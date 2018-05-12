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Это вам не под пулями прыгать: Хамитов призвал полицию бороться с преступностью в соцсетях

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Правоохранительные органы должны усилить работу по борьбе с преступными группами в интернете и соцсетях, заявил глава Башкирии.

Это вам не под пулями прыгать: Хамитов призвал полицию бороться с преступностью в соцсетях


Рустэм Хамитов в четверг выступил на торжественном заседании по случаю 300-летия российской полиции. Выступая в Конгресс-холле перед личным составом МВД по РБ, глава региона обозначил основные задачи, стоящие перед полицией.

По словам Хамитова, преступники становятся все более изощренными – растет количество киберпреступлений, краж из банкоматов с применением вредоносного ПО, мошенничеств с использованием соцсетей.

«На эти угрозы можно достойно ответить, повышая профессионализм, осваивая самые современные, высокотехнологичные средства борьбы с преступностью», - сказал глава РБ.

Приоритетным Рустэм Хамитов назвал обеспечение безопасности детей и подростков. Он напомнил о происшествии в Стерлитамаке, где 17-летний подросток напал на школу, ранил несколько человек и поджег класс.

В связи с этим нужно усилить работу полиции в соцсетях, считает глава республики.

«Особенно важно усилить работу по пресечению активности преступных групп в интернете, социальных сетях, там, где дети и подростки проводят бóльшую часть времени, чтобы не доводить до опасного развития ситуации. Как, например, это произошло в апреле в одной из школ нашего Стерлитамака. Не только родителям и учителям, но и участковым, инспекторам комиссий по делам несовершеннолетних нужно чутко реагировать на отклонения в поведении подростков, своевременно принимать меры», - призвал Рустэм Хамитов.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Рустэм Хамитов

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  • 1 | 01.06.2018, 10:13 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34573 | Рейтинг: +5807,5
Призвал? =Это как? Призвать можно встав на площади перед Горсоветом и громко крича.
Глава должен облечь свои старческие "призывы" в законодательные акты.



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  • 2 | 01.06.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший , добрый , слабый - но Пустозвон !



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  • 3 | 01.06.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Делового авторитета у фигуранта среди населения РБ- юк, вот и пользуясь случаем призывает федеральные службы на защиту своих многочисленных обещаний и манипулирования цифрами от критики нищих и безработных.
Господин даже не соображает, что любая кампанейщина чревата коррупционными злоупотреблениями.



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  • 4 | 01.06.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.06.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хороший , добрый , слабый - но Пустозвон !
____________________
мирдверьмяч, нет?
турк



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  • 5 | 01.06.2018, 11:46 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 613 | Рейтинг: +85,4
В связи с этим нужно усилить работу полиции в соцсетях, считает глава республики.
..................................
Что менее затратнее, держать армию титушек в соц.сетях или запретить весь интернет?



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  • 6 | 01.06.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Начните с реальными сроками для уловных уголовников уфагубОВЦЕВ



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  • 7 | 01.06.2018, 13:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
Альфия Узянбаева поделилась ссылкой.
6 мин.
Чандарская плита - правда о прошлом Руси.

мне вот интересно причем тут история Руси, коли находки находят на территории башкирского Урала....
Какой Руси? Киевской или Новгородской?
И таких плиит в одном местечко в башкирской глухой глубнке в тайге 250 штук.... И об этом мы молчим до поры прихода на престол Башкирского Хана!

YOUTUBE.COM
Чандарская плита - правда о прошлом Руси.
В деревне Чандар была найдена каменная плитанакоторую нанесена объёмная карта…
Родобожие

В деревне Чандар была найдена каменная плитанакоторую нанесена объёмная карта Уральского региона с реками Белой, Уфимской, Сутолкой.
На плите много надписей, «китайское происхождение» которых не подтвердилось по одной простой причине – НАДПИСИ СДЕЛАНЫ СЛАВЯНО-АРИЙСКИМИ РУНАМИ.
--------------------------
Брехню у нас не пресекают. Даже приветствуют и даже тиражируют, если брехня носит патриотическую направленность



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  • 8 | 01.06.2018, 13:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
усилить работу по борьбе с преступными группами
--------------------
Брехня и православная пропаганда не считаются преступлениями.

http://www.k-istine.ru/yoga/yoga.htm

Духовная опасность йоги и медитации

"...ибо телесное упражнение мало полезно,
а благочестие на все полезно, имея обетование
жизни настоящей и будущей"
1Тим.4:8

- Как йога вызывает тяжелые заболевания - Гленн Блэк
- Синод Элладской Православной Церкви: йога абсолютно несовместима с православной верой - Седмица.Ru
- Индуизм причинил много зла - старец Паисий Святогорец
- Занятие йогой является хулой на Духа Святого - митрополит Пирейский Серафим
- Йога - духовно опасная практика - священномученик Даниил Сысоев
- Можно ли христианину заниматься йогой? - протоиерей Дмитрий Смирнов
- Йога - путь к смерти - Собор блг. князя Александра Невского

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Индия - страна богомерзкого язычества, религиозной нетерпимости, чудовищных обрядов и дичайших суеверий



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  • 9 | 01.06.2018, 13:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
усилить работу по борьбе с преступными группами
--------------------
Брехня и православная пропаганда не считаются преступлениями.

