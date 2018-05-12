Дружно, в едином патриотическом порыве, мы обложим себя налогом

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста. ...
  Администратор

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Националисты додавили: Кр ...

Гражданин Путин, вы несёте чушь. Цены на бензин и дизельное топливо н ...
  Рейтинг: +4  юнг

Националисты додавили: Кр ...

согласна с 39-40, фактически ситуация у путина именно такая. Поднять п ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Националисты додавили: Кр ...

Гражданин Путин, вы несёте чушь. Цены на бензин и дизельное топливо н ...
  Рейтинг: +4  юнг

Националисты додавили: Кр ...

согласна с 39-40, фактически ситуация у путина именно такая. Поднять п ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Новый срок для всех нас

Победа, победа... Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет н ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Дмитрий Быков: После Пути ...

Дима , как всегда , ярко и лаконично выразил мысль, которую я пытаюсь ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Обсуждаемое за неделю
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   561   25

Дружно, в едином ...

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. ...
  8.06.2018   315   9

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   571   8

Проблемы населения, ...

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне ...
  8.06.2018   289   23

Работать до смерти, ...

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению ...
  8.06.2018   401   24

Обсуждаемое за месяц
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   561   25

Дружно, в едином ...

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. ...
  8.06.2018   315   9

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   571   8

Проблемы населения, ...

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне ...
  8.06.2018   289   23

Работать до смерти, ...

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению ...
  8.06.2018   401   24

Последние публикации
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   561   25

Дружно, в едином ...

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. ...
  8.06.2018   315   9

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   571   8

Проблемы населения, ...

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне ...
  8.06.2018   289   23

Работать до смерти, ...

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению ...
  8.06.2018   401   24

Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   1123   98

Маврин назначен ...

Как сообщают источники в Администрации Главы РБ, новым руководителем ...
  7.06.2018   699   12

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   2289   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   1682   9

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2550   19

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (29)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2550   19

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   2289   14

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   1682   9

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1538   58

Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   1480   26

Читаемое за месяц
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   11666   9

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6530   68

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4827   49

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3832   16

Никак не уймутся: ...

400 человек, собравшиеся после выступления Руслана Белого возле памятника ...
  16.05.2018   3799   57


Дружно, в едином патриотическом порыве, мы обложим себя налогом

Оценили
0


Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. Депутаты Курултая Башкортостана хотят по примеру коллег из Татарстана принять закон о сборах с граждан на решение разных местных проблем. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на проект, подготовленный комитетом по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем заседании, если его внесут в повестку.

Дружно, в едином патриотическом порыве, мы обложим себя налогом


В чем суть законопроекта?

В обосновании говорится, что проект направлен на «дальнейшее совершенствование законодательства о местном самоуправлении с учетом Федерального закона». Из документа следует, что вопрос о сборе денег будет выноситься на референдум. Но если все происходит в поселении или населенном пункте, входящем в состав поселения, то обсуждение можно будет организовать на сходе граждан. Из обоснования к проекту непонятно, на решение каких проблем гражданам предлагают вносить свои деньги.

Инициатор законопроекта, председатель комитета по местному самоуправлению Румиль Азнабаев сказал ProUfu.Ru, что после выхода публикации «Коммерсанта» на него весь день «нападают журналисты». По словам Азнабаева, речь не идет об обязательных взносах.

"Самообложение – это не отбирание", - говорит депутат.

Гражданам предоставят законодательную возможность самим решать, хотят ли они помочь государству. Размер разового платежа будет одинаковым для всех жителей города или поселка. Однако для «отдельных категорий граждан» (что это за люди – не уточняется) предусмотрена скидка до 30 %.

Азнабаев привел примеры ситуаций, когда граждане смогут сами себя «обложить этим налогом»:

«Например, надо на улице провести газопровод – это большие деньги. Или надо огородить кладбище. Вот такие вопросы будут решаться на референдуме. Решается, кто будет собирать деньги, кто будет выполнять работы и непосредственно вопрос о самообложении».

Депутат утверждает, что самообложение не связано с тем, что государству не хватает денег на исполнение своих обязательств. Он считает, что законопроект будет способствовать развитию гражданского общества в Башкортостане. «Самообложение – это только начало», - заявил Румиль Азанбаев, представляющий в парламенте «Единую Россию».

Хорошая ли это идея?

Политолог Евгений Соболев считает, что проект намерено лоббируют единороссы:

«Думаю, что данная инициатива - продолжение проекта ЕР "Реальные дела", которые партия, видимо, не планирует продолжать, но отказаться от него просто так нельзя. Поэтому его пытаются завести через законодательные процедуры».

