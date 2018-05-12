Исторические картинки. Авдон-Авдон

Крупнейшим поставщиком яиц и куриного мяса является птицефабрика в Авдоне, обеспечивающая важнейшими продуктами питания население Уфы, Башкирии и многих регионов России.Кроме вкусной и нужной продукции (фото с сайта птицефабрики), Авдон знаменит своей историей, частичку которой предлагаю любителям старины.Возникновение деревни восходит к концу XVIII столетия. На карте 1755 года (ниже) на дороге от Жуково до Нурлино ещё никаких поселений не указано.В сборнике «Река времени. 2016» (на моём сайте) историк Б.А. Азнабаев немного затронул судьбу Авдона. На 1814 год владельцем сельца Авдон были надворный советник Пётр Степанович Ефтюгин с супругой Анной Ефимовной (?). Первых крепостных крестьян он купил в 1809 году, сюда переселялись семьи из разных мест, включая Симбирскую губернию.Однако, по материалам Генерального межевания, первого измерения земель в нашем крае, проводившемся на рубеже XVIII – XIX столетий, поместье записано как хутор Мендиярский, Бекчурино тож, и Авдотин, Шушляев тож, совместное владение советника Мидияра Михайловича Бикчурина и надворной советницы Надежды Петровны Ребелинской (9 дворов, 63 жителя, 1844 десятин / гектаров земли).Посмотрим карты Генерального межевания. На первой к северу от деревни Жуково (Знаменки) за речкой Чермышкой действительно показан хутор Авдотьин, Шушляев тож.А к северу от Авдона и западнее лежали два хутора Бекчурина, Мендияровские. На месте первого ныне расположена Авдонская птицефабрика.Название Авдотьин хутор (Шушляев) свидетельствует, вероятно, о более ранних владельцах этой земли. Можно предположить, что само имя Авдон – сокращение от Авдо(тьи)н хутор. Термин «хутор» говорит о совсем маленьком поселении.Авдон – земля историческая! Из знатного татарского рода вышел известный дипломат и государственный деятель Мендияр Бекчурин, отчество записывал на русский лад «Михайлович». Его племянником был просветитель Мирсалих Мирсалимович Бекчурин.Служил в Уфе, на 1793 год надворный советник Мендияр Михайлович Бекчурин занимал должность председателя первого департамента Верхней расправы. Бекчурин был судьёй.Верхняя расправа – судебное учреждение для однодворцев (мелких дворян) и государственных крестьян, существовала с 1775 по 1796 годы. В то время в Уфе только два татарских чиновника (мусульмане) занимали столь высокие должности: Бекчурин и Юсуп Алкин.Биография Мендияра Бекчурина (около 1740–1821) есть в интернете. Отличился на дипломатическом поприще, вёл переговоры с казахами, Бухарой, Хивой. Считается, его рукописный «Перевод слов на башкирский язык» (1781 год) является первым словарём башкирского языка. Автор «Русско-арабско-персидско-мещеряцко-киргизско-хивинско-бухарского глоссария» и других работ.На 1796 год известно: «Медияр Михайлов Бекчуринов 48 (лет). Женат на татарских дочерях Хабибе Аптикеевой, Халимзян Юнусовой. Дети Александр 20, Софья 19, Татьяна 17 в замужстве, Настасья 8. За ним крестьян не имеется. Живет в Уфе. Надворный советник. Сын Александр переводчик. Служит по Уфимскому наместничеству в гражданской службе».Вот такой учёный человек приезжал отдыхать на свои хутора в окрестностях Авдона. Пофантазируем, как сидевшего за письменным столом Мендияра Бикчурина звали: سيد (господин), яичница подана, извольте идти кушать…Сейчас на упаковках яиц любят указывать, что они халяльные. Можно добавить, кто любил полакомиться свеженькой яишницей. Кстати, не обязательно куриной.Литератор и востоковед М.