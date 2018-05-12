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Идиотизм «могут только сломать» продолжается

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Роскомнадзор требует от компании Apple удалить из магазина приложений AppStore запрещенный в России мессенджер Telegram и прекратить рассылку его push-уведомлений.

Идиотизм «могут только сломать» продолжается


В Роскомнадзоре напомнили, что могут "нарушить функционирование сервисов Apple". Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что сейчас ведомство ведет переговоры с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах этих компаний.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 миллионов IP-адресов, была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.

Идель.Реалии
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Бастрыкин о воспитании детей: Уйти от формализма, закрыть "Телеграм"

"Важно уйти от формализма и относиться к ребенку с открытым сердцем и душой", - заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на XV Съезде Уполномоченных по правам ребенка "Вектор Десятилетия детства: Счастливые дети - счастливая страна".

Бастрыкин обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей: подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера "Телеграм", отметив что последний был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

"Когда вникаешь в работу конкретных чиновников или предпринимателей, к ним возникает много вопросов", - отметил глава СК России вспоминая трагедию на Сямозере, пожар в Кемерово и случай, когда органы опеки передали 15 детей на воспитание в семью алкоголиков.

Главный следователь страны высказал свою обеспокоенность ростом числа врачебных ошибок. По таким случаям за прошлый год к следователям обратились 6 тысяч родителей, в отношении медицинских работников возбуждено более 200 уголовных дел.



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  • 1 | 29.05.2018, 08:44 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34538 | Рейтинг: +5805,3
34510 | 28.05.2018, 20:27 | Автор: юнг | На сайте

....Глава следкома Бастрыкин призывает закрыть "телеграмм", а заодно и "инстаграмм", так как ими пользуются преступники
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28 мая 2018 | 18:02
Бастрыкин либо мылом объелся, либо его вдарили пыльным мешком из-за угла - потерял ориентацию в пространстве и времени. Бредит, короче говоря. Но его предложение мне понравилось, в смысле - закрыть. Только вот закрыть надо не то, что ему примерещилось в его бреду, а его самого, чтобы его бред не возбуждал индуцированных психозов у других дураков.
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Так, что скоро вообще у всех , похоже, отберут мобильники, а ножи и топоры будут продавать только отдельным, достойным гражданам, и то, только по рекомендации не менее двух членов ЕР.



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  • 2 | 29.05.2018, 08:46 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6863 | Рейтинг: +2821,7
Телеграм-канал "Малюта Скуратов": Оперируя географическими названиями времен СССР..

Это, конечно, цитата дня сегодня: "В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram". В какой реальности живет глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лучше даже не представлять. Наверное, можно еще понять, что отечественный бюрократ и охранитель путает Instagram и Telegram. Если черпать представления только из новостей на Первом канале и служебных дайджестов, то и не такое может случиться. Хотя показательно, что нашим следственным органам все едино – что Instagram, что Telegram. Главное, что продукты вражеские и не дай бог.

Но еще более показательный симптом, что в 2018 г. высокопоставленный чиновник оперирует географическими названиями времен СССР. Современная Россия, конечно, все больше напоминает Советский Союз, но не до такой же степени. Но, возможно, Бастрыкину виднее.

Комизм положения господина Бастрыкина, не различающего Instagram и Telegram, усиливается тем, что в Telegram по-прежнему действует и обновляется канал Следственного комитета. И даже публикует рекламу других каналов (сегодня в Следственном комитете продвигают "Караульного"). Впрочем, если глава Следственного комитета не в курсе существования города "Санкт-Петербург", то чего уж от него еще ждать. Разве что, повышения по службе.

t.me

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
B0C410985B96



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  • 3 | 29.05.2018, 08:49 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5614 | Рейтинг: -1103,7
Они с Телегой то справится не могут, куда им с Яблочниками воевать



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  • 4 | 29.05.2018, 08:49 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4281 | Рейтинг: -699,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Есть такая русская пословица "в чужом глазу увидел соринку, а в своем и бревно не заметил". Так вот, чем бороться с телеграмом, просто нужно закрыть такие сайты как Уфимский журнал, Эхо Москвы и тд. и все будет хорошо. а Кухарку на Калыму.



