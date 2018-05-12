Проблемы населения, которое любит «сильную руку»

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста. ...
  Администратор

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Националисты додавили: Кр ...

Гражданин Путин, вы несёте чушь. Цены на бензин и дизельное топливо н ...
  Рейтинг: +4  юнг

Националисты додавили: Кр ...

согласна с 39-40, фактически ситуация у путина именно такая. Поднять п ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Националисты додавили: Кр ...

Гражданин Путин, вы несёте чушь. Цены на бензин и дизельное топливо н ...
  Рейтинг: +4  юнг

Националисты додавили: Кр ...

согласна с 39-40, фактически ситуация у путина именно такая. Поднять п ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Новый срок для всех нас

Победа, победа... Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет н ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Дмитрий Быков: После Пути ...

Дима , как всегда , ярко и лаконично выразил мысль, которую я пытаюсь ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Обсуждаемое за неделю
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   561   25

Дружно, в едином ...

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. ...
  8.06.2018   315   9

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   571   8

Проблемы населения, ...

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне ...
  8.06.2018   289   23

Работать до смерти, ...

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению ...
  8.06.2018   401   24

Обсуждаемое за месяц
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   561   25

Дружно, в едином ...

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. ...
  8.06.2018   315   9

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   571   8

Проблемы населения, ...

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне ...
  8.06.2018   289   23

Работать до смерти, ...

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению ...
  8.06.2018   401   24

Последние публикации
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   561   25

Дружно, в едином ...

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. ...
  8.06.2018   315   9

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   571   8

Проблемы населения, ...

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне ...
  8.06.2018   289   23

Работать до смерти, ...

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению ...
  8.06.2018   401   24

Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   1123   98

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   699   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   2289   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   1682   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2550   19

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (29)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2550   19

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   2289   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   1682   9

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1538   58

Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   1480   26

Читаемое за месяц
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   11666   9

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6530   68

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4827   49

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3832   16

Никак не уймутся: ...

400 человек, собравшиеся после выступления Руслана Белого возле памятника ...
  16.05.2018   3799   57


Проблемы населения, которое любит «сильную руку»

Оценили
0


Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне жизни, доходах и безработице. В опросе приняли участие 3 000 человек в возрасте от 18 лет.

Проблемы населения, которое любит «сильную руку»


Здравоохранение по-прежнему возглавляет список актуальных для россиян проблем (28%). В топ-3 несколько месяцев подряд также входят темы образования (23%) и состояния экономики в целом (21%). Социальная политика сегодня беспокоит россиян больше, чем в прошлом году (15%).

В то же время заметно снизилась доля респондентов, отмечающих как наиболее важную для страны проблему низкого уровня жизни и зарплат, – с 26 до 14%.

Аналогичная ситуация по размерам пенсий и пенсионной реформе (с 20 до 11%), а также безработице (с 18 до 12%).

Напомним, в конце 2017 года результаты социологического опроса «Левада-центра» показали, что 40% россиян считают, что Россия нуждается в «сильной руке».

ПроУфу
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.06.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тут недавно покопался в истории России и вот что накопал:

РАБСТВО В РОССИИ

Монголо-татарское иго 1237-1480 гг 243 года Крепостное право 1497-1861 гг 364 года
Совдепия 1917-1993 гг 76 лет

Таким образом в период с 1237 по 1993 год, т.е из 756 лет, русские были рабами 683 года, а те оставшиеся 73 года были переходными от одной формы рабства к другой.

Задача каждого Русского человека, как говорил А.П.Чехов: «По капле выдавливать из себя раба».



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впечатление от Прямой Линии: "Со всех сторон мы слышим стоны..."



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 08.06.2018, 10:08 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -164
У нас в России народ изначально рассчитывает на боженьку или царя. Что подразумевает автоматическое решение их проблем и сложение с себя малейшей ответственности за все последующие действия( бездействия). Таков менталитет. С этим приходится считаться.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 08.06.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В этом (в тандеме) ничего особенного нет. Мы определенные перспективы назвали. Вам необходимо расслабиться. Это все надолго." © Д.Медведев



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 08.06.2018, 10:45 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8
Время или обстоятельства, безусловно сметут эту воровскую власть! Вопрос не в этом, и даже не в том, кто придет им на смену!? Вопрос в том, сможет ли население оставить свое феодально-крепостническое сознание в прошлом?

Общество настолько незрелое, пассивное и инертное, что приди "новые", пообещай самую малость, и за это "чуть лучше, чем было", отдастся большинство! Думаю, "корпорация чекистов" это тоже понимает, и они попробуют протащить своего, им нужна эволюция, а не смерть.

===========Впрочем,народ достоин своего кумира.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.06.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Совдепия 1917-1993 гг 76 лет... русские были рабами..."

---------------

Н-дя? Странное деление на рабов и рабовладельцев.

"От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей!"