М. Бекчурин был не единственный историк в авдонских краях. Хозяин сельца Пётр Степанович Ефтюгин был страстным любителем старины, входил в уфимский кружок собирателей древностей, наверняка, любил ездить в гости в соседнее Юматово, где сыном тамошнего помещика был один из первых местных историков и краеведов Василий Степанович Юматов (ищи «историческую картинку» про Юматово).Именно авдонский барин хранил у себя «Уфимский летописец», нашу уфимскую летопись, которую составляли здешние любители старины с начала XVIII столетия. Сам добавлял туда информацию. И не только.В Авдоне двести лет назад сочиняли стихи.В конце 1812 года Пётр Степанович Ефтюгин, как пришла в Уфу весть об изгнании француза из белокаменной, выводил гусиным пером:«Москва, верх счастья быстротечну, куда забрёл Наполеон,С неё путь иностранцу в преисподню безконечну;Лети, твой там устроен трон!Иль думал ты, здесь прусаки,А нет, мусье, живут в ней русаки…»Да, вирши любительские, зато от чистого сердца! Автор, извиняясь за нескладные рифмы, добавил:«Не осуди, почтеннейший читатель, я не судь стихов изваятель, не всеобщую пословицу являю бытом, куда лишь конь с копытом мчится, туда и рак с клешнёй тащится. Покорный хлопчишко П.С.» (то бишь, Пётр Степанович Ефтюгин).Неблагодарные потомки забыли затем об авдонском историке, лишь недавно имя сего славного обитателя авдонских нив и пажитей возвратилось из тумана забвения.В уфимском издательстве «Китап» в 2014 году вышла книжечка «У истоков уфаведения», где опубликовали часть летописи, сохранённой и дополненной Петром Степановичем Ефтюгиным (читайте сборники «Река времени»).И хотя имя славного авдонского историка по безграмотности в китаповской продукции не назвали, это Его труд, составленный около 1829 года. Труд авдонского барина Петра Степановича Ефтюгина не пропал, следующее поколение уфимских краеведов: В.С. Юматов и М.М. Ребелинский продолжили дело.Само же сельцо Авдон ещё долгие десятилетия носило второе имя – Ефтюгино. Известно, что вдова титулярная советница Анна Семёновна Ефтюгина скончалась «от старости» 29 августа 1844 года в возрасте 77 лет. В Уфе жили родственники Ефтюгины.Но Авдон унаследовала дочь П.С. Ефтюгина Надежда Петровна, бывшая замужем за Михаилом Семёновичем Ребелинским.От матери, Надежды Петровны, урождённой Ефтюгиной, в первом браке Ребелинской (муж скоро умер, остался сынок Миша), а во втором браке Фомичёвой, имение к середине XIX века унаследовал сын – гвардейский штаб-ротмистр Михаил Михайлович Ребелинский.На моём сайте открой, Уважаемый Читатель, сборник «Река времени. 2014» и перечти… нет, не «Женитьбу» Фигаро, а статью краеведа Я.С. Свице о М.М. Ребелинском. Вот кто обозревал авдонские поля и леса. С лихого коня!Точно с коня? Точно. Юнкер Ингерманландского гусарского полка, казак, затем гвардейская кавалерия, в отставку вышел генерал-майором. А от деда, Петра Степановича Ефтюгина, унаследовал литературный талант.Но, согласимся, скучновато всё-таки было в деревне лихому вояке, продал он свой Авдон и уехал… Куда? Да, конечно, в Северную Пальмиру!Есть в Санкт-Петербурге улица Миллионная. Начинается у самого Зимнего Дворца. Об ней имеется даже отдельная статья в Википедии (откуда фото).Уж такая знаменитая улица, что по всей России называли улицы Миллионными, даже в Уфе, сам на ней проживаю (правда, имя улицы не сохранилось).А на питерской Миллионной кто только не жил! Дух захватывает, читая ну очень большую статью в Википедии. Минуем Мраморный дворец и останавливаемся у дома № 9.В авдонском доме культуры случайно не исполняют произведения композитора Дмитрия Степановича Бортнянского (1751–1825)? Нет? А зря. Портрет из Википедии:Именно в доме № 9 композитор жил и здесь же скончался, владельцы затем менялись, одно время даже располагалось посольство Португалии, а «в начале XX века участок принадлежал чиновникам Александру Михайловичу и Владимиру Николаевичу Рембелинским».