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  • 5 | 29.05.2018, 08:54 | Автор: Егерь
    Публикации: 3893 | Комментарии: 6863 | Рейтинг: +2821,7
Mediascope зафиксировала резкий рост аудитории Telegram в России в апреле

Исследовательская компания Mediascope предоставила последние данные об аудитории мобильного приложения Telegram в России, пишет 28 мая РБК.

Так, согласно полученным данным, в апреле усредненное число хотя бы раз в день заходивших в мобильное приложение мессенджера

достигло более 3,7 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек (100+).

Это — рекорд с октября 2017 года, когда Mediascope стала измерять аудиторию на мобильных устройствах в городах 100+. В октябре число пользователей мобильного приложения Telegram не превышало 2,2 млн человек, в марте 2018-го — 2,8 млн.

В апреле российская ежедневная аудитория приложения, таким образом, выросла по сравнению с предыдущим месяцем почти на 31%.

Столичная ежедневная аудитория Telegram увеличилась месяц к месяцу на 45% — с почти 492 тысяч москвичей в возрасте 12–64 лет в марте до 711 тысяч в апреле.

Ранее 28 мая Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из российского сегмента App Store, а также прекратить рассылку его сервисных paush-уведомлений для пользователей в России.

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
B0C2CC899D67



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  • 6 | 29.05.2018, 09:10 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34538 | Рейтинг: +5805,3
4 | 29.05.2018, 08:49 | Автор: Дед
........... просто нужно закрыть такие сайты как Уфимский журнал, Эхо Москвы и тд. и все будет хорошо. а Кухарку на Калыму.

=============Собрать все книги, да и сжечь!



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  • 7 | 29.05.2018, 09:14 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34538 | Рейтинг: +5805,3
.........а Кухарку на КА лыму?

==============Деда, ты уже во втором классе был второгодником?



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  • 8 | 29.05.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 29.05.2018, 09:10 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34536 | Рейтинг: +5805,2
4 | 29.05.2018, 08:49 | Автор: Дед
........... просто нужно закрыть такие сайты как Уфимский журнал, Эхо Москвы и тд. и все будет хорошо. а Кухарку на Калыму.

=============Собрать все книги, да и сжечь!
___________________
Тебе, как потомственному юристу, виднее.



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  • 9 | 29.05.2018, 09:21 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34538 | Рейтинг: +5805,3
Про эту картину я давно уже слышал. Даже Путин по телевизору говорил: то что на ней - неправда. И Иван Грозный же - святой. В книгах написано. Года два я уже про это думаю. И тут вот пришел в «Третьяковку» и не смог сдержаться. Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились.

====================Игорь Подпорин, порвавший картину , уважает Путина!



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  • 10 | 29.05.2018, 09:24 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4281 | Рейтинг: -699,7
Юнг одно членство Колыма или Калым все равно Кухарку туда!!!



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  • 11 | 29.05.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
условий для обеспечения информационной безопасности детей:
=====================================
Лучше бы о продовольственной безопасности побеспокоились: народ питается сплошными суррогатами, еще немного и вымрет как мамонты.



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  • 12 | 29.05.2018, 10:25 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 562 | Рейтинг: +186,4
Закрыть, к чертовой матери, весь интернет! Интернет придумали американские империалисты еще во времена холодной войны, им активно пользуются противники правящего режима нашего государства. Насколько известно, РПЦ до сих пор (и, видимо, не зря) не освятила интернет. В общем, это противное нашим духовным скрепам оружие наших геополитических врагов.



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  • 13 | 29.05.2018, 10:31 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28089 | Рейтинг: -670
Содом на царском троне

Личная жизнь российских вождей, будь они великими князьями, императорами, генсеками или президентами, всегда являлась табуированной темой. Те, кто держал свечки в высочайших опочивальнях, мемуаров не оставили. Но слухи просачивались даже сквозь очень плотно закрытые двери.
Можно утверждать, что интимные предпочтения русских монархов отличались некоторым разнообразием.

