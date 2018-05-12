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Сплотимся вокруг Дерипаски: Меры поддержки миллиардера могут ударить по кошельку россиян

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Компания En+ Group, объединяющая промышленные активы попавшего под американские санкции Олега Дерипаски, попросила у Правительства России льготы на энергорынке. Список конкретных предложений опубликовал «Коммерсантъ».

Сплотимся вокруг Дерипаски: Меры поддержки миллиардера могут ударить по кошельку россиян


Так, En+ предлагает избавить «Русал» от платежей по договорам на поставку мощности. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на электроэнергию в Сибири на 12%. Кроме того, цены в Сибири могут вырасти на 1-2%, если «Русал» освободят от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке.

Также En+ хочет поднять тарифы сетей для населения в Иркутской области. Как поясняет компания, здесь самые низкие энерготарифы в России: 1,01 рубля за 1 кВт/ч при средних 4,3 рубля за 1 кВт/ч. Эффект En+ оценила в 3 млрд рублей в год для заводов «Русала» в Братске и Иркутске.

Эксперты полагают, что, если соответствующие меры поддержки будут приняты, они вызовут троекратный рост тарифов для населения и малого бизнеса, что, естественно, усугубит проблему неплатежей за коммунальные услуги. Кроме того, потребуются бюджетные субсидии для бедных жителей.
Напомним, 6 апреля администрация президента США ввела новые санкции против России. Американские активы россиян, физических лиц заморозят, а сами они не смогут получить американскую визу.

В список вошли 7 бизнесменов, 17 правительственных служащих и 14 крупных компаний (полный список опубликован на сайте Министерства финансов США). В их числе «Русал», агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», холдинг «Русские машины» и «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Все перечисленные компании связаны с миллиардером Олегом Дерипаской. Отметим, что включение в санкционный список уже отразилось на состоянии компании «Русал», чьи акции только за одно утро упали на 22,3%.

Напомним, правительство страны уже не раз вмешивалось в экономику предприятий, связанных с Олегом Дерипаской. В 2009 году «Группе ГАЗ» предоставили 4 млрд рублей государственных гарантий. Тогда же из федерального бюджета был погашен долг по зарплате на заводе в Пикалево (Ленинградская область).

В 2012 году Правительство РФ снова пришло Дерипаске на помощь. На этот раз под угрозой оказался сам завод «Русал», в Богословском цеху которого едва не начались народные бунты. Тогда Владимир Путин, будучи премьер-министром страны, «разрулил» ситуацию: чтобы избежать закрытия цеха, правительство распорядилось, чтобы «Росатом» поставлял заводу энергию по цене в два раза ниже рыночной (971 копеек за киловатт-час), а «Внешэкономбанк» тогда готов был предоставить «Русалу» дешевый кредит.

ПроУфу
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  • 1 | 29.05.2018, 08:52 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5614 | Рейтинг: -1103,7
Подумаешь, продаст пару яхт и самолет. Делов то. Будет как дурак на вертолете летать.



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  • 2 | 29.05.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а Ромка говорят израИльский паспорт получил ..видать в ЛандОне приперает по-тихоньку..
турк



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  • 3 | 29.05.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Дерипаска у Путина числится в козлах отпущения,



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  • 4 | 29.05.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все для "Русала", все во имя "Русала", все на благо"Русала", А электорат, а что электорат,... бабы новый нарожают.



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  • 5 | 29.05.2018, 11:17 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12512 | Рейтинг: -1557,7
2 Ромку дураком не назовешь. Израиль скоро переедет на Крымский полуостров. Еврей не национальность а состояние духа.



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  • 6 | 29.05.2018, 12:39 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 599 | Рейтинг: +83,5
Путин всемогущий: полномочия президента втихую расширили законом

Настоящие дела по-настоящему влиятельные люди делают без шума и пыли. Госдума без единого слова (это не фигура речи, а констатация факта) приняла в окончательном, третьем чтении невинный на первый взгляд закон, который потом вдруг стал ещё и законом про наделение президента России очень широкими дополнительными полномочиями.

Путин сможет отменять Гражданский кодекс и прописывать особые правила для отдельных компаний и корпораций.
(http://www.mk.ru/politics/2018/05/24/putin-vsemogushhiy)



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  • 7 | 29.05.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что за страна, олигархи живут за счет населения страны, потому и становятся олигархами, путинизм крышует этих олигофренов, так как они держатели его пакетов !



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  • 8 | 29.05.2018, 14:52 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10635 | Рейтинг: -1766,9
Сплотимся вокруг Дерипаски: Меры поддержки миллиардера могут ударить по кошельку россиян
_______________________________________________
Либерастам не хватило Ходорковского?
На всех места не хватает?
Сколько вокруг да около него танцевали.
Юнг Ходорковскому даже посылки слал.
Теперь вокруг Дерипаски призывают сплачиваться.



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  • 9 | 29.05.2018, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Не кому послать наших олигархов лес валить.Бардак в стране.



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