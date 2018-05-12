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Нескучные прокурорские будни: В Уфе закрыли 12 сайтов о предоставлении интим-услуг

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Информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. В Кировском районе Уфы прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать 12 сайтов с рекламой оказания интим-услуг, сообщает ведомство.

Нескучные прокурорские будни: В Уфе закрыли 12 сайтов о предоставлении интим-услуг


По материалам проверки, было выявлено, что 12 интернет-ресурсов предоставляли услуги интимного характера. По закону, распространять информацию, об услугах, за которые предусмотрена ответственность, также запрещено.

Прокурор обратился в суд с требованием признать информацию запрещенной к распространению и закрыть данные сайты. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 06.06.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора уже узаконить проституцию. В стране миллионы одиноких мамаш, единственным способом заработать у которых является проституция. Мужья и государство положили на них большой и и чистый, на работу не устроиться, вот и крутятся девки как могут чтобы прокормить себя и детей...



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2

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  • Участник
  •  
  • 2 | 06.06.2018, 10:27 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4298 | Рейтинг: -702,3
А почему сайт "Уфимский журнал" в этот список не попал?



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0

  • Изображение
  • Гость
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  • 3 | 06.06.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 06.06.2018, 10:27 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4297 | Рейтинг: -702,2

А почему сайт "Уфимский журнал" в этот список не попал?
------------------------------
А то ты не понимаешь почему его не закрывают.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 06.06.2018, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59007 | Рейтинг: +12209,8
2 | 06.06.2018, 10:27 | Автор: Дед

Из-за таких, как ты дедорасов - вполне могут....



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0

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  • 5 | 06.06.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.06.2018, 10:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1810 | Комментарии: 59005 | Рейтинг: +12209,8

2 | 06.06.2018, 10:27 | Автор: Дед

Из-за таких, как ты дедорасов - вполне могут....
-----------------------------
Из за Деда могут, а из за тебя не закроют. Такие как ты нужны власти.



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 06.06.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.06.2018, 10:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1810 | Комментарии: 59005 | Рейтинг: +12209,8
2 | 06.06.2018, 10:27 | Автор: Дед

Из-за таких, как ты дедорасов - вполне могут....

****
Из-за таких как ты кухалядей -вполне могут...



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0

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  •  
  • 7 | 06.06.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 06.06.2018, 10:27 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4297 | Рейтинг: -702,3
А почему сайт "Уфимский журнал" в этот список не попал?

****
Не закроют потому что уголовники уфагубОВЦЫ отделались всего лишь уловкой



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2

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  • 8 | 06.06.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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| 06.06.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 06.06.2018, 10:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1810 | Комментарии: 59005 | Рейтинг: +12209,8

2 | 06.06.2018, 10:27 | Автор: Дед

Из-за таких, как ты дедорасов - вполне могут....
-----------------------------
Из за Деда могут, а из за тебя не закроют. Такие как ты нужны власти.

****
+



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2

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  • Участник
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  • 9 | 06.06.2018, 13:22 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4298 | Рейтинг: -702,3
Админ (Кухарка). С какой целью вы разместили эту статью? Вы держите участников сайта за дураков? Думаете они не видят какие сайты закрывает Роскомнадзор, а какие оставляет!!! Оставляют как раз "Уфимский журнал", так как он нужен для власти и Админ и Орлов И Кухарка работают на нынешнюю власть!!!
Кухарка пора вам показать истинное пропутиновское лицо!!!!



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3

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  •  
  • 10 | 06.06.2018, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 06.06.2018, 13:22 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4298 | Рейтинг: -702,3
Админ (Кухарка). С какой целью вы разместили эту статью? Вы держите участников сайта за дураков? Думаете они не видят какие сайты закрывает Роскомнадзор, а какие оставляет!!! Оставляют как раз "Уфимский журнал", так как он нужен для власти и Админ и Орлов И Кухарка работают на нынешнюю власть!!!
Кухарка пора вам показать истинное пропутиновское лицо!!!!
_______________________
У них не пропутинское лицо. У них вместа лица другое.
Если завтра Президентом станет Иисус Христос, св. Пётр возглавит правительство, а прочие апостолы в него войдут, то и тогда эта компания будет вести себя так же: если хозяин, который эту компанию содержит, даст им указания, то они с поросячим визгом и собачим лаем будут "мочить" и и Христа с апостолами. Ничего личного - деньги не пахнут!


— Джек, что ты можешь сделать за деньги?
— За деньги я могу сделать… всё.

К-ф "Человек с бульвара Капуцинов"



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