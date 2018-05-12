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Есть ли шанс у мэров вырасти до глав регионов?

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Эксперты комментируют назначения Владимиром Путиным глав регионов в Якутии и Магаданской области. 28 мая, президент России Владимир Путин назначил бывшего мэра Якутска Айсена Николаева и.о. главы Якутии, а бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова – и.о. губернатора Магаданской области. Такое повышение, из мэра в губернаторы – это случайность или тенденция? Медикорсеть решила разобраться в этом.

Есть ли шанс у мэров вырасти до глав регионов?


Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев поделился с Inkazan своим мнением, он считает, что главное для чиновников в плане карьерного роста - это показывать хорошие результаты.

Так, Нижний Тагил в свое время «был символом самого разрушенного, экологически неприятного города», а сейчас это «современный красивый город, люди гордятся, что там живут». Речь идет об изменениях при Сергее Носове.

Айсен Николаев тоже заслужил свое повышение, считает эксперт.

- Николаев постоянно входил в десятку-двадцатку лучших мэров России. Именно таких градоначальников и будут выдвигать на повышение, - сказал Олег Матвейчев.

- Мэры региональных столиц всегда стоят в списке потенциальных преемников на должности глав регионов, - сообщил Медиакорсети политолог Аббас Галлямов. - В этом смысле ничего необычного не произошло.

В самом деле, если вспомнить назначения 2017 года, то в сентябре экс-главу Самары, бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Азарова Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Самарской области. А октябре 2017 года мэр Вологды Андрей Травников стал и.о. главы Новосибирской области.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии (НИРСИ) Глеба Кузнецова, подобная «карьерная траектория для успешных муниципальных руководителей открыта, и сегодняшние назначения подтверждают ее в реальности».

Другая особенность современных кадровых перестановок – это назначение чиновников из правительства главами регионов. В качестве примеров можно назвать назначение осенью 2017 года первого замглавы федерального минпромторга Глеба Никитина главой Нижегородской области. В тот же период заместителя министра транспорта России Алексея Цыденова назначили главой Бурятии, а замминистра экономического развития Станислава Вознесенского назначили и.о. губернатора Ивановской области.

Происходит и обратный процесс, когда в федеральное правительство назначают глав регионов. В новом правительстве губернатор Тюменской области Владимир Якушев стал министром строительства и ЖКХ, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин -министром природных ресурсов и экологии, губернатор Амурской области Александр Козлов - министром по развитию Дальнего Востока.

В череде кадровых решений нельзя не вспомнить о назначении в апреле 2018 года и.о. главы Кемеровской области, Сергей Цивилев пришёл к руководству регионом из бизнеса.

- Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно местное самоуправление играет ключевую роль в решении важнейших проблем, которые связаны с качеством жизни россиян, - отметил политолог Константин Калачев. - Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, Путин не раз говорил, что для руководящих кадров муниципальное управление - это отличная школа. Навыки, полученные успешными мэрами, востребованы, тем более, если повестка развития стала доминантой. Так что, тенденция налицо, карьерные лифты работают, у успешных мэров есть шанс стать губернаторами, а у губернаторов - министрами.

Сегодня президент России Владимир Путин назначил мэра Тюмени Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Как говорится, без комментариев.

Владимир Путин, 2013 год: "Сильное местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения и обновления кадрового потенциала страны. И конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили подготовленные, целеустремлённые, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности".

МКС
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  • 1 | 31.05.2018, 09:46 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5621 | Рейтинг: -1103,6
У нашего Ялалова нет. Хотелка не выросла. А бугорки не в счет.



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  • 2 | 31.05.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.05.2018, 09:46 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5621 | Рейтинг: -1103,6
У нашего Ялалова нет. Хотелка не выросла. А бугорки не в счет.
+++++++++++++++++++
Как Путин назначит, бугорок сразу вырастит до нужных размеров, Ялалов даже не заметит.



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  • 3 | 31.05.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть ли шанс у мэров вырасти до глав регионов?
================================
У кого-то и есть, а вот Ялалову я бы не доверил и должность начальника ЖЭУ.



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  • 4 | 31.05.2018, 10:58 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
Выборы 2019 года покажут кто будет главой региона. До 2019 года палкой не докинешь. За это время в России может произойти все что угодно вплоть до смены режима либо дворцового переворота а возможно и революции .Уточняю не майдана а пролетарской революции.



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  • 5 | 31.05.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 31.05.2018, 10:58 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 12528 | Рейтинг: -1556,9
Выборы 2019 года покажут кто будет главой региона. До 2019 года палкой не докинешь. За это время в России может произойти все что угодно вплоть до смены режима либо дворцового переворота а возможно и революции .Уточняю не майдана а пролетарской революции.
++++++++++++++
Пролетариев где откопаешь?



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  • 6 | 31.05.2018, 12:02 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
5 движущая сила всех революций люмпены. Кто же такие современные люмпены? Да те что живут за чертой бедности. Кто Они ? Это бывшие мешочники нью предприниматели что таскали сумками барахло из Китая. Сейчас мелкий и средний бизнес убит и мелкие буржуйчики превратились в люмпенов так и не став крупными буржуями.



