Маврин назначен руководителем Администрации Главы Башкирии

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста. ...
  Администратор

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Националисты додавили: Кр ...

Расслабьтесь! Один хрен скоро в пуйлостане останется один язык,- блатн ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Может, начать с себя: Ког ...

Основное отличие западных руководителей высшего звена от наших, доморо ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Дети наших начальников ст ...

Наивный ты юнг... Вертикаль все больше укрепляется. Да они просто не д ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Дети наших начальников ст ...

Эль Мюрид Правительство только высказало мысль о предстоящем ограблен ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Дети наших начальников ст ...

Нужна мировая революция, диктатура пролетариата и военный коммунизм. - ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Новый срок для всех нас

Победа, победа... Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет н ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Дмитрий Быков: После Пути ...

Дима , как всегда , ярко и лаконично выразил мысль, которую я пытаюсь ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Обсуждаемое за неделю
Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   850   85

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   535   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   1361   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   795   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Обсуждаемое за месяц
Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   850   85

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   535   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   1361   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   795   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Последние публикации
Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   850   85

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   535   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   1361   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   795   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Единороссный ...

Партия власти завершила свой главный политический спектакль под названием ...
  6.06.2018   1202   15

В Башкирии возмущенные ...

На фоне роста цен на бензин, который и не думает останавливаться, негодующие ...
  6.06.2018   573   15

Население республики ...

В Башкирии все больше пенсионеров и все меньше лиц трудоспособного возраста. На ...
  6.06.2018   1245   19

Нескучные прокурорские ...

Информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. В ...
  6.06.2018   444   14

Анитон Орехъ: ...

Вам как больше нравится: когда умные люди над вами глумятся, или когда дураки ...
  6.06.2018   389   6

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (24)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2209   19

Дети наших начальников ...

Фонд «Петербургская политика» изучил назначения детей чиновников РФ на высокие ...
  1.06.2018   2206   52

Ряженым везде у нас ...

Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры ...
  1.06.2018   1670   35

Это вам не под пулями ...

Правоохранительные органы должны усилить работу по борьбе с преступными ...
  1.06.2018   1561   26

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1505   58

Читаемое за месяц
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   11653   9

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6519   68

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4816   49

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3817   16

Никак не уймутся: ...

400 человек, собравшиеся после выступления Руслана Белого возле памятника ...
  16.05.2018   3782   57


Маврин назначен руководителем Администрации Главы Башкирии

Оценили
0


Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем администрации Рустэма Хамитова сегодня стал Евгений Маврин. О предстоящей замене Владимира Нагорного стало известно уже примерно месяц назад. И назначение Маврина его заместителем на прошлой неделе стало сигналом о перестановках в администрации, однако скачок из кресла заместителя на пост руководителя был действительно стремительным.

Маврин назначен руководителем Администрации Главы Башкирии


Евгений Маврин для башкирского Белого дома человек не новый. В 2010–2012 годах он был заместителем министра, а затем министром экономического развития.

В 2012–2015 годах – заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

В 2015 году – помощник главы Республики Башкортостан.

В 2016–2018 годах – директор автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».

В пресс-службе главы РБ назначение Евгения Маврина не стали опровергать, однако новое место работы ушедшего Владимира Нагорного комментировать отказались, сообщив лишь: «Он у нас не работает, звоните ему».

Сам по себе камбэк в башкирские коридоры власти Евгения Маврина довольно интересен. Поначалу противниками Рустэма Хамитова был совершен вброс версии, что назначение Маврина было продавлено на встрече с федеральным министром Денисом Мантуровым. И это преподносилось как промежуточная победа БСК. Однако о возвращении Маврина в башкирскую политику близкие к нему источники говорили еще месяц назад, когда пика противостояния за шихан Торатау еще не было.

Более предпочтительной выглядит версия о том, что Евгений Маврин заслужил доверие семьи Рустэма Хамитова, еще будучи министром. Он тогда смог выдержать удар, связанный с пропажей республиканских средств в некоторых банках, которые якобы были связаны с Гульшат Хамитовой. Господин Маврин всегда умел находить общий язык с коллегами, отношения не сложились только с Рустэмом Мардановым. Но последний сейчас отнюдь не на лучшем счету, а связка Марданов–Гурьев уступает свои позиции.

ПроУфу
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 07.06.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У этого нового-старого руководителя администрации , Маврина, рожа лица один в одис с руководителем счетной палаты (тоже старо-новым ) Кудриным.
Да и по уровню интеллекта один другого далеко не ушли.
Чего стоит только одно заявление Кудрина на международном инвестиционном форуме: "Борьба с коррупцией - это главное зло", в этой фразе весь Кудрин, да, впрочем, и все правительство современной России.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 07.06.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.06.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У этого нового-старого руководителя администрации , Маврина, рожа лица ...

