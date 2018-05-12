ФАС заподозрил нефтяные компании в искусственном повышении цен на бензин

Компании сократили объем поставок топлива на внутренний рынок, тем самым создав искусственный дефицит, считают в антимонопольном ведомстве.Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение компании «Роснефть» о недопустимости искусственного сокращения поставок автомобильного топлива на внутреннем российском рынке. Ранее ФАС провела анализ, который показал, что крупнейшие игроки на топливном рынке искусственно создавали дефицит, что привело к резкому росту цен на бензин в мае.«Согласно данным Росстата, рост розничных цен по состоянию на 20.05.2018 составил по бензину около 5,3% и на дизельное топливо около 5,9%. Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте», - заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.«Роснефть» в срок до 8 июня должна устранить нарушения антимонопольного законодательства.В искусственном сокращении поставок топлива заподозрили также структуры «Газпрома», в том числе башкирскую дочку компании – «Газпром нефтехим Салават». По данным ведомства, компания в апреле резко – в 4,7 раза – увеличила поставки прямогонных бензинов за рубеж.ФАС напомнила нефтяным гигантам о положении четырехстороннего соглашения, подписанного в 2011 году. По этому документу крупнейшие переработчики нефти взяли на себя обязательство поставлять не менее 20% светлых нефтепродуктов на внутренний российский рынок. В случае неисполнения обязательства антимонопольная служба может выносить нарушителям предупреждения.Напомним, что цены на нефть на АЗС Башкирии непрерывно растут с начала мая. Среди автомобилистов и рядовых граждан зреет недовольство ценовой политикой нефтяных гигантов.