Иностранцы поражались свободе, буйствовавшей в этой, по их мнению, дикой стране. Подразумевались не личные свободы, не право иметь собственное мнение Имелась в виду свобода сексуальная. В то время в Европе гомосексуализм считался страшным грехом, и уличенных в нём церковный суд частенько отправлял на костёр. В России заморских гостей удивляло распространение содомии, за которую, по словам Сигизмунда Герберштейна, полагалось лишь церковное покаяние.

Сегодня мы благодаря министру культуры В. Мединскому знаем, что все показания иностранцев о Московии – русофобские выдумки. Однако схожие с иностранными источниками оценки морального состояния россиян можно найти в документах отечественного происхождения. Митрополит Макарий в 1552 году негодовал из-за нравов, царивших в русском войске, осаждавшем Казань: стрельцы «содевали со младыми юношами содомское зло, скаредное и богомерзкое дело».

Знаменитый «Домострой» лишь кротко замечал, что «предающиеся содомии Царствия Божия не наследят». По «Стоглаву» мужеложцам грозило лишь осуждение: «А которые не исправляются, ни каются, и вы бы их от всякие святыни отлучали, и в церковь входу не давали».

Возможно, подобная терпимость объяснялась распространением гомосексуализма по всей вертикали российской власти. В церковных источниках можно найти обвинения в содомии, адресованные митрополиту Московскому и всея Руси Зосиме. Старец Филофей из Псковского Трёхсвятского монастыря бил челом великому князю Василию Ивановичу, умоляя его искоренить на Руси «горький плевел содомии». Зря просил. Похоже, великий князь сам был не без греха.

Женился Василий III поздно – в 26 лет. С молодой Соломонией Сабуровой он прожил два десятилетия, но детей у них не было. В 1525 году великий князь обвинил жену в ворожбе, развелся и сослал бывшую супругу в монастырь. Интересны детали якобы имевшего места колдовства: княгиня при помощи некой бабки опрыскивала заговоренной водой мужнины «порты». Она явно хотела возбудить сексуальный интерес супруга к себе.

Через год Василий III женился на 16-летней Елене Глинской. Иностранцы передавали бродившие по Москве слухи, что интимная жизнь новобрачных протекала весьма своеобразно. Василий был готов к исполнению супружеского долга, только если в их с женой постель ложился обнаженный сотник дворцовой стражи.

Иван Грозный, в личной жизни также был весьма экстравагантен. По подсчетам историков, он был женат восемь раз. Только с первыми двумя женами царь жил долго (13 и 8 лет соответственно). А дальше началась свистопляска, которая и не снилась конкуренту-многоженцу английскому Эдуарду VIII – быстро надоедавших жен царь сплавлял в монастырь. Самым мимолетным оказался брак Ивана с Марией Долгорукой. Наутро после первой брачной ночи Иван объявил, что невеста оказалась не целомудренна, приказал посадить её в повозку, запряженную дикими лошадьми, и загнал этот экипаж в пруд на съедение рыбам.

Официальными браками Иван IV свои взаимоотношения с противоположным полом отнюдь не ограничивал. Современники и историки дружно сходятся в том, что царь вплоть до самой смерти был чрезвычайно охоч до женщин. Удивительно, но и симпатичных юношей он, похоже, не оставлял без своего высочайшего внимания. В толпе вокруг царского трона выделялся миловидный Фёдор Басманов, сын опричника Алексея Басманова, который развлекал царя, отплясывая перед ним в женском платье. Сбежавший в Литву князь Курбский в своих письмах к Грозному прямо называл Фёдора «царёвым любовником». Альберт Шлихтинг, служивший переводчиком при дворе, писал, что царь «злоупотреблял любовью этого Федора».

