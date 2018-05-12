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Может, начать с себя: Когда Хамитов пересядет с «крузака» на Оку?

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Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 по 8 июня проходит Международный экологический форум. В рамках форума предусмотрено 16 деловых мероприятий, включая пленарное заседание, а также мастер-классы, выставки, конкурсы.

Может, начать с себя: Когда Хамитов пересядет с «крузака» на Оку?


В среду на пленарном заседании «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика» выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов. По его словам, в республике нет дилеммы «экология или экономика», а большинство предприятий стараются совмещать два направления деятельности и развития.

Глава также обозначил основные экологические риски в регионе. Это выбросы нефтеперерабатывающих производств, крупные города и рост количества автомобилей. Причем последний пункт обычно принято замалчивать, отметил Хамитов.

«Тема автомобилизация населения. О ней мы тоже всегда умалчиваем, деликатно отодвигаем эту тему. А реально сегодня в Уфе главный загрязнитель атмосферного воздуха – автомобиль»- сказал глава республики.

В пример Рустэм Хамитов привел развитые страны, где люди пересаживаются на небольшие автомобили. При этом он пристыдил владельцев мощных внедорожников.

«Если вы поедете в Европу, вы не увидите такого количества мощных, огромных джипов, которые рассекают, в частности, пространство нашей республики. Там автомобили небольшие, маленькие, малолитражные, даже микролитражные, рассчитанные на небольшую семью, на одного-двух человек. И наши автомобили – огромные, могучие, по 200-500 лошадиных сил. Понятно, сколько выбросов в атмосферу они производят», - посетовал глава.

Отметим, что сам Рустэм Хамитов в рабочих поездках даже по Уфе пользуется автомобилем Mercedes Benz S-500 мощностью 388 лошадиных сил и расходом топлива 18 литров на 100 км в условиях города. Машину главы в поездках сопровождает как минимум один внедорожник типа Toyota Land Cruiser мощностью около 300 лошадиных сил и расходом топлива 11 литров на 100 км в условиях города.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 07.06.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По его словам, в республике нет дилеммы «экология или экономика», а большинство предприятий стараются совмещать два направления деятельности и развития
======================================================
Особенно его детище " беспроблемный " Кроншпан ", такие вот Они наши руками водители !
Бессовестное Вранье и Ложь главная линия управления !
Один исходящий запах от " Кроншпана " , чего стоит !
А БСК в Стерлитамаке , готовится срыть Тара тау и Пустозвона ноу проблем ?



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  • Гость
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  • 2 | 07.06.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основное отличие западных руководителей высшего звена от наших, доморощенных, это то, что они не покупают не машины за сотни тысяч евро, не устраивают банкеты с неприличными бюджетами.
Эти руководители осознают, что они — всего лишь менеджеры, нанятые народом, а не хозяева жизни.



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  • 3 | 07.06.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов регулярно признаётся что он не справляется со своими обязанностями
но _, процентов его не слышат
вата понимашь



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  • 4 | 07.06.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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пустозвон
7 лет восседает, и вес хуже и хуже



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  • 5 | 07.06.2018, 11:25 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5578 | Рейтинг: -164
В деревне без внедорожника не проехать. Особенно после дождя. Реалии таковы. Тем более у нас, в Башкирии, люди уважают понты. Большие машины и т.п. Помню, Рахимов приезжал в районы с кавалькадой в 5-7 машин. Вот где расход бензина был астрономический.



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  • 6 | 07.06.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2018, 11:25 | Автор: препод

В деревне без внедорожника не проехать. Особенно после дождя. Реалии таковы. Тем более у нас, в Башкирии, люди уважают понты. Большие машины и т.п. Помню, Рахимов приезжал в районы с кавалькадой в 5-7 машин. Вот где расход бензина был астрономический.
=========================================================
Ну да в современные башкирские деревни без внедорожника в
300 лошадей до сих пор не проехать !
Тут один башнацист Кац доказывает обратное - у башкир 1000 летняя цивилизация и культурность в аулах !
....." Башкиркие деревни издавна лучше выглядят. ....Башкиры аккуратны и чистоплотны - этому обязывает их воинский менталитет....."
( может хотел сказать ЮРТЫ суконные выглядели лучше )
Да и поездки эти ЕЖЕДНЕВНЫЕ !!
Неет , у Рахимова расход не бензин не был астрономический . Там хоть как - то дела шли , расход оправдывался !



