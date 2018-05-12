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Дети наших начальников становятся начальниками наших детей. И эта тенденция нарастает

  • Опубликовано: Гунн | 01.06.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 735 | Комментарии: 45
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Фонд «Петербургская политика» изучил назначения детей чиновников РФ на высокие посты во власти и бизнесе. Тенденция нарастает, а психологические и политические барьеры на ее пути постепенно исчезают, отмечают эксперты фонда.

Дети наших начальников становятся начальниками наших детей. И эта тенденция нарастает


Обзор Фонда называется «Преемники 2.0 (аристократы)».

Самый свежий пример — получение портфеля министра сельского хозяйства главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым, сыном Николая Патрушева, председателя Совета безопасности России. В регионах то же самое — 29 мая врио главы ЯНАО был назначен 30-летний Дмитрий Артюхов, сын вице-спикера Тюменской облдумы и секретаря политсовета тюменского отделения «Единой России».

В докладе «Петербургской политики» приводится карьерный рейтинг детей высокопоставленных чиновников и госслужащих. В разделе «максимальный карьерный успех» среди прочих эксперты упоминают: президента АЛРОСА Сергея Иванова, старшего вице-президента «Ростелекома» Владимира Кириенко, председателя правления «Интер РАО» Юрия Ковальчука, владельца компании «Империя» Сергея Матвиенко, вице-президента «Газпром нефти» Андрея Патрушева, вице-президента ОАК Алексея Рогозина, основного акционера «Газпром бурение» Игоря Ротенберга, Павла и Петра Фрадковых (первый — заместитель управляющего делами президента, второй — глава временной администрации Промсвязьбанка), Кирилла и Юрия Шамалова (первый — акционер «Сибура», второй — президент НПФ «Газфонд»).

Назначения на высокие посты детей и других родственников нынешней элиты связаны с желанием передать страну по наследству и легализовать то, что завуалированно называется "административной рентой".

«Можно допустить, что такой аристократический сценарий моделирования транзита власти будет все чаще моделироваться в ближайшие годы, тем более что другие сценарии транзита — преемничество, классическая публичная политическая конкуренция, различные варианты комплектования «кадрового резерва» — пока не имеют необходимой истории успеха», — прогнозируют в «Петербургской политике».

По мнению экспертов, различные кадровые конкурсы в России будут идти лишь за средние управленческие позиции, а их победителям передадут лишь контроль над управлением, но не над активами и ресурсами.

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  • 1 | 01.06.2018, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34573 | Рейтинг: +5807,5
Разграбление страны продолжается. Путин идёт на всё, лишь бы угодить олигархам. Тупиковая политика.
Предадут на другой же день.



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  • 2 | 01.06.2018, 10:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58978 | Рейтинг: +12210,6
Наивный ты юнг... Вертикаль все больше укрепляется. Да они просто не дадут смениться власти(режиму) - и не важно - ЭТОТ пуйло будет на макушке или не этот.
Страну угробила гэбня, превратив в страшный гибрид сралинщины и подобие дворянства. Аристократия помойки, укрепленная опричниной.



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  • 3 | 01.06.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхе хе , а куда же деться такому ДЕГРАДИРОВАННОМУ государству ?
Что развивать , демократию и выборность власти ? Зачем ?
Мы теперь можем только обратно возвращаться в позабытый аграрный ФЕОДАЛИЗМ и БАЙСКОМУ наследию власти !
А то кто будет привычно стричь стада российских БАРАНОВ ?
Вот еще царя - батюшку объявят Помазанником Божьим и все , наступит " рассвет " !
ДРУУМВИРАТ , он же тоже очень канительный !



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  • 4 | 01.06.2018, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34573 | Рейтинг: +5807,5
А что, борьбы за власть среди них не будет?
Будет, да ещё такая, -мама не горюй!



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  • 5 | 01.06.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот для наследования власти и собственности и крушили Советский Союз и советскую власть, а вовсе не для построения некой "демократии", как думали идиоты.



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  • 6 | 01.06.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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А может это наша российская элита рождается?



