Бывший министр экономики Башкирии возвращается в администрацию Хамитова

Евгения Маврина прочат заместителем руководителя Администрации Главы РБ. Распоряжение о новом назначении бывшего министра экономического развития РБ Евгения Маврина пока еще не подписано. Однако для него еще вчера был подготовлен просторный кабинет на пятом этаже башкирского Белого дома с фамилией на табличке. Об этом нам сообщили сразу несколько обитателей здания на Тукаева.С большой долей вероятности он станет заместителем нового руководителя администрации или начальником управления.– Официально он не представлен, но точно известно, что руководителем администрации вместо Владимира Нагорного он не будет. Скорее всего, заместителем. Но это будет должность не вместо Михайлова или Ахмедьянова, а дополнительный заместитель, – сообщил источник.Евгений Маврин, по информации Kartoteka.ru, в настоящее время возглавляет автономные некоммерческие организации «Смарт-сити» (Москва) и «Арт-Уфа» (Уфа), а также владеет долей в уфимском консалтинговом ООО «АК три реки».Ранее господин Маврин уже работал в правительстве республики в качестве министра экономического развития, а затем и на посту вице-премьера, курирующего экономический блок.Справка. Евгений Маврин родился в 1964 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.1986–1991 – освобожденный секретарь Комитета ВЛКСМ, аспирант очной аспирантуры Башкирского государственного университета.1991–1994 – заведующий отделом, секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ (Рескома СДМБ) по работе с учащейся молодежью, председатель Союза студентов Башкирии.1994–1996 – заместитель директора Уфимского финансово-экономического колледжа.1996–2007 – начальник отдела организации обучения, начальник отдела бизнес-администрирования, начальник Управления бизнес-администрирования, директор Административного департамента, исполнительный директор ОАО Банк «Уралсиб» (РИКБ «Башкредитбанк»).2007–2010 – генеральный директор ООО «ОЗНА-Менеджмент».2010 – заместитель, с 2011 министр экономического развития Республики Башкортостан.С 2012 по 2015 год – заместитель премьер-министра Правительства РБ.