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Бывший министр экономики Башкирии возвращается в администрацию Хамитова

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Евгения Маврина прочат заместителем руководителя Администрации Главы РБ. Распоряжение о новом назначении бывшего министра экономического развития РБ Евгения Маврина пока еще не подписано. Однако для него еще вчера был подготовлен просторный кабинет на пятом этаже башкирского Белого дома с фамилией на табличке. Об этом нам сообщили сразу несколько обитателей здания на Тукаева.

Бывший министр экономики Башкирии возвращается в администрацию Хамитова


С большой долей вероятности он станет заместителем нового руководителя администрации или начальником управления.

– Официально он не представлен, но точно известно, что руководителем администрации вместо Владимира Нагорного он не будет. Скорее всего, заместителем. Но это будет должность не вместо Михайлова или Ахмедьянова, а дополнительный заместитель, – сообщил источник.

Евгений Маврин, по информации Kartoteka.ru, в настоящее время возглавляет автономные некоммерческие организации «Смарт-сити» (Москва) и «Арт-Уфа» (Уфа), а также владеет долей в уфимском консалтинговом ООО «АК три реки».

Ранее господин Маврин уже работал в правительстве республики в качестве министра экономического развития, а затем и на посту вице-премьера, курирующего экономический блок.

Справка. Евгений Маврин родился в 1964 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

1986–1991 – освобожденный секретарь Комитета ВЛКСМ, аспирант очной аспирантуры Башкирского государственного университета.

1991–1994 – заведующий отделом, секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ (Рескома СДМБ) по работе с учащейся молодежью, председатель Союза студентов Башкирии.

1994–1996 – заместитель директора Уфимского финансово-экономического колледжа.

1996–2007 – начальник отдела организации обучения, начальник отдела бизнес-администрирования, начальник Управления бизнес-администрирования, директор Административного департамента, исполнительный директор ОАО Банк «Уралсиб» (РИКБ «Башкредитбанк»).

2007–2010 – генеральный директор ООО «ОЗНА-Менеджмент».

2010 – заместитель, с 2011 министр экономического развития Республики Башкортостан.

С 2012 по 2015 год – заместитель премьер-министра Правительства РБ.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Рустэм Хамитов

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  • 1 | 01.06.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... уже второй год спрашиваю - скажите , если знаете, должностные обязанности руководителя АП, его полномочия. Чем он занимается? или хотя бы подскажите (дайте ссылку) где это можно почитать?
турк



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  • 2 | 01.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветераны ленинского комсомола- светлое будущее нашей республики или тяжкий крест населения Уфимской губернии?
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  • 3 | 01.06.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему чем хуже.чем больше взял,чем больше не сделал -тем больше ты востребован.



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  • 4 | 01.06.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виват, Юнг, Кухарка... дайте кто-нить ссылку - функционал, ДО, ответственность , полномочия руководителя АП
турк



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  • 5 | 01.06.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Что не говори,а у государственной кормушки и сытнее,и надежнее.



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  • 6 | 01.06.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но ведь его уволили в связи с уголовным делом! Закрыли уже? Или как пишут счетоводов из уралсиба не хватает?



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  • 7 | 01.06.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Это кто ?
очередной казнокрад?



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  • 8 | 01.06.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С большой долей вероятности он станет заместителем нового руководителя администрации или начальником управления.

Не надо ходить к гадалке, чтобы видеть, что Женя займет место зама главы АГ РБ лишь на краткое время, а потом двинется дальше и сядет в кресло премьера. Точнее его двинут, ведь в действительности он пешка в чьей то игре. И как Илимбетов он станет чьим то карманным премьером. Но жарить шашлыки в бане он , конечно, не станет, у него другое хобби.



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  • 9 | 01.06.2018, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Далеко Женя пойдет. Замом главы он ненадолго, его цель его протеже - кресло премьера. Да хранит тебя, Женя, твой бог - Банкнота.



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  • 10 | 01.06.2018, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
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ответа нет , а жаль...Дед, Кац , Матерый ... мож хоть кто-нить знает?
турк



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  • 11 | 01.06.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.06.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но ведь его уволили в связи с уголовным делом! Закрыли уже? Или как пишут счетоводов из уралсиба не хватает?
***
Предал партию, предал дело.
Власть и деньги.
Опыт имеется.
При сегодняшней родоплеменной кадровой работе, при всесильном блате БД не моргнув глазом предаст интересы народа в очередной раз?



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  • 12 | 01.06.2018, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая "славная" трудовая биография!!! Ни одного дня на реальном производстве! Очень Опытный



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