Здравоохранение по-прежнему возглавляет список актуальных для россиян проблем (28%). В топ-3 несколько месяцев подряд также входят темы образования (23%) и состояния экономики в целом (21%). Социальная политика сегодня беспокоит россиян больше, чем в прошлом году (15%).
В то же время заметно снизилась доля респондентов, отмечающих как наиболее важную для страны проблему низкого уровня жизни и зарплат, – с 26 до 14%.
Аналогичная ситуация по размерам пенсий и пенсионной реформе (с 20 до 11%), а также безработице (с 18 до 12%).
Напомним, в конце 2017 года результаты социологического опроса «Левада-центра» показали, что 40% россиян считают, что Россия нуждается в «сильной руке».
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Проблемы населения, которое любит «сильную руку»
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