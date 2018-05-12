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Посигналили и поехали дальше: В Уфе прошла очередная акция против роста цен на бензин

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В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные подорожанием топлива активисты.

Посигналили и поехали дальше: В Уфе прошла очередная акция против роста цен на бензин


Недовольным ростом цен на топливо водителей дали возможность выразить свое возмущение. В Уфе прошла акция «Посигналь, если против повышения цен на бензин».

Именно этот лозунг был написан на транспаранте, с которым активист акции ходил вдоль дороги на одном из самых оживленных перекрестков города – в начале проспекта Октября, перед Аграрным университетом, и в других местах. Сигналили буквально все – как обладатели советской классики, так и дорогих иномарок.

Один из организаторов акции, Альберт Рахматуллин, написал об этом на своей странице в соцсети: «Уфимцы очень дружно отреагировали на надпись на плакате, сигналили, приветствовали и поддерживали. Всем большое спасибо! Акция будет продолжена в ближайшее время».

Напомним, цены на топливо взлетели в последние месяцы. В течение мая цены поднимали несколько раз. По состоянию на вечер 29 мая, стоимость бензина 92 марки составила 40 рублей 30 копеек.

Недавно в Уфе также прошла другая акция. Активисты вывесили над проспектом Октября баннер со словами «Не забудем, не простим эти цены на бензин».



Между тем, федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение компании «Роснефть» о недопустимости искусственного сокращения поставок автомобильного топлива на внутреннем российском рынке. Таким образом есть основания предполагать, что нефтяную компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

ПроУфу
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  • 1 | 04.06.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Баранам в хлеву тоже не запрещается издавать разные звуки, но это ни коем образом не влияет на их хозяина : он их стриг, стрижет, и будет стричь. А понадобится и просто зарежет и скушает.
c'est la vie - такова жизнь!



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  • 2 | 04.06.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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дивиденды им большие нужны из карманов населения



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  • 3 | 04.06.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Подудеть им разрешили! И они довольные б..ть!
Вы,- рабы! Рабы ! Рабы,- это вы!



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  • 4 | 04.06.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Схавают и эти цены. Поддерживая этот режим, голосуя за него, думали, что их не коснется его внутренняя и внешняя политика. Крым, Донбасс, Сирия, бешенные расходы на силовые структуры в ущерб социальным, коррумпированная, клановая экономика и т.д и т.п..



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  • 5 | 04.06.2018, 11:01 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5571 | Рейтинг: -163,7
В Германии машины просто бросали на дорогах. Правительство быстро пошло на попятную. А наши так и будут ныть по контактикам. Тьфу



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  • 6 | 04.06.2018, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1808 | Комментарии: 58991 | Рейтинг: +12209,9
Тут же кстати он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: до- толе не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

- Что хошь с нами делай! - говорили одни, - хошь - на куски режь; хошь - с кашей ешь, а мы не согласны!

- С нас, брат, не что возьмешь! - говорили другие, - мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленях.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

- Сломлю я эту энергию! - говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, - как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут - как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

И вдруг затрубила труба, и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих...

Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием "войн за просвещение".

Первая война "за просвещение" имела, как уже сказано выше, поводом горчицу, и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Боро- давкина в Глупов.

Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этой целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще, и о горчице как о подспорье в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал, - как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.

"Было чего испугаться глуповцам, - говорит по этому случаю летописец, - стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не дородный, слов не говорит, а только криком кричит".

- Поняли, старички? - обратился он к обеспамятевшим обывателям.

Толпа низко кланялась и безмолвствовала.

История одного города (Михаил Салтыков-Щедрин)



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  • 7 | 04.06.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 04.06.2018, 11:01 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5571 | Рейтинг: -163,7

В Германии машины просто бросали на дорогах. Правительство быстро пошло на попятную. А наши так и будут ныть по контактикам. Тьфу
________
чё предлагаешь? а давай в связи с увеличением цен на коммунальные услуги всей страной откажемся страть в унитаз. забьём свои туалеты и будем ходить на обочину - и тогда правительство вынуждено будет снизить цены на ЖКХ, или нет?
вот тупость тупостью погоняет... хорошо , частные автовладельцы бросят свои железных коней и доход заправок и нефтяных компаний упадет... кто же это допустит? после такого демарша правительство увеличит цены для перевозчиков (жрать то мы не перестанем) и дальнобои будут вынуждены оплачивать убытки нефтяных компаний, следовательно цены на продукты вырастут ...и вот ты (я) уже пешком и без машины плетешься понуро в гастроном и видишь ценник на башмолоко, авдоняйцо, турбаслыкуру...и радуешься, что теперь машина не нужна, потому , что всё что ты можешь позволить себе купить , умещается в одной авоське и ты с легкостью донесешь её до дома ... нахрена тогда машина
турк



