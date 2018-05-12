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Проще и наверняка, чем со Скрипалями: Убит Аркадий Бабченко

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В бывшего сотрудника НТВ стреляли, когда он выходил из дома.

Проще и наверняка, чем со Скрипалями: Убит Аркадий Бабченко


В Киеве совершено покушение на известного военного корреспондента, писателя Аркадия Бабченко. По предварительным данным, он погиб.

Как сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке, в Бабченко стреляли, когда он выходил из дома.

«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - написал Айдер Муждабаев.

По последней информации, Бабченко скончался от полученных ранений. Данные о смерти журналиста приводит «Медиазона» со ссылкой на национальную полицию Украины.

41-летний Аркадий Бабченко был сотрудником НТВ, Первого канала, «Московского комсомольца», «Новой газеты»и ряда других изданий. Участвовал в первой Чеченской войне.

Он был вынужден уехать из России из-за преследований за его политические взгляды. Не одобрял присоединение Крыма и военную интервенцию в Украину. С февраля 2017 года Бабченко жил за границей.

Напомним, что 23 марта 2017 года в Киеве при схожих обстоятельствах был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который незадолго до смерти бежал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой. В причастности к убийству Вороненкова представители руководства Украины обвинили Москву.

ПроУфу
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  • 1 | 30.05.2018, 10:21 | Автор: Егерь
    Публикации: 3894 | Комментарии: 6868 | Рейтинг: +2823,3
Убит Аркадий Бабченко.

Лучший журналист, писавший о России.



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  • 2 | 30.05.2018, 10:21 | Автор: Егерь
    Публикации: 3894 | Комментарии: 6868 | Рейтинг: +2823,3
Карина Орлова
6 ч ·
Ребята, Бабченко убили не за слова. А за то, что он был несгибаемый, честный, бескомпромиссный и порядочный. Он был сильный, а сильных трусливые убивают первыми.



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  • 3 | 30.05.2018, 10:28 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12523 | Рейтинг: -1557
Убит -к чему теперь ... все как у Лермонтова. Ни чего нового не придумали. Все просто .Обнулили без всяких Новичков и веревок . Ситуация похоже приближается патовая.



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  • 4 | 30.05.2018, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34560 | Рейтинг: +5807,4
СК России начал собственное расследование по факту убийства А. Бабченко (Бастрыкин).

===============Как быстро прореагировали. Видать, знали заранее?



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  • 5 | 30.05.2018, 10:37 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2502 | Рейтинг: -257,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Жидобандеровцы убили, сакральная жертва.



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  • 6 | 30.05.2018, 10:59 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12523 | Рейтинг: -1557
Юра в точку .Конечно знали и кто будет следующий если не заткнется. Цель-запугать . Так уже было. И столыпинские галстуки и расстрелы -Кровавое воскресение и Ленский расстрел. К чему это привело ? Революционные партии ушли в подполье .Перешли на нелегальное положение и стали готовить революцию и у Них получилось и называется это Великой Октябрьской революцией.



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  • 7 | 30.05.2018, 11:13 | Автор: Егерь
    Публикации: 3894 | Комментарии: 6868 | Рейтинг: +2823,3
Вообще стоит отметить, что российскую зарубежную оппозиционную диаспору методично и технично уничтожают и инфильтрируют агентами влияния.

Кремль проводит типично сталинскую политику по отношению к зарубежным неподконтрольным русским, "батюшка" Сталин ведь не зря требовал от западных союзников выдачи всех бывших подданных Российской империи и граждан СССР, оказавшихся на территории стран "Оси". Советская власть всегда боялась формирования мощного и альтернативного центра русской идентичности, сильной прозападной и демократической русской диаспоры.

Кремлю нужно, чтобы "русский мир" за рубежом представляли только сертифицированные Линдерманы и Гапоненки, а каждый православный приход имел штатного чекиста в рясе и подчинялся напрямую Москве.

Именно поэтому "Другие Русские" - это первая легитимная цель для чекистской реакции, ведь в своей в зоне влияния они могут всё контролировать, а вне ее может вырасти опасная и понятная подсоветскому населению демократическая альтернатива. Ведь соплеменнику скорее поверят, когда он словом и делом докажет, что все может быть иначе.

Поэтому они пытаются убить не просто оппозиционных политиков и журналистов, они пытаются уничтожить именно возможность выбора, чтобы для граждан России не было стоящих примеров перед глазами. Наш гражданский и человеческий долг сопротивляться, во всяком случае пока мы ещё живы.

