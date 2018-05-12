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Ряженым везде у нас дорога

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Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры с казачьими обществами и привлекать их к определенным видам работ. Указ, в котором право на заключение таких соглашений получают руководители региональных органов исполнительной власти, подписал 28 мая глава республики Рустэм Хамитов. Сегодня документ опубликован на официальном правовом портале республики.

Ряженым везде у нас дорога


Кабмину поручено разработать порядок заключения таких договоров.

Согласно постановлению правительства РФ №93, вступившему в силу в марте 2010 года, члены казачьих обществ могут быть привлечены к службе по организации военно-патриотического воспитания призывников и их подготовке к воинской службе, к предупреждению и ликвидации ЧС, охране общественного порядка, борьбе с терроризмом, охране животных, лесов, объектов государственной и муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия.

Коммерсант - Уфа
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 01.06.2018, 09:57 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34573 | Рейтинг: +5807,5
Яркий пример угодливой политики главы РБ.

Юридически абсолютно безграмотное решение. Казаки могут участвовать только в т.н. "Казачьем ансамбле песни и пляски"



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  • 2 | 01.06.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.06.2018, 09:57 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34570 | Рейтинг: +5807,5

Яркий пример угодливой политики главы РБ.

Юридически абсолютно безграмотное решение. Казаки могут участвовать только в т.н. "Казачьем ансамбле песни и пляски"
_____________________________
сётаки думаю у казаков максимум будет статус дружинника, т.е. без мента - не имеет никаких полномочий. хотя .... нашим дебилам хрен чё докажешь, даже через суд.
турк



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  • 3 | 01.06.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Согласно постановлению правительства РФ №93, вступившему в силу в марте 2010 года,
члены казачьих обществ могут быть привлечены
а) к службе по организации военно-патриотического воспитания
призывников и их подготовке к воинской службе,
б) к предупреждению и ликвидации ЧС,
в) охране общественного порядка,
г ) борьбе с терроризмом,
д) охране животных,
е ) лесов,
ж) объектов государственной и муниципальной собственности,
з) а также объектов культурного наследия........."
===============================================
Этттоо что - то невероятнейшее НЕВЕРОЯТНЕЙШЕЕ , всеобъемлющие гениально --.ВСЕОБЪЕМЛУЮЩЕЕ поручение !
В каждую дырку Казачья затычка !
Забыли поручить за Космосом присматривать !!
У них же ( казаков ) главная специализация - ПОРОТЬ нагайкой российских БАРАНОВ !!
Хамитов что - то перепутал !



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  • 4 | 01.06.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут встает вопрос финансирования - из каких загашников их финансировать будут? куда денут ЦОБ, который занимается теми же функциями
турк



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  • 5 | 01.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.06.2018, 09:57 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34570 | Рейтинг: +5807,5

Яркий пример угодливой политики главы РБ.

Юридически абсолютно безграмотное решение. Казаки могут участвовать только в т.н. "Казачьем ансамбле песни и пляски"
---------------------------
Решение безграмотное, но не тебе Юнг говорить о юридической грамотности. Ты сам как юрист полный ноль.



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  • 6 | 01.06.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ишь, как либерастню корежит даже от упоминания про казачество) А по здравому смыслу - чем больше людей привлекается к обеспечению порядка, тем лучше. Будучи башкиром, не могу не симпатизировать казакам. И они любят лошадок, мы тоже, они за твердую, вменяемую власть, у нас тоже такое же системное требование) Во всех войнах, опять же, ходили седло к седлу. Короче, любо, братцы!



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  • 7 | 01.06.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 01.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***
Каждый человек с любой профессиональной подготовкой имеет право на ошибку. Юнг не минер, у которого ошибка это вопрос жизни и смерти.
У любого юриста в силу непреложной соревновательности должна быть куча интерпретаторов.
С утверждением юриста Юнга о не конституционности проблемных общественных структур в дополнение к силовым согласен.



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  • 8 | 01.06.2018, 11:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1080 | Рейтинг: +319,4
Ряженные усатые тараканы могут воевать только с детьми и безоружными по разгону антимуйловских митингов. Где была их сила когда чечены загнали этих алкашей под канализацию? Еще одни официальные шестерки власти.



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  • 9 | 01.06.2018, 11:39 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 613 | Рейтинг: +85,4
Почему бы Хамитову не привлекать общин башкирских казаков - северных амур, дожил, своим собратьям не доверяет.