Соболев полагает, что большинство правдами и неправдами будут стремиться в льготную категорию, чтобы платить взносы со скидкой. «В итоге, платить будут бюджетники и пенсионеры, причем, не всегда за свои инициативы», - говорит политолог.

Между тем доктор экономических наук, врио председателя уфимского исследовательского центра РАН, который с высокой долей вероятности станет депутатом Курултая от партии власти, Рустем Ахунов считает, что «идея очень здравая».

«Мой аргумент «за» следующий: успешно реализуется в Башкирии инициативное бюджетирование - оно предполагает софинансирование населением решения насущных задач. Этот опыт показывает, что люди готовы вкладываться для решение собственных проблем, с которыми не удается справиться государству. Поэтому я сторонник этого законопроекта», - говорит экономист.

При этом Ахунов допускает, что граждан могут принуждать платить взносы: «Если будет административное давление и каждого обяжут отчислять сколько-то средств и малообспеченные лица будут вынуждены вкладываться, то это вызовет отрицательные настроения».

Как у соседей?

В соседнем Татарстане, который первым в России принял закон о самообложении граждан, взносы собираются с 2013 года. Координатор движения «Голос» в Татарстане рассказал «Коммерсанту» что в республике очень часто наблюдается искусственное завышение явки на референдумах, где граждане решают, готовы ли они вложить свои деньги. Юрист «Открытой России» в Татарстане Эльза Нисанбекова говорит, что население воспринимает самообложение без энтузиазма: «Люди же уже платят налоги. Кроме того, в отличие от тендерных процедур, проводимых согласно закону о госзакупках, процедура отбора подрядчиков на работы в рамках самообложения не отрегулирована. Деньги могут уйти в чьи-то карманы».

В Татарстане благодаря закону о самообложении жизнь стала лучше, считает депутат башкирского парламента от «Единой России» Рустем Ахмадинуров:

«Надо сказать, что, судя по граничащим с нашими Туймазами посёлком городского типа Уруссу в Татарии, где живет моя теща, подобное самообложение идёт посёлку только на пользу. Общественные пространства - скверы, площади, улицы, освещение - за последние годы реально похорошели, и это видно невооруженным взглядом».

Депутат полагает, что реализовать закон на практике вряд ли получится:

«Думается, что как механизм решения застарелых местных проблем идея самообложения приемлема, а вот смогут лидеры самоуправления в сегодняшних экономических условиях, когда уровень жизни людей особо не улучшается, продвинуть данную идею через местные органы самоуправления, большой вопрос».

«Сложно оценить, насколько сборы будут добровольными»

Координатор уфимского штаба Навального, финансист по образованию Лилия Чанышева, считает, что лучше бы дать муниципалитетам больше денег и позволить людям самим решать, куда их тратить:

«Вместо того, чтобы депутатам Госсобрания РБ принять закон о перераспределении большего объема доходов с регионального уровня (тем более, что республиканский бюджет формируется с профицитом) на муниципальный, они хотят начать собирать недостающие средства с жителей региона, который находится в лидерах среди других субъектов РФ по уровню закредитованности населения».

Чанышева говорит, что пока не очень понятно, как будет работать закон:

«С учетом того, что законопроект пока даже не опубликован и не принят, пока сложно оценить, насколько сборы будут добровольными, и что будет с теми гражданами, которые не пожелают вносить свой денежный взнос на развитие местных инициатив».

Юрист и координатор «Открытой России» в Башкортостане Зульфия Гайсина полагает, что «без публичного обсуждения плюсов и минусов вопроса самообложения невозможно учесть многие нюансы».

«Успокаивает в таком случае лишь то, что принять решение о самообложении, в силу федерального законодательства, может только местный референдум, - говорит активистка. - В случае, если местное население не согласно с новым видом поборов, то можно просто выразить своё несогласие на референдуме. Более того, не предусмотрено законодательством России никаких наказаний за неисполнение решения о самообложении».

Гайсина отмечает, что важно позаботиться о том, где будут храниться собранные средства. Она предлагает собирать взносы в специальные фонды, не связанные с бюджетом, и строго следить за тем, куда они расходуются.

Если проект закона получит поддержку в Курултая, его должен будет подписать глава республики Рустэм Хамитов. Своей подписью он утвердит изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении».

