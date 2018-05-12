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ФАС заподозрил нефтяные компании в искусственном повышении цен на бензин

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Компании сократили объем поставок топлива на внутренний рынок, тем самым создав искусственный дефицит, считают в антимонопольном ведомстве.

ФАС заподозрил нефтяные компании в искусственном повышении цен на бензин


Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение компании «Роснефть» о недопустимости искусственного сокращения поставок автомобильного топлива на внутреннем российском рынке. Ранее ФАС провела анализ, который показал, что крупнейшие игроки на топливном рынке искусственно создавали дефицит, что привело к резкому росту цен на бензин в мае.

«Согласно данным Росстата, рост розничных цен по состоянию на 20.05.2018 составил по бензину около 5,3% и на дизельное топливо около 5,9%. Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте», - заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

«Роснефть» в срок до 8 июня должна устранить нарушения антимонопольного законодательства.

В искусственном сокращении поставок топлива заподозрили также структуры «Газпрома», в том числе башкирскую дочку компании – «Газпром нефтехим Салават». По данным ведомства, компания в апреле резко – в 4,7 раза – увеличила поставки прямогонных бензинов за рубеж.

ФАС напомнила нефтяным гигантам о положении четырехстороннего соглашения, подписанного в 2011 году. По этому документу крупнейшие переработчики нефти взяли на себя обязательство поставлять не менее 20% светлых нефтепродуктов на внутренний российский рынок. В случае неисполнения обязательства антимонопольная служба может выносить нарушителям предупреждения.

Напомним, что цены на нефть на АЗС Башкирии непрерывно растут с начала мая. Среди автомобилистов и рядовых граждан зреет недовольство ценовой политикой нефтяных гигантов.

ПроУфу
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  • 1 | 31.05.2018, 09:41 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34561 | Рейтинг: +5807,4
За что ФАС получает зарплату?



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  • Участник
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  • 2 | 31.05.2018, 09:45 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5621 | Рейтинг: -1103,6
Пид#рги проклятые. Каждый ночь пытаются мою лошадку за плетень вывести. А взамен почему то мерсы и бмв оставляют. Устал уже отбиваться



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  • 3 | 31.05.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 31.05.2018, 09:45 | Автор: Сельчанин
Публикации: 72 | Комментарии: 5621 | Рейтинг: -1103,6
Пид#рги проклятые. Каждый ночь пытаются мою лошадку за плетень вывести. А взамен почему то мерсы и бмв оставляют. Устал уже отбиваться
++++++++++++++++++++
Ты мерсы и бмв с аукциона распродай, выручишь на лошадку.



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  • 4 | 31.05.2018, 10:53 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
Есть простой и действенный метод -национализировать нефтяную промышленность -пересмотреть итоги приватизации а вместо нефтянки дать капиталистам по ваучеру со сроком погашения сто лет. Алла Я в бар.



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  • 5 | 31.05.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 31.05.2018, 10:53 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 12526 | Рейтинг: -1556,9
Есть простой и действенный метод -национализировать нефтяную промышленность -пересмотреть итоги приватизации а вместо нефтянки дать капиталистам по ваучеру со сроком погашения сто лет. Алла Я в бар.
++++++++++++++
Тахарат совершил?



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  • 6 | 31.05.2018, 12:21 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
5 конечно хотя Мы евреи экономим воду . Еврей это не национальность а состояние духа. Всем шалом.



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  • 7 | 31.05.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии обвинил прежнее руководство республики в нынешних проблемах в сельском хозяйстве

****
Уже второй срок на закате а он все о том же))).
Когда реально начнете работать для людей?



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  • 8 | 31.05.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да разве президент будет спрашивать с нарушителей за нарушение ими соглашения, то есть с себя?!



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  • 9 | 31.05.2018, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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"Вынести предупреждение" Да хоть Белами выносите/вывозите предупреждения! Плевали они на них!



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  • 10 | 31.05.2018, 15:38 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
ФАС это кто такой? Ирек -знаю Рустем -знаю Костя знаю а Фас не знаю.



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  • 11 | 31.05.2018, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По итогам совещания у Козака нефтяные компании пообещали держать нынешний уровень цен! Вот с.ки, сначала цены задрали, а теперь обещают их держать! Ох и дурят нас, ох и дурят!!! Очень Опытный



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  • 12 | 31.05.2018, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По итогам совещания у Козака нефтяные компании пообещали держать нынешний уровень цен на бензин! Сначала цены задрали, а теперь держать они будут! Ох и дурят нас, ох и дурят!!! Очень Опытный



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