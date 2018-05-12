Нескучные прокурорские будни: В Уфе закрыли 12 сайтов о предоставлении интим-услуг

Информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. В Кировском районе Уфы прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать 12 сайтов с рекламой оказания интим-услуг, сообщает ведомство.По материалам проверки, было выявлено, что 12 интернет-ресурсов предоставляли услуги интимного характера. По закону, распространять информацию, об услугах, за которые предусмотрена ответственность, также запрещено.Прокурор обратился в суд с требованием признать информацию запрещенной к распространению и закрыть данные сайты. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки.