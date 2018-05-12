«Кадры в Башкирии на исходе»: Что стоит за назначением Маврина в Белом доме

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ближайшие дни сменит главу своей администрации.Им станет 54-летний Евгений Маврин, которого глава региона еще 31 мая назначил заместителем главы администрации. Владимир Нагорный, который 2 года возглавлял пост главы администрации, уходит в отставку. Официально объявят об этом в ближайшие дни. Его судьба пока неизвестна. Отметим, что активные слухи о смене кадров в Белом доме появлялись в СМИ последние 2 недели.С чем связана отставка Нагорного и чего ждать от новой администрации Хамитова под руководством Маврина? Медиакорсеть решила задать эти вопросы экспертам.Политолог Аббас Галлямов убежден, что это - вполне рациональный шаг:- Хамитов - человек эмоциональный, решения принимает спонтанно и часто потом об этом жалеет. Маврин - абсолютная противоположность. Он идеальный бюрократ веберовского типа - в высшей степени рациональный и логичный. Возможно, Хамитов интуитивно чувствует, что кто-то должен привнести в его работу немного порядка, поэтому он и призвал Маврина. Впрочем, для того, чтобы сделать это, Маврину должно хватить мужества спорить с Хамитовым. Я не уверен, что он справится с этой ролью. Он слишком интеллигентный и лояльный.Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что Владимир Нагорный зарекомендовал себя как энергичный и въедливый профессионал, который предпочитал всю работу курировать лично:- Такой стиль работы имеет право быть, но не всегда эффективен. Полагаю, что Евгений Маврин в администрации Хамитова будет выполнять роль своеобразного противовеса республиканскому правительству. Социально-экономические показатели и показатели эффективности работы правительства недостаточно хорошие и сейчас основной задачей Евгения Маврина будет контроль эффективности трат бюджетных средств и реализация важнейших социально-экономических программ. Повторюсь, создается система сдержек и противовесов типологически схожая той, что есть в федеральной власти (председатель счетной палаты Алексей Кудрин, как известно, по многим вопросам оппонирует председателю правительства Дмитрию Медведеву).Маврин может стать первой ласточкой из возвращенцевПолитолог Алексей Трегубов так прокомментировал отставку Нагорного и новую должность Маврина:- Отставка Евгения Маврина несколько лет назад оставила ощущение поспешности, а объяснения - формальное падение Башкирии в очередном рейтинге — несколько искусственными. Маврин проявил себя со всеми группами элит весьма позитивно и мог бы личным ресурсом способствовать консолидации в Башкирии.Несмотря на несколько кабинетный облик банковского работника, отличающийся от шаблонной для фактуры «крепкого хозяйственника», у него бэкграунд комсомольского вожака, человека высоких энергий, обладателя стройотрядовского адреналина.Руководитель администрации — должность ключевая в регионе традиционно. И от его личности зависит — работает она как фактор башкирской политики или занимается пассивным обслуживанием принятых главой региона решений. Такое мы уже видели воочию: судя по всему, напористая фактура второго человека вертикали больше подходит действующему политическому режиму. Маврин больше похож по своему заряду на Балабанова из своих предшественников — вероятно, ему хватит сил, возражая, создавать опору для принятия решения, а не быть диспетчером и подносчиком патронов.Некий самурайский опыт — «подпоясался-ушел в отставку» и то, что он сохранился как личность и фигура башкирской немноголюдной политики, тоже говорит в его пользу. С его связями и репутацией он мог спокойно «уехать», как часто это бывает, в Москву и там ждать движения материковых плит где-нибудь в Минпроме РФ.Однако, он остался в регионе, где нелегко сейчас не потерять себя: среди заметных его проектов — нашумевшая выставка достижений башкирских художников Арт-Уфа и курирование шевкуновской мультимедийной выставки «Россия — Моя история», которая по определению является суперфедеральной.Теперь важно понять, какой толщины у него мандат и сколько своих единомышленников он сможет взять в Белый дом из Большого мира, или ему придется работать с теми, кто есть, растрачивая ресурс на преодоление аппаратной инерции.«Белый дом», по ощущениям, уже изменился этой весной, и это назначение — вполне закономерно. Ротации последних лет показали, что кадры в Башкирии на исходе, потому Маврин может оказаться первой ласточкой большой волны возвращенцев из числа тех менеджеров, которые ушли без скандала и не ругались с бывшим начальством. Таких людей по городам и весям много: республика по многим параметрам в трудной ситуации, ей пора помогать и мозгами, и опытом, отвлекшись от персоналий и амбиций.СправкаЕвгений Маврин родился 24 сентября 1964 года в Уфе.В 1986 году окончил Башкирский государственный университет, в 2003 году – Московский институт экономики, статистики и информатики. Начал работу в 1986 году освобождённым секретарём комитета ВЛКСМ Башкирского государственного университета.В 1991–1994 годах – ответственный организатор по работе со студенческой молодёжью, секретарь – руководитель аппарата комиссии по работе с учащейся молодёжью и пионерами, заведующий Рескома СДМБ (Башкирского обкома ВЛКСМ), председатель Союза студентов Башкирии.В 1994–1996 годах – заместитель директора по воспитательной работе Уфимского финансово-экономического колледжа.В 1996–2007 годах – начальник отдела организации обучения, начальник отдела бизнес-администрирования, начальник Управления бизнес-администрирования, директор Административного департамента, исполнительный директор ОАО Банк «Уралсиб» (РИКБ «Башкредитбанк»).В 2007–2010 годах – генеральный директор ООО «ОЗНА-Менеджмент».В 2010–2012 годах – заместитель министра, первый заместитель министра, министр экономического развития Республики Башкортостан.В 2012–2015 годах – заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан.В 2015 году – помощник главы Республики Башкортостан.В 2016–2018 годах – директор Автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».Медиакорсеть следит за развитием событий.