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  • 7 | 01.06.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Юр Ник, читал - вслед за пропажей миллионов , вывезенных от Захарченко, обнаружена пропажа части конфискованного имущества у Захарченко?
турк



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  • 8 | 01.06.2018, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58978 | Рейтинг: +12210,6
Продолжая разговор об уважаемых людях, большая часть которых близка Путину, стоит сказать, что 26,1 трлн из 27,2 трлн рублей госзаказа получены ими на фиктивных тендерах.



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  • 9 | 01.06.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.06.2018, 10:34 | Автор:

А может это наша российская элита рождается?
==================================================
Это как ? Объясни ?
Типа Украл маленько - помещик , феодал , украл поболе аристократ ( граф , князь )
Украл очень много - олигарх !!
По закону все передается по наследству и " голубизне " то есть
по возможности " накладывать " на внизу сидящих в курятнике !



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  • 10 | 01.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Наверное это кощунство,но в потерпевшем катастрофу самолете над германией тоже были самые лучшие .самые талантливые.красивые,будущее Башкортостана и.как следствие не одного ребенка слесаря.врача,учителя.Светлая память детишкам.



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  • 11 | 01.06.2018, 11:30 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4292 | Рейтинг: -701,8
Ну не все же дети дебилы,. как у Кухарки.



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  • 12 | 01.06.2018, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58978 | Рейтинг: +12210,6
Эль Мюрид

Правительство только высказало мысль о предстоящем ограблении пенсионеров и повышении пенсионного возраста, как немедленно образовалась алчная очередь из желающих прихватить высвобождающиеся ресурсы. Анатолий Чубайс высказал пожелание, чтобы часть похищенных у стариков пенсионных средств была вложена в наноиндустрию. При этом каких-то впечатляющих результатов, за исключением фразы: "У нас очень много денег" на новогоднем корпоративе пока Чубайс продемонстрировать не сумел. Ни нано, ни микро-результатов. Но в вопросе дележки денег главное - застолбить участок. Как старатель на Клондайке. Достаточно сказать, что за 10 лет существования "Роснано" она еще ни разу не заплатила ни копейки дивидендов государству, выступая лишь получателем бюджетных ассигнований. Это только пенсионерам предлагается держаться, но не выдающимся менеджерам современности.

Для нынешней России все, что даже очень формально можно отнести к технологичным отраслям, уже давно избыточно: страна возвращается к присваивающей экономике стремительными темпами. Проще говоря - к охоте и собирательству. Пещерный уровень. Даже мануфактурное производство в такой экономике теряет экономический смысл - экономика становится все менее товарной, население банально неспособно покупать что-либо, выходящее за грань биологического выживания.
Ну на кой ляд, пардон муа за мой французский, в пещерах нужны нанотехнологии? Для того, чтобы копать коренья, нужны палки-копалки, и только.
Дичающее во всех отношениях государство не в состоянии управлять даже обломками прежней экономики, формируя примитивные методы уровня пиратских капитанов: все несут на палубу добычу, которая на месте и делится сообразно статусу и вкладу в процесс грабежа. Народу отведена роль прибрежного городка, который команда флибустьеров по очередному кругу обносит в лихом налете.
Бандиты и дикари, пришедшие в России к власти, не способны в принципе к более сложным видам хозяйствования, а значит - все завлекательные идеи и сияющие перспективы, которые рисуют перед мутным взглядом населения успешные капитаны российского бизнеса - это просто метод дележа добычи, похищенной у этого самого населения. Причем если население и ропщет, то только по поводу того, что его обделяют при дележке награбленного у него же. Понять, что сам уголовный метод хозяйствования через грабеж и распределение того, что создано прежними поколениями, при любом раскладе только уменьшает национальное богатство, население не в состоянии. И не потому, что глупое, а потому, что информационные потоки напрочь забиты ахинеей про очередные прорывы. В путинской России прорывы могут быть только у изношенных теплосетей, других не предвидится.



