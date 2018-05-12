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Население республики стареет и сокращается

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В Башкирии все больше пенсионеров и все меньше лиц трудоспособного возраста. На фоне бегства молодежи из деревень тенденция старения деревень особенно заметна.

Население республики стареет и сокращается


Башстат опубликовал неутешительные данные, которые говорят о снижении численности населения и его старении. Причем, численность снижается достаточно стремительно и неравномерно. Например, с 2000 года доля пенсионеров снизилась в два раза, а вот количество детей уже в три.

Почти в три раза снизилось и количество лиц трудоспособного возраста. Из-за этого нагрузка на работающих увеличилась. Так, в республике проживают 4,1 млн человек, из которых 0,9 млн являются пенсионерами, трудоспособного населения среди них – 2,2 млн. А детей - 0,8 млн.

Из-за того, что доля лиц пенсионного возраста постоянно увеличивается, можно говорить о том, что население стареет, и демографическая нагрузка на трудоспособное население растет. По статистике на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 797 детей и пенсионеров.

Почему женщин больше, чем мужчин?

Доля женщин традиционно становится выше после 30 лет. Мальчиков рождается больше. Однако мужчины сильно уступают женщинам в долголетии.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 06.06.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что, даже покупка детей в виде "материнского капитала" не помогает?
Это говорит о том, что население страны не верит власти, не ждет от будущего ничего хорошего...



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  • 2 | 06.06.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Почему женщин больше, чем мужчин?"

-----------------------

На приеме у врача:
— Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные пилюли. — И когда их надо будет ему давать?
— Никогда! Это Вам. Пейте их сами.



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  • 3 | 06.06.2018, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59007 | Рейтинг: +12209,8
Из-за того, что доля лиц пенсионного возраста постоянно увеличивается, можно говорить о том, что население стареет, и демографическая нагрузка на трудоспособное население растет.
____________________________________
Ничего - скоро все изменится:
1. На пенсию в 63-65 - все.
2. Не доживут 50%(мужчины под 80%, женщины за 30%)



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  • 4 | 06.06.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«За последний век россияне повидали немало порывистых демагогов, от большевиков до специалистов по капиталистической «шоковой терапии». Все они обещали крупные перемены к лучшему, и большинство не сдержало обещаний», — пишет автор. Именно поэтому больше 60% россиян все еще признаются в любви к Путину.



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  • 5 | 06.06.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 июня в парке В.В.Маяковского (Свердловск) - САБАНТУЙ!

Татары и башкиры составляют примерно 2% населения Екатеринбурга.



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  • 6 | 06.06.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Так, в республике проживают 4,1 млн человек...........трудоспособного населения среди них – 2,2 млн. ....."
================================================
Не хватает самого главного - продолжения предложения -
" В нашей республике ВСЕ они ( трудоспособные ) " обеспечены " РАБОТОЙ и социальной поддержкой !
У нас нет ВОРЮГ хозяев , которые этих работающих обманывают и эксплуатируют при этом недоплачивают заработную плату !
Один СМЕХ когда на каналах обсуждают Украину !
У нас чем лучше русские казнокрады ?



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  • 7 | 06.06.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитал статью внимательно и ничего не понял! Доля пенсионеров с 2000 года в РБ снизилась в два раза, количество детей снизилось в три раза, трудоспособное население снизилось в три раза (так в статье)! Общее количество населения в РБ снизилось очень не значительно, насколько я знаю! Так кто же живёт в РБ, если все слои населения снизились в разы, а количество населения в РБ снизилось незначительно? Очень Опытный