Авдонский барин купил буквально в двух шагах от Зимнего, будете в Питере – пренепременно прогуляйтесь, этот дом, который затем перешёл к его потомкам.В столице на польский лад он переиначил свою фамилию с добавлением буквы «м»: Рембелинский, так благородней, как у шляхтича, хотя уфимские Ребелинские происходили из «жеребячьего» сословия, из поповичей.Но коварен хладный воздух невских вод, в семье Ребелинских бушевала… чахотка. Умирали дети. Спасая их, отец, отставной генерал-майор Михаил Михайлович Рембелинский увозит часть семьи в Уфу, где, без всякого сомнения, лечились кумысом.Но рок судьбы не изменить. 3 августа 1888 года в возрасте 72 лет скончался генерал М.М. Рембелинский, отпевали в Успенской церкви Уфы.Где похоронили, не знаю, видимо, в Уфе на Старо-Ивановском кладбище (ныне парк Якутова). Хотя в Авдоне уже стояла Сергиевская церковь.И 30 июня 1910 года священник Ипполит Ардашев с псаломщиком Владимиром Красноярским обошли Сергиевскую церковь Авдона и переписали могилы похороненных в ограде храма. Их было всего три:1. «Здесь покоится прах священнической жена Елизаветы Дионисьевны Ардашевой, 50 л., умершей от тяжкой болезни 1909 г. сентября 5 дня. Мир праху твоему, милая жена и любящая мать. Прощай и прости нас. Вечная тебе память».2. «Здесь покоится тело псаломщика сей церкви Иоанна Ипполитовича Ардашева, 23 лет, варварски убитого 9 декабря 1906 г. Мир праху твоему, почтительный сын, милый муж и добрый брат. Господь Бог да ниспошлет тебе, дорогой наш страдалец венец мученический. Вечная тебе память».3. «Здесь покоится прах Михаила Павловича Кропачева, родился 6 января 1834 г., скончался 26 мая 1896 года». Уфимский 2-й гильдии купец. Остальных хоронили на деревенском кладбище.Не знаю, но вполне вероятно, генерал-майор Михаил Михайлович Рембелинский приезжал в свой бывший Авдон, стоял у храма, вспоминал…Времени утекло уже не мало. Купила Авдон губернская секретарша Надежда Васильевна Фёдорова, урождённая тоже Ребелинская. Родственница.На 1861 год село Авдон (Евтюгино) состояло из 33 дворов, проживало 208 человек. Строился храм, управляла имением сама помещица. Но дворовые не указаны, значит, постоянной, обитаемой барской усадьбы в Авдоне не имелось.В 1863 году бывшие крепостные Авдона (89 ревизских душ) перешли на выкуп за 10 680 рублей, которые казна выдала барыне, а мужики потом долгие годы по частям выплачивали задолженность.«Дворовых при сельце Авдоне во все нет», сообщалось в уставной грамоте. Но стоял винокуренный завод, какой-то комплекс хозяйственных и жилых строений имелся. Указывалось в 1862 году, что два крестьянских двора «отстоят от господской усадьбы» слишком близко, а «находящийся при господской усадьбе водопой в колодезе, в саду под горою» остаётся за помещицей. Авдонцы, поняли географию?В Авдоне находился производственный комплекс. Сейчас здесь выпускают… закуску, а тогда в Авдоне гнали из хлеба спирт. Авдоновский винокуренный завод дымил с размахом. Рекордные показатели были в 1867 году – выкурили 26 722 ведра спирта на общую сумму в 74 812 рублей. Ведро равнялось 1/40 бочки или 12,3 литра. В 1868 году Авдон выдал «на гора» 23 739 ведра, доходы были большие, но в 1869 году случился пожар. Сгорел заводик.Семья хозяев поместья и завода была очень богатая, муж успешный администратор и предприниматель, но внезапно скончался в 1877 году. Супруга не надолго пережила его, 24 января 1884 года в возрасте 52 лет Надежда Васильевна Фёдорова умерла. Имение продали. Карта 1910-х годов:Часть земель ушла мужикам, другая новым хозяевам. На 1912 год возле Авдона в Казанской волости Уфимского уезда лежали владения купца М.