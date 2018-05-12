Обращение председателя Общественной палаты России: «Передача в разработку гор-шиханов в Башкирии недопустима!»

«24 мая 2018 года на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил в поддержку передачи стерлитамакских гор-шиханов в разработку Башкирской содовой компании. По мнению министра, компания не может согласовать с местной властью получение нового месторождения из-за конкурентной борьбы, которую ведет Турция. Видимо, министра ввели в заблуждение.Речь идет об уникальных геологических образованиях — о реликтовых горах-шиханах Тратау и Юрактау, с древних времен являющихся священным местом башкирского народа и с 1965 года имеющих статус особо охраняемых природных территорий. Геологи считают их гигантским музеем, в котором можно изучать историю формирования нашей планеты и развития животного мира. Для биологов шиханы являются уникальным резерватом редких растений, многие из которых занесены в Красные книги России и Башкирии. Археологические раскопки, проводившиеся в ХХ веке, обнаружили на шиханах культурный слой, относящийся к бронзовому и раннему железному векам.Образ горы-шихана Тратау занимает важное место в литературной, религиозной, политической и исторической традиции Башкирии. Эта гора — объект почитания и один из национальных символов башкирского народа.Именно этот шихан министр Мантуров предлагает немедленно передать АО «БСК» для разработки, чтобы предприятие избежало дополнительных затрат на освоение другого, расположенного немного дальше от производства, но не имеющего природоохранного статуса месторождения.На текущий момент существует минимум два варианта замещения сырьевой базы предприятия, не нарушающих охранные границы природных территорий и имеющих экономическую перспективу: использование сырья из Гумеровского месторождения и горы-шихана Куштау.По предварительной оценке, разработка Куштау, запасов которого хватит на 50 лет бесперебойной работы, повысит стоимость сырья с 160 до 220 рублей. Однако стоимость сырья — это 3,2 процента в себестоимости тонны соды. Себестоимость увеличится всего на 0,8 процента. Это притом, что прибыль с каждой тонны соды составляет семь-восемь тысяч рублей, а объем производства — около 1 700 000 тонн в год.Чистая прибыль АО «БСК» за 2017 год составила более 10 миллиардов рублей. Дополнительные расходы компании при освоении нового месторождения составят 100–120 миллионов рублей. Цифры говорят о том, что ситуация далека от критичной. Тем не менее компания всеми силами продавливает максимально выгодный для себя вариант.Башкиры хотят сохранить свое культурное наследие, место силы башкирского народа. Их поддерживает руководство республики. В апреле 2018 года 50 тысяч жителей Республики Башкортостан направили обращение на имя Президента РФ В.В. Путина с просьбой о защите уникальных природных объектов.Очевидно, что вопрос сверхприбыли частной компании и вопрос, касающийся сохранения цивилизационных основ целого народа, несопоставимы. Желание безответственного бизнеса не упустить ни копейки выгоды превращается в серьезную социальную и политическую проблему.Считаю, что передача в разработку гор-шиханов, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, недопустима, и призываю Министерство промышленности и торговли всесторонне изучить проблему и найти вариант решения, который бы устроил все заинтересованные стороны».