Тут намедни пошёл в шестнадцатиэтажку (там отделение связи сбоку) - кое-как протиснулся через лабиринты из двухметровых сеток. "Лю-уди-и! Ау!..." Натуральная зона.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 08.06.2018, 11:16 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 5815 | Рейтинг: +1027,2
1 | 08.06.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
............
Монголо-татарское иго 1237-1480 гг 243 года Крепостное право 1497-1861 гг 364 года
Совдепия 1917-1993 гг 76 лет

Таким образом в период с 1237 по 1993 год, т.е из 756 лет, русские были рабами 683 года, а те оставшиеся 73 года были переходными от одной формы рабства к другой.
------------------------------------------
Не все русские, конечно, были рабами, многие бежали от Русского государства на Север - к Белому морю, на Юг - в Дикое поле, на Дон, на Волгу, на Восток - за Урал-камень, Сибирь, Алтай, Казахские степи, вольные русские люди к середине 17-го века уже достигли Камчатки. Но родное царское государство неизбежно настигало их и накладывало свою тяжелую руку. Но все равно, на окраинах государства простым людям жилось вольнее и сытнее, а вот население Центральной России, действительно пребывало в рабском состоянии, многие сотни лет подряд. Рабство русского народа, вот основное содержание русской истории, но вовсе не героическая борьба русского народа с иноземными захватчиками, как можно подумать читая школьные учебники истории.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 08.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 08.06.2018, 11:16 | Автор: ufimsky-obuvatel | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5814 | Рейтинг: +1027,2
...

"Рабство русского народа, вот основное содержание русской истории"

--------------------

Да лан те. Вашего брата тоже не жаловали. "Эх, темный ты человек. Бая собакой называешь, а сам баем хочешь стать. Наберешь батраков, будешь их нагайкой лупить. Бу-удешь. Это, брат, марксизм, от него никуда не денешься...наука." Это Шилов тебе сказал.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.06.2018, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Картошка стоит в США - 1,5 - 2 долл, в России - 20 руб.
Зарплата грузчика в Пятёрочке - 30.000 равна полторы тонны картофеля. Сколько картошки купит американец с зарплатой в 2.500 долл? Те же полторы тонны.
Давай переведём в цены на ЖКХ в России и СЩА.
Сколько в США с каждой зарплаты необходимо откладывать на пенсию, страховки и т.д?
Я хочу ещё знать почему в А. более 50.000 бездомных, а всего около 3 миллионов американцев не имеет жилья.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 08.06.2018, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8
88-летняя стерлитамакская пенсионерка Вера Тупикина, в свое время самоотверженно защищавшая Родину, будет жить на улице. Государство, неустанно декларирующее заботу о ветеранах войны, легко лишило квартиры престарелую женщину, которая практически не может передвигаться. Апелляционная коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии под председательством судьи Фаниля Нурисламова отправила немощную Веру Федоровну доживать остаток своих дней на скамейке во дворе.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 08.06.2018, 11:51 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 626 | Рейтинг: +86,1
В то же время заметно снизилась доля респондентов, отмечающих как наиболее важную для страны проблему низкого уровня жизни и зарплат, – с 26 до 14%.

Аналогичная ситуация по размерам пенсий и пенсионной реформе (с 20 до 11%), а также безработице (с 18 до 12%).
......................................

Какая прелестная жизнь в России, народ доволен царем, хочет еще более сильной царской руки, с одним исключением, бензин дорожает.

Что происходит не поймешь, то ли жизнь налаживается, то ли "Левада-центр" врет, или все еще Россию умом не понять. Все жалуются на тяготы жизни, но отвечают как надо.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 08.06.2018, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия оказывается встала на твердый экономический рост.
Мы с колен поднялись!
Я знаю за кого буду голосовать через 6 лет. Нет через 12 лет



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 08.06.2018, 13:32 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 5815 | Рейтинг: +1027,2
8 | 08.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован

"Рабство русского народа, вот основное содержание русской истории"

--------------------

Да лан те. Вашего брата тоже не жаловали. "Эх, темный ты человек. Бая собакой называешь, а сам баем хочешь стать. Наберешь батраков, будешь их нагайкой лупить. Бу-удешь. Это, брат, марксизм, от него никуда не денешься...наука." Это Шилов тебе сказал.
-------------------------------------------
Русские стыдятся упоминать крепостное право. Всячески игнориуют этот факт. Кому только не ставят памятники: Александру-III, Ивану Грозному, князю Владимиру, Сталину, а вот Александру-II, отменившему крепостное право, проведшему земские реформы, после чего Россия рванула вперед и начала развиваться невиданными до тех пор темпами, ему памятника нет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 08.06.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 08.06.2018, 13:32 | Автор: ufimsky-obuvatel
Публикации: 0 | Комментарии: 5815 | Рейтинг: +1027,2
8 | 08.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован

Русские стыдятся упоминать крепостное право. Всячески игнориуют этот факт. Кому только не ставят памятники: Александру-III, Ивану Грозному, князю Владимиру, Сталину, а вот Александру-II, отменившему крепостное право, проведшему земские реформы, после чего Россия рванула вперед и начала развиваться невиданными до тех пор темпами, ему памятника нет.

