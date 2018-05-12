Маврин назначен руководителем Администрации Главы Башкирии

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем администрации Рустэма Хамитова сегодня стал Евгений Маврин. О предстоящей замене Владимира Нагорного стало известно уже примерно месяц назад. И назначение Маврина его заместителем на прошлой неделе стало сигналом о перестановках в администрации, однако скачок из кресла заместителя на пост руководителя был действительно стремительным.Евгений Маврин для башкирского Белого дома человек не новый. В 2010–2012 годах он был заместителем министра, а затем министром экономического развития.В 2012–2015 годах – заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.В 2015 году – помощник главы Республики Башкортостан.В 2016–2018 годах – директор автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».В пресс-службе главы РБ назначение Евгения Маврина не стали опровергать, однако новое место работы ушедшего Владимира Нагорного комментировать отказались, сообщив лишь: «Он у нас не работает, звоните ему».Сам по себе камбэк в башкирские коридоры власти Евгения Маврина довольно интересен. Поначалу противниками Рустэма Хамитова был совершен вброс версии, что назначение Маврина было продавлено на встрече с федеральным министром Денисом Мантуровым. И это преподносилось как промежуточная победа БСК. Однако о возвращении Маврина в башкирскую политику близкие к нему источники говорили еще месяц назад, когда пика противостояния за шихан Торатау еще не было.Более предпочтительной выглядит версия о том, что Евгений Маврин заслужил доверие семьи Рустэма Хамитова, еще будучи министром. Он тогда смог выдержать удар, связанный с пропажей республиканских средств в некоторых банках, которые якобы были связаны с Гульшат Хамитовой. Господин Маврин всегда умел находить общий язык с коллегами, отношения не сложились только с Рустэмом Мардановым. Но последний сейчас отнюдь не на лучшем счету, а связка Марданов–Гурьев уступает свои позиции.