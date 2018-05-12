Дружно, в едином патриотическом порыве, мы обложим себя налогом

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. Депутаты Курултая Башкортостана хотят по примеру коллег из Татарстана принять закон о сборах с граждан на решение разных местных проблем. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на проект, подготовленный комитетом по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем заседании, если его внесут в повестку.В чем суть законопроекта?В обосновании говорится, что проект направлен на «дальнейшее совершенствование законодательства о местном самоуправлении с учетом Федерального закона». Из документа следует, что вопрос о сборе денег будет выноситься на референдум. Но если все происходит в поселении или населенном пункте, входящем в состав поселения, то обсуждение можно будет организовать на сходе граждан. Из обоснования к проекту непонятно, на решение каких проблем гражданам предлагают вносить свои деньги.Инициатор законопроекта, председатель комитета по местному самоуправлению Румиль Азнабаев сказал ProUfu.Ru, что после выхода публикации «Коммерсанта» на него весь день «нападают журналисты». По словам Азнабаева, речь не идет об обязательных взносах."Самообложение – это не отбирание", - говорит депутат.Гражданам предоставят законодательную возможность самим решать, хотят ли они помочь государству. Размер разового платежа будет одинаковым для всех жителей города или поселка. Однако для «отдельных категорий граждан» (что это за люди – не уточняется) предусмотрена скидка до 30 %.Азнабаев привел примеры ситуаций, когда граждане смогут сами себя «обложить этим налогом»:«Например, надо на улице провести газопровод – это большие деньги. Или надо огородить кладбище. Вот такие вопросы будут решаться на референдуме. Решается, кто будет собирать деньги, кто будет выполнять работы и непосредственно вопрос о самообложении».Депутат утверждает, что самообложение не связано с тем, что государству не хватает денег на исполнение своих обязательств. Он считает, что законопроект будет способствовать развитию гражданского общества в Башкортостане. «Самообложение – это только начало», - заявил Румиль Азанбаев, представляющий в парламенте «Единую Россию».Хорошая ли это идея?Политолог Евгений Соболев считает, что проект намерено лоббируют единороссы:«Думаю, что данная инициатива - продолжение проекта ЕР "Реальные дела", которые партия, видимо, не планирует продолжать, но отказаться от него просто так нельзя. Поэтому его пытаются завести через законодательные процедуры».Соболев полагает, что большинство правдами и неправдами будут стремиться в льготную категорию, чтобы платить взносы со скидкой. «В итоге, платить будут бюджетники и пенсионеры, причем, не всегда за свои инициативы», - говорит политолог.Между тем доктор экономических наук, врио председателя уфимского исследовательского центра РАН, который с высокой долей вероятности станет депутатом Курултая от партии власти, Рустем Ахунов считает, что «идея очень здравая».«Мой аргумент «за» следующий: успешно реализуется в Башкирии инициативное бюджетирование - оно предполагает софинансирование населением решения насущных задач. Этот опыт показывает, что люди готовы вкладываться для решение собственных проблем, с которыми не удается справиться государству. Поэтому я сторонник этого законопроекта», - говорит экономист.При этом Ахунов допускает, что граждан могут принуждать платить взносы: «Если будет административное давление и каждого обяжут отчислять сколько-то средств и малообспеченные лица будут вынуждены вкладываться, то это вызовет отрицательные настроения».Как у соседей?В соседнем Татарстане, который первым в России принял закон о самообложении граждан, взносы собираются с 2013 года. Координатор движения «Голос» в Татарстане рассказал «Коммерсанту» что в республике очень часто наблюдается искусственное завышение явки на референдумах, где граждане решают, готовы ли они вложить свои деньги. Юрист «Открытой России» в Татарстане Эльза Нисанбекова говорит, что население воспринимает самообложение без энтузиазма: «Люди же уже платят налоги. Кроме того, в отличие от тендерных процедур, проводимых согласно закону о госзакупках, процедура отбора подрядчиков на работы в рамках самообложения не отрегулирована. Деньги могут уйти в чьи-то карманы».В Татарстане благодаря закону о самообложении жизнь стала лучше, считает депутат башкирского парламента от «Единой России» Рустем Ахмадинуров:«Надо сказать, что, судя по граничащим с нашими Туймазами посёлком городского типа Уруссу в Татарии, где живет моя теща, подобное самообложение идёт посёлку только на пользу. Общественные пространства - скверы, площади, улицы, освещение - за последние годы реально похорошели, и это видно невооруженным взглядом».Депутат полагает, что реализовать закон на практике вряд ли получится:«Думается, что как механизм решения застарелых местных проблем идея самообложения приемлема, а вот смогут лидеры самоуправления в сегодняшних экономических условиях, когда уровень жизни людей особо не улучшается, продвинуть данную идею через местные органы самоуправления, большой вопрос».«Сложно оценить, насколько сборы будут добровольными»Координатор уфимского штаба Навального, финансист по образованию Лилия Чанышева, считает, что лучше бы дать муниципалитетам больше денег и позволить людям самим решать, куда их тратить:«Вместо того, чтобы депутатам Госсобрания РБ принять закон о перераспределении большего объема доходов с регионального уровня (тем более, что республиканский бюджет формируется с профицитом) на муниципальный, они хотят начать собирать недостающие средства с жителей региона, который находится в лидерах среди других субъектов РФ по уровню закредитованности населения».Чанышева говорит, что пока не очень понятно, как будет работать закон:«С учетом того, что законопроект пока даже не опубликован и не принят, пока сложно оценить, насколько сборы будут добровольными, и что будет с теми гражданами, которые не пожелают вносить свой денежный взнос на развитие местных инициатив».Юрист и координатор «Открытой России» в Башкортостане Зульфия Гайсина полагает, что «без публичного обсуждения плюсов и минусов вопроса самообложения невозможно учесть многие нюансы».«Успокаивает в таком случае лишь то, что принять решение о самообложении, в силу федерального законодательства, может только местный референдум, - говорит активистка. - В случае, если местное население не согласно с новым видом поборов, то можно просто выразить своё несогласие на референдуме. Более того, не предусмотрено законодательством России никаких наказаний за неисполнение решения о самообложении».Гайсина отмечает, что важно позаботиться о том, где будут храниться собранные средства. Она предлагает собирать взносы в специальные фонды, не связанные с бюджетом, и строго следить за тем, куда они расходуются.Если проект закона получит поддержку в Курултая, его должен будет подписать глава республики Рустэм Хамитов. Своей подписью он утвердит изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении».