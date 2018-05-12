Проблемы населения, которое любит «сильную руку»

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне жизни, доходах и безработице. В опросе приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет.Здравоохранение по-прежнему возглавляет список актуальных для россиян проблем (28%). В топ-3 несколько месяцев подряд также входят темы образования (23%) и состояния экономики в целом (21%). Социальная политика сегодня беспокоит россиян больше, чем в прошлом году (15%).В то же время заметно снизилась доля респондентов, отмечающих как наиболее важную для страны проблему низкого уровня жизни и зарплат, – с 26 до 14%.Аналогичная ситуация по размерам пенсий и пенсионной реформе (с 20 до 11%), а также безработице (с 18 до 12%).Напомним, в конце 2017 года результаты социологического опроса «Левада-центра» показали, что 40% россиян считают, что Россия нуждается в «сильной руке».