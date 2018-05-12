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Обращение председателя Общественной палаты России: «Передача в разработку гор-шиханов в Башкирии недопустима!»

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«24 мая 2018 года на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил в поддержку передачи стерлитамакских гор-шиханов в разработку Башкирской содовой компании. По мнению министра, компания не может согласовать с местной властью получение нового месторождения из-за конкурентной борьбы, которую ведет Турция. Видимо, министра ввели в заблуждение.

Обращение председателя Общественной палаты России: «Передача в разработку гор-шиханов в Башкирии недопустима!»


Речь идет об уникальных геологических образованиях — о реликтовых горах-шиханах Тратау и Юрактау, с древних времен являющихся священным местом башкирского народа и с 1965 года имеющих статус особо охраняемых природных территорий. Геологи считают их гигантским музеем, в котором можно изучать историю формирования нашей планеты и развития животного мира. Для биологов шиханы являются уникальным резерватом редких растений, многие из которых занесены в Красные книги России и Башкирии. Археологические раскопки, проводившиеся в ХХ веке, обнаружили на шиханах культурный слой, относящийся к бронзовому и раннему железному векам.

Образ горы-шихана Тратау занимает важное место в литературной, религиозной, политической и исторической традиции Башкирии. Эта гора — объект почитания и один из национальных символов башкирского народа.

Именно этот шихан министр Мантуров предлагает немедленно передать АО «БСК» для разработки, чтобы предприятие избежало дополнительных затрат на освоение другого, расположенного немного дальше от производства, но не имеющего природоохранного статуса месторождения.

На текущий момент существует минимум два варианта замещения сырьевой базы предприятия, не нарушающих охранные границы природных территорий и имеющих экономическую перспективу: использование сырья из Гумеровского месторождения и горы-шихана Куштау.

По предварительной оценке, разработка Куштау, запасов которого хватит на 50 лет бесперебойной работы, повысит стоимость сырья с 160 до 220 рублей. Однако стоимость сырья — это 3,2 процента в себестоимости тонны соды. Себестоимость увеличится всего на 0,8 процента. Это притом, что прибыль с каждой тонны соды составляет семь-восемь тысяч рублей, а объем производства — около 1 700 000 тонн в год.

Чистая прибыль АО «БСК» за 2017 год составила более 10 миллиардов рублей. Дополнительные расходы компании при освоении нового месторождения составят 100–120 миллионов рублей. Цифры говорят о том, что ситуация далека от критичной. Тем не менее компания всеми силами продавливает максимально выгодный для себя вариант.

Башкиры хотят сохранить свое культурное наследие, место силы башкирского народа. Их поддерживает руководство республики. В апреле 2018 года 50 тысяч жителей Республики Башкортостан направили обращение на имя Президента РФ В.В. Путина с просьбой о защите уникальных природных объектов.

Очевидно, что вопрос сверхприбыли частной компании и вопрос, касающийся сохранения цивилизационных основ целого народа, несопоставимы. Желание безответственного бизнеса не упустить ни копейки выгоды превращается в серьезную социальную и политическую проблему.

Считаю, что передача в разработку гор-шиханов, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, недопустима, и призываю Министерство промышленности и торговли всесторонне изучить проблему и найти вариант решения, который бы устроил все заинтересованные стороны».

Эхо Москвы - Уфа
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  • Эксперт
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  • 1 | 29.05.2018, 08:41 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34538 | Рейтинг: +5805,3
В Уфе начался ремонт на улице Зайнуллы Расулева в в историческом центре города, сообщает мэрия.
Задействована специальная техника для ремонта - асфальтоукладчики, погрузчики, самосвалы, дорожные катки, фрезерные агрегаты.

============================================================
===============Взможно З. Расулев и гигант мысли и отец башкирской демократии. Но, на ремонте бельского моста задействован всего один камаз и трое поддатых в спецовках.



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  • 2 | 29.05.2018, 08:47 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5614 | Рейтинг: -1103,7
Молодец мужик. Не прогнулся под содовских упырей



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  • 3 | 29.05.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.05.2018, 08:47 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5614 | Рейтинг: -1103,6

Молодец мужик. Не прогнулся под содовских упырей
_____________________
Селя, что такое ОП? он, этот председатель может звиздеть чё хошь, с него взятки гладки. Дадут команду сверху и скажет противоположное.
турк



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  • 4 | 29.05.2018, 09:21 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4281 | Рейтинг: -699,7
Если Хамитов сохранить шиханы для будущего поколения, то все его неудачи будут обнулены!!!
Будем смотреть дальше..



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  • 5 | 29.05.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.05.2018, 09:21 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4278 | Рейтинг: -699,4

Если Хамитов сохранить шиханы для будущего поколения, то все его неудачи будут обнулены!!!
Будем смотреть дальше..
__________________
а если сразу после ухода ХРЗ Шиханы возьмут в разработку, это как будет считаться - сохранил или нет?
вот скажи . каким образом ХРЗ может повлиять на дальнейшее использование Шихан? щас он пропиарится, ты ему заочно долги простишь...а дальше????
турк



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  • 6 | 29.05.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.05.2018, 08:47 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5614 | Рейтинг: -1103,6

Молодец мужик. Не прогнулся под содовских упырей
_____________________
Селя, что такое ОП? он, этот председатель может звиздеть чё хошь, с него взятки гладки. Дадут команду сверху и скажет противоположное.
турк

Турк - всех под свой продажный аршин меришь?



