Дети наших начальников становятся начальниками наших детей. И эта тенденция нарастает

Фонд «Петербургская политика» изучил назначения детей чиновников РФ на высокие посты во власти и бизнесе. Тенденция нарастает, а психологические и политические барьеры на ее пути постепенно исчезают, отмечают эксперты фонда.Обзор Фонда называется «Преемники 2.0 (аристократы)».Самый свежий пример — получение портфеля министра сельского хозяйства главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым, сыном Николая Патрушева, председателя Совета безопасности России. В регионах то же самое — 29 мая врио главы ЯНАО был назначен 30-летний Дмитрий Артюхов, сын вице-спикера Тюменской облдумы и секретаря политсовета тюменского отделения «Единой России».В докладе «Петербургской политики» приводится карьерный рейтинг детей высокопоставленных чиновников и госслужащих. В разделе «максимальный карьерный успех» среди прочих эксперты упоминают: президента АЛРОСА Сергея Иванова, старшего вице-президента «Ростелекома» Владимира Кириенко, председателя правления «Интер РАО» Юрия Ковальчука, владельца компании «Империя» Сергея Матвиенко, вице-президента «Газпром нефти» Андрея Патрушева, вице-президента ОАК Алексея Рогозина, основного акционера «Газпром бурение» Игоря Ротенберга, Павла и Петра Фрадковых (первый — заместитель управляющего делами президента, второй — глава временной администрации Промсвязьбанка), Кирилла и Юрия Шамалова (первый — акционер «Сибура», второй — президент НПФ «Газфонд»).Назначения на высокие посты детей и других родственников нынешней элиты связаны с желанием передать страну по наследству и легализовать то, что завуалированно называется "административной рентой".«Можно допустить, что такой аристократический сценарий моделирования транзита власти будет все чаще моделироваться в ближайшие годы, тем более что другие сценарии транзита — преемничество, классическая публичная политическая конкуренция, различные варианты комплектования «кадрового резерва» — пока не имеют необходимой истории успеха», — прогнозируют в «Петербургской политике».По мнению экспертов, различные кадровые конкурсы в России будут идти лишь за средние управленческие позиции, а их победителям передадут лишь контроль над управлением, но не над активами и ресурсами.