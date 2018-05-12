Националисты додавили: Кремль разрешил оставить родные языки в обязательной школьной программе

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста. ...
  Администратор

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Националисты додавили: Кр ...

Расслабьтесь! Один хрен скоро в пуйлостане останется один язык,- блатн ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Может, начать с себя: Ког ...

Основное отличие западных руководителей высшего звена от наших, доморо ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Дети наших начальников ст ...

Наивный ты юнг... Вертикаль все больше укрепляется. Да они просто не д ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Дети наших начальников ст ...

Эль Мюрид Правительство только высказало мысль о предстоящем ограблен ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Дети наших начальников ст ...

Нужна мировая революция, диктатура пролетариата и военный коммунизм. - ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Новый срок для всех нас

Победа, победа... Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет н ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Дмитрий Быков: После Пути ...

Дима , как всегда , ярко и лаконично выразил мысль, которую я пытаюсь ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Обсуждаемое за неделю
Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   850   85

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   535   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   1361   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   795   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Обсуждаемое за месяц
Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   850   85

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   535   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   1361   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   795   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Последние публикации
Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   850   85

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   535   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   1361   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   795   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Единороссный ...

Партия власти завершила свой главный политический спектакль под названием ...
  6.06.2018   1202   15

В Башкирии возмущенные ...

На фоне роста цен на бензин, который и не думает останавливаться, негодующие ...
  6.06.2018   573   15

Население республики ...

В Башкирии все больше пенсионеров и все меньше лиц трудоспособного возраста. На ...
  6.06.2018   1245   19

Нескучные прокурорские ...

Информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. В ...
  6.06.2018   444   14

Анитон Орехъ: ...

Вам как больше нравится: когда умные люди над вами глумятся, или когда дураки ...
  6.06.2018   389   6

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (24)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Дети наших начальников ...

Фонд «Петербургская политика» изучил назначения детей чиновников РФ на высокие ...
  1.06.2018   2206   52

Ряженым везде у нас ...

Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры ...
  1.06.2018   1670   35

Это вам не под пулями ...

Правоохранительные органы должны усилить работу по борьбе с преступными ...
  1.06.2018   1561   26

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1505   58

Читаемое за месяц
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   11653   9

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6519   68

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4816   49

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3817   16

Никак не уймутся: ...

400 человек, собравшиеся после выступления Руслана Белого возле памятника ...
  16.05.2018   3782   57


Националисты додавили: Кремль разрешил оставить родные языки в обязательной школьной программе

Оценили
1


Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков приняла решение оставить изучение родных языков в нацреспубликах в обязательной части школьной программы.

Националисты додавили: Кремль разрешил оставить родные языки в обязательной школьной программе


8 июня пройдет обсуждение поправок в законопроект, которые будут приняты в третьем чтении, сообщает "Татар-информ".

Согласно новому решению, русскому языку тоже присвоят статус родного (сейчас это общенациональный государственный язык). Школьники и их родители смогут сами определять, какой язык является для них и для их ребенка родным и обязательным. При этом если школьник выберет в качестве родного не татарский или, к примеру, удмуртский языки, а русский, то будет изучать его по специальной программе с уклоном в культурологию.

Кроме того, создадут Фонд национальных родных языков, который может финансироваться и из бюджетных, и из внебюджетных источников.

— Министерство образования сегодня готовит новые подходы, которые будут раскрывать язык в культурологическом аспекте. Это будет сделано для того, чтобы у детей не было такого языкового преимущества из-за того, что они будут изучать русский язык больше, чем другие дети, которые выберут, к примеру, татарский или марийский языки, — рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, текст поправок к законопроекту будет оформлен в виде постановления, которое Госдума рассмотрит 19 июня вместе с первоначальным проектом закона в первом чтении. Депутаты хотят, чтобы уже к новому учебному году он вступил в силу.

Языковой конфликт в национальных республиках России с новой силой вспыхнул после того, как президент страны Владимир Путин летом 2017 года заявил о недопустимости принуждения в изучении неродных языков. После этого уроки государственного татарского языка в Татарстане и государственного башкирского языка в Башкортостане перестали быть обязательными. В апреле 2018 года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о добровольном изучении родных языков. Это вызвало новую волну возмущения в национальных республиках.