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  • 10 | 01.06.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник


9 | 01.06.2018, 11:39 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 609 | Рейтинг: +85

Почему бы Хамитову не привлекать общин башкирских казаков - северных амур, дожил, своим собратьям не доверяет.
__________________
+ поставил в надежде , что это был сарказм
турк



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  • 11 | 01.06.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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казак это профессия или призвание? Это же сословие, которое было привязано к земле, часть из которых отбывала воинскую повинность. А наши из токарей, слесарей, дворников на чем скакать будут и какой работодатель будет терпеть их на время выполнения ими общественных задач по поддержанию мира во всем мире..



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  • 12 | 01.06.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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11 ... я же написал - вопрос финансирования ???? с Народными дружинниками вопрос забуксовал тока из-за финансирования. по закону и страховка дружиннику положена и отгулы , либо оплата за внеурочку... ну и кто будет платить?
турк



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  • 13 | 01.06.2018, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый человек с любой профессиональной подготовкой имеет право на ошибку. Юнг не минер, у которого ошибка это вопрос жизни и смерти.
У любого юриста в силу непреложной соревновательности должна быть куча интерпретаторов.
----------------------------------------
Существует профессиональная этика. Юнг с ней не знаком. И ошибки не причем. Юнг не в состоянии усвоить и руководствоваться прописными правилами из юриспруденции. Он не знает даже основ юриспруденции, с которыми ознакомлен практически каждый человек.



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  • 14 | 01.06.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошая идея, столпившихся либоранов казаками на конях разгонять.



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  • 15 | 01.06.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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При астрономических затратах на силовые органы расписались в том, что те, кому положено по статусу не справляются со своими обязанностями:
- по предупреждению и ликвидации ЧС,
- по охране общественного порядка,
- по борьбе с терроризмом,
- по охране животных, лесов,
- по охране объектов государственной и муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия,
- по подготовке к воинской службе.
Где деньги, Зин? ©



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  • 16 | 01.06.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 01.06.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 ... я же написал - вопрос финансирования ???? с Народными дружинниками вопрос забуксовал тока из-за финансирования. по закону и страховка дружиннику положена и отгулы , либо оплата за внеурочку... ну и кто будет платить?
турк

****
До сих пор не понял что пустозвон?



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  • 17 | 01.06.2018, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 01.06.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
казак это профессия или призвание? Это же сословие, которое было привязано к земле, часть из которых отбывала воинскую повинность. А наши из токарей, слесарей, дворников на чем скакать будут и какой работодатель будет терпеть их на время выполнения ими общественных задач по поддержанию мира во всем мире.
***
Совершенно верно!

Это те же государственные крестьяне- единодворцы, которые служили в своей экипировке и на своих конях по 25 лет.
В последующем срок службы казаков был сведен до 7 лет

Документально( Госархив древних актов) подтвержденный потомок московских стрельцов, казаков Уманского вала и Лискинско-Покровского казачьего округа.



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  • 18 | 01.06.2018, 15:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
Глядишь Хамитов и в Уфе установит, согласно указаниям

Памятник оренбургскому казачеству

Торжественное открытие памятника оренбургскому казачеству в Оренбурге состоялось в декабре 2008 года. Это второй подобный монумент в России. Памятник воздвигнут в честь выдающихся заслуг казачества в защите рубежей отечества и Оренбуржья в микрорайоне Форштадт
Это место выбрано не случайно - именно в Форштадте проживали оренбургские казаки. В 18–19 веках здесь была площадь, на которой казаки проводили свои мероприятия: марши, скачки. Рядом находится Никольский кафедральный Собор, а казаки всегда были православными. Кроме того, место для памятника выбрано так, чтобы его было хорошо видно с прилегающих улиц.

Памятник оренбургскому казачеству – один из самых высоких в городе, его высота – около 13 метров. Общий вес скульптуры - 150 тонн. На постаменте возвышается яицкий казак-победитель на коне - бронзовая память доблестным подвигам оренбургского казачества. Строительство фундамента и пьедестала осуществляло Оренбургское городское казачье общество под руководством Ю. П. Белькова. Средства на строительство памятника были собраны предприятиями области.

http://stirringtrip.com/img/dost-600/pamjatnik_orenburgskomu
_kazachestvu.jpg



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  • 19 | 01.06.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 01.06.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
казак это профессия или призвание? Это же сословие, которое было привязано к земле, часть из которых отбывала воинскую повинность.

А наши из токарей, слесарей, дворников на чем скакать будут

==============

Куда им до Степана:

- Ну, Аксинья... Расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла? Ммм?

И - хрррясь под лавку!



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  • 20 | 01.06.2018, 15:57 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10650 | Рейтинг: -1770,2
Козак я али не козак? (из к/ф Вий).
В общем-то, кто такие эти "казаки"?
Считать их казаками только потому, что они одели форму, нашили на рукава нашивки, взяли в руки нагайки и наградили друг друга и себя лично какими-то наградами?



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