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  • 8 | 04.06.2018, 11:49 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6678 | Рейтинг: +806,6
Ничего, есть еще порох в пороховницах, можем и подудеть, и потерпеть хоть до второго предшествия христа.
Все что делается Путинским правительством есть благо. Мы просто не доросли до его уровня понимания истины.
Дойдем до положения осла Ходжи Насретдина, поймем.



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  • 9 | 04.06.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Ерунда это по сравнению с насильственным БЯ



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  • 10 | 04.06.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Сцуки ненасытные.



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5 | 04.06.2018, 11:01 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5571 | Рейтинг: -163,6
В Германии машины просто бросали на дорогах. Правительство быстро пошло на попятную. А наши так и будут ныть по контактикам. Тьфу

****
Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!
М.Е. Салтыков-Щедрин



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  • 12 | 04.06.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 04.06.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сцуки ненасытные.

****
прям как кухарки



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  • 13 | 04.06.2018, 12:41 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2513 | Рейтинг: -258,7
Эти люди молодцы, они хоть что-то делают.

Если бы каждый выразил недовольство политикой публично, мы бы жили в другой стране.



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  • 14 | 04.06.2018, 12:41 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2513 | Рейтинг: -258,7
Про глуповцев, ты Куха про себя написала.



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  • 15 | 04.06.2018, 12:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1081 | Рейтинг: +319,4
А где уроды ватаны, или они на ишаках ездют.То что упырь 20 лет во власти к добру не приведет знали все кто головой дружит. А бараны ватники блеяли что будет лучшее. Получили, распишитесь и готовтесь к следующему повышению.



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  • 16 | 04.06.2018, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1808 | Комментарии: 58991 | Рейтинг: +12209,9
11-й!!! Я для кого Салтыкова цитировала?!

Приводите ВЕРНУЮ цитату:

"А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли."



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  • 17 | 04.06.2018, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1808 | Комментарии: 58991 | Рейтинг: +12209,9
Пятая Колонка@5th_kolonka

Вице-премьер Козак заявил, что цены на бензин растут, потому что ну, а ху-ле бы им не расти, если эти лохи и терпилы его все равно покупают, надо будет и по 100р. за литр заху-ячим, ху-ле вы нам сделаете, мы в другом городе и у нас ОМОН и Росгвардия. Конец цитаты.



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  • 18 | 04.06.2018, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Препод, забей свою квартиру в знак протеста на тарифы ЖКХ... Препод , почему ты такой тупой? препод - на зло маме отморожу уши..Препод , у тебя какое образование, что заканчивал?
турк



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  • 19 | 04.06.2018, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 04.06.2018, 15:43 | Автор:

Препод, забей свою квартиру в знак протеста на тарифы ЖКХ... Препод , почему ты такой тупой? препод - на зло маме отморожу уши..Препод , у тебя какое образование, что заканчивал?
турк
=====================================================
Зато ты " умен " не в меру ! Выше крыши самомнение .



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  • 20 | 04.06.2018, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато ты " умен " не в меру ! Выше крыши самомнение .
__________________
это даже не обсуждается... мой мозг -всемогущ, моё самомнение - никак тебя не должно ипать.. а вот когда меня на враках поймаешь - тогда поговорим . а пока ты - никто и звать тебя никак..
еще раз, если хочешь вступить в дискуссию - милости прошу, но ты не можешь, потому, как - такой же тупой , как и Препод
специально для тупого - есть понятие "цивилизация" и данный термин , как и сам процесс привносят в нашу жизнь мелкие радости, как то - авто, самолет, телевизор энд ватерклозет.. так почему тупистень- Препод призывает меня отказаться от таких маленьких радостей, тока из-за того , что он не может оплатить бензин? даю встречку - откажись от ватерклозета, ну хотя бы на месяц.. готов? а хулижЕ (эт я на французском), цены на коммуналку ипашат вверх не меньше чем бензиновые...
и так.. готов отказаться от ватерклозета по совету Препода? ведь по разумению этого идиота , если мы все откажемся от такой услуги - коммуналка пойдет вниз... гы-гы тупой и еще тупее
турк



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