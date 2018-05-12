Идиотизм «могут только сломать» продолжается

Роскомнадзор требует от компании Apple удалить из магазина приложений AppStore запрещенный в России мессенджер Telegram и прекратить рассылку его push-уведомлений.В Роскомнадзоре напомнили, что могут "нарушить функционирование сервисов Apple". Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что сейчас ведомство ведет переговоры с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах этих компаний.С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 миллионов IP-адресов, была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.***Бастрыкин о воспитании детей: Уйти от формализма, закрыть "Телеграм""Важно уйти от формализма и относиться к ребенку с открытым сердцем и душой", - заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на XV Съезде Уполномоченных по правам ребенка "Вектор Десятилетия детства: Счастливые дети - счастливая страна".Бастрыкин обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей: подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера "Телеграм", отметив что последний был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году."Когда вникаешь в работу конкретных чиновников или предпринимателей, к ним возникает много вопросов", - отметил глава СК России вспоминая трагедию на Сямозере, пожар в Кемерово и случай, когда органы опеки передали 15 детей на воспитание в семью алкоголиков.Главный следователь страны высказал свою обеспокоенность ростом числа врачебных ошибок. По таким случаям за прошлый год к следователям обратились 6 тысяч родителей, в отношении медицинских работников возбуждено более 200 уголовных дел.