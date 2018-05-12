В Киеве совершено покушение на известного военного корреспондента, писателя Аркадия Бабченко. По предварительным данным, он погиб.
Как сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке, в Бабченко стреляли, когда он выходил из дома.
«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - написал Айдер Муждабаев.
По последней информации, Бабченко скончался от полученных ранений. Данные о смерти журналиста приводит «Медиазона» со ссылкой на национальную полицию Украины.
41-летний Аркадий Бабченко был сотрудником НТВ, Первого канала, «Московского комсомольца», «Новой газеты»и ряда других изданий. Участвовал в первой Чеченской войне.
Он был вынужден уехать из России из-за преследований за его политические взгляды. Не одобрял присоединение Крыма и военную интервенцию в Украину. С февраля 2017 года Бабченко жил за границей.
Напомним, что 23 марта 2017 года в Киеве при схожих обстоятельствах был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, который незадолго до смерти бежал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой. В причастности к убийству Вороненкова представители руководства Украины обвинили Москву.
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Проще и наверняка, чем со Скрипалями: Убит Аркадий Бабченко
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