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Работать до смерти, чтобы поддержать экономику страны

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Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению материального положения россиян, которые должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не стали таковыми. Об этом говорится в докладе замглавы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Работать до смерти, чтобы поддержать экономику страны


По оценкам авторов доклада, за каждые полгода отсрочки пенсионного возраста россияне будут терять в среднем 82,2 тысячи рублей. Эта сумма складывается из среднемесячной пенсии, согласно данным Росстата он составляет 13,7 тысячи рублей, умноженной на полгода — срок государственного обеспечения, которого потенциальные пенсионеры будут лишены.

В случае, если пенсионный возраст будет поднят на пять лет, то личные потери каждого россиянина в среднем составят 822 тысячи рублей (при условии, что средняя пенсия так и останется на уровне 13,7 тысяч рублей). По оценкам института, за год на пенсию выходит до двух миллионов человек. «Таким образом, в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста на 0,5 года каждый год в течение 10 лет, для экономики это означает сокращение доходов населения примерно на 41,1 миллиарда рублей только в первый год реализации программы», — говорится в докладе.


Помимо непосредственных денежных потерь, аналитики института говорят о проблемах на рынке труда, так как из-за повышения пенсионного возраста люди будут позже увольняться с работы, а значит новые рабочие места будут появляться позднее, от чего пострадает молодежь. На работающих пенсионеров, по данным Росстата, в текущий момент приходится 34,5 процентов всех российских работников.

Эксперты ИАЭ признают, что повышение пенсионного возраста необходимо, однако проводить столь масштабное изменение пенсионной системы необходимо при соблюдении жестких условий, среди которых: экономика России на протяжении минимум трех лет не отстает от среднемирового ВВП сильнее, чем на один процентный пункт, возраст дожития у мужчин должен быть не менее 19 лет, а у женщин — не менее 22 лет. Лишь после достижения этих условий эксперты ИАЭ рекомендуют властям повышать пенсионный возраст со скоростью в полгода за год.

Во вторник, 5 июня, Фонд общественное мнение (ФОМ) опубликовал итоги опроса о пенсионном возрасте. Согласно результатам исследования, 82 процента россиян негативно настроены к стремлению властей повысить пенсионный возраст, большинство россиян опасаются, что просто не доживут до него.

OpenTown
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  • 1 | 08.06.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основная, главная беде России в том, что в ней не государство работает для людей , как это принято во всех цивилизованных обществах, а люди на государство, а кто олицетворяет это государство не мне Вам говорить.



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  • 2 | 08.06.2018, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8
==================
Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть! Вопрос не в этом, и даже не в том, кто придет им на смену!? Вопрос в том, сможет ли население этой страны ( специально не называю гражданами, их нет!) оставить свое феодально-крепостническое сознание в прошлом? Порой кажется, что нет! Общество настолько незрелое, пассивное и инертное, что приди "новые", пообещай самую малость, и за это "чуть лучше, чем было", отдастся большинство! Думаю, "корпорация чекистов" это тоже понимает, и они попробуют протащить своего, им нужна эволюция, а не смерть.



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  • 3 | 08.06.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Человек выйдя на пенсию в 55-60 лет при ежегодной индексации и монетизации льгот к 67 годам имеет пенсию не менее 20.000 руб.
Плюс льготы при оплате жилья не более 22% от дохода.



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  • 4 | 08.06.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для непонятливых. На дворе - 2018 год.
В США - человек, рождённый в 1951 г. в 67 лет получит первые пенсионные выплаты. До этого НОЛЬ.
В России - человек, рождённый в 1951 г. первые выплаты от государства получил в 2006(женщина) и в 2011(мужчина).
Редкий случай, когда в этом возрасте, люди перестают заниматься трудовой деятельностью. Стало быть отчисления в виде налогов ежегодно увеличивают базовую пенсию.
Далее - чем дольше человек живёт, тем у него выше пенсия, в отличие от США, где пенсионный потолок ограничен.
У тех пенсионеров в России, кому сейчас 80-90 лет пенсия далеко за 30.000.