А. Лаптева (381 десятина почти одного леса, в том числе усадьба на площади в 3 десятины / гектара), А.П. Молявина (27 дес., усадьба – 2 дес.), дворянина М.М. Филимонова (104 дес. тоже в основном леса, усадьба – 6 десятин). Хозяйство практически никто не вёл. Большие усадьбы, в состав которых обычно включали выгоны, почему площади значительные, возможно, являли собой просто загородные дачи.Как возле Шемяка. О нём говорилось в предыдущих «картинках», после чего замечательный краевед Т. Тарасова милостиво прислала мне фото дачи Слотовых, которую любезный Читатель может восхищённо лицезреть:Въезжая в Авдон сто лет назад, издалека была видна маковка местного храма. Его история тоже необычна.Если Вы внимательно посмотрите на третью по счёту карту, то левее Авдона нарисован кружочек с крестом. Часовня стояла уже в начале XIX века, видимо.А храм в Авдоне появился в 1861 году. В Уфе на самом въезде в город на улице Ильинской возвышалась Пророко-Ильинская деревянная церковь, сейчас тут на улице Валиди сидят риэлторы (дом № 64).Рядом с конца 1840-х годов возводился новый каменный храм также во имя Пророка Илии и когда 17 октября 1861 года Преосвященный Филарет, Епископ Уфимский и Мензелинский освятил главный престол, встал вопрос, что делать со старой деревянной церковью?Краевед Руф Игнатьев сообщает: «После освящения нынешней каменной церкви сломана деревянная церковь Св. Илии и отдана в село Авдон, Уфимского уезда, где и освящена во имя Св. Сергия Родонежского Чудотворца».Разборку, перевозку и сборку на новом месте церкви оплатил помещик Сергей Николаевич Фёдоров, муж авдоновской хозяйки.Наверное, когда мужики собирали деревянный храм, вздыхали, старая древесина, долго не простоит. Действительно, в Авдоне оказалась одна из самых древних, знаменитых и уникальных церквей Уфы – Ильинская, существовавшая с 1720 года. Руф Игнатьев добавлял: она «сохранилась не смотря на частые пожары, от которых выгорел город, как например в особенности в 1759 и 1816 годах».В этой церкви хранились древнейшие иконы «Св. Пророка Илии и Св. мучен. Флора и Лавра», чтимые народом, а также Евангелие, «напечатанное в Москве, при царе Алексее Михайловиче и Патриархе Иосифе и подаренное в 1678 году Уфимским Протопопом Ионовым» сему храму. Иконы и евангелие в Авдон, естественно, не отдали.Ильинская церковь стояла на подъёме в гору, на одной из главных дорог, что шли с южной (Ногайской, Оренбургской) переправы. Храм видел всю уфимскую историю, но отличился в пугачёвщину.Когда в конце 1773 года боевики осадили Уфу, именно Ильинская церковь была самим высоким городским строением. Верхние ярусы колокольни главного храма – Богородицкого (Смоленского) собора были разобраны. И только Ильинская церковь открывала панораму зауфимских далей.Руф Гаврилович Игнатьев в середине XIX века услышал странную легенду, что, когда боевики шли на штурм Уфы, против них стоял ангел или небесный воин, защищавший святой град. Исследователь, конечно, стал искать рациональное зерно мифа и выяснил, что во время приступов, священник Ильинской церкви забирался на колокольню и смотрел сверху на происходящее, как с пляжа Солнечного толпа боевиков пыталась переправиться по замёрзшему льду Белой.В Авдоне у духовенства имелось своё жильё, но земли не было. В начале XX века храм перестроили, в 1900 году крестьянин Иван Леонтьевич Антипин «пожертвовал в новостроящуюся церковь в с. Авдоне Уфимского уезда колокол в 129 пудов стоимостью 2400 р. и денег 500 р. на постройку церкви».И это только небольшая часть истории Авдона. А Вы говорите: яйца. Неделю отдыхаем, встречаемся в Алкино.