуссию (что однако, как потом оказалось, они полностью проигнорировали). Вряд ли Константина Борисовича особо интересовали перипетии исторического дискурса. Скорее всего кто-то просто подсунул уже готовое письмо под подпись, но, как говорится, осадок-то остался, да и соотвествующие выводы тоже.Вообще, говоря о роли Константина Толкачева на политическом небосклоне Башкортостана, стоит отметить, что он никогда не стремился к излишней самостоятельности и выстраиванию собственной политической игры — благодаря чему и продержался на своем посту уже почти 20 лет. Он кстати единственный из высокопоставленных чиновников рахимовской когорты, переживший своего прежнего патрона. Стоит отметить, что Госсобрание РБ на сегодняшний день — это мало что решающий орган. И в нынешних условиях кто-то должен озвучивать не очень популярные лозунги, выполняя роль такого вот своеобразного общественного громоотвода.