Законопроект о добровольном изучении национальных и родных языков планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы. До 6 июля комитет нижней палаты российского парламента по образованию и науке принимает отзывы из регионов. В апреле депутаты Госсовета Татарстана выступили с критикой законопроекта, сравнив его с "холокостом", "репрессиями при Сталине" и назвав "приговором" для языков.

Депутаты направили обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Комитеты парламента Дагестана поддержали законопроект о добровольном изучении родных языков.

Идель.Реалии
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 07.06.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расслабьтесь! Один хрен скоро в пуйлостане останется один язык,- блатная феня, вот его и будем учить...



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 07.06.2018, 09:43 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 34 | Комментарии: 28175 | Рейтинг: -675
Баттюшки, благодетель наш Кремль позволили!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 07.06.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласно новому решению, русскому языку тоже присвоят статус родного (сейчас это общенациональный государственный язык)
Школьники и их родители смогут сами определять, какой язык является для них и для их ребенка родным и обязательным.
При этом если школьник выберет в качестве родного не татарский или, к примеру, удмуртский языки, а русский, то будет изучать его по специальной программе с уклоном в культурологию.
=========================================================
Более менее тянет на справедливое решение !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 07.06.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков приняла решение оставить изучение родных языков в нацреспубликах в обязательной части школьной программы.
======================================================
Это правильный путь !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 07.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет никакого злорадства,но в этом случае победило здравомыслие .Теперь также дружно,все народы России,возьмемся за олигархов и за властьимущих казнокрадов.Приморский.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 07.06.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А толку-то? Всё равно же вымрете.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 07.06.2018, 10:15 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10651 | Рейтинг: -1770,3
...Это будет сделано для того, чтобы у детей не было такого языкового преимущества из-за того, что они будут изучать русский язык больше, чем другие дети, которые выберут, к примеру, татарский или марийский языки...
_________________________________________________
Глупость какая.
Что, специально будут ухудшать качество преподавания или изучать что-то левое, чтобы не иметь преимущества перед другими в знании языка?
Типа, раз одни хуже знают предмет, то надо сделать, чтобы и другие хуже знали?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 07.06.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так вам и надо, всё равно не сможете ничего добиться. А факультативно или обязательно- не суть важно. Я смеюсь над вами.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 9 | 07.06.2018, 10:37 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12560 | Рейтинг: -1556,3
За муслимами будущее. Они не боятся рожать и умирать за Свою идею. 21 век -век муслимов. У муслимов запрещено мужеложство и другие извращения.Осталось только китайцам принять ислам.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 07.06.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин очень удачно с его т зрения стравил русов татар и башкир и оттяпал Башнефть и медно!цинковые сокровища Башкортостана

Шпиён его основная профессия

всё прочно забыто как города Сибай Баймак были избиты введёнными Путаном милицейскими войсками позднее войдя в раж избил Благовещенск но нарвался на хрупкую Веронику Шахову и весь мир узнал что избивать безвинных граждан плохо
Как вы думаете Путин это понял
Как вы считаете Путин способен это понять

Он же вам сказал что не мудрость преподавателей слушал он внимательно а пивко любил

Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа
Некрасов



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 07.06.2018, 10:50 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34601 | Рейтинг: +5808,4
Путинбудетбеседоватьснародом:

"Администрация президента настоятельно рекомендовала главам региона ...."
..... запастись вазелином и валидолом.

Тихо сам с собою. тихо сам с собою...Я веду "беседу"
Старые песни о "Главном"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 07.06.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тихо сам с собою. тихо сам с собою...Я веду "беседу"
------------------------------
Мы заметили Юнг. Мог бы и не напоминать о своих проблемах.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 07.06.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Загоняете себя дальше от цивилизации и только.Дети вам спасибо не скажут.Им придётся в жизни туго.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 07.06.2018, 11:17 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5578 | Рейтинг: -164
Лишь бы очередную инициативу не превратили в обязаловку. Свой язык нужно знать и учить. Но не навязывать. Ни в коем случае.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 07.06.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Нет никакого злорадства,но в этом случае победило здравомыслие . Теперь так же дружно,все народы России,возьмемся за олигархов и за властьимущих казнокрадов.Приморский.