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  • 5 | 08.06.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ,действительно ,люди стареют по разному . Один в 60 лет дряхный старик, весь истощенный и ослабленный.Другой - цветущий и здоровый,еще не прочь завести на стороне детей. Первый- уже не может работать а второй еще может работать.
И что ж делать? Я предлагаю вот что: кто хочет на пенсию в 60 лет только через орг трудовой экспертизы.Дряхлый , ослабленный, с кучей болезней- на пенсию с 60 лет , но без трудоустройсва ,без возможности дальнейшей трудовой деятельности . Другому-разрешить труд , но без пенсии.Думаю,что таких будет более чем достаточно, но и немало будет дряхлых , преждевременно состарившихся . В 75 лет - абсолютное большинство уже не может работать и им всем давать пенсию как в капстранах.
Ведь наш презик тоже пенсионер и притом по льготному стажу, но однако работает и на заслуженный отдых не собирается !Пусть работает , но без пенсии.



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  • 6 | 08.06.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.06.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Основная, главная беде России в том, что в ней не государство работает для людей , как это принято во всех цивилизованных обществах, а люди на государство

-----------------

"На государство", птыть... Если бы. А ты в курсе, что 95% всех производств, оставшихся после Большого Хапка находится в иностранной юрисдикции?"Государство" - это институты управления, всего лишь. Олигархи рулят.



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  • 7 | 08.06.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 08.06.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Человек выйдя на пенсию в 55-60 лет при ежегодной индексации и монетизации льгот к 67 годам имеет пенсию не менее 20.000 руб.
Плюс льготы при оплате жилья не более 22% от дохода.

ЭТО НЕ ТАК ! максимум пенсии 16р. (стаж43) . Не возраст завышать, а деньги выдавливать с тех нетрудовых доходов. до сих пор нет повыш.ставки налогов на сврх доходы.



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  • 8 | 08.06.2018, 12:06 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 626 | Рейтинг: +86,1
"Государство" - это институты управления, всего лишь. Олигархи рулят.
........................................

Если бы так было. Государство - это царь, его окружение, чиновники, и рядовые налогоплательщики.
Свое окружение царь лелеет, большими окладами дарует, противится их облагать прогрессивным налогом как в демократических государствах.
Олигархи - они все из царского окружения, доярки для института управления, доят страну и собственных граждан.



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  • 9 | 08.06.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 08.06.2018, 12:06 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 624 | Рейтинг: +85,9

"Государство" - это институты управления, всего лишь.
........................................

Если бы так было.

---------------------------------

Так было при общенародной собственности на средства производства. Если угодно - при государственной собственности. Вот тогда всё решало государство, которое было для народа.



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  • 10 | 08.06.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 08.06.2018, 10:42 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34605 | Рейтинг: +5808,7
==================
Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть! Вопрос не в этом, и даже не в том, кто придет им на смену!? Вопрос в том, сможет ли население этой страны ( специально не называю гражданами, их нет!) оставить свое феодально-крепостническое сознание в прошлом? Порой кажется, что нет! Общество настолько незрелое, пассивное и инертное, что приди "новые", пообещай самую малость, и за это "чуть лучше, чем было", отдастся большинство! Думаю, "корпорация чекистов" это тоже понимает, и они попробуют протащить своего, им нужна эволюция, а не смерть.
______________________
Не перестаю удивляться, насколько глуп Юнг.
"Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть!"
Естественно, нет ничего вечного, так чего кудахтать - и эта влась уйдёт в прошлое.

"Вопрос не в этом, и даже не в том, кто придет им на смену!?"
В том, в том! Иначе зачем кипеш устраивать, если будет то же или хуже.

"Вопрос в том, сможет ли население этой страны ( специально не называю гражданами, их нет!) оставить свое феодально-крепостническое сознание в прошлом?"
Народ - население, а Юнг - гражданин! Он не тварь дрожащая, а право имеет! Право всех судить и осуждать, хотя сам - ничтожество.
Видать, папины гены бурлят.

Юнг! А слабо тебе извиниться перед миллионами людей России, которых ты сейчас оскорбил?



