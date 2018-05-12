Население республики стареет и сокращается

В Башкирии все больше пенсионеров и все меньше лиц трудоспособного возраста. На фоне бегства молодежи из деревень тенденция старения деревень особенно заметна.Башстат опубликовал неутешительные данные, которые говорят о снижении численности населения и его старении. Причем, численность снижается достаточно стремительно и неравномерно. Например, с 2000 года доля пенсионеров снизилась в два раза, а вот количество детей уже в три.Почти в три раза снизилось и количество лиц трудоспособного возраста. Из-за этого нагрузка на работающих увеличилась. Так, в республике проживают 4,1 млн человек, из которых 0,9 млн являются пенсионерами, трудоспособного населения среди них – 2,2 млн. А детей - 0,8 млн.Из-за того, что доля лиц пенсионного возраста постоянно увеличивается, можно говорить о том, что население стареет, и демографическая нагрузка на трудоспособное население растет. По статистике на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 797 детей и пенсионеров.Почему женщин больше, чем мужчин?Доля женщин традиционно становится выше после 30 лет. Мальчиков рождается больше. Однако мужчины сильно уступают женщинам в долголетии.