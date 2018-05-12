Это вам не под пулями прыгать: Хамитов призвал полицию бороться с преступностью в соцсетях

Правоохранительные органы должны усилить работу по борьбе с преступными группами в интернете и соцсетях, заявил глава Башкирии.Рустэм Хамитов в четверг выступил на торжественном заседании по случаю 300-летия российской полиции. Выступая в Конгресс-холле перед личным составом МВД по РБ, глава региона обозначил основные задачи, стоящие перед полицией.По словам Хамитова, преступники становятся все более изощренными – растет количество киберпреступлений, краж из банкоматов с применением вредоносного ПО, мошенничеств с использованием соцсетей.«На эти угрозы можно достойно ответить, повышая профессионализм, осваивая самые современные, высокотехнологичные средства борьбы с преступностью», - сказал глава РБ.Приоритетным Рустэм Хамитов назвал обеспечение безопасности детей и подростков. Он напомнил о происшествии в Стерлитамаке, где 17-летний подросток напал на школу, ранил несколько человек и поджег класс.В связи с этим нужно усилить работу полиции в соцсетях, считает глава республики.«Особенно важно усилить работу по пресечению активности преступных групп в интернете, социальных сетях, там, где дети и подростки проводят бóльшую часть времени, чтобы не доводить до опасного развития ситуации. Как, например, это произошло в апреле в одной из школ нашего Стерлитамака. Не только родителям и учителям, но и участковым, инспекторам комиссий по делам несовершеннолетних нужно чутко реагировать на отклонения в поведении подростков, своевременно принимать меры», - призвал Рустэм Хамитов.