С большой долей вероятности он станет заместителем нового руководителя администрации или начальником управления.
– Официально он не представлен, но точно известно, что руководителем администрации вместо Владимира Нагорного он не будет. Скорее всего, заместителем. Но это будет должность не вместо Михайлова или Ахмедьянова, а дополнительный заместитель, – сообщил источник.
Евгений Маврин, по информации Kartoteka.ru, в настоящее время возглавляет автономные некоммерческие организации «Смарт-сити» (Москва) и «Арт-Уфа» (Уфа), а также владеет долей в уфимском консалтинговом ООО «АК три реки».
Ранее господин Маврин уже работал в правительстве республики в качестве министра экономического развития, а затем и на посту вице-премьера, курирующего экономический блок.
Справка. Евгений Маврин родился в 1964 году в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
1986–1991 – освобожденный секретарь Комитета ВЛКСМ, аспирант очной аспирантуры Башкирского государственного университета.
1991–1994 – заведующий отделом, секретарь Башкирского обкома ВЛКСМ (Рескома СДМБ) по работе с учащейся молодежью, председатель Союза студентов Башкирии.
1994–1996 – заместитель директора Уфимского финансово-экономического колледжа.
1996–2007 – начальник отдела организации обучения, начальник отдела бизнес-администрирования, начальник Управления бизнес-администрирования, директор Административного департамента, исполнительный директор ОАО Банк «Уралсиб» (РИКБ «Башкредитбанк»).
2007–2010 – генеральный директор ООО «ОЗНА-Менеджмент».
2010 – заместитель, с 2011 министр экономического развития Республики Башкортостан.
С 2012 по 2015 год – заместитель премьер-министра Правительства РБ.
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Бывший министр экономики Башкирии возвращается в администрацию Хамитова
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