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  • 7 | 31.05.2018, 12:05 | Автор: materu | На сайте
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5 современный пролетариат тот кто пролетел с реформами и выпал за черту бедности. То есть большинство граждан названных теперь россиянами.



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  • 8 | 31.05.2018, 12:23 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
Мер в лучшем случае если накопят денег то купят мандат в ГД что бы обеспечить на время неприкосновенность.



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  • 9 | 31.05.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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В Бирском районе браконьера будут судить за вырубку березовой рощи, сообщает прокуратура.

****
Построил Кроношпан - обеспечил народ работой )))



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  • 10 | 31.05.2018, 13:01 | Автор: materu | На сайте
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9 березы были русские?



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  • 11 | 31.05.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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денег у него как раз очень много.
С племянником ильдаром обуял весь Уфимский район.
В декабре 2017г в федеральный фонд сноса ветхого жилья администрация возвратила 500-600млн р. - это те деньги, которые он раздал своим подрядчикам-подельникам, а потом обратно у них забрал и передал в Фонд.
А остальные 500-400млн руб. куда дел?
На стройку коттеджев и многоквартирых домов?
Только в Зубово сразу выстроил порядка 150 коттеджей и теперь распродает их - а это как раз не менее 400-500млн р.
Вот они где федеральные деньги.
это и построенные также в Михайловке Qreen.
Михайловка Qreen Place.
Михайловка Qreen 2
Зубово Life Qarden.
Зубово Life 2
Гудвил Парк,
Эколайф,
Завершены
Мандарин,
Зубово-лайфЗинино Вермонт
Михайловка Прованс
Дмитриевский Посад
Сильва Парк



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  • 12 | 31.05.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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«Маврин грамотный, и вряд ли что-то мог украсть. Удивляет, почему нет чисток в администрации города, погрязшей в коррупционных скандалах», - высказывает свое мнение Анна Ерошина.



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  • 13 | 31.05.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 31.05.2018, 13:01 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 12534 | Рейтинг: -1556,9
9 березы были русские?

****
Ты вообще еканутый))) Есть понятие как торговый бренд по качеству товара армянский коньяк, голландский сыр, русская водка, немецкий автомобиль, башкирский мед,
При чем тут березы порубленные браконьером?
Ты как всегда пытаешься выглядеть умным а получается как всегда



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  • 14 | 31.05.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 31.05.2018, 12:23 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 12534 | Рейтинг: -1556,9
Мер в лучшем случае если накопят денег то купят мандат в ГД что бы обеспечить на время неприкосновенность.

****
Зачем лысому расчёска?



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  • 15 | 31.05.2018, 14:13 | Автор: Зулия
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10 | 31.05.2018, 13:01 | Автор: materu

9 березы были русские?
---------------
Русские березы? Не не слыхала

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виды_рода_Берёза

Виды рода Берёза

Betula alajica Litv. — Берёза алайская
Betula albosinensis Burkill — Берёза белая китайская
Betula alleghaniensis Britton — Берёза аллеганская
Betula chinensis Maxim. — Берёза китайская
Betula dahurica Pall. — Берёза даурская
Betula kenaica W.H.Evans — Берёза кенайская
Betula kirghisorum Sawicz — Берёза киргизская
Betula megrelica Sosn. — Берёза мингрельская
Betula neoalaskana Sarg. — Берёза новоаляскская
Betula pamirica Litv. — Берёза памирская
Betula tianschanica Rupr. — Берёза тяньшанская
Betula turkestanica Litv. — Берёза туркестанская
-------------------------
Может позаимствуете у киргизов их березу Betula kirghisorum?



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  • 16 | 31.05.2018, 14:15 | Автор: Зулия
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9 | 31.05.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Бирском районе браконьера будут судить за вырубку березовой рощи, сообщает прокуратура.
-----------------------
Значит дошли до ручки жители Бирского района, раз начали рубить малоценные сорта дерева в виде березы

Которая неустойчива к гниению, сильно усыхает, коробится



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  • 17 | 31.05.2018, 15:20 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
11 выходит сити мен скорее всего купит виллу на лазурном берегу где ни будь в Испании . В России то по любому раскулачат не сегодня так завтра. Так что Иреку по карману купить кресло федерального министра.



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  • 18 | 31.05.2018, 15:23 | Автор: materu | На сайте
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Зулия Вы Калина Красная фильм смотрели? А еврейской березы почему нет? Это что ? Холокос что ли? Опять Нас евреев обижают .



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  • 19 | 31.05.2018, 15:27 | Автор: materu | На сайте
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13 почему Вы думаете что он именно вырубил березы? Может у Него есть бензопила и спилил? А еврей или чуваш это торговый бренд или национальность?



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  • 20 | 31.05.2018, 16:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28115 | Рейтинг: -671,2
8 | 31.05.2018, 15:23 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 12540 | Рейтинг: -1556,8
Зулия Вы Калина Красная фильм смотрели? А еврейской березы почему нет? Это что ? Холокос что ли? Опять Нас евреев обижают .
-------------------
Еврейские березы есть, только евреи по жизни застенчивый народ

Betula ermanii Cham. — Берёза Эрмана



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