Сплотимся вокруг Дерипаски: Меры поддержки миллиардера могут ударить по кошельку россиян

Компания En+ Group, объединяющая промышленные активы попавшего под американские санкции Олега Дерипаски, попросила у Правительства России льготы на энергорынке. Список конкретных предложений опубликовал «Коммерсантъ».Так, En+ предлагает избавить «Русал» от платежей по договорам на поставку мощности. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на электроэнергию в Сибири на 12%. Кроме того, цены в Сибири могут вырасти на 1-2%, если «Русал» освободят от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке.Также En+ хочет поднять тарифы сетей для населения в Иркутской области. Как поясняет компания, здесь самые низкие энерготарифы в России: 1,01 рубля за 1 кВт/ч при средних 4,3 рубля за 1 кВт/ч. Эффект En+ оценила в 3 млрд рублей в год для заводов «Русала» в Братске и Иркутске.Эксперты полагают, что, если соответствующие меры поддержки будут приняты, они вызовут троекратный рост тарифов для населения и малого бизнеса, что, естественно, усугубит проблему неплатежей за коммунальные услуги. Кроме того, потребуются бюджетные субсидии для бедных жителей.Напомним, 6 апреля администрация президента США ввела новые санкции против России. Американские активы россиян, физических лиц заморозят, а сами они не смогут получить американскую визу.В список вошли 7 бизнесменов, 17 правительственных служащих и 14 крупных компаний (полный список опубликован на сайте Министерства финансов США). В их числе «Русал», агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», холдинг «Русские машины» и «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Все перечисленные компании связаны с миллиардером Олегом Дерипаской. Отметим, что включение в санкционный список уже отразилось на состоянии компании «Русал», чьи акции только за одно утро упали на 22,3%.Напомним, правительство страны уже не раз вмешивалось в экономику предприятий, связанных с Олегом Дерипаской. В 2009 году «Группе ГАЗ» предоставили 4 млрд рублей государственных гарантий. Тогда же из федерального бюджета был погашен долг по зарплате на заводе в Пикалево (Ленинградская область).В 2012 году Правительство РФ снова пришло Дерипаске на помощь. На этот раз под угрозой оказался сам завод «Русал», в Богословском цеху которого едва не начались народные бунты. Тогда Владимир Путин, будучи премьер-министром страны, «разрулил» ситуацию: чтобы избежать закрытия цеха, правительство распорядилось, чтобы «Росатом» поставлял заводу энергию по цене в два раза ниже рыночной (971 копеек за киловатт-час), а «Внешэкономбанк» тогда готов был предоставить «Русалу» дешевый кредит.