-------------------

- Слушай, друг, у тебя хорошие глаза: сразу видно, что ты хороший человек!

- Извини, генацвале! Лет через пять помогу!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 07.06.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шило на мыло
Нагорный порядочный и не вор.
он работал в соответствии с законами.
Чем не устроил Хамитова.
Лишь тем, что маврин продавлен сверху, то есть Москвой, и шиханы имеют прямое к этому отношение.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 07.06.2018, 11:21 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5578 | Рейтинг: -164
Второй заход. Думаю, Хамитов его позвал, что бы аргументировано разговаривать с БСК . Да и Уралсиб при Маврине процветал. Значит опыт есть.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 07.06.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нашего Башлыгы в действиях и поступках все по русской поговорке"хрен на хрен менять только время терять" А сколько он его потерял для нас с вами-зато для семьи нет



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 07.06.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
“3 | 07.06.18: Не зарегистрирован…Нагорный порядочный и не вор…Чем не устроил Хамитова…маврин продавлен сверху...”

наГорного готовят в мэры, и это будет хоть одно здравое решение Закича. С Горным любой в разведку пойдёт, а со всякими ямалайками- мажориками не уфой, а аулами(укрупняемыми сельсоветами) управлять в самый раз.

Маврин поставлен зачистить Новикова и кажется переносил бюджетные счета на Карманай-банк по указке абыстай. Или я что то путаю? Ведь вроде бюджет тогда потерял десятки миллионов и никто их не возместил, и на посадку не пошёл!
А силовики могут разве что словить предсельсовета, родственнику выделившего земелю в деревне! А вроде надоть наоборот премировать за это, хоть ещё один сельчанин закрепляется в глухомань башселе. На фоне выделяемого бесплатно 1 Га на Дальнем Востоке даже смешно.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 07.06.2018, 20:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто такой новиков?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 07.06.2018, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"На этой, как и на прошлогодней прямой линии, Ирек Ялалов продемонстрировал детальное знание Уфы и проблем, которые волнуют жителей столицы Башкортостана".
Житель Уфы по имени Булат поинтересовался: когда уже власти города определяться, сколько лет Уфе?

Ирек Ялалов: Однозначно могу сказать, что мы намного древнее Казани. Ни я, ни самый высокопоставленный чиновник не возьмут на себя ответственность назначить дату основания Уфы. Мы подходим к этому очень серьезно. Это должны нам сказать ученые.

Позор - "однозначно могу сказать,что мы намного древнее Казани"
Не знает, сколько лет Уфе, вот это да,а еще шесть лет сидит главой Уфы.
Передайте ему - Ялалову, что в 1974году Уфа праздновала 425-летие, в 1999году - 450-летие, плюс теперь еще 19 лет
А Казани уже более 1 000 лет (1 005 лет)



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 07.06.2018, 21:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про Уфу
"На этой, как и на прошлогодней прямой линии, Ирек Ялалов продемонстрировал детальное знание Уфы и проблем, которые волнуют жителей столицы Башкортостана".
Житель Уфы по имени Булат поинтересовался: когда уже власти города определяться, сколько лет Уфе?

Ирек Ялалов: Однозначно могу сказать, что мы намного древнее Казани.
Ни я, ни самый высокопоставленный чиновник не возьмут на себя ответственность назначить дату основания Уфы.
Мы подходим к этому очень серьезно.
Это должны нам сказать ученые.

Позор - "однозначно могу сказать,что мы намного древнее Казани"
Не знает, сколько лет Уфе, вот это да, а еще шесть лет сидит главой Уфы.
Передайте ему - Ялалову, что в 1986 году Уфа праздновала 400-летие, в 2001году - 425-летие, теперь плюс еще 17 лет
А Казани уже более 1 000 лет (1 005 лет)



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 07.06.2018, 22:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов наверное,тоже заканчивал башкирскую гимназию, поэтому и ляпнул типа "мы намного древнее Казани".Ждите, в следующий раз ляпнет про "древнебашкирский" город Башкурд.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 07.06.2018, 22:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в 1574 году заложена крепость Уфы, в 1586 году крепости присвоен статус города.
Значит, в 1974году или 1986году Уфе исполнилось 400лет., это как вести отсчет -от крепости или от статуса уфы как города.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 07.06.2018, 23:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек Ялалов - тупой козёл.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com