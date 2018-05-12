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Анитон Орехъ: Оскорбление подлецов

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Вам как больше нравится: когда умные люди над вами глумятся, или когда дураки над вами издеваются? Это я в связи с новой инициативой, рожденной в мутных водах Государственной Думы.

Анитон Орехъ: Оскорбление подлецов


Жириновский обожает нашу радиостанцию и внимательно ее слушает. Но постоянно обижается на своих любимых ведущих. И когда мы в очередной раз испортили ему завтрак, Внегонорариум Радиодеталей Владимир Вольфович решил проверить и нас, а заодно вообще всех, кто балаболит в эфире и своей трепологией обижает депутатов и прочих ответственных бездельников.

И кому же возглавить изучение европейского опыта по борьбе за честь и достоинство, как не Леониду Слуцкому! Тому самому мерзотному депутату, который приставал к девушкам и которого другие мерзотные депутаты покрывали всеми своими думными телами.

Мы же Запад презираем. От Запада один разврат и разложение. Но как надо хрень какую-нибудь обосновать, сразу — раз, западный опыт. Может, и найдут годный контент. Какой-нибудь Трульский собор снова процитируют или Торквемаду. На Западе много чего было. Но меня не перестает умилять, как люди лишенные достоинства, яростно о нем пекутся. Как субъекты в костюмах, загаженных птицами презрения, уверяют нас в том, что костюмы их — ослепительно белые, просто немного в крапинку.

И пока вот этот зловонный Слуцкий будет изучать заграничный опыт, я обращу ваше внимание, что в Ростове уже сейчас, безо всяких новых законов, мужику хотят влепить пятерик! Пятерик за то, что он нарисовал очень наглядный коллаж с портретами депутатов, чьи лица обезображены всполохами интеллекта.

Нам не нужно сочинять новые бредовые законы — нам и старых бредовых законов достаточно. Однажды депутаты приняли закон, который острый на язык народ назвал «законом подлецов». Назвал так потому, что лучшего определения не было. Потому что подлецы — это не оскорбление, это простая констатация очевидного факта. Обижаться на такое все равно, что обижаться на собственное имя.

А чем назвать Слуцкого? Для него и подлец-то слишком мягкое слово. И для его дружбанов из комитета по этике. Тут просятся слова, которые запрещены уже не думскими законами, а правилами приличия. Люди не понимают простой вещи. Это не мы оскорбляем их нехорошими словами. Это они оскорбляют нас и позорят самих себя нехорошими поступками. Они могут издать закон, повелевающий называть их всех «сиятельствами», но сияют они исключительно коричневым жидким цветом.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 06.06.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот ведь как умеют умные люди .
Нормально и благородно ! Без мата и культурно !



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  • 2 | 06.06.2018, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59006 | Рейтинг: +12209,8
Мы идем к пуйло-идеалу - к КНДР.



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  • 3 | 06.06.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Это не мы оскорбляем их нехорошими словами. Это они оскорбляют нас и позорят самих себя нехорошими поступками. Они могут издать закон, повелевающий называть их всех «сиятельствами», но сияют они исключительно коричневым жидким цветом.
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Каждый раз, когда я слушаю Ореха, я весь вхожу в хорошее настроение. Что, между прочим, бывает в последние годы все реже и реже. Во-первых я смеюсь от души. Радуюсь как ребенок удачи Антона. А сам думаю, за Антоном, значит, еще не пришли. В нашем полку еще не пусто...
Работать тебе Антон за всех нас. Так что имей в виду.



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