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  • 11 | 08.06.2018, 13:49 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8
10 | 08.06.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.06.2018, 10:42 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34605 | Рейтинг: +5808,7
==================
Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть! Вопрос не в этом, и даже не в том, кто придет им на смену!? Вопрос в том, сможет ли население этой страны ( специально не называю гражданами, их нет!) оставить свое феодально-крепостническое сознание в прошлом? Порой кажется, что нет! Общество настолько незрелое, пассивное и инертное, что приди "новые", пообещай самую малость, и за это "чуть лучше, чем было", отдастся большинство! Думаю, "корпорация чекистов" это тоже понимает, и они попробуют протащить своего, им нужна эволюция, а не смерть.
______________________
Не перестаю удивляться, насколько глуп Юнг.
"Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть!"

=====================Ай, молодца! хорошо отрабатываешь задание. Смущает только одно- а зарегиться-ссыкотно? Ну. дадай. давай, лай дальше. шавка подзаборная!



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  • 12 | 08.06.2018, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 08.06.2018, 13:49 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34606 | Рейтинг: +5808,8
10 | 08.06.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.06.2018, 10:42 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34605 | Рейтинг: +5808,7
==================
Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть! Вопрос не в этом, и даже не в том, кто придет им на смену!? Вопрос в том, сможет ли население этой страны ( специально не называю гражданами, их нет!) оставить свое феодально-крепостническое сознание в прошлом? Порой кажется, что нет! Общество настолько незрелое, пассивное и инертное, что приди "новые", пообещай самую малость, и за это "чуть лучше, чем было", отдастся большинство! Думаю, "корпорация чекистов" это тоже понимает, и они попробуют протащить своего, им нужна эволюция, а не смерть.
______________________
Не перестаю удивляться, насколько глуп Юнг.
"Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть!"

=====================Ай, молодца! хорошо отрабатываешь задание. Смущает только одно- а зарегиться-ссыкотно? Ну. дадай. давай, лай дальше. шавка подзаборная!
___________________
Объясни смысл регистрации, если правила сайта допускают возможность комментировать без регистрации. Титул "эксперта" и рейтинг меня совершенно не интересуют.
Допустим, я шавка подзаборная, но ты-то шавка цепная: злобная и, гремя цепью, бросающаяся на каждого проходящего мимо.
Не пытайся изображать из себя сверхчеловека, стоящего над тёмным населением. Ну, не получается из тебя ницшеанский сверхчеловек, а получается лишь маленький человечек, страдающий от осознания своей никчёмности и компенсирующий это задиристыми выступлениями на УЖе.



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  • 13 | 08.06.2018, 14:13 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10659 | Рейтинг: -1771,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
10 | 08.06.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не перестаю удивляться, насколько глуп Юнг.
"Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть!"
Естественно, нет ничего вечного, так чего кудахтать - и эта влась уйдёт в прошлое.

"Вопрос не в этом, и даже не в том, кто придет им на смену!?"
В том, в том! Иначе зачем кипеш устраивать, если будет то же или хуже.

"Вопрос в том, сможет ли население этой страны ( специально не называю гражданами, их нет!) оставить свое феодально-крепостническое сознание в прошлом?"
Народ - население, а Юнг - гражданин! Он не тварь дрожащая, а право имеет! Право всех судить и осуждать, хотя сам - ничтожество.
Видать, папины гены бурлят.

Юнг! А слабо тебе извиниться перед миллионами людей России, которых ты сейчас оскорбил?
_________________________________________________
Браво.
Но Вы напрасно взываете к Юнгу.
Юнго-Кухарки - люди самовлюблённые и ограниченные.
Им надо постоянно всем доказывать, что они умные и выдающиеся люди. Они суетятся, пыжатся и заглядывают вам в глаза - заметили вы или нет, какие они умные.
Но других заслуг и путей, кроме как облить кого-то грязью, у них нет.
Вот они и берутся обсуждать и осуждать сразу народы и нации. Естественно, сразу подчёркивая, насколько же эти народы и нации не умны, не образованы и не дальновидны.
Себе же отводят роль вождей (но со стороны), судей народов и раскрывальщиков глаз всех и на всё.
При этом, эдак, горестно покачивать головой, смотря на "неразумные народы".