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  • 7 | 29.05.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк - всех под свой продажный аршин меришь?
______________
как вы умудрились нажить столько врагов? - я всегда говорил правду людям...
я не продажный, я - реалист. а если хочешь поспорить - тогда скажи - что такое ОП , её предназначение, функции и полномочия
турк



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  • 8 | 29.05.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Сносить надо эти горы к ядреной фени! Подумаешь "символ башкирского народа"! У них этих "символов" хоть ж...ой ешь! А то что более 4,5 тысяч людей могут остаться без работы, это не считая смежников, никого не волнует?
А тут ещё и китайцы на хвост наступают: В Оренбургской области прошло совещание, на котором решались вопросы о новом проекте по выпуску кальцинированной соды и сотрудничеству между новотроицким предприятием АО «НЗХС» и китайской компанией CITIC Construction Co., Ltd.
Стерлитамак может оказаться городом-призраком....
Так что сносить эти горы батенька, непременно сносить!



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  • 9 | 29.05.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Образ горы-шихана Тратау занимает важное место в литературной, религиозной, политической и исторической традиции Башкирии.

Подонки, в религиозной традиции Башкирии ничто не заменит Коран. Не богохульствуйте в священный месяц Рамадан!



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  • 10 | 29.05.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да, и самое главное - кем финансируется ОП? сможет ли председатель пойти против хозяина? и вот тут встаем раком - если пойдет против - лишится поста, а ему его пост дОрог. следовательно - скажет хозяин в другую сторону и никуда он не денется..
турк



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  • 11 | 29.05.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что сносить эти горы батенька, непременно сносить!

Башку тебе снесло! От снесенных гор ни ты, ни город нихрена не увидят, денежки утекут за бугор, на счета неведомых банков, а ты как сосал, так у будет сосать свою лапу.



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  • 12 | 29.05.2018, 09:56 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4281 | Рейтинг: -699,7
а если сразу после ухода ХРЗ Шиханы возьмут в разработку, это как будет считаться - сохранил или нет?
вот скажи . каким образом ХРЗ может повлиять на дальнейшее использование Шихан? щас он пропиарится, ты ему заочно долги простишь...а дальше????
турк
--------------
Это зависит еще жителей Башкирии. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, то будет Кроношпан!!!



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  • 13 | 29.05.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это зависит еще жителей Башкирии. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, то будет Кроношпан!!!
_________________
так ты тогда так и выражайся, а то - все прегрешения ХРЗ простим...
)(ер там ему , а не прощение за развал медицины , образования, промышленности... за его вечное 3.14здабольсвто, за фальсификации на выборах
турк



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  • 14 | 29.05.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Дед, а кроношпан кто придумал??? это тоже простишь?
турк



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  • 15 | 29.05.2018, 10:47 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4281 | Рейтинг: -699,7
14 | 29.05.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Дед, а кроношпан кто придумал??? это тоже простишь?
турк
-------------
Как построили Кроношпан,. так и можно разобрать. Вот случился пожар в Англии и оборудование сняли и в Башкирию поставили. Англичане же придумали способ избавления и еще деньги за страхование получили.....



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  • 16 | 29.05.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С каких это пор башкиры прониклись любовью к ботанике, всегда боролись за БЯ, а десь бац! и ботаника! Редкие травы, видите ли их заинтересовали, хотя названия не знают.
Да и прет от каждого их аргумента язычеством-преклонение перед горой.
Да и не изучали они Коран, иначе знали бы, что все созданное Всевышним создано для людей, для их блага. Пользуйтесь и прославляйте Всевышнего.



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  • 17 | 29.05.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.05.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.05.2018, 09:21 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4278 | Рейтинг: -699,4

Если Хамитов сохранить шиханы для будущего поколения, то все его неудачи будут обнулены!!!
Будем смотреть дальше..
------------------------------------------------------------
------
вот оно мнение недалекого человека... о чем можно дальше говорить с такими. Однозначно сносить, нужно экономику развивать, а не на горы молиться



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  • 18 | 29.05.2018, 11:07 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12512 | Рейтинг: -1557,7
16 Кто же такой всевышний? Не тот ли дядька что на долларе нарисован? К стати о башкирах по Дарвину люди произошли от обезьян ? Обезьяны Они какой национальности были? Да знают ли пчелы что они башкирские а березы русские.



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  • 19 | 29.05.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да и не изучали они Коран, иначе знали бы, что все созданное Всевышним создано для людей, для их блага. Пользуйтесь и прославляйте Всевышнего.

Ай маладца! Все верно.
Прославляйте Всевышнего, Великого Тенгри!



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  • 20 | 29.05.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 29.05.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да и не изучали они Коран, иначе знали бы, что все созданное Всевышним создано для людей, для их блага. Пользуйтесь и прославляйте Всевышнего.
-------------------------------
Идиот, разработка Шихан это благо для нескольких кошельков. Вырубка леса для Кроношпана для тебя тоже благо. Не лезь в Коран со свиным рылом.



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