****
ждем очередной рывок в последний вагон который должен стать первым.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 08.06.2018, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 08.06.2018, 13:32 | Автор: ufimsky-obuvatel
Публикации: 0 | Комментарии: 5815 | Рейтинг: +1027,2
8 | 08.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован

"Рабство русского народа, вот основное содержание русской истории"

--------------------

Да лан те. Вашего брата тоже не жаловали. "Эх, темный ты человек. Бая собакой называешь, а сам баем хочешь стать. Наберешь батраков, будешь их нагайкой лупить. Бу-удешь. Это, брат, марксизм, от него никуда не денешься...наука." Это Шилов тебе сказал.
-------------------------------------------
Русские стыдятся упоминать крепостное право.

===================

"Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?"

Количество перешло в качество 25 октября (по ст. ст.) 1917 года.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 08.06.2018, 14:18 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10659 | Рейтинг: -1771,2
11 | 08.06.2018, 11:51 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 624 | Рейтинг: +86

Какая прелестная жизнь в России, народ доволен царем, хочет еще более сильной царской руки, с одним исключением, бензин дорожает.

Что происходит не поймешь, то ли жизнь налаживается, то ли "Левада-центр" врет, или все еще Россию умом не понять. Все жалуются на тяготы жизни, но отвечают как надо.
______________________________________________
Скажите, а как Вам помогают в жизни и какие дают преимущества данные Левада-центра? Для чего они Вам так необходимы?
Тем более, что Вы прекрасно знаете, судя по вашему комментарию, чего хочет народ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 08.06.2018, 14:30 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 626 | Рейтинг: +86,1
16 | 08.06.2018, 14:18 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10653 | Рейтинг: -1770,3
11 | 08.06.2018, 11:51 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 624 | Рейтинг: +86

Какая прелестная жизнь в России, народ доволен царем, хочет еще более сильной царской руки, с одним исключением, бензин дорожает.

Что происходит не поймешь, то ли жизнь налаживается, то ли "Левада-центр" врет, или все еще Россию умом не понять. Все жалуются на тяготы жизни, но отвечают как надо.
______________________________________________
Скажите, а как Вам помогают в жизни и какие дают преимущества данные Левада-центра? Для чего они Вам так необходимы?
Тем более, что Вы прекрасно знаете, судя по вашему комментарию, чего хочет народ.
...................................
А ты что хотел, по "Левада центру" есть что сказать? Хотя бы озвучил бы свое мнение, дает ли тебе самому хоть какие преимущества. Если тебе побоку, плыви дальше.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 08.06.2018, 14:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10659 | Рейтинг: -1771,2
17 | 08.06.2018, 14:30 | Автор: VIVAT | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 625 | Рейтинг: +86

А ты что хотел, по "Левада центру" есть что сказать? Хотя бы озвучил бы свое мнение, дает ли тебе самому хоть какие преимущества. Если тебе побоку, плыви дальше.
__________________________________________________
Мне не интересны и не нужны данные Левада-центра.
Но думал, может Вы знаете что-то такое, чего не знаю я и мне это пригодится. Но вижу Вы не спешите поделиться своими знаниями. Наверное, опасаетесь конкуренции в каком-то деле, в котором используете данные этого центра.
Единственное, чем поделились, это знанием желаний народа. Знаниями, полученными от Левада-центра или Вам народ рассказал?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 08.06.2018, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тьфу, на эту "кривую линию" Путина! Полностью подготовленная заранее с известными Путину вопросами и подготовленными ответами, случайно дозвонившимися двумя писателями и т.д.! Доказательство? Пожалуйста! Многодетный отец из г. Иваново, который не может уменьшить проценты по ипотеке дозвонился и Путин сразу велел, не вдаваясь в тонкости закона, велел правительству его изменить! Вот так, сходу, со слов, без подготовки! Да ещё и озвучил сумму, которую потребуется на изменение этого закона: 9 млрд.р.! Ну прямо суперкомпьютер какой-то! Тьфу, на эту "кривую линию" Путина ещё раз! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 08.06.2018, 15:01 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 626 | Рейтинг: +86,1
18 | 08.06.2018, 14:36 | Автор: Корней | На сайте

Мне не интересны и не нужны данные Левада-центра.
Но думал, может Вы знаете что-то такое, чего не знаю я и мне это пригодится.
........................
Если нет такой необходимости, почему у тебя возникают такие вопросы о "Левада-центре"?
Если не понимаешь что это такое, глянь в интернет, пиши в поисковик слово "Левада-центр" что это такое", моментально получишь все интересующие данные.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com