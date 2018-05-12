Националисты додавили: Кремль разрешил оставить родные языки в обязательной школьной программе

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков приняла решение оставить изучение родных языков в нацреспубликах в обязательной части школьной программы.8 июня пройдет обсуждение поправок в законопроект, которые будут приняты в третьем чтении, сообщает "Татар-информ".Согласно новому решению, русскому языку тоже присвоят статус родного (сейчас это общенациональный государственный язык). Школьники и их родители смогут сами определять, какой язык является для них и для их ребенка родным и обязательным. При этом если школьник выберет в качестве родного не татарский или, к примеру, удмуртский языки, а русский, то будет изучать его по специальной программе с уклоном в культурологию.Кроме того, создадут Фонд национальных родных языков, который может финансироваться и из бюджетных, и из внебюджетных источников.— Министерство образования сегодня готовит новые подходы, которые будут раскрывать язык в культурологическом аспекте. Это будет сделано для того, чтобы у детей не было такого языкового преимущества из-за того, что они будут изучать русский язык больше, чем другие дети, которые выберут, к примеру, татарский или марийский языки, — рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.По его словам, текст поправок к законопроекту будет оформлен в виде постановления, которое Госдума рассмотрит 19 июня вместе с первоначальным проектом закона в первом чтении. Депутаты хотят, чтобы уже к новому учебному году он вступил в силу.Языковой конфликт в национальных республиках России с новой силой вспыхнул после того, как президент страны Владимир Путин летом 2017 года заявил о недопустимости принуждения в изучении неродных языков. После этого уроки государственного татарского языка в Татарстане и государственного башкирского языка в Башкортостане перестали быть обязательными. В апреле 2018 года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о добровольном изучении родных языков. Это вызвало новую волну возмущения в национальных республиках.Законопроект о добровольном изучении национальных и родных языков планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы. До 6 июля комитет нижней палаты российского парламента по образованию и науке принимает отзывы из регионов. В апреле депутаты Госсовета Татарстана выступили с критикой законопроекта, сравнив его с "холокостом", "репрессиями при Сталине" и назвав "приговором" для языков.Депутаты направили обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Комитеты парламента Дагестана поддержали законопроект о добровольном изучении родных языков.