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  • 7 | 07.06.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Утро...Поток машин.пробки...а в машинах редко где 2 чел .все по одному.И так вечером-пробки.пробки и еще раз пробки и сидит мудак и ждет,материт всех.А нет бы по утру задницу оторвать и в общ транспорте.Быстрее и надежнее.Только у нас в стране такое .Прага -метро и трамваи,Берлин-опять так же ,Хельсинки-так же .Ну и сидите козлы -наживайте простатит и геморрой !!!!!



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  • 8 | 07.06.2018, 12:47 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2517 | Рейтинг: -258,7
Первым делом надо отобрать служебные машины у чиновников-паразитов.

Зачем Толкачеву, Ялалову и др. ездить на Крузаках по городу ? Пусть ездят на своих машинах, будет огромная экономия бюджета.



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  • 9 | 07.06.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2018, 11:25 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5578 | Рейтинг: -164

В деревне без внедорожника не проехать. Особенно после дождя.

--------------

Куда там ехать-то так припёрло? Всё в шаговой доступности.



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  • 10 | 07.06.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.06.2018, 11:25 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5578 | Рейтинг: -164
В деревне без внедорожника не проехать. Особенно после дождя. Реалии таковы. Тем более у нас, в Башкирии, люди уважают понты. Большие машины и т.п. Помню, Рахимов приезжал в районы с кавалькадой в 5-7 машин. Вот где расход бензина был астрономический.

****
Рахимов ездил по районам порядок там наводил, главы боялись его визита.
А тот ведро картошки на камазе возит. Дорогу в аэропорт по 10 раз перекладывает.



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  • 11 | 07.06.2018, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 07.06.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основное отличие западных руководителей высшего звена от наших, доморощенных, это то, что они не покупают не машины за сотни тысяч евро, не устраивают банкеты с неприличными бюджетами.
Эти руководители осознают, что они — всего лишь менеджеры, нанятые народом, а не хозяева жизни.
____________________
"Эти руководители осознают, что они — всего лишь менеджеры, нанятые народом, а не хозяева жизни".
Читать это следует так:
"Эти руководители осознают, что они — всего лишь менеджеры, нанятые хозяевами жизни". Так правильнее.



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  • 12 | 07.06.2018, 14:40 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1810 | Комментарии: 59027 | Рейтинг: +12210,3
В Башкирии 98% источников централизованного водоснабжения не отвечают санитарным нормам

Такие данные приводятся в государственном докладе, который опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Как и в предыдущие годы, основной̆ причиной̆ санитарного неблагополучия поверхностных и подземных источников централизованного питьевого водоснабжения являлось отсутствие зон санитарной̆ охраны. Кроме Башкирии лидерами антирейтинга стали Республика Марий Эл, Мурманская область, Алтайский и Ставропольский края. В республиканском управлении Роспотребнадзора «Эху» сообщили, что дадут комментарий в течение дня. Депутат Курултая от партии «Зеленые» Руфина Шагапова в своём комментарии «Эху» выразила мнение, что в этом вопросе нужно смотреть на те параметры, которые оценивали эксперты.

Шагапова добавила, что тема воды для Уфы актуальна со времени фенольной аварии, но на сегодня нет данных, что она представляет опасность для здоровья.



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  • 13 | 07.06.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лет пять назад обращался я к этому пустозвону с предложением по отказу от перевозок на работу и с работы чиновников и работников администрации Главы, различных министерств РБ и республиканских ведомств служебными автобусами! Их рабочие места находятся в центре миллионного города, так что можно добираться и общественным транспортом! Пустозвон ответил, что рассмотрит моё предложение, но так до сих пор все чиновники и работники доставляются на работу и с работы служебными автобусами! Вот где экономия и загрязнение воздуха! Начните с себя!!! Очень Опытный



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  • 14 | 07.06.2018, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Два сапога пара. Что "Аюпов Д М", в Москве, что наш "ХУЖА". Пустые места.



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