http://www.k-istine.ru/occultism/occultism_ufa_centers.htm

Оккультные псевдооздоровительные центры
действующие в г. Уфе и использующие в своей деятельности оккультно-религиозные методы оздоровления и воздействия на психику и/или духовно опасные психотехники

Принятие учений и участие в практиках нижеперечисленных центрах и оккультных группах является
НЕДОПУСТИМЫМ для христиан духовным "блудом" (Втор.31:16), грехом, ведущим к погибели осуждению на Страшном Суде

Все больше и больше уфимских фитнес центров и клубов предлагают занятия по йоге: "Оранж-фитнес", "Элита", "Инби", Центр отдыха "Олимпик парк", Финтесс-лэнд (йога древневосточная, йога-фит), Центр спорта и развлечений Re`форма (гимнастика йога), Фэнтези клуб (Wellness club fantazy) (фитнес-йога, фитинесс-йога для мам, для детей), Центр здорового отдыха "Адонис" (йога, восточные танцы), Фитнес-центр "Галатея" и др.

Вызывает озабоченность рост курсов (секций) БЛУДНЫХ ВОСТОЧНЫХ ТАНЦЕВ в Уфе, которых в городе около 10.
------------------------------
Танцуйте патриотическую Барыню!



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  • 10 | 01.06.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сами же науськали свои лучшие из худших силы на борьбу с оппозицией, а теперь стенают, что с реальными преступниками бороться некому.



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  • 11 | 01.06.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Зулия, о чём твои посты? стока букв и ни о чём... ты пытаешься привязать современное , так называемое ПРАВОСЛАВИЕ, к Славянам? ты путаешь понятия. РПЦ и ПРАВОСЛАВИЕ - это 2 большие разницы. На всякий случай напомню , что изначально Христианство было чуждо Славянам и его насильно внедрили , как оч удобный способ управления народом. до внедрения Христианства Славяне говорили - мой Бог меня Рабом не кличет. После внедрения Христианства стали говорить - раб Божий и гордятся этим...
После насаждения Христианства оставалось только технически перевести свободное население в рабство, что успешно и было осуществленно
турк



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  • 12 | 01.06.2018, 14:50 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
11 | 01.06.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
изначально Христианство было чуждо Славянам и его насильно внедрили
----------------------
Кто внедрил?
Фошизты проклятые?
Русский народ дружно поднялся на борьбу с насильно внедряемой конфессией в защиту собственных верований? И веками боролся?



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  • 13 | 01.06.2018, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто внедрил?
Фошизты проклятые?
Русский народ дружно поднялся на борьбу с насильно внедряемой конфессией в защиту собственных верований? И веками боролся?
_____________________
почитай... боролись и еще как, я до сих пор борюсь
турк



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  • 14 | 01.06.2018, 15:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
боролись и еще как, я до сих пор борюсь
турк
-------------------
Боролись красные безбожники.

До 1917 года откудова брались хоругвеносцы, кто бросался на смерть под лозунгом За Веру Царя и Отечество?

Боролось разве что раскольники, но слишком пассивно, путем самосожжения. Не в правилах православного народа протестовать против царской богоустановленной власти. Разве что за самозванцев - но все равно царей.



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  • 15 | 01.06.2018, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боролись красные безбожники.

До 1917 года откудова брались хоругвеносцы, кто бросался на смерть под лозунгом За Веру Царя и Отечество?

Боролось разве что раскольники, но слишком пассивно, путем самосожжения. Не в правилах православного народа протестовать против царской богоустановленной власти. Разве что за самозванцев - но все равно царей.
_____________________
ты начинаешь отсчет борьбы с РАСКОЛА.. бери глубже
турк



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  • 16 | 01.06.2018, 16:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
ты начинаешь отсчет борьбы с РАСКОЛА.. бери глубже
турк
----------------
1612, одиозный такой год

До того борьба с погаными басурманами. с жидами, язычниками. но против православия - не, не слыхала.
Кой-какие еретики - немного числом. Не Европа же с кострами



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  • 17 | 01.06.2018, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
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берём изначально - христианизация Руси прошла мечом и огнем и пришла из византии. сопротивлялись все, вырезали и сжигали целыми поселениями. кто сжигал? так византийская княжна и продавшийся князь.
вопрос - можно ли было обойтись без христианизации? думаю в то время - невозможно, но память в народе осталась и до сих пор наши"христиане" плюют через плечо при виде быбы с вёдрами или черной кошки, отмечают масленницу и ивана купала. РПЦ постепенно подбирает все эти вещи к своим рукам, примазывается ( не можешь обезвредить - возглавь), но РПЦ и ПРАВОСЛАВИЕ совершенно разные вещи
турк



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  • 18 | 01.06.2018, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и до сих пор наши"христиане" плюют через плечо при виде быбы с вёдрами или черной кошки, отмечают масленницу и ивана купала.
***
Хорошо сказал, зараза....



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  • 19 | 01.06.2018, 22:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Более пяти веков до нашей эры разрабатывали систему воспитания законопослушного гражданина - результат: само развитие человека отвергло все эти теории и запреты. Чип в мозг человека на вставить.

Человек он и останется человеком со своими причудами, иногда трагическими.



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  • 20 | 01.06.2018, 23:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самый большой автопарк – у главы... Помимо автомобиля Mitsubishi Outlander, он задекларировал снегоход Yamaha VK 540 E, два автофургона Hundai Porter, два автомобиля ГАЗ и семь тракторов.



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