ПроУфу
Оригинал публикации



  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 08.06.2018, 09:59 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -164
Между прочим идея очень неплохая. 5% взносов делают граждане, остальное делит между собой регион и муниципалитет. А по факту жители получают хорошие спортплощадки и т.п. вкусняшки.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.06.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ХА-ХА-ХА !!!!
" и строго следить за тем, куда они расходуются", ну б..ть и насмешил!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.06.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.06.2018, 09:59 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5581 | Рейтинг: -164

Между прочим идея очень неплохая. 5% взносов делают граждане, остальное делит между собой регион и муниципалитет. А по факту жители получают хорошие спортплощадки и т.п. вкусняшки.
__________________
прпоооооод . ну чтож такой тупой то?
ты налог платишь? а на что ты его платишь?
а если обяжут платить, а я не хочу, меня местные на вилы?
а вспомни сколько нас агитировали проявлять инициативу и самим ремонтировать дороги. щас 5% на двор, потом 10 на дорогу, препод - ты в какой стране живешь?
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 08.06.2018, 11:41 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 626 | Рейтинг: +86,1
Идиотизм. Не знают как еще обобрать собственных граждан. Неужели не понятно, в России и так налоги запредельные.
Рьяные радетели партии власти вконец оторвались от народа, нехватка для распила затмила их умы.
Нет чтобы с умом делить то чего налоговики собирают, готовы задавить свой электорат.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.06.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.06.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


ХА-ХА-ХА !!!!
" и строго следить за тем, куда они расходуются", ну б..ть и насмешил!!!

Господа ! да вы уже облажались, т.к. платите по 60руб. за 1кбм мусора сверху для покупки мусоросортировочных комплексов. Это ваши инвестиции ! Только никто не возвращает по конррасчету прибыль от продаж отходов после сортировки. НЕ спите-контролируйте отходы, инвесторы бллллин. А все эти 5% или 10% и прочее от Диавола. Полигон не финансироуется с времен ссср-сомневаюсь....а диоксин тоже за свой счет ликвидируете, а на что ипользуются платежи за экососотояние ? вопросов много, если самоуправление возмут на себя люди с избытком справедивости. У нас их нет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.06.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.06.2018, 09:59 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5582 | Рейтинг: -163,9
Между прочим идея очень неплохая. 5% взносов делают граждане, остальное делит между собой регион и муниципалитет. А по факту жители получают хорошие спортплощадки и т.п. вкусняшки.
____________________________________________________________
___________________ Да, действительно правы те, кто низко оценивает Ваши умственные способности! Снизьте подоходный налог на те же 5%, тогда требуйте оплату, к примеру! Правительство всегда на введение для народа каких-то новых выплат спрашивает, а из каких источников выплачивать будем? Вот и народ имеет право спросить, а из каких новых источников своего дохода эти дополнительные 5% на решение местных проблем мы платить должны? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 08.06.2018, 15:44 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8
4 | 08.06.2018, 11:41 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 626 | Рейтинг: +86
Идиотизм. Не знают как еще обобрать собственных граждан. Неужели не понятно, в России и так налоги запредельные.
Рьяные радетели партии власти вконец оторвались от народа, нехватка для распила затмила их умы.
Нет чтобы с умом делить то чего налоговики собирают, готовы задавить свой электорат.

==========================================================
Ты. это, полегче на поворотах. Иначе у Корнея инфаркт образуется. Он то ведь по заданию конторы тут гадит.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 08.06.2018, 16:12 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10659 | Рейтинг: -1771,2
7 | 08.06.2018, 15:44 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34610 | Рейтинг: +5808,8

Ты. это, полегче на поворотах. Иначе у Корнея инфаркт образуется. Он то ведь по заданию конторы тут гадит.
_________________________________________________
Юнг "юрист" же, что с тебя взять.
Я знавал одного немца из Казахстана, он на каждом углу утверждал, что не смог жениться потому, что КГБ всех невест подговорил за него замуж не выходить.



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 9 | 08.06.2018, 17:22 | Автор: прохожий
    Публикации: 0 | Комментарии: 4 | Рейтинг: +0,3
В пятидесятые годы уже действовал сбор денег с населения на разрешение мелких деревенских проблем--- огорожение кладбищ...ремонт мостов и разных переходов... ремонт и строительство колодцев...мелкий ремонт клубов и иных присутственных мест...Сборы средств не были большими размером-- два рубля в год...Средства аккумулировались на спецсчёте сельсовета... Сельсовет же и распоряжался собранными деньгами, выполняя волю собраний жителей...К стати.эти же собрания и определяли размеры разового сбора и адрес использования сумм самообложения...



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com