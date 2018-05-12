Может, начать с себя: Когда Хамитов пересядет с «крузака» на Оку?

В среду на пленарном заседании «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика» выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов. По его словам, в республике нет дилеммы «экология или экономика», а большинство предприятий стараются совмещать два направления деятельности и развития.
Глава также обозначил основные экологические риски в регионе. Это выбросы нефтеперерабатывающих производств, крупные города и рост количества автомобилей. Причем последний пункт обычно принято замалчивать, отметил Хамитов.
«Тема автомобилизация населения. О ней мы тоже всегда умалчиваем, деликатно отодвигаем эту тему. А реально сегодня в Уфе главный загрязнитель атмосферного воздуха – автомобиль»- сказал глава республики.
В пример Рустэм Хамитов привел развитые страны, где люди пересаживаются на небольшие автомобили. При этом он пристыдил владельцев мощных внедорожников.
«Если вы поедете в Европу, вы не увидите такого количества мощных, огромных джипов, которые рассекают, в частности, пространство нашей республики. Там автомобили небольшие, маленькие, малолитражные, даже микролитражные, рассчитанные на небольшую семью, на одного-двух человек. И наши автомобили – огромные, могучие, по 200-500 лошадиных сил. Понятно, сколько выбросов в атмосферу они производят», - посетовал глава.
Отметим, что сам Рустэм Хамитов в рабочих поездках даже по Уфе пользуется автомобилем Mercedes Benz S-500 мощностью 388 лошадиных сил и расходом топлива 18 литров на 100 км в условиях города. Машину главы в поездках сопровождает как минимум один внедорожник типа Toyota Land Cruiser мощностью около 300 лошадиных сил и расходом топлива 11 литров на 100 км в условиях города.
ПроУфу
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