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  • 14 | 08.06.2018, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.06.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У тех пенсионеров в России, кому сейчас 80-90 лет пенсия далеко за 30.000._____________________________________________________
______________________________ Далеко не у всех! Только у тех, кто ветеран ВОВ, репрессированные, имеющие инвалидность! У остальных около или чуть больше 20 т.р.! Очень Опытный



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  • 15 | 08.06.2018, 14:25 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10659 | Рейтинг: -1771,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
12 | 08.06.2018, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Объясни смысл регистрации...
________________________________________________
Если Юнгу не хватает зарегистрированных пользователей, можно посоветовать ему обратиться с просьбой к Кухарке.
Она на этом сайте, с одобрения админа этого сайта, зарегистрировала уже целую Дарвинскую эволюцию. От макаки-резуса до полковника.



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  • Гость
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  • 16 | 08.06.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно не пенсионный возраст повышать, а не платить работающим, достигшим пенсионного возраста, пенсию! Пусть выбирают сами, но пенсии должны быть выше! Также всем, кроме военных и приравненных к ним, должны рассчитывать пенсию по единому закону, а не как сейчас! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 17 | 08.06.2018, 15:38 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10659 | Рейтинг: -1771,2
16 | 08.06.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Нужно не пенсионный возраст повышать, а не платить работающим, достигшим пенсионного возраста, пенсию!...
_____________________________________________
Интересный подход.
То есть Вы предлагаете не выплачивать людям то, что они уже заработали или не платить им за работу после достижения пенсионного возраста?
Ставите их перед таким выбором.
А может стоит всё-таки платить людям то, что они заработали, независимо от возраста?



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1

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  • Эксперт
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  • 18 | 08.06.2018, 15:41 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8
13 | 08.06.2018, 14:13 | Автор: Корней

Но Вы напрасно взываете к Юнгу.
Юнго-Кухарки - люди самовлюблённые и ограниченные.

============================================================
============То ли дело Корней! Один из оставшихся придурков, которого постоянно банят!



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  • Гость
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  • 19 | 08.06.2018, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 08.06.2018, 15:41 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34608 | Рейтинг: +5808,8
13 | 08.06.2018, 14:13 | Автор: Корней

Но Вы напрасно взываете к Юнгу.
Юнго-Кухарки - люди самовлюблённые и ограниченные.

============================================================

============То ли дело Корней! Один из оставшихся придурков, которого постоянно банят!
______________________
То ли дело Юнг! Один из оставшихся придурков, которого постоянно называют идиотом, а он всё пытается нести бремя белого человека для блага диких туземцев-россиян.

Твой жребий - Бремя Белых!
Его уронить не смей!
Не смей болтовней о свободе
Скрыть слабость своих плечей!
Усталость не отговорка,
Ведь туземный народ
По сделанному тобою
Богов твоих познаёт.

Р. Киплинг. Перевод В. Топорова

Давай, Юнг, неси свет цивилизации российским дикарям!



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  • 20 | 08.06.2018, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 08.06.2018, 15:38 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10657 | Рейтинг: -1770,8
16 | 08.06.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Нужно не пенсионный возраст повышать, а не платить работающим, достигшим пенсионного возраста, пенсию!...
_____________________________________________
Интересный подход.
То есть Вы предлагаете не выплачивать людям то, что они уже заработали или не платить им за работу после достижения пенсионного возраста?
Ставите их перед таким выбором.
А может стоит всё-таки платить людям то, что они заработали, независимо от возраста?
____________________________________________________________
_____________________________________________ Пенсии выплачиваются взамен утерянной трудоспособности! Если ещё можете работать, то значит трудоспособность ещё не потеряли! Хотите получать то, что уже заработали, прекращайте работать и получайте! Но повторяю, что пенсии должны быть больше и рассчитываться всем, кроме военных, одинаково, хоть дворник, хоть Президент! Очень Опытный



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