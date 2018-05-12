Проще и наверняка, чем со Скрипалями: Убит Аркадий Бабченко

В бывшего сотрудника НТВ стреляли, когда он выходил из дома.В Киеве совершено покушение на известного военного корреспондента, писателя Аркадия Бабченко. По предварительным данным, он погиб.Как сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке, в Бабченко стреляли, когда он выходил из дома.«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - написал Айдер Муждабаев.По последней информации, Бабченко скончался от полученных ранений. Данные о смерти журналиста приводит «Медиазона» со ссылкой на национальную полицию Украины.41-летний Аркадий Бабченко был сотрудником НТВ, Первого канала, «Московского комсомольца», «Новой газеты»и ряда других изданий. Участвовал в первой Чеченской войне.Он был вынужден уехать из России из-за преследований за его политические взгляды. Не одобрял присоединение Крыма и военную интервенцию в Украину. С февраля 2017 года Бабченко жил за границей.Напомним, что 23 марта 2017 года в Киеве при схожих обстоятельствах был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который незадолго до смерти бежал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой. В причастности к убийству Вороненкова представители руководства Украины обвинили Москву.