Посигналили и поехали дальше: В Уфе прошла очередная акция против роста цен на бензин

В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные подорожанием топлива активисты.Недовольным ростом цен на топливо водителей дали возможность выразить свое возмущение. В Уфе прошла акция «Посигналь, если против повышения цен на бензин».Именно этот лозунг был написан на транспаранте, с которым активист акции ходил вдоль дороги на одном из самых оживленных перекрестков города – в начале проспекта Октября, перед Аграрным университетом, и в других местах. Сигналили буквально все – как обладатели советской классики, так и дорогих иномарок.Один из организаторов акции, Альберт Рахматуллин, написал об этом на своей странице в соцсети: «Уфимцы очень дружно отреагировали на надпись на плакате, сигналили, приветствовали и поддерживали. Всем большое спасибо! Акция будет продолжена в ближайшее время».Напомним, цены на топливо взлетели в последние месяцы. В течение мая цены поднимали несколько раз. По состоянию на вечер 29 мая, стоимость бензина 92 марки составила 40 рублей 30 копеек.Недавно в Уфе также прошла другая акция. Активисты вывесили над проспектом Октября баннер со словами «Не забудем, не простим эти цены на бензин».Между тем, федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение компании «Роснефть» о недопустимости искусственного сокращения поставок автомобильного топлива на внутреннем российском рынке. Таким образом есть основания предполагать, что нефтяную компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.