Историк Сергей Соловьев приводил рассказ Алессандро Гваньини о том, как одного князя убили в подвале дворца только за то, что он бросил в лицо Фёдору Басманову: «Я и предки мои служили всегда с пользою государю, а ты служишь гнусною содомиею». Впрочем, от лютой смерти не спаслись ни сам Фёдор, ни его отец. Немецкий опричник Генрих Штаден писал, что «Алексей Басманов и его сын Фёдор, с которым великий князь предавался разврату, были убиты». Царь-параноик не щадил даже самых близких людей.

Слухи не пощадили сексуальную ориентацию и другого кровавого российского тирана – императора Петра I. современники отмечали некоторые странности его личной жизни. Царь боролся со своими страхами, укладывая в свою постель голого денщика и во сне обнимая его.

Наиболее упорные слухи ходили о долгой и гораздо более чем дружеской связи Петра с Александром Меньшиковым. Почву для этих слухов давала сначала феерическая карьера худородного дворянчика со смазливой физиономией, а позже полная безнаказанность второго человека в империи, уличенного в многочисленных злоупотреблениях и казнокрадстве. В своих письмах Пётр обращался к Меньшикову чрезвычайно интимно: «мин херц» (мое сердце), «мин херцхен» (мое сердечко)

В 1702 году некий капитан Преображенского полка, напившись, во всеуслышание кричал про царя, что он, дескать, «живет с Меншиковым (непотребным) образом». По доносу он был схвачен, но отделался удивительно легко. Если за куда более мягкую хулу на монарха рвали ноздри, выдирали язык и секли до смерти, то капитана-правдоруба всего лишь перевели служить из гвардии в периферийный Оренбург. Видимо, не было в его словах напраслины, и наказали его только за длинный язык.

https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2068582-echo/



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4 | 29.05.2018, 08:49 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4280 | Рейтинг: -699,5

Есть такая русская пословица "в чужом глазу увидел соринку, а в своем и бревно не заметил". Так вот, чем бороться с телеграмом, просто нужно закрыть такие сайты как Уфимский журнал, Эхо Москвы и тд. и все будет хорошо. а Кухарку на Калыму.
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Ты забыл другую поговорку "разделяй и властвуй". Это даже принцип. Уфимский журнал работает на власть и для власти, он им нужен. Я совершенно уверен что он один из проектов властных структур.



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  • 15 | 29.05.2018, 11:37 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10635 | Рейтинг: -1766,9
12 | 29.05.2018, 10:25 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 61 | Комментарии: 562 | Рейтинг: +186,4

Закрыть, к чертовой матери, весь интернет! Интернет придумали американские империалисты еще во времена холодной войны, им активно пользуются противники правящего режима нашего государства. Насколько известно, РПЦ до сих пор (и, видимо, не зря) не освятила интернет. В общем, это противное нашим духовным скрепам оружие наших геополитических врагов.
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Яушев ты оппозиционер что ли?
По правилу шести рукопожатий, тебя от того, чтобы облизать верховную жопу отделяет всего одна жопа.
Или две?



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  • 16 | 29.05.2018, 12:32 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 599 | Рейтинг: +83,5
15 | 29.05.2018, 11:37 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 10634 | Рейтинг: -1766,9
12 | 29.05.2018, 10:25 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 61 | Комментарии: 562 | Рейтинг: +186,4

Закрыть, к чертовой матери, весь интернет!
...............................

Это точно, надо интернет закрыть, по зомби ТВ, причем по всем имеющимся каналам только политдискуссии на темы "Почему в России жить хорошо?" и "Когда развалится Америка".



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  • 17 | 29.05.2018, 12:46 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2490 | Рейтинг: -255,9
24 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4281 | Рейтинг: -699,7
Юнг одно членство Колыма или Калым все равно Кухарку туда!!!
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Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.



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  • 18 | 29.05.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
интернет не должен быть анонимным.
всякую шваль в лице уголовников уфагубОВЦЕВ за решетку к экстpемистaм.



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  • 19 | 29.05.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон стал гражданином России.



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  • 20 | 29.05.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 29.05.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон стал гражданином России.

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Роман Абрамович получил паспорт Израиля



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