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  • 8 | 06.06.2018, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 06.06.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что, даже покупка детей в виде "материнского капитала" не помогает?
Это говорит о том, что население страны не верит власти, не ждет от будущего ничего хорошего...
____________________
Россия с нулевым приростом населения (2017 г.) находится на 201 месте и располагается между Данией (выше) и Австрией (ниже).
Далее идут страны с отрицательным приростом населения: Польша, Италия, Япония, Германия... И, конечно же, страны, вырвавшиеся из СССР, обретшие свободу и западные ценности: Молдавия, Эстония, Белоруссия, Украина, Латвия, Литва.
Замыкает этот список (226-е место) "свободная" европейская Болгария с отрицательным приростом -5,7.
А тройка лидеров по приросту населения - Малави, Уганда, Бурунди...
По-вашему, именно там больше всего верят власти и ждут от неё только хорошего, а вот в Польше, Италии, Японии, Германии и прочих Украинах-Латвиях совсем не доверяют "демократической" власти и ничего хорошего вообще не ждут.



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  • 9 | 06.06.2018, 15:49 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12552 | Рейтинг: -1556,9
Я знаю эликсир вечной молодости.



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  • 10 | 06.06.2018, 15:49 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12552 | Рейтинг: -1556,9
Я знаю эликсир вечной молодости.



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  • 11 | 06.06.2018, 15:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59007 | Рейтинг: +12209,8
Новый трудовой кодекс.
Памятка работнику.

ОДЕЖДА

Мы советуем одеваться соответственно зарплате. Если вы носите дорогие костюмы и сумки, ваши дела идут слишком хорошо и в прибавке вы не нуждаетесь. Если вы одеваетесь плохо, вам надо научиться лучше управляться с деньгами и в прибавке вы не нуждаетесь. Если вы одеваетесь средне, вы правильно тратите деньги и в прибавке не нуждаетесь.

ДНИ ПО БОЛЕЗНИ

Мы больше не принимаем справок от врача. Если вы смогли дойти до врача, сможете дойти и до работы.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Операции отныне запрещаются. Пока вы работаете на нас, вам нужны все ваши органы. Вы не можете удалять что-либо. Вас нанимали в целом виде. Любая операция может быть причиной увольнения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДНИ

(прим. Отсутствие по личным нуждам — не оплачивается)

Каждый работник имеет 52 персональных дня в год. Они называются "Воскресенье".

ОТПУСК

Все работники идут в отпуск одновременно. Отпускные дни 1 января, 8 Марта и 1 Мая.

ОТСУТСТВИЕ ПО ПОВОДУ ТРАУРА

Это не причина пропускать работу. Вы ничем не можете помочь умершим друзьям, родственникам и коллегам. Пусть неработающие проводят их в последний путь. В редких случаях, если ваше присутствие всё же необходимо, похороны должны быть организованы вечером, а мы будем любезны разрешить вам работать в обеденный перерыв, чтобы вы могли уйти на час раньше.

ОТСУТСТВИЕ В СВЯЗИ С СОБСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ

Может быть причиной отсутствия. Однако вы должны предупредить нас за две недели, чтобы успеть обучить вновь нанятого работника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТА

Мы установили, что сотрудники тратят слишком много времени на посещение туалета.

В дальнейшем мы введем посещение по алфавиту. Работники с фамилией начинающейся на А будут идти в туалет с 8:00 до 8:20, на Б с 8:20 до 8:40 и т. д. Если вы не смогли использовать своё время, вы будете ждать до следующего дня. В экстренных случаях вы можете поменяться с коллегой, однако необходимо письменное разрешение обоих начальников.

Дополнительно, вводится трёхминутное ограничение на пользование кабинкой.

По окончании трёх минут вы услышите сигнал, туалетная бумага втягивается в коробку, дверь открывается и будет сделана фотография. В случае повторного нарушения фотография будет опубликована в стенгазете.

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Худые работники имеют 30 минут на обед чтобы поесть как следует. Нормальным людям достаточно 15 минут перекусить. Толстякам дано 5 минут, чтобы выпить коктейль для похудения и таблетки.

Спасибо за служение! Мы делаем все возможное для вас. Однако все вопросы, комментарии, страхи, беспокойства, жалобы и предложения могут быть направлены в любое другое место.

Приятной работы. ОТДЕЛ КАДРОВ



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