Антон Громов

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
B0E2BEB6AAF4



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  • 8 | 30.05.2018, 11:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28099 | Рейтинг: -670,8
2 | 30.05.2018, 10:21 | Автор: Егерь
Публикации: 3894 | Комментарии: 6865 | Рейтинг: +2821,9
Карина Орлова
6 ч ·
Ребята, Бабченко убили не за слова. А за то, что он был несгибаемый, честный, бескомпромиссный и порядочный. Он был сильный, а сильных трусливые убивают первым
----------------
Ты как всегда идиот.
Не не слова, говоришь? А молчал бы, не говорил словами - то все равно убили бы? За то, что сильный?



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  • 9 | 30.05.2018, 11:50 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5617 | Рейтинг: -1103,6
Сбежал от ужасов рашки в в свободную Украину. А вон как вышло



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  • # 10 | 30.05.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 11 | 30.05.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 30.05.2018, 12:12 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +85
9 | 30.05.2018, 11:50 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5617 | Рейтинг: -1103,6
Сбежал от ужасов рашки в в свободную Украину. А вон как вышло
..................................
Не верил, что мочать даже в сортире.



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  • 13 | 30.05.2018, 12:24 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4288 | Рейтинг: -701,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Когда упал самолет с артистами около Сочи, то этот журналист проявил свое не уважение и радость по поводу гибели людей. Вот и пришла ответка с того света. Его ждут 92 погибших на том свете.



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  • 14 | 30.05.2018, 12:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4288 | Рейтинг: -701,4
Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды" - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ.
...
Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно - плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что - совершенно плевать.

Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.

У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше.

No regrets. They don't work.

Все.

ЗЫ: Ну и да, в двадцать пятый раз - самое интересно, что этот дискурс возможен только в России. Во всех остальных странах по периметру - а в особенности в Украине и теперь вот еще и частично в Сирии - все эти разговоры о том, что "ужасная катастрофа", "они всего лишь певцы и танцоры", "лично никто из них не виноват", "так нельзя" и прочую гипертрофированную толерантность - просто не поймут. Вот просто не поймут и все. Нет, не будут ни спорить, ничего. Просто пожмут плечами и отойдут в сторону. Не понимая, зачем вы им говорите о том, что нужно выражать соболезнование военно-транспортному борту вооруженных сил страны, которая этими самыми вооруженными силами убивает граждан его Родины. Где кладбища растут теперь, как на дрожжах. Ну вот не объясните вы человеку, что штатный служащий министерства обороны оккупационной армии, летевший давать концерт в только вчера разбомбленный Алеппо - ну просто вот работа у него такая, а что он мог сделать, он человек подневольный, приказали и полетел, а на самом деле он не виноват. Вот не объясните и все. С вами просто перестанут разговаривать. Так что эта рефлексия возможна только в России. Для всех остальных эти люди - однозначные враги. Ну или как минимум - пособники преступников. И все. И лучше, на самом-то деле, уже определиться, кто они и для тебя. На какой именно стороне и ты сам.

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/946206472146253
http://dynamo.kiev.ua/blog/259668-arkadij-babchenko-o-katast
rofe-rossijskogo-samoleta



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  • 15 | 30.05.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну и в общем - ... сказал про крушение в 16-м году ТУ 154, что ему не жаль погибших, он не чувствует сожаления, ему просто «плевать», ансамбль, который подчинялся Министерству обороны РФ, вел пропаганду и «зазывал» людей на войну в Донбасс и Сирию, так и на него - да плевать!



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  • 16 | 30.05.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
вот про карму - да. Носик ака @dolboeb вспоминается, тоже любил поглумиться на костях над смертями людей.



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  • 17 | 30.05.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Здесь вполне обычный случай. Огромная ядовитая тварь пожрала другую тварь,мелкую,исчерпавшую полезность. Причем тут люди? Зато,какой сейчас начнется сладкий крик на западах! Ах,кровавый Путин! Уничтожил своего личного Врага!



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  • 18 | 30.05.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заголовок тупой и не к месту.



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  • 19 | 30.05.2018, 12:52 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10643 | Рейтинг: -1769,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
17 | 30.05.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Здесь вполне обычный случай. Огромная ядовитая тварь пожрала другую тварь,мелкую,исчерпавшую полезность. Причем тут люди? Зато,какой сейчас начнется сладкий крик на западах! Ах,кровавый Путин! Уничтожил своего личного Врага!
___________________________________________________
Западу по хрену.
Это у нас начнут визжать и обвинять.
Вон, посмотрите на Ёжика и Юнгу.
Уже ножками засучили, обрадовались.
Этих хлебом не корми, им лишь бы нашу страну в чём-то обвинить.
А доказательства этим не нужны.



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  • 20 | 30.05.2018, 13:01 | Автор: Егерь
    Публикации: 3894 | Комментарии: 6868 | Рейтинг: +2823,3
Alina Khan
51 мин.

#Уфа Сегодня, 30 мая 2018 года, 19:00, Памятник жертвам политических репрессий. Памяти Аркадия Бабченко.
Остановка "Дом печати". Сквер напротив "Огней Уфы".



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