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  • 13 | 01.06.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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99 из 100 радетелей за РЯ на УЖ, вернее, башкироборцев, тупы и невежественны как ....как, даже и сравнения не подобрать. Ведь и среди бомжей иногда встречаются вполне образованные и приличные люди. Короче, даю иллюстрацию к статье из русской классики, сами ведь не читали, без меня даже знать не будете:
" - Как хотите-с, - говорил Рашевич, - с точки зрения братства, равенства и прочее, свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий; но станьте вы на научную почву, имейте мужество заглянуть фактам прямо в лицо, и для вас станет очевидным, что белая кость - не предрассудок, не бабья выдумка. Белая кость, дорогой мой, имеет естественно-историческое оправдание, и отрицать ее, по-моему, так же странно, как отрицать рога у оленя. Надо считаться с фактами! Вы - юрист и не вкусили никаких других наук, кроме гуманитарных, и вы еще можете обольщать себя иллюзиями насчет равенства, братства и прочее; я же - неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь, - не пустые звуки.

Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, pince-nez не держалось на носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове "дарвинист" молодцевато погляделся в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду".



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  • 14 | 01.06.2018, 12:09 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15011 | Рейтинг: -2822
с точки зрения братства, равенства и прочее, свинопас Митька, пожалуй, такой же человек, как Гёте или Фридрих Великий
---------------
Всех шиномойщиков перевести в руководители, а на их место направить руководителей, ученых, писателей и другую кучу маломощных.



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  • 15 | 01.06.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Рашевич был возбужден и говорил с чувством. Глаза у него блестели, pince-nez не держалось на носу, он нервно подергивал плечами, подмигивал, а при слове "дарвинист" молодцевато погляделся в зеркало и обеими руками расчесал свою седую бороду".
_________________
Чехов конечно великий писатель, тока я тут вижу больше сарказма, или не так?
турк



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  • 16 | 01.06.2018, 12:12 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 613 | Рейтинг: +85,4
Сила традиций – семейственность, кумовство, клановость, воровство, казнокраство.
………………..
Реклама: Сила Сибири.
Не могу всякий раз удержаться когда слышу по ящику эту блевотину. Какая-то поебень в голову лезет

Сила тайг--Жопа бабы-яги
Сила реки--Матерятся рыбаки
Сила гор--Срыл бугор
Сила духа--Отравленного воздуха
Сила воли--Зубные боли
Сила красоты--Трубы и кресты
Сила семьи--Рыло свиньи
Сила традиций
Сила движения--Сила поверхностного натяжения
Сила света--Ветхого завета
Сила Сибири-Национальное достояние--Хуя нестояние

https://da.livejournal.com/1524317.html. Dmitriy Alliur DA



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  • 17 | 01.06.2018, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58978 | Рейтинг: +12210,6
BlackAudit
Из России в офшоры вывели $42 млрд за год

Средства российского бизнеса и богатейших граждан продолжают утекать в офшорные зоны через покупку долей в компаниях и выдачу займов, сообщил ЦБ.

В прошлом году из России в офшоры утекло 42 млрд долларов, или 2,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем федеральный бюджет потратил за год на поддержку национальной экономики и вдвое превышает сумму, выделенную на образование и здравоохранение вместе взятые. "Магнитом", притягивающим российские деньги, остается Кипр, следует из статистики центробанка по прямым инвестициям из РФ за рубеж.

За год юридические и физические лица РФ вложили в кипрские компании 35,9 млрд долларов. Общая сумма российских инвестиций на острове достигла нового исторического рекорда - 177,4 млрд долларов.

По текущему курсу это 11 триллионов рублей - 5 оборонных бюджетов России и 18 бюджетов всей системы высшего образования.

По сравнению с прошлым годом (37,1 млрд долларов) отток капитала на Кипр практически не изменился, а за два года превысил 70 млрд долларов.

Вторым по популярности офшорной зоной остались Британские Виргинские острова. За год туда было ушло 3,7 млрд долларов, а общая сумма выведенных средств достигла 41,6 млрд долларов.

Отток капитала в Швейцарию ускорился на четверть - в 2016-м году туда было проинвестировано 1,8 млрд долларов, а в прошлом - 2,1 млрд долларов.

Около 1 млрд долларов россияне вывели на Бермудские острова, увеличив свои инвестиции до 2,969 млрд долларов.

440 млн долларов утекло на остров Джерси, 610 млн долларов - на остров Мэн, около 200 млн долларов - в Сингапур, еще 700 млн было вложено в компании, зарегистриванные в Латвии.