--------------------

"Теперь так же дружно,все народы России,возьмемся..."

Так же дружно, как на УЖе пластались до хрипоты по этому вопросу? Нацреспублики куют государственность, недоверие между народами только растёт... Может, это и есть пресловутый "управляемый хаос" внутри страны? Перспективы тоскливые.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 07.06.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 07.06.2018, 11:17 | Автор: препод

Лишь бы очередную инициативу не превратили в обязаловку. Свой язык нужно знать и учить. Но не навязывать. Ни в коем случае.
=======================================================
Ваша краткость , это ум или недоразумение ?
ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ , это обязаловка ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 07.06.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Школьники и их родители смогут сами определять, какой язык является для них и для их ребенка родным и обязательным. При этом если школьник выберет в качестве родного не татарский или, к примеру, удмуртский языки, а русский, то будет изучать его по специальной программе с уклоном в культурологию.
------------------------------------------------------------
-----
Ну и что тут такого... Для моего ребенка родным является русский язык, его он и будет изучать обязательно. А для башкира, например, башкирский, его он и будет изучать обязательно...



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 07.06.2018, 12:29 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59027 | Рейтинг: +12210,3
Это - ТУПИК!!!

В школах как намерены обеспечивать изучение родных языков - малочисленным и не очень представителям не титульной нации?

Знаю, что в уфимских школах достаточно много армянских детей, азербайджанских, вьетнамцев(полу и полностью), на очереди - китайцы. Я уж не говорю про мари, мордву, чувашей, удмуртов - ведь если башкирам-татарам можно - то почему остальным нельзя себя идентифицировать по нац-признаку?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 07.06.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 07.06.2018, 12:29 | Автор: Кухарка
Это - ТУПИК!!!

В школах как намерены обеспечивать изучение родных языков - малочисленным и не очень представителям не титульной нации?

Знаю, что в уфимских школах достаточно много армянских детей, азербайджанских, вьетнамцев(полу и полностью), на очереди - китайцы. Я уж не говорю про мари, мордву, чувашей, удмуртов - ведь если башкирам-татарам можно - то почему остальным нельзя себя идентифицировать по нац-признаку?!
===================================================
Не торопись с выводами . В России наиболее развиты и превалируют языки 36 - 38 народов Российской ФЕДЕРАЦИИ !
Им что ВСЕМ забыть и плюнуть на свой Родной Язык в угоду одному Русскому ?
Должно быть единственное решение для мирного сосуществования народов РФ - НЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ и ДИСКРЕДИТАЦИЯ языков народов РФ !
Живете в РБ - изучайте башкирский , живете в РТ - изучайте татарский , живете в Чувашии - изучайте чувашский и т д !
Никто не заставляет всех русских оптом изучать все 38 языков !
Сделайте ОДОЛЖЕНИЕ , уважайте нац округа и нац республики где проживаете , изучите хотя бы ОДИН язык народов РФ !



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 07.06.2018, 12:58 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59027 | Рейтинг: +12210,3
19 | 07.06.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован

Ты ничегошеньки не понял!

Русские НЕ БУДУТ учить ни башкирский, ни татарский в нац-регионах!
Они будут учить +русский фольклор. Для тупых цитирую:

"Согласно новому решению, русскому языку тоже присвоят статус родного (сейчас это общенациональный государственный язык). Школьники и их родители смогут сами определять, какой язык является для них и для их ребенка родным и обязательным. При этом если школьник выберет в качестве родного не татарский или, к примеру, удмуртский языки, а русский, то будет изучать его по специальной программе с уклоном в культурологию."
______________________
Так что нагнуть получилось, но не туда куда хотели. Большой радости вы не испытаете, особенно, если учесть, что многие и татары, и башкиры - могут выбрать русский культурологический, вместо БЯки или ТЯки)))))))))))

НО! Именно с обязаловкой по РОДНЫМ языкам - кое-кто начнёт требовать преподавания своим детям именно родных языков: армянского, азербайджанского, и боже ж ты мой - цыганского!!!!

Или в титульных республиках заявят, что родным языков для населения титульных республик могут быть только русский и титульный? Тогда татарам в Б-стане - рано радоваться)))))



Оценили
2

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com