Заметно сокращение офшорных вложений россиян ЦБ заметил лишь в Нидерландах - оттуда было выведено 5,4 млрд долларов. Впрочем, речь идет лишь о перемещении средств внутри ЕС, следует из статистики регулятора: в 1,5 раза больше, или 9 млрд долларов, одновременно получила в виде прямых инвестиций Австрия.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или 5,6 трлн долларов.

Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около 1 триллиона долларов по текущему курсу.@BlackAudit



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  • 18 | 01.06.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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а, да.. по Рашевичу в пенсне еще добавлю от себя - мало знать устав и типа думать , что ты грамотный , нужно еще прально его понимать и прально обосновывать, доносить до слушателя ...а кидаться цитатами и кричать - я один умный , я Дартаньян, я весь в белом - удел дебилов. При этом классик описывал ситуевину в своё время , а время то уже поменялось. Добавились знания, мир ушел вперед... много чего изменилось
так вот , автор этого поста, что ты хотел этим постом сказать? развей свою мысль ..
турк



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  • 19 | 01.06.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 01.06.2018, 12:12 | Автор: Кухарка | На сайте
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BlackAudit
Из России в офшоры вывели $42 млрд за год

Средства российского бизнеса и богатейших граждан продолжают утекать в офшорные зоны через покупку долей в компаниях и выдачу займов, сообщил ЦБ.

В прошлом году из России в офшоры утекло 42 млрд долларов, или 2,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем федеральный бюджет потратил за год на поддержку национальной экономики и вдвое превышает сумму, выделенную на образование и здравоохранение вместе взятые. "Магнитом", притягивающим российские деньги, остается Кипр, следует из статистики центробанка по прямым инвестициям из РФ за рубеж.

За год юридические и физические лица РФ вложили в кипрские компании 35,9 млрд долларов. Общая сумма российских инвестиций на острове достигла нового исторического рекорда - 177,4 млрд долларов.

По текущему курсу это 11 триллионов рублей - 5 оборонных бюджетов России и 18 бюджетов всей системы высшего образования.

По сравнению с прошлым годом (37,1 млрд долларов) отток капитала на Кипр практически не изменился, а за два года превысил 70 млрд долларов.

Вторым по популярности офшорной зоной остались Британские Виргинские острова. За год туда было ушло 3,7 млрд долларов, а общая сумма выведенных средств достигла 41,6 млрд долларов.

Отток капитала в Швейцарию ускорился на четверть - в 2016-м году туда было проинвестировано 1,8 млрд долларов, а в прошлом - 2,1 млрд долларов.

Около 1 млрд долларов россияне вывели на Бермудские острова, увеличив свои инвестиции до 2,969 млрд долларов.

440 млн долларов утекло на остров Джерси, 610 млн долларов - на остров Мэн, около 200 млн долларов - в Сингапур, еще 700 млн было вложено в компании, зарегистриванные в Латвии.

Заметно сокращение офшорных вложений россиян ЦБ заметил лишь в Нидерландах - оттуда было выведено 5,4 млрд долларов. Впрочем, речь идет лишь о перемещении средств внутри ЕС, следует из статистики регулятора: в 1,5 раза больше, или 9 млрд долларов, одновременно получила в виде прямых инвестиций Австрия.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, в целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйств. Это 10% мирового ВВП, или 5,6 трлн долларов.

Богатейшие россияне, по оценке NBER, держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или около 1 триллиона долларов по текущему курсу.@BlackAudit
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И что? Из других стран тоже уводят. Это капитализм - куда хочу, туда и вкладываю. Офшоры - гениальное изобретение финансовых воротил.
Кстати, кажется здесь кто-то когда-то шумел, что премьер Великобритании Камерон разберётся с офшорами. И где этот Камерон? Ау?
Самые крупные офшоры находятся не только в юрисдикции Великобритании, но в личной собственности королевы - кто пустит туда рыться какого-то Камерона.



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  • 20 | 01.06.2018, 13:14 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2509 | Рейтинг: -258,5
Нужна мировая революция, диктатура пролетариата и военный коммунизм.



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